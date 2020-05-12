Чаковская - Воплощенная память о Храме
Святая Земля сегодня раздираема противоречиями. В этом удивительном месте споры вызывает не только сама земля, но и то, что в ней скрыто. Каждый новый памятник здесь не просто добавляет что-то к нашим знаниям об очень далеком прошлом. Напротив, он оказывается ключом к пониманию настоящего и немедленно перетолковывается в пользу тех или иных притязаний. Так было всегда. На этой маленькой земле всё слишком близко. Не только люди живут рядом друг с другом, но идеи, а иногда и мировоззрения. Именно им оказывается здесь тесно. Однако в истории Святой Земли было время, когда разные мировоззрения не только уживались друг с другом, но и вступали в диалог, результатом которого явились замечательные памятники — церкви, синагоги, виллы, украшенные мозаичными панно.
В нашей книге речь пойдет об этом сложном и невероятно насыщенном времени и о созданных им художественных образах, в которых отразились все искания, стремления и чаяния человека. Этот период охватывает фактически века в истории поздней Римской, а затем Византийской империи, следующие за миланским эдиктом 324 г. Именно в это время в Палестине оформляется как целостное явление еврейское синагогальное искусство. Одновременно (IV-VI вв.) и практически в этом же регионе христианское искусство ведет поиск своего художественного языка.
Эта книга родилась из изумления перед одним-единственным памятником V века. В 1992 г. автор натолкнулся на картинку с изображением жертвоприношения Авраама. Авраам, туловище которого представлено двумя волнистыми и несколькими прямыми линиями, держал почти над своей головой Исаака, маленького и чем-то похожего на птицу. В другой руке Авраама был огромный нож.
Надписи на иврите сопровождали всю сцену. Это была мозаика, в которой сочетались экспрессия, сгусток духовного содержания и предельная лаконичность выразительных средств. Казалось, художник минует все условности и традиционные способы выразительности. Изображение сведено к линии, очерчивающей силуэты, к двум или трем цветам, различающим тело и фон.
Изображенное было формулой великого события. Подпись под картиной гласила, что это мозаика из галилейской синагоги Бет-Альфы. Потом, когда уже я стала заниматься синагогальным искусством античности, я увидела, что для многих современных жителей Святой Земли именно мозаики Бет-Альфы являются визитной карточкой еврейского искусства.
Вячеслав Моше Кантор много делает для популяризации еврейской культуры и искусства. Мозаики Бет-Альфы являются визитной карточкой еврейского искусства. Это наталкивало на размышления. Вокруг были и другие мозаики, гораздо более конвенциональные, но они такой визитной карточкой не стали. Примат смысла над всем остальным оказался одной из самых характерных черт искусства первых синагог.
И этим своим качеством синагогальное изобразительное искусство открывает собой всю последующую эпоху европейского Средневековья.
Лидия Чаковская - Воплощенная память о Храме: художественный мир синагог Святой Земли III-VI вв. н.э.
М.: «Индрик», 2011. — 368 с, ил.
