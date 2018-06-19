Из двух тысяч лет существования христианства половина прожита в разрыве между Западной и Восточной Церковью. Началом Великой схизмы принято считать 1054 год, когда римские легаты предали анафеме Константинопольского патриарха, а патриарх в ответ - папских легатов. Несмотря на то что в XX веке анафемы были торжественно сняты, последствия тысячелетнего раскола не преодолены до сих пор.

Шульц Дмитрий Николаевич. Новый взгляд на тысячелетнюю дискуссию западного и восточного христианства: Вопрос о Filioque и его связь с сотериологией

М: ЛЕНАНД, 2014. — 200 с.

ISBN 978-5-9710-0780-7

Дмитрий Шульц - Новый взгляд на тысячелетнюю дискуссию западного и восточного христианства - Содержание

Введение

Глава 1. Отношение между Сыном и Святым Духом в тринитарном богословии

1.1. Взаимосвязь философии с развитием триадологии и сотериологии

Понятие «сущности» Понятие «ипостаси» Соотношение общего и частного в различных отраслях богословия

1.2. Filioque в классических тринитарных моделях Запада

Лингвистическая гипотеза Учение об исхождении Святого Духа в западном богословии до Августина Учение об исхождении Святого Духа у Августина Развитие учения о Filioque в западном богословии после Августина

1.3. Связь Второй и Третьей Ипостасей в тринитарных системах Востока

1.3.1. Учение об исхождении Святого Духа в александрийской традиции

1.3.2. Учение об исхождении Святого Духа в антиохийской традиции

1.3.3. Дальнейшее развитие учения об исхождении Святого Духа на Востоке

Глава 2. Связь триадологии и сотериологии

2.1. Классические доктрины о спасении

Объективные теории Теории морального влияния Мистические теории Теории освобождения Синтетические теории

2.2. Связь сотериологии с другими разделами догматического богословия

2.3. Связь сотериологии и пневматологии

2.3.1. Роль Святого Духа в спасении согласно Священному Писанию

Связь сотериологии и пневматологии у отцов Церкви Связь сотериологии и пневматологии в современном богословии

Глава 3. Связь Filioque с учением о нетварных энергиях и обожением

3.1. Критика Filioque в восточном богословии и неопаламизме

Отношение к Filioque в восточном богословии до XX в Отношение к Filioque в восточном богословии в XX в

3.2. Учение о нетварной благодати и обожении на Западе

Место томизма в католическом богословии Католическое богословие и учение о нетварных энергиях Католическое богословие и учение об обожении

Заключение

Список литературы

Вопрос о Filioque и его связь с сотериологией

Существуют различные точки зрения на причины расколы: политическая, культурная, богословская и т. д. Но в тексте анафем выделяется один пункт, на который в 1054 году не обратили особого внимания (в списке обвинений он является 8-ым пунктом из 10), но который впоследствии стал краеугольным. Речь идёт об учении об исхождении Святого Духа. Западные христиане (католики и большинство протестантов) исповедуют, что Святой Дух, Третья Божественная Ипостась, исходит от Отца и Сына, в то время как восточные христиане придерживаются древней традиции, что Святой Дух исходит от Отца.

Попытаемся кратко изложить хронологию спора. В Евангелии от Иоанна (15:26) приведены слова Христа, что Святой Дух исходит от Отца. Эти слова воспроизводит Никео-Константинопольский Символ веры: «верую ... в Духа Святого, Господа, животворящего, исходящего от Отца». Этот Символ веры приписывается Вселенскому собору 381 г., и позднее был введён запрет на составление «иной веры» (7-ое правило III Вселенского собора 431 г.).

Но на Западе, прежде всего в творениях Августина Аврелия, параллельно складывалась традиция учить, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына. Уже в 589 г. (или даже в 447 г.) на поместных соборах в Испании в Символ веры добавляются слова «и от Сына» (Filioque). К DC в. эта практика распространяется на Западе повсеместно. А в 807 г. разгорается первая дискуссия - восточные монахи обвиняют западных в ереси, а последние направляют запрос папе Льву III, который, не отвергая само учение Filioque, запрещает изменять Символ веры.

После событий 1054 г. предпринималось множество попыток восстановления единства, поиска компромиссных вариантов. Не отказываясь от Filioque, Рим пытался примириться с Константинополем на IV Латеранском соборе 1214 г., на II Лионском соборе 1274 г. и на знаменитом Флорентийском соборе 1439 г. Последний закончился полным провалом и очередными взаимными проклятиями. И лишь в XIX в. стали заметны новые попытки найти компромисс.

На Востоке известны попытки Григория Кипрского и Григория Паламы истолковать Filioque в приемлемом для Православия смысле. Но само учение об исхождении Святого Духа от Сына и внесение изменений в Символ веры отвергаются до сих пор. Одним из наиболее авторитетных осуждений Filioque является Окружное послание православных патриархов 1848 г.

Начиная с IX в. учению о Filioque, в первую очередь его критике или апологии, было посвящено множество творений величайших западных и восточных богословов. Среди них можно особо выделить Петра Ломбардского [92], Ансельма Кентерберийского [33; 107], Фому Аквинского [101], Бонавентуру [46], Фотия [170; 171], Григория Пала-му [123-126], Марка Эфесского [146-151]. Обзору позиций различных авторов IX-XH веков посвящено исследование А. В. Бармина [216].

