Эта книга — шестое, существенно обновленное издание учебника «Введение в литературоведение». Здесь последовательно раскрывается содержание данного учебного предмета в соответствии с Государственным образовательным стандартом и действующими университетскими программами курса. Книга состоит из четырех разделов. В первом разделе рассматривается специфика художественной литературы; во втором — состав и структура произведения; в третьем — особенности художественной речи; в четвертом — генезис и функционирование произведения. Наибольшее внимание уделено литературному произведению как художественному целому. Это продиктовано логикой изучения учебной дисциплины. Ведь студенты-первокурсники (т. е. основной адресат книги) только начинают изучать литературный процесс, историю различных национальных литератур (от античности до современности), и необходимо предварить это путешествие по векам и странам уяснением исходных теоретико-литературных понятий, в их приложении прежде всего к литературной классике. В Послесловии, завершающем основную часть учебника, намечена проблематика курса «Теория литературы» (он читается в настоящее время в магистратуре), рас считанного на студентов, уже изучивших историю основных европейских литератур. Язык науки — понятия и термины. Овладение этим языком — естественное начало пути филолога, «врата» в литературоведение.

Чернец Лилия - Введение в литературоведение Т. 1

В 2 томах учебник для вузов / В24 Л. В. Чернец [и др.] ; под редакцией Л. В. Чернец. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 393 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-12423-1 (т. 1)

Чернец Лилия Введение в литературоведение Т. 1 Оглавление

Авторский коллектив

Предисловие

Раздел первый ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Глава 1. Художественный образ. Виды образов

Глава 2. Знак и образ. Литературный код

Глава 3. Эстетическое и его виды

Глава 4. Деление литературы на роды (из истории проблемы)

Глава 5. Драма

Глава 6. Эпика

Глава 7. Лирика

Глава 8. Жанры

Глава 9. Автор

Раздел второйЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Глава 1. Литературное произведение как художественное целое. Содержание / форма. Стиль

Глава 2. Рамка

Глава 3. Мир произведения, его время и пространство

Глава 4. Персонажи

Глава 5. Сюжет и его композиция

Глава 6. Вещи

Глава 7. Природа

Глава 8. Художественная деталь

Глава 9. Повествование, описание, итератив, рассуждение

Глава 10. Композиция: основные аспекты. Точка зрения

Литература — искусство слова. Материальным носителем об разности здесь является речь, т. е. применение естественного язы ка — универсального средства общения людей. Взятые отдельно, слова «обозначают общие свойства предметов и явлений», искус ство же «интересуется проявлением общего в индивидуальном, т. е. миром неповторимо единичного»1. Как же преодолевается это противоречие? Слово «живет» не в словаре, а в словосочетании, в предложении, высказывании в целом. Одно из ключевых понятий стилистики — контекст. И это контекст не только произведения (или его части), но и жанровой, стилистической традиции, творчества писателя, литературного направления и т. д. Например, в поэзии море — не море вообще, но «безмолвное море, лазурное море», наполненное «смятенной любовью, тревожною думой» (элегия В. А. Жуковского «Море»); «свободная стихия», «друга ропот заунывный» («К морю» А. С. Пушкина); «бесконечный, вольный простор», «блеск и движе ние, грохот и гром» («Как хорошо ты, о море ночное...» Ф. И. Тютче ва). Слово «море» входит в разные синонимические ряды. А в ходе борьбы литературных направлений демонстрация новых ценностей жизни может проявляться в иронии над привычными.