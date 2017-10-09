Многие теоретики науки считают невозможной интеграцию естественных наук и богословия. «Большинству исследователей в области философии науки представляется невозможным говорить о слиянии ее с наукой как на социально-институциональном, так и на эпистемологическом уровнях. Имеется ряд значимых причин, которые делают неосуществимым объединение религиозной и научной онтологий.

Во-первых, наука отдает приоритет обоснованному и проверяемому знанию, в религии же полноценным источником достоверного знания является вера. <...> Во-вторых, научная онтология занимается перечнем конкретных проблем, имеющих локальный характер, в то время как религиозная картина мира претендует на всеохватность». С иной, менее распространенной, точки зрения, религиозное и естественнонаучное знание связаны и взаимно обусловливают друг друга. Наблюдается очевидная амбивалентность подходов к проблеме и постулируемая большинством ученых сущностная несхожесть категорий «научного» и «богословского».

Мировоззрение, бесспорно, не исчерпывается научной картиной мира, его сложение невозможно без философских, религиозных и иных (вероятно, чисто психических, «иррациональных») влияний. Но все же именно естествознание формирует для современной цивилизации образ мира. В этом корень антагонизма науки и богословия, в этом причина того, что так называемый «диалог» ученых и богословов часто превращается в монолог одних перед другими: дискутируя, они не слышат друг друга, — слишком велика разница во взглядах, языке, аргументации.

Церковь. Богословие. История: материалы III Международной научно-богословской конференции

(Екатеринбург, 6 –7 февраля 2015 г.)

Екатеринбург: Информ.-изд. отдел ЕДС, 2015. 649 с.

ISBN 978–5-8295–0270–6

Церковь. Богословие. История: материалы III Международной научно-богословской конференции - Содержание

Кирилл, митр. Екатеринбургский и Верхотурский Слово к читателям

Азаренко С. А. Духовные практики в современном сообществе

Акишин С. Ю. Об одном нереализованном проекте издания Литургической хрестоматии

Алексанова М. В. Изъятие церковных ценностей в 1921–1922 гг. (на примере Урала)

Аникин Д. Ф. Богословие и естествознание: о возможностях и трудностях интегративного подхода

Аркадий (Логинов), иером., Иванова О. В. Базовые основания и характерные трудности при создании музея, посвященного опыту мучеников и исповедников в ХХ веке на Урале

Белобородов С. А. О типологии старообрядческих скитов на Урале

Блохин В. С. Взаимодействие Армянской и Русской Церквей как фактор духовного и международного единства

Борисов А. В., Конышева Л. К. О моделях пространства-времени в науке и богословии

Васильева Л. Н., Конышева Л. К. Проблема согласования эволюционистской и креационистской концепций в миссионерской и педагогической практике

Вершинин В. Л. О плюрализме и вопросах этики в методологии биологической науки

Витер Д., свящ. Вопросы философского обоснования иринологии в концепции митр. Никодима (Ротова)

Галимов Т. Р. «Желают иметь господина папу своим преимущественным господином и отцом»: к проблеме возникновения церковной унии на южнорусских землях (середина XIII в.)

Гапонцев В. Л., Гапонцева М. Г. Примеры включения элементов религиозного содержания в общие естественнонаучные курсы, построенные на основе принципа симметрии

Геннадий (Гоголев), еп. Каскеленский Сближенья или совпаденья? Пути русской святости и поэзии

Глазкова Г. В. Несколько штрихов к современной истории библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии

Глинских С., свящ. Б. П. Мансуров О деятельности епископа Кирилла (Наумова), иеромонахов Леонида (Кавелина) и Ювеналия (Половцева) во II Иерусалимской Русской духовной миссии (1857–63 гг.). Новые данные архивных источников

Гоголин Н. А. Роль Церкви в общественных процессах: исторические параллели по письмам и статьям священномученника Андроника (Никольского), архиепископа Пермского и Кунгурского

Горобец Л. А. Православная проповедь в современном Китае в контексте богословской проблематики

