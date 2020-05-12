Святая Земля сегодня раздираема противоречиями. В этом удивительном месте споры вызывает не только сама земля, но и то, что в ней скрыто. Каждый новый памятник здесь не просто добавляет что-то к нашим знаниям об очень далеком прошлом. Напротив, он оказывается ключом к пониманию настоящего и немедленно перетолковывается в пользу тех или иных притязаний. Так было всегда. На этой маленькой земле всё слишком близко. Не только люди живут рядом друг с другом, но идеи, а иногда и мировоззрения. Именно им оказывается здесь тесно. Однако в истории Святой Земли было время, когда разные мировоззрения не только уживались друг с другом, но и вступали в диалог, результатом которого явились замечательные памятники — церкви, синагоги, виллы, украшенные мозаичными панно. В нашей книге речь пойдет об этом сложном и невероятно насыщенном времени и о созданных им художественных образах, в которых отразились все искания, стремления и чаяния человека. Этот период охватывает фактически века в истории поздней Римской, а затем Византийской империи, следующие за миланским эдиктом 324 г. Именно в это время в Палестине оформляется как целостное явление еврейское синагогальное искусство. Одновременно (IV-VI вв.) и практически в этом же регионе христианское искусство ведет поиск своего художественного языка.

Эта книга родилась из изумления перед одним-единственным памятником V века. В 1992 г. автор натолкнулся на картинку с изображением жертвоприношения Авраама. Авраам, туловище которого представлено двумя волнистыми и несколькими прямыми линиями, держал почти над своей головой Исаака, маленького и чем-то похожего на птицу. В другой руке Авраама был огромный нож.

Надписи на иврите сопровождали всю сцену. Это была мозаика, в которой сочетались экспрессия, сгусток духовного содержания и предельная лаконичность выразительных средств. Казалось, художник минует все условности и традиционные способы выразительности. Изображение сведено к линии, очерчивающей силуэты, к двум или трем цветам, различающим тело и фон.

Изображенное было формулой великого события. Подпись под картиной гласила, что это мозаика из галилейской синагоги Бет-Альфы. Потом, когда уже я стала заниматься синагогальным искусством античности, я увидела, что для многих современных жителей Святой Земли именно мозаики Бет-Альфы являются визитной карточкой еврейского искусства.