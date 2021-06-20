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Бурмистрова - Приручить дракона - Гнев в семье

Екатерина Алексеевна Бурмистрова - Приручить дракона. Гнев в семье
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
В этой книге я хочу поговорить о гневе — об одной из самых сильных и непредсказуемых эмоций в человеческих отношениях, дающей долгое «послевкусие»: гнев уже прошел, а осадочек остался. Мы обсудим разные стороны гнева — вспышки родительского гнева, направленные на ребенка, детский гнев, направленный на родителей и других детей, раздражительность взрослых друг на друга, сложные эмоции к представителям старшего поколения.
Тема гнева — одна из самых болезненных. Когда родители первый раз начинают сердиться, раздражаться на своего ребенка, они часто переживают жесточайший шок, гамму сложнейших противоречивых эмоций. Ведь гнев по отношению к своему любимому ребенку — запрещенная эмоция. Его не должно быть! И никто не говорит напрямую, что эта эмоция допустима и имеет право быть. Раздражаясь на своего ребенка, родители чувствуют себя некомпетентными, начинают переживать и рефлексировать, вместо того чтобы учиться контролировать и осознавать эти эмоции.
Меня эта тема всегда очень интересовала, профессионально я занимаюсь ею более 10 лет, провожу консультации, семинары, вебинары, и мой опыт показывает, что за сравнительно короткий срок можно достигнуть в этом вопросе очень хороших результатов.

Екатерина Алексеевна Бурмистрова - Приручить дракона. Гнев в семье

Изд. 3-е.
М.: ДАРЪ, 2020. — 128 с.
ISBN 978-5-485-00599-3

Екатерина Алексеевна Бурмистрова - Приручить дракона. Гнев в семье - Содержание

От автора
Глава 1. Психологические законы близких отношений
  • Что такое закон амбивалентности?
  • Закон заражения эмоциями
  • Закон эмоционального переобучения
  • Почему так сложно управлять эмоциями в близких отношениях?
  • Что такое «сундук с психологическим наследством»
Глава 2. Природа детского гнева
  • Базовые особенности эмоций ребенка
  • Вспышки гнева у разных детей
  • Причины вспышек на каждой ступени развития
  • Первая и вторая сигнальные системы
  • Дополнительные причины детского гнева
  • Лестница агрессии
Глава 3. С чего начинать работу с гневом?
  • Стадия перед вспышкой
Глава 4. Как обращаться с детским гневом
  • Подбираем «огнетушители»
  • Инструменты помощи ребенку
  • Куда сместить раздражение
  • А как же воспитание?
  • Когда же можно воспитывать?
  • Что такое нейтральное время и как его использовать
Глава 5. Гнев и прочие отрицательные эмоции ребенка в отношениях с другими детьми
  • Как учить ребенка справляться с гневом
Глава 6. Только для взрослых
  • Готовы ли вы перейти к делу?
  • Вы бываете в «зеленой зоне»?
  • Триггеры у взрослых
  • Шаг первый: находим нормативные конфликты
  • Шаг второй: составляем план Б
  • Шаг третий: Принимаем случившееся
  • Шаг четвертый: Отдаем себе отчет в важности своих реакций
  • Шаг пятый: Успокаиваем себя и ребенка
  • Шаг шестой: Выбираем правильную тактику
  • Шаг седьмой: Видим успех, а не провал
  • Как возвращаться в норму
Глава 7. Отношения со старшими родственниками
  • Отношения со старшими родственниками
  • Почему так сложно с бабушками и дедушками?
  • Тестовые вопросы по общению со старшим поколением
  • Для чего нам их понимать?
  • Иерархия передачи знаний семье
Глава 8. Итоги
Views 375
Rating 5.0 / 5
Added 20.06.2021
Author otec Vyacheslav
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5.0/5 (3)

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