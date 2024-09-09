Почему в эпоху грандиозных социальных катаклизмов мы занимаемся софистами? Есть вопросы более важные, более волнующие. Однако, самое пристальное отношение к проблемам дня не только не исключает, а, наоборот, властно требует обращения к прошлому. Ведь, мы – участники и свидетели критического времени, когда производится небывалая переоценка ценностей.

В современной культуре в "снятом виде" заключены все протекшие исторические фазисы. У нас в руках наследство канувших веков. Но оно дано лишь в форме пережитков, бледных и часто извращенных. Научный анализ останавливается перед ними в недоумении. Напротив, первоначальные этапы жизни человечества, при всей их примитивности, имеют как бы чувственно-осязательную ясность и простоту.

Но, с другой стороны, факты настоящего, многогранные и расчлененные, позволяют нам ухватить существеннейшие моменты в минувших стадиях культуры. Значимость того или иного исторического явления проступает только в контексте вытекающих из него следствий. Кто в состоянии правильно оценить плодотворность принципов физики Демокрита, мы или греки? Наша эпоха обладает к тому же гигантским преимуществом перед всеми остальными. Мало того, что мы продвинулись глубже. Великий перелом наложил на нас свою печать.

Чернишев Борис - Софисты

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 195 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-07914-2

Чернишев Борис - Софисты - Оrпавпение

Введение

I. Социально-экономические условия генезиса софистики

II. Софисты, как новая социальная группа (интеллигенция)

III. Учение софистов об обществе

IV. Философская проблематика софистики

Софистика и религия (экскурс)

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