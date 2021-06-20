Бурмистрова - Приручить дракона - Гнев в семье
В этой книге я хочу поговорить о гневе — об одной из самых сильных и непредсказуемых эмоций в человеческих отношениях, дающей долгое «послевкусие»: гнев уже прошел, а осадочек остался. Мы обсудим разные стороны гнева — вспышки родительского гнева, направленные на ребенка, детский гнев, направленный на родителей и других детей, раздражительность взрослых друг на друга, сложные эмоции к представителям старшего поколения.
Тема гнева — одна из самых болезненных. Когда родители первый раз начинают сердиться, раздражаться на своего ребенка, они часто переживают жесточайший шок, гамму сложнейших противоречивых эмоций. Ведь гнев по отношению к своему любимому ребенку — запрещенная эмоция. Его не должно быть! И никто не говорит напрямую, что эта эмоция допустима и имеет право быть. Раздражаясь на своего ребенка, родители чувствуют себя некомпетентными, начинают переживать и рефлексировать, вместо того чтобы учиться контролировать и осознавать эти эмоции.
Меня эта тема всегда очень интересовала, профессионально я занимаюсь ею более 10 лет, провожу консультации, семинары, вебинары, и мой опыт показывает, что за сравнительно короткий срок можно достигнуть в этом вопросе очень хороших результатов.
Екатерина Алексеевна Бурмистрова - Приручить дракона. Гнев в семье
Изд. 3-е.
М.: ДАРЪ, 2020. — 128 с.
ISBN 978-5-485-00599-3
Екатерина Алексеевна Бурмистрова - Приручить дракона. Гнев в семье - Содержание
От автора
Глава 1. Психологические законы близких отношений
- Что такое закон амбивалентности?
- Закон заражения эмоциями
- Закон эмоционального переобучения
- Почему так сложно управлять эмоциями в близких отношениях?
- Что такое «сундук с психологическим наследством»
Глава 2. Природа детского гнева
- Базовые особенности эмоций ребенка
- Вспышки гнева у разных детей
- Причины вспышек на каждой ступени развития
- Первая и вторая сигнальные системы
- Дополнительные причины детского гнева
- Лестница агрессии
Глава 3. С чего начинать работу с гневом?
- Стадия перед вспышкой
Глава 4. Как обращаться с детским гневом
- Подбираем «огнетушители»
- Инструменты помощи ребенку
- Куда сместить раздражение
- А как же воспитание?
- Когда же можно воспитывать?
- Что такое нейтральное время и как его использовать
Глава 5. Гнев и прочие отрицательные эмоции ребенка в отношениях с другими детьми
- Как учить ребенка справляться с гневом
Глава 6. Только для взрослых
- Готовы ли вы перейти к делу?
- Вы бываете в «зеленой зоне»?
- Триггеры у взрослых
- Шаг первый: находим нормативные конфликты
- Шаг второй: составляем план Б
- Шаг третий: Принимаем случившееся
- Шаг четвертый: Отдаем себе отчет в важности своих реакций
- Шаг пятый: Успокаиваем себя и ребенка
- Шаг шестой: Выбираем правильную тактику
- Шаг седьмой: Видим успех, а не провал
- Как возвращаться в норму
Глава 7. Отношения со старшими родственниками
- Отношения со старшими родственниками
- Почему так сложно с бабушками и дедушками?
- Тестовые вопросы по общению со старшим поколением
- Для чего нам их понимать?
- Иерархия передачи знаний семье
Глава 8. Итоги
No comments yet. Be the first!