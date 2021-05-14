Андрей Борисович Целунов - Равенна и Романья в темные века

Переходные эпохи всегда интересовали историков. Один из наиболее изучаемых и объективно наиболее важных для исторической науки переходов - это переход от античного общества к средневековому. Обычно его изучают на материале так называемых варварских королевств, где глубина и динамизм общественных изменений ощущаются особенно сильно. Но некоторые регионы не знали сколько-нибудь серьезной германской или славянской колонизации. И хотя они развивались иначе, чем их соседи, в течение VII-XI вв. они постепенно выпали из орбиты константинопольского контроля и вскоре обросли характерными средневековыми атрибутами: замками, сеньорами и вассалами.

В этом смысле особенно интересны византийские регионы Италии: Сицилия, Сардиния, Южная Италия, округа Рима, прибрежные районы Венето, Истрия и, конечно же, Романья. Однако развитие бывших византийских владений в Западном Средиземноморье и судьба византийского наследия на этих землях изучены заметно хуже анатолийских и балканских владений Империи и даже некоторых областей «византийского содружества». Можно сослаться хотя бы на известную книгу румынского историка Николае Йорги «Византия после Византии», в которой рассматривается многоплановое влияние Византии на развитие Дунайских княжеств.

Что же касается раннесредневековой Италии, то и она изучена довольно неравномерно. Беглого взгляда на монументальные «кембриджские истории» средневековой Европы или работы таких авторитетных медиевистов, как К. Уикхэм, достаточно, чтобы понять, что названные нами области недостаточно учтены и интегрированы в соответствующие страноведческие разделы. В советской же исторической литературе недостаточное внимание к бывшим византийским владениям Италии обусловлено еще и избыточным германизмом, воспринятым от националистической немецкой историографии рубежа XIX-XX вв. Характерный пример - труды А. И. Неусыхина и А. Р. Корсунского, которые уделяли преимущественное, если не исключительное внимание роли германцев, прежде всего готов и лангобардов, в общественном развитии Юго-Западной Европы. Крен этот преодолен, но, к сожалению, и в постсоветский период романской Италией занимались очень мало. Исключением является О. Р. Бородин - автор двух серьезных книг о византийской Италии.

Представленная вниманию читателя книга - комплексное исследование социального и экономического строя одного такого региона - Романьи в один из самых малоизученных и темных периодов ее истории. Романья была особой контактной зоной Европы с пестрым населением и причудливым переплетением византийских, заальпийских и местных, италийских, порядков. На протяжении двух столетий после падения византийской власти она составляла автономную политию, управлявшуюся архиепископами Равенны и формально входившую в состав более крупных государственных образований - Папского государства, затем Итальянского королевства (887-962 гг.), и, наконец, империи Оттонов. Своего рода рубежом стал 999 год, когда Равеннский архиепископ Герберт при содействии Оттона III был избран на папский престол под именем Сильвестра II. Несмотря на то что вызревание качественно новых социально-политических и социально-экономических отношений растянулось еще, как минимум, на одно столетие, контуры реорганизации романьольского общества определились именно в этот переломный период.

Цель книги - понять, как на базе итало-византийских провинциальных порядков складывалось новое политическое сообщество, как выстраивались в нем отношения власти и собственности, как выживали и развивались коллективы, лишившиеся после ухода Византии политической субъектности. В центре книги - люди и отношения между ними: статусы, состояния, семьи, коллективы, корпорации и общины. Словом, то многообразное и богатое социальное поле, которое осталось в тени монументального зодчества Равенны, очаровывавшего целые поколения историков.

Андрей Борисович Целунов - Равенна и Романья в темные века

М. : Индрик, 2021. - 696 с., ил.

ISBN 978-5-91674-614-3

Андрей Борисович Целунов - Равенна и Романья в темные века - Содержание

Предисловие

ГЛАВА I. Историография

ГЛАВА II. Источники

1. История изучения и издания документов Равенны

2. Равеннские акты

3. Язык, грамотность и письменная культура

ГЛАВА III. «Меж По и Рено, морем и горой... »

1. Границы

2. Организация территории и поселения

3. Политическая география

ГЛАВА IV. Природа и аграрные занятия

1. Природно-хозяйственная специфика

2. Сельскохозяйственное производство

3. Аграрный пейзаж

ГЛАВА V. Крупное хозяйство и вотчина

1. Эволюция крупного хозяйства в VI-X вв.

2. Архиепископское хозяйство в IX-X вв.

3. Монастырские патримонии

4. Крупное светское землевладение

ГЛАВА VI. Между сервами и ариманнами. Сельский мир Романьи

1. Крестьянская аренда

2. Социально-экономическое и правовое положение арендаторов-либелляриев

3. Проблема общины

4. Мелкие трудовые собственники

ГЛАВА VII. Город и его обитатели

1. Материальный облик города

2. Социальный облик города

3. Ремесленники и торговцы

ГЛАΒΑ VIΙΙ. Романьольская знать между Константинополем и Ахеном

1. Социальные истоки романьольской знати

2. Этапы складывания правящей элиты

3. Отношения собственности

4. Механизмы легитимации власти

Заключение

Список сокращений

Список иллюстраций

Библиография

Источники

Исследования

Приложения