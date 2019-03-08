Современная нейронаука и «искусственный интеллект» как исследовательское направление смыкаются в некотором здоровом научном редукционизме: в уверенности, что все так называемые явления сознания можно свести к функциональным взаимодействиям биологических или техногенных элементов. При этом неизбежный в науке редукционизм часто атакуется философами с помощью нехитрых концептуальных парадоксов: так кто же все-таки решает (думает, видит) – я или мой мозг?

На мой взгляд, подобные апории основаны на неустранимости «народной психологии» из естественного языка, которая, в свою очередь, не сдается элиминативным попыткам науки благодаря несоизмеримости отчетов в третьем и первом грамматическом лице: даже самый убежденный сторонник отождествления сознания и мозга, согласившись с возможностью подстановки «его мозг» вместо «он» в интенциональных высказываниях, с негодованием отметет возможность замены «я» на «мой мозг», поскольку субъективная «изнанка» сознания для каждого из нас не менее реальна, чем научная картина мира.

Проведем же терминологический анализ. В не очень строгих философских текстах часто в качестве частичных синонимов используются слова «человек», «субъект», «я» – по крайней мере, когда речь идет о сознании или эпистемологических сюжетах. Например, когда мы говорим о «познающем человеке», мы вправе подразумевать абстрактного представителя вида homo sapience во всей его биологической определенности, включающей физиологию мозга. И здесь мы получаем простор для всевозможных нейрофизиологических и когнитивных теорий.

Человек вчера и сегодня: междисциплинарные исследования. Выпуск 8

Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. М.С. Киселева

М. : ИФРАН, 2014. 255 с.

ISBN 978-5-9540-0271-3

Человек вчера и сегодня: междисциплинарные исследования. Выпуск 8 - Содержание

Введение

ТЕОРИЯ И МЕТОД В ПРАКТИКАХ ВЫБОРА

Игорь Михайлов. Субъектность как выбор: теория и практика

Александр Разумов. Идеи, идеологии, познание: времена и практики

Галина Степанова. Альтруизм или эгоизм: психологические аспекты выбора

Игорь Ашмарин. «Дилемма заключенного». Квантовая логика и квантовый мир в обыденных контекстах

Елена Ярославцева. Выбор будущего: практика развития интеллекта человека

ПРАКТИКИ ЛИЧНОГО ВЫБОРА

Павел Гуревич. Антропологический дискурс и выбор человека в ситуации абсурда

Игорь Андреев, Маргарита Качаева, Лионелла Назарова. Между идеей и психопатологией: трагизм героев Ф.М.Достоевского

Марина Киселева. Понимание истории: выбор Николая Бердяева

Ирина Валявко. Выбор как экзистенциальный акт: к 120-летию Д. И. Чижевского

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ВЫБОРА

Татьяна Чумакова. «Выбор веры» в современной России: реальность или симулякр?

Юрий Гранин. Российское телевидение между «желтизной» и «чернухой»: практики и субъекты выбора

Сергей Малков. Грядущее информационное общество: выбор практик

Татьяна Зборовская. Говорить о себе: практики утверждения или умалчивания идентичности говорящего

РЕФЕРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Ольга Шульман. Философия и выбор веры: Абеляр и Августин

Аннотации

Summary

Авторы

Человек вчера и сегодня: междисциплинарные исследования. Выпуск 8 - Введение

Сегодня в мире снова неспокойно, и неожиданно совсем иначе, совсем не академически звучит тема сборника, казавшаяся еще три выпуска назад в 2011 г., когда авторы приступили к междисциплинарному изучению этой темы, мало кому интересной. И вправду, тогда казалось, что тема выбора – экзистенциальные экзерсисы прошлого столетия, что дальше рынка и маркетинговых стратегий этой темой никого в ХХI в. не уведешь. Что вместо «выбор» стоит говорить «принятие решений», и это будет звучать более актуально. В мае 2013 г. на конференции «Ситуация выбора человека в современном трансформирующемся обществе» (ИФ РАН, Сектор методологии междисциплинарных исследований человека и Кафедра философии религии и религиоведения философского факультета СПбГУ) никто особенно не сомневался в перспективах трансформирующегося общества, которые должны сопровождаться принятием ответственных (экспертных) решений в различных областях экономики, экологии, NBIC-технологий, финансов и проч. Пожалуй, лишь область личной веры в христианской традиции не совсем вписывалась в эту позитивную и динамичную картину.

За прошедшее время случилось многое. И в мире, и в России, причем как в ее внутренних перспективах, так и в ее положении в мировом сложившемся раскладе сил. Противостояние Америки и России, поводом к которому послужил «кризис на Украине» и присоединение Крыма к России, есть предъявление всему миру ситуации выбора. Практики принятия решений в настоящее время здесь очевидно архаичны. Они детерминированы наследием недавней «холодной войны», а также глубокого, ведущего в историю конфликта – «спора славян между собою» (А.С.Пушкин), обросшего и войнами, и имперскими практиками управления народами в России, а затем в сталинском СССР, и процессом становления национального самосознания всех народов Империи, и геополитическим положением самой Украины, и результатом политики Сталина кануна Второй мировой войны и еще многими иными причинами. Нынешние практики этого конфликта – военного типа, но с «современным имиджем»: усилением информационной, экономической, финансовой, идеологической составляющих и все же пока сдерживаемыми военными действиями. Какие же практики необходимы для разрешения этой ситуации для каждой из сторон конфликта?

Введение к сборнику научных статей не место для обсуждения геополитических и политологических реалий и тем более не место давать оценки. Это темы специальных исследований. Да и конфликт в самом разгаре. Однако следующий вопрос возникает закономерно: нашли ли какой-то отклик эти события на страницах сборника, который собирался под тематическим ключом «практики выбора», утверждая, что такие практики есть? Мне представляется, что правильно сказать о догадках, которые актуализировались авторами в тематике и в избранных направлениях размышлений. Это скорее намеки на будущее, скорее прощупывание тех полей, где такие практики или уже возможны, или в ближайшее время будут возможны для анализа.