Церковнославянский язык - Фонетика - Орфография - Морфология - Юрий Кондратьев

Церковнославянский язык - канонический богослужебный язык Русской Православной Церкви, а также ряда других Православных церквей (Сербской, Болгарской и др.). На этом языке совершается Богослужение как общественное (в храме), так и частное (домашние молитвы и т. д.). Церковнославянский язык - неотъемлемая часть православной культуры, а также русской национальной культуры.

Человек, желающий полноценно участвовать в Православном Богослужении, должен знать и понимать церковнославянский язык. Помимо этого, церковнославянский язык лег в основу русского литературного языка. Поэтому знание церковнославянского также помогает нам лучше понять явления родного языка, в том числе при чтении классической литературы (особенно поэзии).

Юрий Алексеевич Кондратьев – Церковнославянский язык. Фонетика. Графика. Орфография. Пунктуация : учебное пособие

СПб. : Реноме, 2012. – 172 с.

ISBN 978-5-91918-174-3

Юрий Кондратьев – Церковнославянский язык. Фонетика. Графика. Орфография. Пунктуация – Содержание

Введение. О ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ ОРФОГРАФИЯ. ДУБЛЕТНЫЕ БУКВЫ

Дублетные буквы, служащие для обозначения гласных звуков

Правила употребления букв e/g

Правила употребления буквы >fc

Правила употребления букв o/o/w/cS

Правила употребления иЗ/от

Правила употребления букв нЫу/у/

Правила употребления букв оу/а

Правила употребления букв ш/л.

Дублетные буквы, служащие для обозначения согласных звуков

Правила употребления букв к/к

Правила употребления букв з/s

Правила употребления букв ,д,/ф

Правила употребления букв \|г и §

Чтение букв к, г, ^ в заимствованных словах

НАДСТРОЧНЫЕ ЗНАКИ

Ударения

Придыхание

Титла

Ерок, краткая, кавыки, кендема

Надписи на иконах

Надписи на Кресте Господнем

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ БУКВ

ПРАВИЛА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЧТЕНИЯ

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

КРАТКОЕ ЗНАКОМСТВО С ГРАФИКОЙ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Буквы греческого алфавита

Две системы произношения греческих текстов

Надстрочные знаки в древнегреческом языке

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

I. Обучение азбуке. Знакомство с буквами и их названиями

II. Изучение орфографии церковнославянского языка (дублетные буквы)

III. Изучение надстрочных знаков

IV. Изучение знаков препинания

V. Изучение числовых значений букв

VI. Отработка техники чтения на церковнославянском языке

VII. Изучение фонетических особенностей церковнославянского языка

VIII. Изучение элементов графики древнегреческого языка

Тест по курсу «Церковнославянский язык» (фонетика, графика, орфография)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Житие свв. Кирилла и Мефодия

Г. И. Шиманский. Наставление церковному чтецу о том, как читать в храме, составленное по учению святых отцов и подвижников, по указаниям церковного устава и на основании многовекового опыта Богослужения Русской Православной Церкви

Наставление церковному чтецу о том, как читать в храме Апостол и паремии

Список корней, в которых пишется

Список употребительных слов под титлом

Список учебной литературы по церковнославянскому языку

Юрий Кондратьев – Церковнославянский язык. Фонетика. Графика. Орфография. Пунктуация – Г. И. Шиманский. Наставление церковному чтецу о том, как читать в храме, составленное по учению святых отцов и подвижников, по указаниям церковного устава и на основании многовекового опыта Богослужения Русской Православной Церкви[1]

Читай благоговейно, со страхом Божиим

1. Богобоязненный чтец должен всегда памятовать, что он возглашает славословия и молитвы за себя и за всех молящихся в храме, где всегда невидимо присутствует Сам Бог, Его Пречистая Матерь, Ангелы и святые. Господь Сердцеведец ведает чувство и отношение, с каким чтец совершает свои обязанности.

2. Богобоязненный чтец знает, что и предстоящие в храме замечают его ошибки, его невнимание и прочее, и могут соблазниться этим. Потому он не допускает небрежности, боится прогневать Бога. Ибо в Писании сказано: «Проклят всяк человек, творящий дело Господне с небрежением» (Иер. 48,10). Читая в святом храме молитвословия вслух для всех верующих, мы исполняем дело Божие, поэтому читай благоговейно и благообразно, внятно и неспешно.

