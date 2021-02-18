В последнее время история подчинения в 1686 г. Киевской митрополии, являвшейся епархией Константинопольской церкви, московскому патриарху привлекает все большее внимание. Вопрос о правомочности присоединения, а также о том, какому патриарху, константинопольскому или московскому, принадлежат права распоряжения этой епархией, занимает не только исследователей, но и церковные круги, и политиков, и широкую общественность. К сожалению, этот интерес лишь в последнее время начал способствовать дальнейшему изучению и публикации самих документов, освещающих это событие, так что почти все появившиеся ранее работы основывались, в первую очередь, на той части архивных источников, которая была издана в 1872 г. силами Временной комиссии для разбора древних актов — Киевской археографической комиссии — в одном из томов «Архива Юго-Западной России». Именно этим изданием, подготовленным более 140 лет назад и оснащенным прекрасной для своего времени вводной статьей С. А. Терновского, пользуются историки церкви, несмотря на то что оно представляет лишь фрагменты существующих подлинных дел архива Посольского приказа, опубликованные но одной из рукописей сборника, составленного при московском патриархе Адриане (1690-1700 г.) и известного под названием «Икона, или изображение, великие соборные церкве всероссийскаго и всех северных стран патриарша престола приключшихся дел в разные времена и лета». Сами же документы, относящиеся к переговорам о Киевской митрополии, которые проходили в 1685-1686 г. прежде всего во время поездки в Османскую империю подьячего Никиты Алексеева, находящиеся в разных фондах Российского государственного архива древних актов и в Отделе рукописей Государственного исторического музея, до сих пор остаются неизданными.

В последнее время большой научный проект «Православной энциклопедии» позволил начать публиковать значительные объемы документов по истории Киевской митрополии в 1670е - 1680е годы. Однако участники этого проекта также делают для своего электронного издания лишь выборку документов, а широкие хронологические рамки не позволяют сосредоточиться на главном — событиях 1685 - 1686 г. Кроме того, представляется, что для понимания и позиций патриархов, и позиции гетмана по церковным вопросам важны не только документы, прямо относящиеся к положению киевского духовенства, но и те, которые позволяют понять эволюцию русско-османских отношений. Ведь порой исследователи или журналисты объясняют даже саму «переуступку» Киевской митрополии московскому патриарху существовавшим, якобы, распоряжением об этом великого визиря.

Сохранившийся в архиве Посольского приказа статейный список (РГАДА. Ф. 89. On. 1. Кн. 26) московского подьячего Никиты Алексеева, отправленного осенью 1685 г. ко двору султана, является одним из важнейших по своей информативности источников по истории отношений Московского государства с Османской империей и Восточной церковью. Его исследование, издание и комментирование, дополненное иными документами, относящимися к связям Московского государства с Портой может ответить на многие вопросы, касающиеся истории получения патриаршей «отпустительной грамоты» на Киевскую епархию. Именно благодаря усилиям этого дипломата не очень высокого ранга — он был всего лишь «гонцом» — московское правительство и патриарх получили от Константинопольского патриархата заверенные подписями членов синода и самого патриарха постановления, которые более 300 лет считались основанием, чтобы считать Киевскую митрополию находящейся под церковной юрисдикцией московских патриархов.

Никита Алексеев начал свою карьеру приказного служащего еще в 60е гг. XVII в., а с 1673 г. уже получал жалованье в Посольском приказе и, став профессиональным дипломатом, выполнял поручения в качестве гонца в Персии, позже — в Польско-Литовском государстве, Дании и Швеции. До поездки в Адрианополь и Константинополь подьячий выполнял и задания, предполагавшие контакты с греческим духовенством. Весной 1676 г. ему было поручено сопроводить в польские земли, к московскому резиденту Василию Тяпкину, священника Евстафия, обеспечив его безопасный отъезд на родину. Такие меры предосторожности при проводах греческого служителя церкви невысокого сана объяснялись тем, что Евстафий был отцом знаменитого иеродиакона Мелетия — того самого Мелетия Грека, который оказал значительные услуги русскому правительству во время подготовки суда над покинувшим престол московским патриархом Никоном. Сразу же после этой поездки, осенью 1676 г., Никита Алексеев попал в Персию, столкнувшись там со многими дипломатическими обычаями, сходными с османскими. Он же в ноябре 1684 г. вместе с другим подьячим, Василием Клобуковым, сопровождал думного дьяка Емельяна Украинцева в поездке к запорожскому гетману Ивану Самойловичу (1672-1687). Украинцев обсуждал тогда и вопрос о приезде на находящееся под гетманской властью Левобережье будущего киевского митрополита, луцкого и острожского епископа Гедеона Святополк-Четвертинского. Таким образом, к тому времени, когда подьячий в качестве гонца отправился к султанскому двору и к восточным патриархам, у него уже был довольно большой опыт выполнения разнообразных дипломатических поручений, позволивший ему познакомиться с посольскими обычаями разных государств.

