В этой книге я хочу поговорить о гневе — об одной из самых сильных и непредсказуемых эмоций в человеческих отношениях, дающей долгое «послевкусие»: гнев уже прошел, а осадочек остался. Мы обсудим разные стороны гнева — вспышки родительского гнева, направленные на ребенка, детский гнев, направленный на родителей и других детей, раздражительность взрослых друг на друга, сложные эмоции к представителям старшего поколения.

Тема гнева — одна из самых болезненных. Когда родители первый раз начинают сердиться, раздражаться на своего ребенка, они часто переживают жесточайший шок, гамму сложнейших противоречивых эмоций. Ведь гнев по отношению к своему любимому ребенку — запрещенная эмоция. Его не должно быть! И никто не говорит напрямую, что эта эмоция допустима и имеет право быть. Раздражаясь на своего ребенка, родители чувствуют себя некомпетентными, начинают переживать и рефлексировать, вместо того чтобы учиться контролировать и осознавать эти эмоции.

Меня эта тема всегда очень интересовала, профессионально я занимаюсь ею более 10 лет, провожу консультации, семинары, вебинары, и мой опыт показывает, что за сравнительно короткий срок можно достигнуть в этом вопросе очень хороших результатов.

Екатерина Алексеевна Бурмистрова - Приручить дракона. Гнев в семье

Изд. 3-е.

М.: ДАРЪ, 2020. — 128 с.

ISBN 978-5-485-00599-3

Екатерина Алексеевна Бурмистрова - Приручить дракона. Гнев в семье - Содержание

От автора

Глава 1. Психологические законы близких отношений

Что такое закон амбивалентности?

Закон заражения эмоциями

Закон эмоционального переобучения

Почему так сложно управлять эмоциями в близких отношениях?

Что такое «сундук с психологическим наследством»

Глава 2. Природа детского гнева

Базовые особенности эмоций ребенка

Вспышки гнева у разных детей

Причины вспышек на каждой ступени развития

Первая и вторая сигнальные системы

Дополнительные причины детского гнева

Лестница агрессии

Глава 3. С чего начинать работу с гневом?

Стадия перед вспышкой

Глава 4. Как обращаться с детским гневом

Подбираем «огнетушители»

Инструменты помощи ребенку

Куда сместить раздражение

А как же воспитание?

Когда же можно воспитывать?

Что такое нейтральное время и как его использовать

Глава 5. Гнев и прочие отрицательные эмоции ребенка в отношениях с другими детьми

Как учить ребенка справляться с гневом

Глава 6. Только для взрослых

Готовы ли вы перейти к делу?

Вы бываете в «зеленой зоне»?

Триггеры у взрослых

Шаг первый: находим нормативные конфликты

Шаг второй: составляем план Б

Шаг третий: Принимаем случившееся

Шаг четвертый: Отдаем себе отчет в важности своих реакций

Шаг пятый: Успокаиваем себя и ребенка

Шаг шестой: Выбираем правильную тактику

Шаг седьмой: Видим успех, а не провал

Как возвращаться в норму

Глава 7. Отношения со старшими родственниками

Отношения со старшими родственниками

Почему так сложно с бабушками и дедушками?

Тестовые вопросы по общению со старшим поколением

Для чего нам их понимать?

Иерархия передачи знаний семье

Глава 8. Итоги