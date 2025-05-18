Чайх, Энрике - Тонкое искусство отношений

Замечал ли ты, что мы постоянно с кем-то общаемся? Иначе не получается. С рождения мы строим взаимоотношения с другими людьми, а они — с нами. Проснувшись утром, мы вступаем во взаимодействие с окружающим миром. Мы говорим друг другу: «Привет!», улыбаемся, гладим домашнего питомца... Мы постоянно общаемся.

Даже если человек живет один, он пишет письма и сообщения, разговаривает по телефону, каким-то образом поддерживает связь с другими людьми. И какой бы ни была эта связь, насколько мы готовы к диалогу?

Другими словами, какого качества наши взаимоотношения с окружающими людьми? И не важно, общаемся ли мы с ними лицом к лицу или с помощью интернета, находясь на разных концах земли. Одно можно сказать точно: всем нравится, когда к ним относятся дружелюбно. Это словно лекарство для души, важный фактор для нашего эмоционального здоровья.

Здоровье и хорошие отношения

Несколько лет назад сотрудникам Честерского зоопарка в Англии дали необычное задание: разговаривать с животными. С какой целью? Дело в том, что пятьсот обитателей этого зоопарка грустили, потому что из-за эпидемии ящура уже две недели был запрещен вход посетителей. Обеспокоенное состоянием животных руководство зоопарка распорядилось, чтобы сотрудники подходили к клеткам и ласково разговаривали с питомцами. Через несколько дней у животных поднялось настроение и улучшилось состояние.

Как ты думаешь, разве не то же самое происходит с людьми? Вежливое и дружелюбное обращение других людей поднимает нам настроение, делает нашу жизнь приятнее. Минимальная доза доброты благотворно действует на сердце. И раз уж нам нравится хорошее отношение к нам, готовы ли мы сами так же относиться к людям?

Известный психиатр Карл Меннингер сказал: «Около 80% уволенных людей остались без работы, потому что не умели строить отношения с теми, на кого или с кем работали». К этому можно добавить, что многие другие проблемы, например, преступность, алкоголизм, разводы, дискриминация, коренятся в том же — в неумении строить хорошие отношения с ближними.

Как мы видим, отсутствие общения ведет к болезни духа, а неправильное общение приводит к проблемам поведения и эмоционального состояния. Насколько же важна гармония в межличностных отношениях!

Чайх, Энрике - Тонкое искусство отношений

Пер. с исп. Н. Худовой. — Заокский : Источник жизни, 2024. — 224 с.

ISBN 978-5-00126-293-0

Чайх, Энрике - Тонкое искусство отношений – Содержание

Предисловие

Взаимоотношения