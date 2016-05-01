Цель данного труда — дать широкий общий взгляд на последовательность миграций северных варваров, которые начались в III и IV веках н. э. и не прекращались до IX века. В результате этого длительного процесса Европа приобрела форму, которую имеет сейчас, и о нем необходимо иметь представление, чтобы понять структуру современной Европы.

Существует два пути для рассмотрения этого предмета, две точки зрения, с которых можно оценивать череду изменений, которые разрушили Римскую империю. Мы можем анализировать процесс на самой ранней и наиболее важной его стадии, с точки зрения империи, которая подвергалась разделению на части, или с точки зрения варваров, ее разделявших. Мы можем находиться в Риме и наблюдать за чужаками, хлынувшими в провинции империи; или можем остаться на территории восточнее Рейна и севернее Дуная, в германских лесах, и проследить за судьбами людей, которые шли оттуда, захватывая новую среду обитания и вступая в новую жизнь.

Оба метода используются современными авторами. Гиббон и многие другие рассматривали историю со стороны Римской империи, но все основные варварские народы — не только те, что основали постоянные государства, но даже те, которые создали лишь недолговечные королевства, — имели своего историка. Для нас привычнее рассматривать упомянутые события с римской точки зрения, потому что ранние исторические сведения дошли до нас из источников, написанных римлянами. Однако надо пытаться видеть вещи с обеих сторон.

Варвары, разделившие Римскую империю (западную ее часть. — Ред.), в основном были германцами. Только в VI веке на исторической сцене появились люди иной группы — славяне. Тот, кто лишь начинает изучать историю раннего Средневековья, вероятно, испытает немалые трудности при изучении множества германских народов, которые бессистемно передвигались по обширным пространствам. Видимая бессистемность, разумеется, исчезает при более близком знакомстве, и становится очевидным, что все перемещения подчиняются определенному порядку. Но в самом начале изучение периода можно упростить, проведя границу в пределах германского мира. Эта граница географическая, но базируется на исторических фактах. Имеется в виду разделение между западными и восточными германцами. Чтобы понять это деление, следует вернуться к ранней истории германцев.

Джон Багнелл Бьюри - Варвары и Рим. Крушение империи

Москва, Центрполиграф, 2013

ISBN 978-5-9524-507

Джон Багнелл Бьюри - Варвары и Рим. Крушение империи - Содержание

Глава 1 Германцы и их странствия

Ранняя германская история

Западные германцы и восточные германцы

Политические институты германцев

Ранние миграции готов

Глава 2 Римская империя и германцы

Наступление готов в III веке

Захват вестготами Дакии

Остготские и вестготские поселения

Новое устройство империи

Глава 3 Столкновение римлян и варваров

Население империи

Силы империи и варваров

Проникновение германцев в империю

Германарих и Вульфила

Пришествие гуннов

Глава 4 Вхождение вестготов в пределы империи

Нападение гуннов на готов и его последствия

Сражение при Адрианополе

Поселение вестготов

Феодосий I и Аларих

Стилихон и разделенная империя

Аларих в Иллирии

Глава 5 Внезапное нападение на Италию и Галлию

Аларих обращает свой взор на Запад

Загадка поведения Стилихона

Прорыв рейнской границы

Смерть Стилихона

Глава 6 Вестготы в Италии и в Галлии

Разграбление Рима

Смерть Алариха

Атаульф и Галла Плацидия

Валия и поселение в Галлии

Глава 7 Развитие ситуации в Галлии, Испании и Африке

Вестготское королевство Толозы (Тулузы)

Свевы и вандалы в Испании

Галла Плацидия и Бонифаций

Покорение Африки вандалами

Аэций и Валентиниан III

Глава 8 Новая угроза для империи

Договор между Аэцием и Гейзерихом

Завоевание англосаксами Британии

Гунны и Аттила

Глава 9 Нападение аттилы на Галлию и Италию

Интриги Гонории

Вторжение гуннов в Галлию

Вторжение гуннов в Италию

Смерть Аттилы и крах империи

Глава 10 Упадок римской власти на Западе

Влияние оккупации Африки вандалами

Рицимер и последний фантомный император на Западе

Гундобад и Орест в Италии

Свержение Ромула Августула и его значение

Одоакр, патриций и король в Италии

Глава 11 Завоевание Италии остготами

Ранние годы Теодериха Остготского

Свержение Одоакра в Италии

Завершение остготского завоевания

Остготская конституция

Правление Теодериха

Глава 12 Вестготы и франки в Галлии

Королевство Тулузы при Эрике (Эйрихе)

Остатки Римской империи в Галлии

Ранняя история франков

Правление Хильдерика

Глава 13 Правление Хлодвига

Свержение Сиагрия

Свадьба Хлодвига и Хродехильды (Клотильды)

Покорение алеманнов

Крещение Хлодвига

Покорение вестготской Галлии

Присоединение рипуарских франков

Отношения Хлодвига с Римской империей

Глава 14 Вторжение в Италию ломбардов (лангобардов)