Вера Ченцова - Киевская митрополия между Константинополем и Москвой. 1686

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2020. — 632 с.

ISBN 978-966-378-758-9

Вера Ченцова - Киевская митрополия между Константинополем и Москвой. 1686 - Содержание

I. Русско-османские отношения в 80-е годы XVII в. и Киевская митрополия

1. Никита Алексеев и его статейный список 1685-1686

2. Политические противоречия 1680-х годов

3. Задачи посольства Никиты Алексеева

4. Приезд в Батурин

5. Переговоры в Адрианополе 5.1. Александр Маврокордат 5.2. Дипломатический церемониал и этикет 5.3. Аудиенция у султана 5.4. Иноземные дипломаты при султанском дворе



II. Поиски решения проблемы вдовства Киевской митрополии

1. Грамота патриарха Парфения IV

2. Учреждение митрополии «Каменца и Подолии»

3. «Промосковское лобби» в Османской империи 3.1. Зафирий/Захарий Иванов 3.2. Георгий/Юрий Левент из Мецово 3.3. Стефан/Степан Максимов 3.4. Парфений Небоза

4. Переговоры с Досифеем Иерусалимским

III. Принятые решения о Киевской митрополии

1. Пропавшие грамоты и их уцелевшие копии

2. Содержание грамот 1686 г. 2.1 Хиротония митрополитов «образом снисходительным» 2.2. Поминовение константинопольского патриарха «в первых» 2.3. «Древние обычаи» Киевской митрополии и исчезнувшие титулы

3. Московская дипломатия и Святые места

4. Возвращение Никиты Алексеева в Москву

Заключение. Церковная политика гетмана Ивана Самойловича, ее хронология и итоги

Документы

Принципы издания

1. Статейный список подьячего Никиты Алексеева

2. Документы, относящиеся к подготовке поездки Никиты Алексеева и Ивана Лисицы

1. Староукраинский перевод грамоты константинопольского патриарха Парфения IV и синода о поставлении архимандрита Киево-Печерского монастыря Иннокентия Гизеля киевским митрополитом в Москве

2. Наказная память подьячему Никите Алексееву для ведения переговоров во время поездки в Османскую империю

3. Наказная память московского патриарха Иоакима подьячему Никите Алексееву для ведения переговоров с константинопольским патриархом

4. Письмо (перевод) гетмана Ивана Самойловича константинопольскому патриарху Иакову

5. Письмо (перевод) гетмана Ивана Самойловича царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу об отправлении Ивана Лисицы с московским гонцом Никитой Алексеевым

3. Грамоты константинопольского патриарха Дионисия IV и синода 1. Копия грамоты константинопольского патриарха Дионисия и синода о передаче московскому патриарху права рукоположения киевского митрополита 2. Копия грамоты константинопольского патриарха Дионисия и синода о порядке избрания и рукоположения киевского митрополита 3. Письмо константинопольского патриарха Дионисия царям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу и царевне Софье Алексеевне 4. Записка константинопольского патриарха Дионисия с просьбой о присылке церковной утвари

4. Письма иерусалимского патриарха Досифея II 1. Письмо иерусалимского патриарха Досифея II царям Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу 2. Письма иерусалимского патриарха Досифея II московскому патриарху Иоакиму 3. Письмо иерусалимского патриарха Досифея II В. В. Голицыну

5. Письма подьячего Никиты Алексеева В. В. Голицыну и гетману Ивану Самойловичу 1. Письма из Батурина и Перекопа 2. Письма из Очакова

6. Письма Ивана Лисицы гетману Ивану Самойловичу

Хронология поездки Никиты Алексеева и Ивана Лисицы (по юлианскому календарю)

Приложение. Митра киевского владыки Гедеона (Святополк-Четвертинского) и его титул (Предварительные заметки)

Библиография. Сокращения

Глоссарий основных османских терминов