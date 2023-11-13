Сперджен - Христос распятый
От начала Бог был Богом; прежде чем возникли миры, Он был; Он — Бог «от века и до века» (Пс. 89, 3). Если же Ему восхотелось сотворить те создания, которым Он дал бытие, то разве это не говорит вам, насколько бесконечно ниже Него должны быть эти создания? Если вы горшечник и лепите на гончарном круге сосуд, то разве будет этот кусок глины иметь наглость приписывать себе равенство с вами? Нет, но его будет отделять от вас огромное расстояние, так как вы отчасти были его создателем. Так же и в отношениях Всемогущего со Своими созданиями: разве не было бы высшей наглостью с их стороны, если бы они хотя на миг рискнули сравнить себя с Ним?
Чарльз Сперджен - Христос распятый
Одесса: Христианское просвещение, 2018. — 382 с.
Чарльз Сперджен - Христос распятый - Содержание
Суверенность и спасение
Библия
Личность Святого Духа
Утешитель
Христос распятый
Сила Святого Духа
Церковь Христа
Вечное Имя
Первая молитва Павла
Иосиф под обстрелом стрельцов
Гробница Иисуса
Вражда плотского ума против Бога
Последователи Христа — подражатели Ему
Мысли о последней битве
Небо и ад
Евангельские миссии
Очарованная страна
Вера
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