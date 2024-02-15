Среди людей исповедующих Иисуса Христа существует множество разных вероучений и способов практического проявления веры в повседневной жизни. Многие люди, называющие себя христианами, в действительности таковыми не являются. Все их предки, насколько им известно, были христианами, но сами они не удосуживаются даже почитать священную книгу всех христиан — Библию, или же читают из нее небольшие отрывки, так и не воспринимая их всерьез. Но есть и другие христиане, которые верят по-настоящему, регулярно читают Библию и стараются во всех сферах жизни следовать за Иисусом, своим Господом и Спасителем. Эти христиане присоединяются к церкви, члены которой так же ревностно относятся к своей вере и к послушанию Слову Божьему во всех жизненных ситуациях.

Эта книга — об одном из течений таких христиан, называющихся анабаптистами. Они появились в конце Средневековья. К тому времени Слово Божье уже многие столетия находилось под бдительным оком католической церкви, а простой люд пребывал во мраке и неведении. Однако с изобретением печатного станка, а также возрастанием интереса к древним писаниям начались беспокойные поиски истины. Это в итоге привело к Реформации в XVI в. в Западной Европе, когда в результате отделения от католической церкви, сформировалось протестантское течение. Однако течение, о котором идет речь в этой книге, не относилось ни к католикам, ни к протестантам. Эти христиане стали третьей ветвью Реформации, противники которой презрительно называли их анабаптистами (перекрещенцами) за их убеждение, что церковь должна состоять из истинных последователей Иисуса. Для этого необходимо было исполнять библейскую заповедь, крестя людей после их покаяния: «...Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов...» (Деяния апостолов 2:38). Следовательно, не допускалось крещение младенцев, которые не могли осознанно покаяться и поверить в Иисуса. Крестили только покаявшихся взрослых, в свое время уже крещенных в младенчестве, что католики и протестанты считали перекрещиванием.

Сами анабаптисты не считали крещение взрослых перекрещиванием, для них это было единственное истинное крещение, а крещению в младенчестве они не придавали особого смысла или ценности. Себя они не называли «анабаптистами», предпочитая называться «братьями», хотя с течением времени их называли по-разному. В Швейцарии они были известны как «швейцарские братья», в Нидерландах — как «меннониты», а в Моравии (область в современной Чехии) тех, кто строго придерживался правил общего имущества, называли «гуттеритами».

Цель данной книги — описать историю, а также библейское вероучение анабаптистских церквей. Особое внимание будет уделено общинам, которые сегодня известны как меннониты. Мы призываем читателей самостоятельно исследовать Библию, чтобы убедиться, действительно ли эти учения основаны на Слове Божьем, а также определить, насколько современный «христианский» мир соответствует учениям Слова Божьего.

Дейл А. Буркхолдер - Анабаптисты Кто они? - История и вероучение христианских общин, известных также как меннониты, гуттериты и амиши

Черкассы: ФОП Евтушенко В.П., 2021. – 104 с.

ISBN 978-966-2055-51-1

Дейл А. Буркхолдер - Анабаптисты Кто они? – Содержание

Предисловие

Первые века христианства

Церковь в эпоху Средневековья

Церковь во время и после Реформации

Анабаптизм в Европе. 1600-1750 гг.

Что характеризовало ранних анабаптистов

Эмиграция и первые годы в Америке

Конец XIX века и последующие годы

Отличительные особенности современных консервативных меннонитов

Меннониты в царской России

В заключение

Приложение

Дордрехтское вероисповедание

Сноски