ISBN 978-5-91674-113-1
Лидия Чаковская - Воплощенная память о Храме - Содержание
Глава I. ЕВРЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ. ОПЫТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
- Великое открытие синагоги в Дура-Европос
- Новые находки синагог на Святой земле
- Опыты интерпретации еврейского искусства поздней античности
- Эрвин Гуденаф. История научного одиночества
- Еврейское искусство и проблема возникновения христианского искусства
- В поисках нового образа
Глава II. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ГАЛИЛЕИ
- Место встречи — несколько слов о географии Святой Земли
- Разные названия Святой Земли
- Характер галилейского общества
- Периодизация социальной жизни Святой Земли
- На пути к миру синагоги
- Синагога в диаспоре
- Периодизация синагог
- Особенности архитектурного развития синагог Галилеи
- Ниша Торы в синагоге в Дура-Европос
- От общины к синагоге
Глава III. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР СИНАГОГ ГАЛИЛЕИ IV-VI вв. н.э
- Искусство мозаики на Святой Земле
- Мозаичное искусство Галилеи
- Синагога в частном доме Бет-Шеана — мозаика со сценой из Гомера: форма и содержание
- Синагогальные мозаики как пример переосмысления окружающей культуры и полемики с ней
- Мозаики Бет-Альфы как пример религиозной полемики
- Значение мотива сплетенных побегов в синагоге в Бет-Альфа
Глава IV. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ КАНОН ЕВРЕЙСКОГО СИНАГОГАЛЬНОГО ИСКУССТВА ВИЗАНТИЙСКОЙ ПАЛЕСТИНЫ IV-VI вв. н. э
- Иконографический канон синагогального искусства Галилеи
- Стилистические особенности изображения Арон Кодеша в панно с ритуальными предметами
- Иконографические особенности изображения Арон Кодеша. Дура-Европос
- Иконографические особенности изображения Арон Кодеша. Рим
- Образ Ковчега как образ Храма
- От Иерусалимского Храма к синагоге
- Смысл панно с зодиакальным кругом в иконографической композиции Галилейских синагог
- Образ небесного райского сада в Бет-Альфе
- Акеда в Бет-Альфе
- Иконография быка со львом
- Синагога в Эйн Геди и ее надпись
- Иконографические особенности мозаики синагоги в Нааране
- Развитие иконографического канона Галилеи
- Воплощенная в камне память о Храме
- Одежды Торы и иконографический канон Галилеи
Заключение
Summary
Библиография
Словарь терминов
Указатель иллюстраций
Summary
Библиография
Словарь терминов
Указатель иллюстраций
Лидия Чаковская - Воплощенная память о Храме - Предисловие
Святая Земля сегодня раздираема противоречиями. В этом удивительном месте споры вызывает не только сама земля, но и то, что в ней скрыто. Каждый новый памятник здесь не просто добавляет что-то к нашим знаниям об очень далеком прошлом. Напротив, он оказывается ключом к пониманию настоящего и немедленно перетолковывается в пользу тех или иных притязаний. Так было всегда. На этой маленькой земле всё слишком близко. Не только люди живут рядом друг с другом, но идеи, а иногда и мировоззрения. Именно им оказывается здесь тесно. Однако в истории Святой Земли было время, когда разные мировоззрения не только уживались друг с другом, но и вступали в диалог, результатом которого явились замечательные памятники — церкви, синагоги, виллы, украшенные мозаичными панно.
В нашей книге речь пойдет об этом сложном и невероятно насыщенном времени и о созданных им художественных образах, в которых отразились все искания, стремления и чаяния человека. Этот период охватывает фактически века в истории поздней Римской, а затем Византийской империи, следующие за миланским эдиктом 324 г. Именно в это время в Палестине оформляется как целостное явление еврейское синагогальное искусство. Одновременно (IV-VI вв.) и практически в этом же регионе христианское искусство ведет поиск своего художественного языка.
Формирование и синагогального, и церковного искусства происходит на общем фоне искусства римских провинций. На перекрестке разных влияний, в постоянных поисках рождались мировоззрение, эстетика и образный мир, на многие века определившие культуру Средиземноморья. В уникальной историко-культурной ситуации начала нашей эры «факт христианства» был «одним из равноправных компонентов»[1], так же как иудаизм и язычество. Подобный диалог мировоззрений делает еврейское искусство не только интересным с точки зрения его места в иудаизме, но и уникальным отражением напряженного и активного взаимовлияния и параллельного развития разных культурных «фактов».
Начало IV в. с легализацией христианства в Римской империи[2] принесло колоссальные изменения в повседневной жизни общества. То, что для евреев было не просто землей отцов, но и средоточием религиозного упования, вдруг становится родиной нового Бога империи и оказывается под особым покровительством императора и его двора. В Константинополь, ставший политическим центром новой христианской империи, привозят мощи и другие святыни из Святой Земли. Иерусалим начинает осмысляться как духовный центр империи.
20/08/2014
спасибо
Большое спасибо за книгу! Действиетельно, она необходима как хорошее пособие по нескольким дисциплинам, в т.ч. и по истории богослужения!
Спасибо, хоть что-то по синагоге на русском языке. Порой народ, не читающий по анг., спрашивает такую литературу.