Церковный древлехранитель

Если Священное Предание является стержнем церковной жизни, то церковная реликвия — стержнем христианской культуры. Можно ли найти в церковном предании указания на необходимость сохранения исторического наследия Церкви? Несомненно, существуют свидетельства, говорящие о включении понятия подлинной реликвии в церковное сознание. Почитание места мученичества подвижника, его погребения, предметов, с ним связанных, — это почитание свидетельств его подвига. Главное место в этой традиции занимает почитание всеми христианами святых мест Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Также хорошо известно, что святость мест крестного страдания и погребения Спасителя распространяется и на облик храмового комплекса, который также глубоко почитается. Копии Кувуклии Святого Гроба, Анастасиса (ротонды с огромным куполом вокруг Кувуклии), а также всего комплекса храма Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме распространяются по всему христианскому миру. Создание Нового Иерусалима патриархом Никоном в Московском царстве является одним из наиболее полных и масштабных подтверждений этой средневековой традиции.

Всякий памятник есть документ своей эпохи. Этим в первую очередь и обусловлена необходимость бережного отношения к нему. История средневекового русского строительства показывает нам примеры, когда русские храмы, почитаемые как величайшие святыни Русской Православной Церкви, копируются с повторением наиболее узнаваемых архитектурных особенностей. Этим подчеркивается преемственность культурных традиций русской церковной архитектуры, передаваемая через бережное отношение к церковным памятникам. Проявлением почитания облика храмов является поддержание и сохранение их в неизменном виде в течение столетий, примером чему является особое отношение к архитектурному наследию Владимиро-Суздальской Руси XV-XVI веков. Отношение к храму как вместилищу святынь проявляется в полной мере также в истории храмового строительства в Троице-Сергиевой лавре. Храм Святой Троицы стал сокровищницей, вмещающей мощи великого святого земли Русской — преподобного Сергия Радонежского. На протяжении веков на территории монастыря строились новые храмы. Отчасти это было связано с увеличением числа братии, отчасти — с необходимостью замены деревянных храмов на каменные и от части — со стремлением включить в пространство храма мест погребений новопрославленных святых. Такая судьба — изменение прежнего архитектурного облика — должна была ожидать, казалось бы, и главный храм царского богомолья в монастыре преподобного Сергия. Однако храм Святой Троицы, в котором покоились мощи преподобного, остался без изменений. Неподалеку по велению царя Иоанна Грозного построили второй монастырский собор в честь Успения Пресвятой Богородицы — огромный пятиглавый шестистолпный храм по образцу московского Успенского собора. Троицкий собор сохранили в неприкосновенности как святое место с пребывающими в нем мощами преподобного Сергия. Отношение к подобным храмам как к святыням сохраняло их первозданность на протяжении многих столетий и свидетельствовало о признании ценности зодчества Древней Руси как хранителя церковной традиции, церковного предания.

Древность и подлинность произведений прошлого являются также свидетельством неискаженного исповедания православного вероучения. Облик храма, его иконы и настенные фрески — часть духовного опыта предшествующих поколений, их благочестия. Молитвенная память о них сохраняется в написанных ими иконах, выстроенных ими храмах, приделах, иконостасах и росписях, которые являются монументальными синодиками. Можем ли мы взять на себя смелость произвольно стереть или бездумно изменить память о них? Чем памятник древнее, тем он ценнее, и его ценность возрастает со временем. О значении церковных реликвий известный церковный писатель А.Н. Муравьев, по случаю освящения обновленной церкви преподобного Михея Радонежского, писал: «Для сего освящения собрано было все из лавры, дабы благословение Сергиево, Никоново и Дионисиево видимо перешло на новое их селение в вещах непосредственно к ним близких через саму утварь, которую освятили они своим употреблением».

