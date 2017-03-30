Елена Сергеевна Голубцова (1921—1998) Несмотря на то, что с момента внезапного ухода Елены Сергеевны прошло уже несколько лет, ее коллеги, друзья и ученики до сих пор в полной мере ощущают всю невосполнимость этой утраты. И память о ней, выдающемся ученом и Человеке с большой буквы, безусловно, будет жить в умах и сердцах всех, кто ее знал. Тематика данной книги неразрывно связана со сферой научных интересов Елены Сергеевны. В течение многих лет основным объектом ее исследований являлись различные аспекты социально-политической истории Малой Азии эллинистического и римского периодов. И в ходе изучения данных вопросов значительное внимание уделялось Еленой Сергеевной истории раннего христианства. Поэтому, когда задумывалось издание книги «Церковные историки IV—V веков», авторы данного проекта обратились к Елене Сергеевне с просьбой стать ответственным редактором этого издания. Елена Сергеевна, считавшая перевод, научную обработку и издание источников одним из приоритетных направлений отечественного антиковедения, дала свое согласие. К сожалению, ее безвременный уход из жизни помешал осуществлению данного замысла. Тем не менее авторы данного проекта претворили в жизнь задуманное и, исполняя свой моральный долг перед светлой памятью Елены Сергеевны Голубцовой, посвящают ей эту книгу.

Церковные историки IV-V веков

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2007. – 624 с.

ISBN 978-5-8243-08-34-1

Церковные историки IV-V веков - Содержание

Памяти Е.С. Голубцовой

Иероним Стридонский. Книга о знаменитых мужах. Пер. с лат. М.Ф. Высокого

Геннадий Массилийский. Книга о церковных писателях. Пер. слат. М.Ф. Высокого

Виктор Витенский. История гонений в Африканской провинции. Пер. с лат. В.А. Дорофеевой

Рассказ о страданиях семи монахов. Пер. слат. В.А. Дорофеевой

Перечень провинций и городов Африки. Пер. с лат. М.Ф. Высокого

Филосторгий. Сокращение «Церковной истории». Пер. с древнегреч. В.А. Дорофеевой

Приложения

М.А. Тимофеев ХРИСТИАНСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Комментарии

Иероним Стридонский. Книга о знаменитых мужах (М.Ф. Высокий)

Геннадий Массилийский. Книга о церковных писателях (М.Ф. Высокий)

Виктор Витенский. История гонений в Африканской провинции.

Рассказ о страданиях семи монахов.

Перечень провинций и городов Африки (М.Ф. Высокий)

Филосторгий. Сокращение «Церковной истории» (М.Ф. Высокий, М.А. Тимофеев)

Указатели

Церковные историки IV-V веков - Предисловие

Последние два столетия существования Римской империи по-своему оказали влияние на состояние исторической мысли этой эпохи. Языческая культура медленно, но неуклонно начинала вытесняться христианской; внутри- и внешнеполитические коллизии, приводившие к полному разладу всей жизни некогда могучего государства, не могли не сказаться на умонастроениях античной «интеллигенции». Поразительно, но факт — вторая половина IV века и V века, века заката Империи, времени, когда вроде бы подходит естественный час осмысления всего прожитого, дали в прямом смысле единицы исторических сочинений, написанных пером историков-язычников. Весь этот период вряд ли можно назвать «великой эрой в исторической науке». Античная традиция может реально похвастаться лишь замечательной «Историей» Аммиана Марцеллина, да, пожалуй, компилятивными трудами типа сочинений Евтропия, Аврелия Виктора и «Historia Augusta».

Иначе обстояло дело в христианской исторической науке, находившейся тогда в самом начале своего долгого пути. Традиции историописательства, заложенные «отцом церковной истории» Евсевием Кесарийским, получали самое непосредственное и оригинальное воплощение в появлявшихся объемистых трудах Сократа Схоластика, Эрмия Созомена, Феодорита Киррского. Эпоха молодости науки порождала и свежие, полные исторического оптимизма труды по истории христианства.

Однако сразу бросается в глаза тот факт, что бурное становление новой, христианской научной школы происходит прежде всего на Востоке империи. Именно там пишутся все наиболее авторитетные (и наиболее популярные) церковные «истории», именно там в основном происходит и становление жития как литературного жанра. Поэтому не случайно, что современному читателю известны в большей степени именно сочинения византийских церковных историков. Христианский же Запад, занимая достойное место рядом с Востоком в сфере богословия, в области церковно-исторических сочинений (для этого периода) известен как-то меньше.

Можно даже сказать, что исторические сочинения, принадлежащие перу писателей-христиан, по своему внешнему статусу чемто напоминают последние произведения историков-язычников — они немногочисленны, не столь литературны, как труды восточных духовных писателей, круг их читателей, а следовательно, и степень известности гораздо уже. Однако подобное положение отнюдь не свидетельствует о какой-либо ущербности христианской исторической литературы, создававшейся на латинском языке. Ее становление шло несколько в ином ключе; она зарождалась и развивалась на местном уровне, первоначально во многом тяготея к агиографии и отталкиваясь именно от ее канонов.