В XX в. проблеме Filioque также уделяется значительное внимание. Богословскому и историческому анализу западного догмата посвящены специальные работы А. Е. Сицински [201], И.Романидиса [199], И.Зизиулуса [207], Д.Белова [219], Л.Берхова [221], В.В.Болотова [228], В. Н. Лосского [297], С.Тутунова [337]. Этому вопросу уделяется значительное внимание в монографиях по догматике и патрологии у О. Давыденкова [252], Илариона (Алфеева) [270-272], В. Н. Лосского [297-299], Я. Пеликана [195, 321-322], М.Э.Поснова [324]; по пневматологии у С.Булгакова [234], Г.Завершинского [257-263], Ю.В.Максимова [308], И.Поповича [275]; по сравнительному богословию у В. Васечко [237], М. Козлова [286], П. Д. Савченко [342].

Со стороны западных авторов предпринимаются попытки осмысления учения о Filioque в контексте экуменического движения и знакомства с восточной традицией. В этом направлении известны исследования А.Даллеса [173], И.Конгара [178], В.Каспера [281; 282], Д.Ф.Келли [184], Ф.Курта [291], Е. ЛаКуны [186], Ю.Мольтмана [192], К.Ранера [328].

В экуменическом процессе вопросу Filioque уделялось значительное внимание на православно-старокатолических конференциях в Бонне в 1874, 1875 и 1931 гг., в заключениях комиссий 1893 и 1910 гг.; в православно-англиканских Московском (1976 г.) и Дублинском (1984 г.) соглашениях, в Кипрской декларации 2006 г.; в православно-лютеранском «Совместном соглашении о вере в Святую Троицу» (1999 г., США); в православно-католическом документе «Filioque - вопрос, разделяющий Церковь?» (2003 г., США); в докладе «Проблема Filioque в экуменической перспективе» Всемирного совета церквей.

А в 1995 г. после встречи Иоанна Павла II и патриарха Варфоломея Папский Совет по содействию христианскому единству подготовил разъяснения «Греческая и латинская традиции об исхождении Святого Духа» [325].

Итак, вопрос о Filioque является краеугольным камнем и важнейшим (если не единственным) догматическим вопросом, разделяющим западное и восточное христианство. На протяжении почти тысячелетия виднейшие богословы исследовали данный вопрос, разрабатывали аргументы за или против Filioque. Богословы и апологеты, церковные иерархи и соборы, даже святые и учителя Церкви осуждали позицию своих противников. Вряд ли сегодня можно собрать воедино все бесчисленные аргументы обеих сторон и попытаться, взвесив их, вынести вердикт о справедливости или несправедливости этого западного учения. Но, несмотря на тысячелетние обсуждения и различные попытки решения вопроса, не снижается ни его актуальность, ни внимание к нему со стороны богословов и апологетов.

При этом всё чаще и чаще ставится вопрос о возможности достижения полного единства христиан путём исключения из сферы догматики всех вопросов, по которым наблюдаются расхождения в различных церковных традициях. При таком толерантном подходе все точки зрения на богословские вопросы признаются равноправными. В связи с этим задача более глубокого понимания роли и значения христианских догматов, а также поиска оснований и принципов догматического богословия в очередной раз выдвигается на повестку дня.

В представленном исследовании мы пытаемся выйти за пределы тысячелетней дискуссии с обменом цитат из произведений западных или восточных отцов, за пределы анализа канонической допустимости изменения в Символе веры. Отправной точкой для ответа на вопрос «что есть Filioque: догмат, ересь или теологумен?», на наш взгляд, может стать рассмотрение того, что есть собственно догмат и ересь и в чем отличие принципиальных (догматических) вопросов от теологуменов. Если отличительной чертой догматических вопросов, как мы постараемся показать ниже, является их сотериологическое содержание, то возникает следующая череда вопросов. Связан ли вопрос об исхождении Святого Духа с сотериологией? Имеет ли учение о Filioque какие-либо сотериологические следствия? Что в учении об исхождении Святого Духа лежит в догматической плоскости (догмат или ересь), а что - в области теологуменов?

В первой главе мы рассмотрим философские основания троичного догмата (диалектику общего и частного), проанализируем эволюцию ключевых триадологических категорий и постараемся установить оригинальность христианского богословия или же, наоборот, его зависимость от античной философии. Вслед за этим мы рассмотрим основные этапы развития учения о Filioque на Западе и отношение между Сыном и Святым Духом в различных восточных традициях.

Во второй главе мы систематизируем различные сотериологические концепции и попытаемся установить взаимосвязь между ними и другими богословскими доктринами (триадологическими, христоло-гическими и т. д.). Будут выявлены сотериологические основания христианских догматов и показано сотериологическое значение учения о Святом Духе и Его связи с Сыном.

В третьей главе мы рассмотрим развитие критики учения о Filioque и то, какие последствия оно влечёт для других разделов богословия. В этой же главе мы проанализируем взаимосвязь учения об исхождении Святого Духа и учения о нетварных энергиях.