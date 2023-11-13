От начала Бог был Богом; прежде чем возникли миры, Он был; Он — Бог «от века и до века» (Пс. 89, 3). Если же Ему восхотелось сотворить те создания, которым Он дал бытие, то разве это не говорит вам, насколько бесконечно ниже Него должны быть эти создания? Если вы горшечник и лепите на гончарном круге сосуд, то разве будет этот кусок глины иметь наглость приписывать себе равенство с вами? Нет, но его будет отделять от вас огромное расстояние, так как вы отчасти были его создателем. Так же и в отношениях Всемогущего со Своими созданиями: разве не было бы высшей наглостью с их стороны, если бы они хотя на миг рискнули сравнить себя с Ним?

Чарльз Сперджен - Христос распятый

Одесса: Христианское просвещение, 2018. — 382 с.

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