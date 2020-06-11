Казалось бы, стоит ли архиерею и богослову ставить в заслугу написание воспоминаний , пусть и повествующих о ключевых моментах истории? Но человек Церкви , тонко внимающий музыке богословия, должен быть уверен - стоит. Ибо история личности, отношение к этой истории - и есть само богословие. Владыка сам об этом скажет в воспоминаниях: «Пишу потому, что не могу не писать. Хочется высказаться, рассказать, как Бог неоднократно спасал меня от, казалось бы, неминуемой смерти». Спасать человека от смерти — вот дело Божие, и по образному содержанию безразлично, совершается ли это спасение в откровении Пасхальной тайны или в избавлении от красноармейской пули.

А. Мусин (сост.) - Церковь Владыки Василия (Кривошеина)

Издательство Братства св. Александра Невского, Нижний Новгород, 2004 - 500 с.

ISBN 5-88213-062-Х

А. Мусин (сост.) - Церковь Владыки Василия (Кривошеина) - Содержание

От издательства

Предисловие составителя. Человек ХХ века. К 100-летию архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина, 1900-1985)

Часть I Церковь Домашняя. Письма родным

Предисловие к части первой

Письма 1904-1917 гг.

Письма 1920-1940 гг.

Письма 1956-1966 гг.

Письма 1974-1978 гг.

Письма 1977-1985 гг.

Комментарии к части первой

Часть II. Церковь Соборная. Эккпезиологические статьи и заметки разных лет

Предисловие к части второй

Символические тексты в Православной Церкви

Экклезиология свт. Василия Великого

Кафоличность и церковный строй (Замечания к докладу С. С. Верховского)

Простота Божественной природы и различия в Боге по св. Григорию Нисскому

Кризис в англикано-православных богословских обсуждениях

Комментарии к части второй

Часть III. Церковь Воинствующая. Статьи и выступления, посвященные подвижникам благочестия и событиям церковно-общественной жизни в России

Предисловие к части третьей

Наречение и хиротония архимандрита Василия (Кривошеина) 13 июня 1959 г. Лондон. Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы

Формуляр послания митрополита Корсунского Николая и его викариев к духовенству Константинопольского Экзархата от 24 марта 1960 года

Книга о Русской Церкви

Поместный Собор Русской Православной Церкви в Троице-Сергиевой лавре и избрание Патриарха Пимена (май-июнь 1971 г.). Фрагмент воспоминаний

Московский Патриарх и дело Солженицына

Ответ архиепископа Василия (Кривошеина) на интервью архиепископа Питирима (Нечаева), данное им 16.07.1974 г. журналисту Агентства печати "Новости" Юрию Кирсанову

Памяти епископа исповедника: митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов, 1893-1975)

После Найроби. Письмо архиепископа Василия (Кривошеина) доктору Филиппу Поттеру

Архиепископ Василий приветствует защиту религиозных свобод в России

Ответы архиепископа Василия (Кривошеина) на вопросы газеты

"Свободная Бельгия" 26 января 1980 года

Монахиня мать Екатерина (Полюхова, 1906-1982)

Комментарии к части третьей

Часть IV. Церковь Торжествующая. Кончина Преосвященного Владыки и его личность глазами свидетелей

Предисловие к части четвертой

Завещание архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина). 30 января 1980 года

Воспоминания Ольга Александровны Кавелиной, двоюродной сестры владыки Василия (Кривошеина)

Письма Ольга А. Кавелиной Игорю А. Кривошеину от 13 октября и 28 сентября 1985 года (Москва-Париж)

Кончина православного русского архиепископа Бельгии. «Вечер», 26 сентября 1985 года

Лест Ф. Прощание с владыкой Василием (Кривошеиным), православным русским архиепископом Брюссельским

Архимандрит Иосиф (Ламин). Слово, сказанное на панихиде по владыке Василию 29 сентября 1985 года

Телеграммы и соболезнования в связи с кончиной Высокопреосвященного архиепископа Василия

Е. Воордеккерс. In memoriam. Василий Кривошеин (1900-1985)

