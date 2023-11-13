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Сперджен - Христос распятый

Сперджен - Христос распятый
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics
Series Спердженские проповеди (5 books)

От начала Бог был Богом; прежде чем возникли миры, Он был; Он — Бог «от века и до века» (Пс. 89, 3). Если же Ему восхотелось сотворить те создания, которым Он дал бытие, то разве это не говорит вам, насколько бесконечно ниже Него должны быть эти создания? Если вы горшечник и лепите на гончарном круге сосуд, то разве будет этот кусок глины иметь наглость приписывать себе равенство с вами? Нет, но его будет отделять от вас огромное расстояние, так как вы отчасти были его создателем. Так же и в отношениях Всемогущего со Своими созданиями: разве не было бы высшей наглостью с их стороны, если бы они хотя на миг рискнули сравнить себя с Ним?

Чарльз Сперджен - Христос распятый

Одесса: Христианское просвещение, 2018. — 382 с.

Чарльз Сперджен - Христос распятый - Содержание

  • Суверенность и спасение

  • Библия

  • Личность Святого Духа

  • Утешитель

  • Христос распятый

  • Сила Святого Духа

  • Церковь Христа

  • Вечное Имя

  • Первая молитва Павла

  • Иосиф под обстрелом стрельцов

  • Гробница Иисуса

  • Вражда плотского ума против Бога

  • Последователи Христа — подражатели Ему

  • Мысли о последней битве

  • Небо и ад

  • Евангельские миссии

  • Очарованная страна

  • Вера

Views 1 011
Rating 5.0 / 5
Added 13.11.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

O
OlegN 7 years ago

спасибо

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