Давыдов О. М. Церковь, интеллигенция и литература на Южном Урале в начале XX века: от святителя Cильвестра к отцу Сергию Дурылину5

Домника (Коробейникова), игум. Уральские архипастыри в годы гонений: архиепископы Корнилий (Соболев) и Макарий (Звездов), епископ Лев (Черепанов)

Дьячкова Н. А. «Свидетельствовать ближним и дальним» (роль фактора адресата в публичных выступлениях Патриарха Кирилла)

Зубков Б. Б. О некоторых проблемах преподавания дисциплины «Церковное чтение» (из опыта преподавания курса в Екатеринбургской духовной семинарии)

Зырянов О. В. Роль этноконфессионального фактора в вопросах онтологической поэтики

Иаков (Костючук), архиеп. Белостокский и Гданьский Календари, используемые в литургической жизни Православной Церкви: календарная проблема

Иванов В. Ю. Пенсионные выплаты священно- и церковнослужителям с 1950-х до начала 1980-х годов

Иванова О. В. Поиски новых путей в реализации церковной ответственности женщин по материалам архивов Урала

Иероним (Миронов), иером. Проблема свободы в контексте православной педагогики

Каштанов Д. Г. Формы и методы миссионерской деятельности Екатеринбургской епархии в конце XIX — начале XX века (по материалам «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» 1886–1917 гг.)

Коледич Е. Н. Православная традиция в поэтике дидактического сочинения святителя Тихона Задонского «Сокровище духовное»

Константин (Горянов), архиеп. Курганский и Шадринский «Не разлучившись с паствой»: Подвиг русского православного духовенства в Первую мировую войну 1914–1918 гг.

Конышева Л. К., Слесарев Г., свящ. Особенности миссионерской деятельности среди ученых естественно-научных специальностей

Корепанов К. В. Христианское восприятие четвертой заповеди Декалога

Костромин К., свящ. Оригинальные статьи Никоновской летописи эпохи князя Владимира о международном положении Руси: проблема историчности и достоверности

Кузоро К. А. Понимание истории в трудах церковных историков XIX — первой четверти ХХ веков

Кустова Е. В. Келейный быт вятского игумена во второй половине XIX в. (на примере игумена Диодора (Воскресенского))

Лаврешук М., прот. Современная литургическая практика Польской Автокефальной Православной Церкви: богослужебный календарь

Липатов В. А. «Духовные стихи. Канты» — утраченный и вновь обретенный отдел фольклорного сборника И. Я. Стяжкина

Лукашевич М. Церковная проблематика в ранней публицистике Николая Лескова (1860–1871)

Мазырин А., свящ. Уральский узник Патриарший Местоблюститель митрополит Петр (Полянский) и его московский Заместитель митрополит Сергий (Страгородский): две судьбы и два взгляда на отношения Церкви и власти в период гонений

Макарий (Веретенников), архим. Алма-Атинский митрополит Иосиф

Макаров Д. И. Некоторые аспекты триадологии и учения о видении света Господня в «Гимнах Божественной Любви» прп. Симеона Нового Богослова

Мангилев П., прот. Сборник старообрядческих сочинений, изданных на гектографе, из библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии

Мангилева А. В. Клировые ведомости как исторический источник

Манькова И. Л. Храмовое строительство на территории Тобольского архиерейского двора в XVII веке

Маркелов А. В. К вопросу о рукоположении в священный сан князя Иоанна Константиновича Романова

Меньшиков М. А. К вопросу церковного поминовения властей предержащих

Микрюков Д. С. Проблема свободы слова в современной американской религиозной философии на примере творчества Раузаса Рашдуни

Мосин А. Г. «Наша задача объединиться вокруг Церкви Христовой...»: отец Александр Корняков и его паства в борьбе за свой храм (1936–1937 гг.)