Церковный древлехранитель. Методическое пособие по сохранению памятников церковной архитектуры и искусства

Авторский коллектив: Тихон (Шевкунов), архим., С. А. Анохина, А. Л. Баталов, Л. А. Беляев, В. Д. Сарабьянов, Георгий Малков, диак., Б. Т. Сизов, Е. В. Шейкин, Ксения (Чернега), игум., А. Б. Бодэ, Е. В. Ванькин

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2015. — 264 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1033-0

Церковный древлехранитель. Методическое пособие по сохранению памятников церковной архитектуры и искусства - Содержание

Вступление. Христианское искусство как часть церковного предания. Исторический аспект

Глава I. Основные принципы современной реставрации памятников церковного зодчества

1. Что такое памятник и в чем его ценность

2. Типичные примеры нарушения принципов сохранения объектов культурного наследия

3. Какие виды работ возможно производить на памятниках истории и культуры

4. Что такое предмет охраны памятника

5. Что такое эскизный проект реставрации

6. Воссоздание полностью утраченных памятников

Глава II. Основные причины разрушения памятника и способы их предотвращения

1. Контролируемый водоотвод

2. Роль отмостки в защите памятника

3. Применение строительных материалов при реставрации

Глава III. Приспособление памятников церковного зодчества

1. Проблема тесноты и отопления

2. Приспособление шатровых храмов

3. Недопустимые решения по приспособлению. Искажение древних интерьеров

4. Поддержание температурно-влажностного режима

5. Правила сохранения оптимального температурно-влажностного режима

6. Системы инженерного оборудования в памятниках

7. Как перевести памятник в обогреваемый режим

8. Воздухообмен и вентиляция

9. Составление дефектной ведомости

Глава IV. Сохранение монументальной живописи в храме

1. Что такое фреска. Исторический очерк

2. Разрушение монументальной живописи

3. Формирование понятий реставрации монументальной живописи

4. Необходимость изучения истории возникновения росписи в храме

5. Проблема целостности и фрагментарности древней живописи

6. Как заново расписывать древние храмы

7. Как проводить реставрацию монументальной живописи в действующих храмах. Общие правила

8. Типичные вопросы сохранения монументальной живописи

Глава V. Сохранение внутреннего убранства храма

1. О необходимости сохранения икон и историко-художественной целостности внутреннего убранства храма

2. Проблема целостности и фрагментарности иконы как памятника культуры и поклонного образа

3. Почему в наше время гибнут иконы

4. Виды разрушений икон

5. Технология современной реставрации икон

6. Сохранение и реставрация прочих памятников православного искусства (образцы литья, ковки и резьбы, облачения, книги, богослужебная утварь)

7. Общие принципы подхода к сохранению икон

Глава VI. Особенности сохранения, реставрации и использования деревянных церковных зданий

1. Устройство традиционных деревянных зданий

2. Перестройки и изменения деревянных храмов

3. Оценка технического состояния здания. Виды разрушений

4. Реставрационные подходы при работе с деревянными памятниками

5. Методы производства реставрационных работ. Противоаварийные и консервационные работы

6. Эксплуатация и обслуживание старого деревянного здания

7. Литература для изучения русского деревянного зодчества и вопросов реставрации

Глава VII. Сохранение исторических территорий церковных комплексов

1. Возможность развития и благоустройства церковной территории

2. Что такое земли историко-культурного назначения

3. Проект территории и зон охраны памятника

4. Нарушения границ охранных зон и территорий памятника

Глава VIII. Археология исторических территорий

1. Чем важна археология

2. Как приступить к началу археологических работ

3. Законодательная база

Глава IX. Взаимоотношения музея и Церкви при совместной эксплуатации объектов церковного зодчества

1. Богослужение в музее. Музейные коллекции. Передача предметов в храмы

2. Совместные мероприятия

Глава X. Передача религиозным организациям находящихся в государственной или муниципальной собственности объектов культурного наследия и музейных ценностей

1.Передача религиозным организациям объектов культурного наследия религиозного назначения

2. Передача музейных предметов и коллекций в безвозмездное пользование религиозных организаций Русской Православной Церкви

Глава XI. С чего начинается восстановление храма. Законодательная основа деятельности по сохранению памятников истории и культуры

Что такое охранное обязательство и как его заключить

Контрольные мероприятия и законодательство

Глава XII. Церковно-археологические учреждения и древлехранилища: исторический и современный аспекты

Приложения

Глоссарий

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