Человек в своем времени - Многомерность опыта темпоральности: коллективная монография

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ

Настоящая монография — результат коллективной работы в рамках проекта, поддержанного в 2019 году Российским научным фондом (РНФ) и нацеленного на историко-философскую реконструкцию теорий времени, создаваемых на пересечении философии, искусства и науки в первой трети ХХ века, а также на раскрытие методами концептуального анализа и интеллектуальной истории того социально-культурного контекста, в котором складывалось новое понимание и происходили поиски новых концепций времени.

Понятие темпоральности

Нельзя сказать, что время — это новый объект исследования, но с наступлением двадцатого века, благодаря открытиям в физике (теория относительности Эйнштейна), политической экономии (труд и стоимость продукта как превращенные формы времени), социологии (время как фактор научно-технического и социального прогресса), психоанализе (время как глубинная структура личности) и, наконец, вследствие самой общественной атмосферы, созданной революциями, войнами, социальными кризисами и т. п., радикально изменяется отношение ко времени и представление о нем. Формируется, выражаясь в терминах социологии культуры, новая темпоральная культура.

Последнюю можно рассматривать как своего рода реакцию на историцизм, утвердившийся в европейской мысли прежде всего благодаря Гегелю. Основанием историцизма, как известно, является ньютоновская линейная модель времени с абсолютным началом человечества на одном конце оси и абсолютным завершением истории на другом. Как полагал Вальтер Беньямин, такая универсальная история не имеет «никакой теоретической арматуры. Она пользуется аддитивным методом: мобилизует массу фактов, чтобы заполнить гомогенное и пустое время». На самом деле историцизм не просто предполагал закономерное поступательное развитие общества от прошлого к будущему — он держался на двух важнейших аксеологических столпах: вере в научно-технический и нравственный прогресс человечества. Беньямин был, однако, прав в своей критике историцизма, отвергая свойственный последнему реализм, основанный на представлении, что историю создает объективный ход событий, и полагая, что «история — предмет конструирования, отправная точка которого не гомогенное и пустое время, а современность».

«Современность», понимаемая в широком смысле, — ключевое слово и точка отсчета для размышлений о времени в данной коллективной монографии. Здесь ведущей является идея о том, что время входит в человеческую жизнь через смысл того или иного события, а значит, для человека нет абстрактного или «пустого» времени, напротив, его время всегда наполнено. Это позволяет поставить проблему о «человеке в своем времени» и понять человека сквозь призму времени, а время — через характер жизни человека. Необходимо отметить, что, говоря о времени в этой книге, мы понимаем под ним не физическую величину, а проживаемое человеком время, то есть время, каким оно является человеку в его опыте жизни. Речь идет, таким образом, о феноменальном времени. Его характеризует своеобразный парадокс: в нем невозможно строго отделить друг от друга абстрактно-рациональный и конкретно-чувственный моменты. Разумеется, мы обладаем знанием о хронологии: столетие, год, день и т. п. до минуты, но любая объективность усваивается нами как составляющая нашей жизни в индивидуальном горизонте сформированных культурой значений. Поэтому мы будем вслед за Дэвидом Хоем называть феноменальное время также темпоральностью. Хой предлагает следующее: «Понятие „время“ можно использовать для обозначения универсального времени, того, что показывают часы, или объективного времени. Напротив, „темпоральность“ — это время, поскольку оно проявляется в человеческом существовании».1 В отличие от него мы не будем делать такого строго различия между «временем» как объективным, физическим феноменом, и «темпоральностью» как антропологическим измерением времени. Уже Кант показал, что это деление в определенной степени условно.

Человек в своем времени - Многомерность опыта темпоральности: коллективная монография

Науч. ред. М. Е. Соболева. — СПб.: Владимир Даль, 2021. — 367 с.

ISBN 978-5-93615-279-5

Человек в своем времени – Содержание

Введение. Практическая феноменология времени (М. Е. Соболева)

Часть I. Символические языки времени

Глава 1. Язык времени в искусстве Пауля Клее (С. П. Пургин)

Глава 2. В поисках языка времени: чинари и Леонид Липавский (А. А. Сысолятин)

Глава 3. Выражение темпорального режима культуры модерна в кинематографе 1920-х (А. Е. Якимов)

Глава 4. Трактовка и организация времени в музыке первой трети XX века (Е. О. Купровская)

Глава 5. «Моя музыка была участником общей жизни нашей страны…». Время у Георгия Свиридова (А. П. Козырев)

Глава 6. Время в двойной оптике художественного модернизма (Л. А. Закс)

Часть II. Смысл времени в событийном горизонте человека

Глава 7. Художественные темпоральные режимы и персональные версии вхождения в современность (на примере творчества Сергея Прокофьева) (Т. А. Круглова)

Глава 8. Знать время и быть со временем. Философско антропологический анализ темпоральности Карла Ясперса (Е. С. Черепанова)

Глава 9. От традиционной к новой этике: ценностно-темпоральные аспекты в философии Мориса Шлика (А. М. Давлетшина)

Глава 10. Миф, время и революция в творчествеЯкова Голосовкера (М. Ю. Савельева)

Глава 11. Время как «кто»: Борис Эйхенбаум и Мартин Хайдеггер (Г. В. Мелихов)

Приложение. Переводы и комментарии

Пауль Клее. Творческое кредо (перевод С. П. Пургина)

Анри Бергсон. История идеи времени (перевод А. С. Меньшикова)

А. С. Меньшиков. Комментарий переводчика

Эрнст Блох. Логос материи (перевод С. Е. Вершинина)

С. Е. Вершинин. Комментарий переводчика

Об авторах