Происхождение лангобардов

Перемены в Южной Германии

Миграции лангобардов

Приход аваров

Уничтожение гепидов

Поселения лангобардов в Италии

Лангобардское государственное устройство

Глава 15 Лангобардское право

Административная система лангобардов

Эдикт Ротари

Законы Лиутпранда

Джон Багнелл Бьюри - Варвары и Рим. Крушение империи - Политические институты германцев

В самом начале будет нелишним сказать несколько слов о политических институтах германцев, причем эти слова будут применимы не только к временам Тацита и Цезаря, которыми мы в данный момент не занимаемся, а ко всему периоду миграций, о котором мы будем говорить ниже. Я не стану вдаваться в подробности или обсуждать спорные вопросы, а только обозначу основные черты. Прежде всего мне хотелось бы подчеркнуть, что весь период германской истории до миграций и во время них с политической точки зрения может быть назван периодом народной свободы. Как только германские народы сформировали постоянные государства (скорее племенные союзы. — Ред.) на развалинах Римской империи, начался новый период политического развития — монархический.

Возможно, вы захотите мне возразить и сказать, что на раннем этапе (например, во времена Тацита) некоторыми германскими государствами уже правили короли; существовали и королевства, и республики, а во время миграций почти каждый народ имел короля. Это правда, и я намерен настаивать лишь на том, что это не влияет на мое утверждение. Германское государство (племенной союз. — Ред.) могло иметь или не иметь короля, но в обоих случаях оно было, фактически, демократией. Все германские государства, насколько нам известно, имели, в сущности, одно и то же устройство, и политическое различие между республикой и монархией для них не имело значения. Некоторые из них имели королей; каждое могло в любой момент избрать короля; но наличие или отсутствие короля являлось, по сути, вопросом удобства, не имевшим решающего конституционного значения.

В каждом германском государстве, независимо от наличия или отсутствия короля, источником власти было собрание свободных граждан, и это является главным. Король не только не имел власти издавать законы и принимать политические решения без одобрения собрания, он также не мог препятствовать тому, что собрание считало целесообразным. Он был высшим исполнительным чиновником государства и имел право собирать войско, если собрание решило объявить войну. Также он мог созвать, в случае необходимости, внеочередное собрание. Но ведь народу, не имевшему короля, тоже нужен исполнительный чиновник такого рода. У них он был, только назывался по-другому — граф. Граф имел примерно такие же функции и обязанности, как и король. Таким образом, германские государства различались вовсе не тем, что одни были «монархическими», а другие — «республиканскими». Просто в одних был граф, а в других — король. Неужели разница была только в названии? Нет, существовало одно бесспорное и важное отличие. Граф избирался собранием, которое могло выбрать любого кандидата. Король тоже избирался собранием, но в этом случае выбор ограничивался определенной семьей — королевской семьей. Иными словами, королевская власть была наследственной, а графская власть — нет. Но наследственный характер королевской власти был ограниченным.

Когда король умирал, должность не переходила к его конкретному родственнику. Собрание могло выбрать любого члена семьи или отказаться выбирать преемника вообще. Установленного преемника не было: старший сын, к примеру, имел не больше прав, чем любой другой. Существование королевских семейств, таких как Амаль у остготов, Балта у вестготов, Меровинги у салических франков, — для нас установленный факт, но дальше наши знания не распространяются. Это как существование германской знати, происхождение которой мы не можем объяснить. Мы только знаем, что королевская семья должна была быть самой древней и вести свое происхождение от богов. Судя по всему, семьи, обладающие правом на королевскую власть, имелись у всех германских народов — и у тех, у кого был король, и у тех, у кого его не было. Так что, если какой-то народ, не имевший короля, неожиданно решал, что было бы удобно его иметь, у него было семейство, из которого он мог сделать выбор. Очень важно понять абсолютный характер теоретического принципа древних германских государств (племенных союзов. — Ред.), а именно верховной власти народа.

Этот жизненно важный принцип претерпел много изменений, временами входил в фазу временного затмения, но никогда не уничтожался в Европе окончательно. Но я также обязан подчеркнуть, что, хотя король не имел реальной независимой власти, монархическая форма правления была важна уже потому, что могла стать реальной властью. Это был зародыш, из которого могла произойти — и произошла настоящая королевская власть. Принадлежность монарха к определенной престижной семье обеспечивала ему особые почести и большее уважение, чем графу; и сильный человек имел возможность оказывать огромное влияние в собрании вполне законными средствами. В этом еще не было посягательства на свободу, но в конце концов могло к ней привести.

Рост центростремительных тенденций, процесс формирования групп, о котором уже шла речь, был благоприятен для института королевской власти. Во времена Тацита государства (племенные союзы), имевшие короля, например у саксов, были исключением. Мотивы повсеместного изменения отношения в пользу монархии, несомненно, были разными, и, скорее всего, мы не сумеем их установить со всей определенностью, но я могу подчеркнуть одно соображение. Если несколько государств (племен. — Ред.) образовали политический союз и нуждаются в человеке, который возглавил бы их совместные действия, например войну, король — простейшее решение. Легче отдать предпочтение королевской семье определенного государства, чем объединиться вместе для выбора президента. Могу сказать, что в рамках подобных федеративных союзов каждый civitas нередко имел собственного короля — так было у алеманнов и частично у франков.