Мудрова Н. А. Отделение богословских наук «Каталога российским книгам» библиотеки графа П. А. Строганова

Неустроева Н. С. Сценарии развития биосферы в условиях аномии человеческого поведения

Нечаева М. Ю. Вятские миссионеры-сотрудники (из опыта работы Православного миссионерского общества)

Никулин И., свящ. К вопросу о современной историографии Тобольского архиерейского дома (несколько замечаний касательно диссертации Н. С. Хариной)

Новиков С. В. Контрреволюционное восстание или крестный ход 1918 года в селе Меркушине Верхотурского уезда?

Палкин А. С. Из истории распространения единоверия в Центральной России (1830-е — 1870-е гг.)

Палкина Г. В. Общий обзор «Начертания церковной истории от библейских времен до XVIII века» архиепископа Иннокентия (Смирнова)

Парфенова Е. Г. Деятельность прот. Николая Буткина по созданию братства во имя прав. Симеона Верхотурского в г. Шадринске в 1918–1926 гг.

Петр (Гайденко), иером. Несколько замечаний об «открытости» древнерусского монашества

Печерин А. В., Разин А. В. Некоторые аспекты истории антиобновленческого движения на Урале

Пиличев А. В. Основные вопросы методики миссионерско-катехизаторской деятельности

Полетаева Е. А. Сборник «Поморское старчество» из фонда Фундаментальной библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии

Пращерук Н. В. Духовная проза Станислава Минакова

Романюк Т. С. Закрытие старообрядческого Сергиевского монастыря на территории Уральского войска и преобразование его в единоверческий монастырь (конец 50-х — 60-е гг. XIX в.)

Селиванова Е. С. Современная православная иконопись в России

Серафим (Белоножко), еп. Бобруйский и Быховский Подвиг новомучеников и исповедников Бобруйской епархии в XX веке: опыт работы епархиальной комиссии по канонизации святых

Степаненко В. П. Образ Св. Софии, Премудрости Божией, в Византии VI–XIII вв.

Сухова Н. Ю. А. А. Дмитриевский и ученики: проблема «научной школы» в российских духовных академиях (конец XIX — начало XX в.)

Травулька Д. А. Проблематика историко-литургических исследований в Казанской духовной академии в 1842–1920 гг.

Филипп (Васильцев), архим. Россия — Болгария: образы духовного единства

Фомина Т. Ю., Заляева Г. Ш. К вопросу о периодизации истории Новгородской епископии (до начала XIII в.)

Халяпин Д. А. Роль православных монастырей в становлении службы психиатрической помощи населению в России

Чернов Л. С., Погорельская Е. Ю. Невидимое тело в сказках Андерсена

Чибисова А. А. К вопросу о получении автокефалии Польской Православной Церковью

Сведения об авторах

Церковь. Богословие. История: материалы III Международной научно-богословской конференции - Слово к читателям

Дорогие читатели!

11 февраля 2015 г. Екатеринбургская епархия отмечает 130-летие своего существования. Взирая на более чем вековой путь нашей уральской Церкви, невольно на ум приходит мысль, что большая часть этого времени пришлась на эпоху, когда само имя христианина стало ругательством, когда вера в Бога становилась причиной мученичества и исповедничества. Именно эпоха гонений дала нашей уральской земле сонм новых святых.

Знаменательно, что Соборы новомучеников и исповедников Церкви Русской и Екатеринбургских святых празднуются так близко. Особенное значение для нас приобретают эти события, потому что именно на нашей уральской земле приняли страдальческую кончину последний российский император святой царь Николай и его благочестивая семья. Сегодня мы, наконец-то, начинаем осмысливать ту трагедию предательства нашей веры и тот подвиг людей веры, которые так и не были сломлены чудовищной машиной безбожного режима.

Проведение научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История» становится уже доброй традицией и объединяет широкий круг исследователей и специалистов из России и зарубежных стран. Хочется надеяться, что конференция станет определенным вкладом в увековечение памяти новых мучеников и исповедников нашей Церкви, в изучение и осмысление истории Православия на Урале, даст толчок к развитию богословской мысли.

В чем да поможет Господь Бог!

Кирилл, Екатеринбургский и Верхотурский, ректор Екатеринбургской духовной семинарии