Бобринский Борис, протоиерей. Памяти архиепископа Василия Брюссельского

Кирилл Фотиев, протоиерей. Архиепископ Василий (Кривошеин) как богослов

Городецкий М., диакон. Высокопреосвященный Василий, архиепископ Брюссельский и Бельгийский

Городецкий М., диакон. Последняя поездка

Митрополит Сурожский Антоний (Блюм). Видные деятели русской эмиграции. Архиепископ Василий (Кривошеин)

Георгий Чистяков, священник. «Красный» антисоветчик. К 100-летию со дня рождения архиепископа Василия (Кривошеина)

Ставицкая Н. Вера — жемчужина несравненной ценности. К 100-летию архиепископа Василия (Кривошеина)

Комментарии к части четвертой

Приложения

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Поколенная роспись лиц, упоминаемых в книге и входящих в генеалогическое древо архиепископа Василия (Кривошеина)

Генеалогическое древо архиепископа Василия (Кривошеина) с указанием всех родственных лиц, упоминаемых в настоящей книге, и степени их родства

Именной указатель

А. Мусин (сост.) - Церковь Владыки Василия (Кривошеина) - Письма родным

Тема Христа и Его Церкви — особенная в богословии и жизни владыки Василия. Даже тема Церкви для него - насущнее, ибо сквозь Церковь и через Нее, а не в индивидуальной экстатике, открывается Христос верующему в Него человеку. И с самого рождения Церковь дается христианину здесь и теперь в собрании его ближних. Лишь через этих ближних раскрывается человеку сначала дальний, а потом и Вышний. Ибо кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (1 Ин. 4, 20). И первый ближний, которого человек видит в жизни, — это его семья, домашние его...

Писание знает немало горьких слов о домашних, подчас оборачивающихся врагами человеку (Мф. 10, 36). Эпоха выбора, эпоха гражданских войн — как раз то осевое время, когда слагаются трагические пары противоборств — "сын на отца, брат на брата". К счастью для нас и для Владыки, его домашние составили его домашнюю церковь, и к своему брату он действительно мог обращаться, как к брату. Единство традиционного воспитания в дворянском роду было той взоранной нивой, на которой впоследствии, далеко не сразу, взошли плоды веры.

Это видно не только по письмам, дающим моментальный срез истории человеческой судьбы, но и по написанным из далека времен 1975-1976 гг. воспоминаниям. Если февраль 1917-го еще не несет в себе никаких христианских оценок происходящего, то сентябрь 1919-го во всей полноте раскрывает будущему архипастырю, как Бог "неоднократно" спасает его «от, казалось бы, неминуемой смерти», несмотря на самим же признаваемую «малоцерковность». Так же и письма: письмо матери из Константинополя от 1 октября 1920 г. подписано еще совсем по-детски, по-домашнему «Гика». Даже Святая София еще не чудо веры, а «чудо искусства», но и она не является утешением. Подлинное утешение — «ни с чем не сравнимые» стихи «безупречного поэта» француза Теофиля Готье — "Загробное кокетство". Эта замогильная тоска по жизни, порожденная потерей России и неосуществимой надеждой на возвращение в Крым, еще не замещена радостью обретенного Христа. Сквозь развалины «утонченной» Византии он видит только надоевшую ему «экзотику», «варварский Восток», для него эти развалины — еще не тот фундамент, на котором будет возведено здание неопатристики, в строительстве которого Владыка участвовал.

Но за шесть лет случится многое. Меняется человек, меняется и сам почерк: из неровного и издерганного вырастает стройная каллиграфия, соответствующая красоте выровненной под Христа души. И следующие письма — это не просто родственные приветы, это уже проповедь с амвона домашней церкви. Также меняется слог и стиль, уже потом, в переписке с братом и двоюродной сестрою: спокойное течение повседневности отражает не засасывающий быт, а возвышенную культуру бытия. Духовная и житейская мудрость уже не требуют проповедей норова Савонаролы — прочный фундамент православной жизни позволяет видеть Перст Божий сквозь ее сиюминутные мелочи.