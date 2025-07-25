В конце Римской республики молодой человек по имени Октавиан начал свою историческую карьеру так, как Нерон ее закончил. Во время гражданских войн, сурового испытания для молодежи, он проявил раннюю решительность и жестокость. У него полностью отсутствовали угрызения совести и мораль, что удобно во всех политических позициях, особенно в те времена, когда партии сражаются друг с другом с оружием в руках. Чтобы прикрыть свое поведение видимостью справедливости, он выдвигал предлогом месть за убийц Цезаря; это был лишь плащ, под которым скрывались его собственные обиды; преступления, которые он совершал, имели единственной целью расчистить путь перед собой. Впрочем, он был столь же склонен проливать кровь, сколь и получал удовольствие от ее вида. Эти игры в цирке, которые этруски передали римлянам, развили в них жестокость, которая никогда не исчезала и которую постоянно поддерживали бои гладиаторов. Октавиан с удовольствием наблюдал за казнями, которые он приказывал; он заставил сына сражаться против отца; говорят, он сам вырвал глаза несчастному, которого считал вооруженным против себя. Мне нет нужды напоминать вам имена его жертв; целые города, такие как Перуджа, были почти обезлюдены; даже его наставник не был пощажен, и Цицерон, его первый покровитель, был им брошен, если не сказать убит.

Более того, он был развратен; он заходил так далеко в своих позорных деяниях, что его друзья даже не пытались его оправдывать. Они находили единственное оправдание его поведению в том, что он стремился проникнуть в секреты могущественных семей и создать связи даже среди своих врагов. Не имея другого руководства, кроме собственного честолюбия, он предавал все партии одну за другой: сначала сенат, чтобы стать народным трибуном, затем народ, чтобы быть назначенным пропретором сенатом, и, наконец, снова сенат, когда он заручился печальной поддержкой ветеранов Цезаря. История сохранила для нас свирепый облик триумвира Октавиана. Вы также помните смерть главных друзей Катона, которые приветствовали Антония как генерала, но имели лишь кровавые насмешки для Октавиана-палача. Это было имя, которое Меценат, его лучший друг, однажды бросил ему в лицо. Таковы были его молодые годы. И вдруг происходит мгновенная перемена.

Кровь лилась рекой. Другие триумвиры умерли, власть была завоевана: появляется новый человек. Куколка разрывает свою оболочку; из нее выходит бабочка. Август предстает перед потомством во всем своем великолепии; ослепленное таким блеском, потомство его оправдывает.

Признаюсь, господа, что для умов, желающих изучать ход человеческих дел, не подчиняясь предрассудкам, осужденным моралью, это внезапное изменение представляет затруднение. Ибо, нельзя отрицать, Август провозглашен одним из благодетелей человечества. Его имя стало символом милосердия. Этот человек, чьи руки были в крови, стал образцом великодушия. Корнель сделал его героем одной из своих трагедий, и величайшая похвала, которую можно адресовать живому или умершему правителю, – это попытка сравнить его с Августом. За этой похвалой больше ничего нет. Надо полагать, что Нерон был очень неуклюж, начав с добродетели и закончив преступлением. Достаточно было бы перевернуть хронологический порядок этих двух частей его жизни, чтобы Нерон тоже стал благодетелем человечества.

Шарль Бёле - Суд над цезарями - Первая часть - Август, Тиберий

«Издательские решения», 2025

ISBN 978-5-00-656986-7

Шарль Бёле - Суд над цезарями - Первая часть - Август, Тиберий - Содержание

О авторе

О книге

Книга 1. Август, его семья и друзья Предисловие

I. Август и его век

II. Август в своем доме

III. Ливия и молодые цезари

IV. Юлия и ее отец

V. Агриппа и основание Империи

VI. Меценат и поэты

VII. Литература империи

Книга 2. Тиберий и наследие Августа

I. Смерть Августа

II. Молодость Тиберия

III. Изгнание на Родос

IV. Усыновление

V. Царствование Ливии

VI. Сеян

VII. Остров Капри

Шарль Бёле - Суд над цезарями - Вторая часть - Германик, Тит и его династия

«Издательские решения», 2025

ISBN 978-5-00-656985-0

Шарль Бёле - Суд над цезарями - Вторая часть - Германик, Тит и его династия - Содержание

Книга 3. Кровь Германика

I. Друз и Антония

II. Германик

III. Агриппина

IV. Калигула

V. Революция

VI. Клавдий

VII. Мессалина

VIII. Цезарианцы

IX. Мать Нерона

Х. Честные люди

XI. Нерон

Книга 4. Тит и его династия