Тщательно подготовляйся к чтению

3. К чтению, которое ты должен исполнять, надо тщателыю подготовиться: заблаговременно с ним ознакомиться и вдумчиво прочитать текст, обратив внимание на произношение слов, ударения, на содержание, чтобы читать правильно, сознательно и осмысленно. Если плохо читаешь, не ленись чаще упражняться в чтении, прочти несколько раз и попроси другого, знающего, проверить тебя.

Читай осмысленно

4. Читай так, чтобы прежде всего ты сам понимал, что читаешь, и чтобы читаемые молитвы и псалмы проникали в твое сердце.

5. Вместе с этим не забывай народа, стоящего в храме, и читай так, чтобы тебя понял и народ, чтобы и он вместе с тобой, читающим, едиными устами и единым сердцем молился и прославлял Господа, - для этого-то и собираемся в святой храм.

6. Читая в Церкви, помни всегда, что твоими устами произносится и возносится к Престолу Божию молитва всех предстоящих, и что каждое произнесенное тобою слово должно проникать в слух и душу каждого молящегося в храме.

Читай неспешно, внятно и отчетливо

7. Поэтому не торопись, читая святые молитвы, и не унижай молитвы торопливым чтением, не гневи Бога. Торопливое и невнятное чтение не воспринимается слухом, мыслью и сердечным чувством слушающих. Такое чтение и пение, по словам святителя Тихона Задонского, - «ленивым угождение, добрым печаль сердечная и воздыхание, всем же приходящим (в храм) соблазн и вред».

8. Богобоязненный чтец не будет в угоду немногим читать скоро и небрежно, чтобы всех молящихся не лишить возможности благоговейно и внимательно молиться. Ибо он хорошо понимает, что небрежением чтеца многие смущаются и соблазняются и могут даже уйти из храма. Лица же, которые склонны к сектантству или вообще склонные видеть недостатки в Православии, услышав небрежное и неблагоговейное чтение и пение в наших храмах, могут и совсем отпасть от Православия в сектантство или охладеть к вере. Таким образом, по вине небрежных чтецов и певцов подвергается бесчестию наше православное богослужение, храмы, духовенство и само Православие, а молящиеся лишаются много содержательных молитв и религиозно-нравственного назидания.

Ввиду этого церковный чтец не должен допускать скорого чтения, переходящего в небрежность, и не должен исполнять просьб тех, которые требуют от него нарушать его долг благоговейного чтения. Ибо повиноваться Богу подобает больше, нежели людям (Деян. 5, 29).

9. Для того чтобы самому знать меру, с какой скоростью читать, необходимо читать с пониманием читаемого, а не механически, и не на внешнюю только сторону чтения обращать внимание, а и на содержание, самому при этом в душе молиться.

Надо научиться читать так свободно, без напряжения, чтобы при чтении не было затруднения в произношении слов, сокращений (титла), ударений, в выборе высоты и силы голоса, повышений и понижений голоса и другого, - короче говоря, чтобы внимание как можно меньше отвлекалось на саму технику чтения, а больше сосредотачивалось на смысле читаемого и сердечном его восприятии чтецом.

10. Читать надо с такой размеренностью, чтобы слушатели успевали мыслью воспринимать каждое слово молитвы и сердцем ее прочувствовать.

Такое чутье у благоговейного чтеца приобретается тогда, когда он сам в храме и дома будет стараться внимательно молиться умом и сердцем. Тогда он опытом дознает, что при быстром чтении невозможно молящимся успевать улавливать содержание молитвы и молиться и умом и сердцем.

При чтении следует избегать другой крайности: не следует и растягивать чтение без нужды.

Читай со смысловыми остановками

Юрий Кондратьев - Церковнославянский язык - Морфология - Часть 1 - учебное пособие

СПб.: Реноме, 2013. - 116 с.

