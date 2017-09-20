Восстание Бар-Кохбы (132–135 гг.), один из ключевых эпизодов древнееврейской истории, многократно подвергалось переоценке: его лидера провозглашали мессией, лжецом, национальным героем, который дал надежду отчаявшемуся народу, безумцем, погубившим то, что оставалось от еврейской государственности.

Особенно активно история пересматривается последние двадцать лет, но двойственность, допускающая подобного рода ревизии, заложена уже в талмудических свидетельствах о восстании. Более того, уже в ранних свидетельствах, практически современных событию, отражены не столько факты, сколько миф, имеющий вполне конкретные цели и задачи. Именно потому так сложно реконструировать историческую реальность той эпохи, а все исследования, посвященные Третьему иудейскому восстанию против Рима, содержат значительную долю допущений. Ранних источников о восстании Бар-Кохбы немного.

Труды по еврейской истории и культуре - Выпуск 54

Материалы XXIII Международной ежегодной конференции по иудаике

Академическая серия

Москва, 2017

ISBN 978-5-7576-0367-4

Труды по еврейской истории и культуре - Выпуск 54 - Содержание

От редколлегии

Иудея от Персидской эпохи до Римского периода в многообразии перспектив

Сергей Тищенко. Мертвое тело как источник нечистоты в литературе жреческого круга

Светлана Бабкина. Рожденный звездой: о значении прозвища «Бар-Кохба»

Татьяна Михайлова. Езекииль-трагик о фениксе: дополнения к традиционному образу

Татьяна Терещенко. Образ Иудеи в изобразительном искусстве Древнего Рима

Из хазарской истории

Борис Рашковский. Хазары и Вавилон. К интерпретации некоторых эсхатологических пророчеств в библейской экзегезе X в.

Олег Бубенок. Малоизвестная работа А.Е. Крымского «История хазар»

Евреи в Российской империи

Дмитрий Фельдман. Евреи – жители московских слобод XVII века (Мещанская и Бронная слободы)

Ольга Соболевская. Письма Евгении Давыдовне Иоэльсон (1888–1914 гг.) как источник для изучения микроистории эмоций

Михаэль Бейзер. «Чтобы разогнулся согбенный еврей». Возникновение ОЗЕ: исторические обстоятельства и идеология основателей

Виктория Романова. История еврейской общины Харбина: последняя глава

Евреи в СССР

Константин Карпекин. Иудейские общины Белорусской ССР в первые годы после Великой Отечественной войны

Ирина Гордеева. Отказники, евреи, ученые, космополиты: Проблема социальной базы независимого мирного движения в СССР 1980-х годов

Сионистское движение и история государства Израиль

Илья Печенин. «Дер онфанг» – орган еврейской социал-демократической рабочей партии в Палестине (Поалей-Цион)

Алим Ульбашев. Сионистские воззрения Теодора Герцля и новейшая кодификация гражданского права в Государстве Израиль

Владимир Месамед. Израиль и окончательное соглашение по иранской атомной программе

Холокост

Ирина Реброва. Стратегии и причины (само)спасения евреев во время Холокоста: тематизация и саморефлексия life-story (на материалах Юга России)

Ольга Радченко. «Мы все люди. Почему мы должны уничтожать друг друга?». Холокост в памяти украинских детей войны

Семен Чарный. Особенности отрицания Холокоста в странах Восточной Европы и бывшего СССР

Владимир (Зеэв) Ханин. Память о Холокосте в самосознании «русских» израильтян

Межконфессиональные и межэтнические отношения

Татьяна Хижая. Женщины-субботницы в России XIX в.: вера, семья, судьба

Екатерина Норкина. Жизнь по соседству: казаки и евреи в Кубанской области: вторая половина XIX – начало ХХ вв.

Максим Хижий. Архиепископ Антоний (Храповицкий) и евреи

Виктор Шнирельман. «День победы над Хазарией»: праздник и памятник

Николай Омонов. Наука на суде дилетантов: исследования неоязычества в восприятии неоязычников

Гендерные исследования

Simcha Fishbane. No “Right”–of–Passage? The Rabbinic Dispute regarding the Propriety of Bat Mitzvah Celebrations

Юлия Ермак. Участие женщин иудеек в работе аптек на территории Гродненской губернии (конец XIX – начало XX века)

Светлана Бардина. «Скрытые женские голоса»: феминистские исследования еврейской традиции

Язык – Литература – Искусство

Валентина Федченко. Есть ли в идише моментальный вид?

Евгения Хаздан. «Темные аллеи»: об одной из функций иноязычных вставок в еврейской песне

Михаил Липкин. Поздняя книга Бялика «И было однажды»

Юрий Орлицкий. «Книга хвалений» Фейги Коган в кругу параллелей

Галина Элиасберг. Повесть «Распад» и тема распада в прозе и драматургии С. Юшкевича

Виктория Мочалова. Еврейский Орфей в аду XX века: Юзеф Виттлин

Анатолий Синило. Атрибуция рисунков М. Маймона из собрания НХМ РБ

Нина Крутова. Монументальные еврейские надгробия Восточного Казахстана 1898–1916

Summaries

Труды по еврейской истории и культуре - Выпуск 54 - От Редколлегии

В Москве 31 января – 2 февраля 2016 г. прошла Двадцать третья Ежегодная международная конференция по иудаике, в которой приняли участие ученые из различных научных центров Израиля (Иерусалим, Тель-Авив), США (Нью-Йорк), Германии (Берлин, Штутгарт), Польши (Варшава, Люблин), Белоруссии (Минск, Богушевичи, Витебск, Гродно), Латвии (Рига, Даугавпилс), Молдавии (Кишинев), России (Москва, С.-Петербург, Владимир, Казань, Калининград, Кемерово, Махачкала, Нижнекамск, Омск, Тольятти, Тула), Украины (Киев, Донецк, Ровно, Черкассы).

Поддержку конференции традиционно оказали Джойнт, РЕК, ЕАЕК, а также Европейская Ассоциация Еврейских Исследований (EAJS), предоставившая гранты на участие молодым ученым, и спонсоры, предпочитающие остаться анонимными.

На первом пленарном заседании с докладами выступили Михаил Членов («Опыт типологии еврейских общин в современном мире») и Виктор Шнирельман («День победы над Хазарией»: праздник и памятник»). Здесь же состоялась ставшая традиционной презентация новых изданий по иудаике, где были представлены материалы проведенных «Сэфером» конференций, полевых школ и экспедиций, а также книги наших коллег.

Программа конференции включала 13 секций, посвященных различным направлениям еврейских исследований и отражавших их разнообразие: Библейские и древне-ближневосточные исследования (эта секция была посвящена памяти профессора Владимира Ароновича Якобсона), Еврейская мысль, Иудео-христианские отношения, Вокруг идиша, История евреев в Восточной и Западной Европе в Новое и Новейшее время, Евреи в Российской империи, Евреи в СССР и на постсоветском пространстве, Неашкеназские еврейские общины, Холокост и историческая память, Государство Израиль: прошлое и настоящее (заседания этой обширной секции были разделены на три тематические сессии: Из истории сионистского движения, Государство и общество современного Израиля и Израиль в международных отношениях), Еврейская литература. Литературные связи, Гендерные этюды, Еврейская материальная и художественная культура. Музеи.

В рамках конференции также состоялись два «круглых стола»: «Хазарские исследования» (заседание было посвящено памяти безвременно ушедшего коллеги-хазароведа, доктора исторических наук Александра Тортики) и «Полевые исследования по иудаике», где этнографы и эпиграфисты рассматривали итоги проделанной работы, функционирование отражающего ее сайта http://www.sfira.ru/, а также намечались перспективы дальнейших исследований.

По отзывам руководителей секций и их участников, в целом прошедшая конференция может быть оценена положительно. Читатель может составить собственное впечатление о ней на основании предлагаемого сборника избранных докладов.