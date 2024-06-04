Бурмистрова - Растем с дошкольником

Эта книга посвящена особенному возрасту ребенка — дошкольному. В этот период формируется фундамент личности, закладываются базовые качества и в отношениях с ровесниками, и в отношениях с родителями, и в отношениях с самими собой. Ребенок еще очень впечатлителен и очень верит родителям. Даже если он спорит, если он говорит, что всё решают дети, если он дерется, плюется, не хочет и вредничает, он еще очень настроен на родителей.

За последние 10—15 лет появилось очень много разной, часто не подтвержденной, информации о воспитании детей. Кроме того, за это же время раскрутился бизнес занятий с детьми-дошкольниками, возник целый рынок новых услуг с хорошей рекламой, с прописанными статьями — этого раньше было очень мало. Нынешние родители подвергаются более сильной бомбардировке информацией, чем 10—15 лет назад. Есть масса родителей, у которых все было бы хорошо, если бы они прочли меньше литературы и меньше бы слушали, какими должны быть дети и какими должны быть хорошие родители.

Надеюсь, моя книга снизит потребность в психологических консультациях, потому что в ней содержится огромное количество ответов — как должна выглядеть жизнь ребенка, чтобы это была хорошая жизнь.

Мы сохранили стилистику разговора, диалога в первую очередь потому, что нам не хотелось, чтобы эта книга стала еще одной «книгой эксперта», излагающей одну жесткую позицию. И на своих занятиях, и на своих консультациях, вебинарах я всегда пытаюсь развивать у родителей собственную экспертную позицию и помогаю раскрыться их собственной интуиции, чтобы голос любых специалистов стал для них только совещательным, а решающим был их собственный голос. Именно этот диалоговый компонент, компонент разговора вовлекает читателя в дискуссию на равных, а не делает его студентом, конспектирующим еще одну умную лекцию.

В качестве иллюстраций мы использовали реальные рисунки реальных детей, собранные мною за долгие годы консультаций.

Эти рисунки уникальны, самобытны, нет ни одного похожего. И я очень надеюсь, что они вам понравятся и помогут лучше погрузиться в тему. Так, как рисуют дети, не может нарисовать даже самый хороший детский художник-иллюстратор .

Бурмистрова Е.А. - Растем с дошкольником - Воспитание детей от 3 до 7 лет

2-е изд. — М.: ДАРЪ, 2019.-384 с.-12+.

ISBN 978-5-485-00607-5

Бурмистрова Е.А. - Растем с дошкольником – Содержание

Введение

Глава 1. Дошкольник

1.1. Непослушание или плохое поведение?

1.2. Привлечение внимания плохим поведением. Что делать?

1.3. Борьба за власть

1.4. Детская месть

1.5. Ребенок и правила: теория и практика Теория Практика

1.6. Домашние обязанности как основные правила жизни

Глава 2. Приготовишка

2.1. Взрослые тревоги и детская загруженность

2.2. Выбор школы

Глава 3. Младший школьник

3.1. Дорога перемен

3.2. Адаптация к школе

3.3. Мотивация младшего школьника

3.4. Как помогать ребенку делать уроки

3.5. Взаимоотношения учителей, родителей и детей

Заключение

Список рекомендованной литературы