ISBN 978-5-91918-253-5

Кондратьев Ю. Л. Церковнославянский язык. Морфология. Часть 1 – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТИ РЕЧИ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

ГЛАГОЛ

Основы глагола

Инфинитив

Настоящее время

Аорист

Имперфект

Будущее время

Повелительное наклонение

Глаголы архаического спряжения

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Первое склонение

Второе склонение

Третье склонение

Четвертое склонение

Звательный падеж

Двойственное число

МЕСТОИМЕНИЕ

Разряды местоимений

Склонение личных и возвратного местоимений

Склонение неличных местоимений

СЛОВАРЬ РУССКОГО И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Приложение. Список основных церковнославянских форм глаголов, существительных и местоимений, отличающихся от литературного языка

Библиография

Юрий Кондратьев - Церковнославянский язык. Морфология. Часть 1 – ГЛАГОЛ

Глагол - часть речи, которая обозначает действие или состояние лица или предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

Глагол характеризуется такими грамматическими категориями, как наклонение, залог, вид и время. Спрягаемые формы глагола также имеют формы лица и числа. Склоняемые формы глагола (причастие) согласуются с определяемыми существительными и изменяются по родам, числам и падежам.

Категория наклонения характеризует устанавливаемое говорящим отношение действия к действительности. Действие может быть реальным (изъявительное наклонение), возможным или желательным (сослагательное наклонение) либо выражать волю говорящего - просьбу, повеление или побуждение к совершению действия (повелительное наклонение). Иногда в церковнославянских грамматиках также выделяется неопределенное наклонение (инфинитив) и желательное наклонение.

Категория залога характеризует отношения субъекта и объекта действия. Действительный (активный) залог описывает действие, направленное на объект (Девочка пишет письмо). Страдательный (пассивный) залог описывает состояние объекта, название которого в предложении является грамматическим подлежащим. Страдательный залог выражается возвратным глаголом или страдательным причастием (письмо пишется, письмо написано).

Категория вида указывает на границы протекания действия во времени. Совершенный вид указывает на то, что действие завершено, достигло своего предела (соткорнтн, ндпнсдтн), несовершенный - на то, что внутренний предел еще не достигнут.

Категория времени характеризует время протекания действия или состояния по отношению к моменту речи или по отношению ко времени совершения другого действия. В церковнославянском языке существует настоящее время, будущее простое и сложное и четыре формы прошедшего времени: две простые – аорист и имперфект и сложные - перфект и плюсквамперфект.

Категории лица и числа выражаются личными окончаниями глаголов и указывают на лицо, совершающее действие, предмет, которому приписывается состояние, говорящего (говорящих) (1 лицо ед., дв., мн.ч.), собеседников (2 лицоед., дв., мн.ч.), тех о ком (чем) идет речь (3 лицо ед., дв., мн.ч.).

У причастий (особая форма глагола) имеется также категория рода (муж., жен., ср.р.).

Глаголы также могут быть переходными (действие переходит на объект и охватывает его целиком: писать письмо) и непереходными (нс требуют дополнения - жить в деревне, бежать по дороге).

В данной части пособия рассматриваются формы глагола, в первую очередь необходимые для чтения и понимания церковнославянских текстов: инфинитив, настоящее время, аорист, имперфект, будущее время и повелительное наклонение.

Юрий Кондратьев - Церковнославянский язык - Морфология - Часть 2

СПб. : Реноме, 2015. - 88 с.

ISBN 978-5-91918-514-7

Кондратьев Ю. А. Церковнославянский язык. Морфология. Часть 2 – Содержание

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Склонение кратких прилагательных

Склонение полных прилагательных

Степени сравнения прилагательных

Притяжательные прилагательные

Субстантивация прилагательных

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Простые (первообразные) числительные

Производные числительные

Склонение числительных

ГЛАГОЛ

Повторение изученного материала

Перфект

Плюсквамперфект

Условное наклонение

Желательное наклонение

ПРИЧАСТИЕ

Причастие настоящего времени действительного залога

Причастие настоящего времени страдательного залога

Причастие прошедшего времени действительного залога (склоняемое)

Причастие прошедшего времени (несклоняемое)

Причастие прошедшего времени страдательного залога

Склонение причастий

НАРЕЧИЕ

ПРЕДЛОГ

СОЮЗ

МЕЖДОМЕТИЕ

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО СИНТАКСИСА

Простое предложение

Сложное предложение

ОТРЫВКИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК