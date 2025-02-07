Рассел - Избранные труды

Под «обозначающей фразой» [denoting phrase] я подразумеваю фразу, соответствующую одному из следующих типов: какой-то [а] человек, некоторый человек, любой человек, каждый человек, все люди, нынешний король Англии, нынешний король Франции, центр масс Солнечной системы в первый момент двадцатого века, вращение Земли вокруг Солнца, вращение Солнца вокруг Земли. Таким образом, фраза является обозначающей только ввиду своей формы. Можно различить три случая: (1) Фраза может быть обозначающей и, однако, не обозначать ничего; например, «нынешний король Франции». (2) Фраза может обозначать один определенный объект; например, «нынешний король Англии» обозначает определенного человека. (3) Фраза может обозначать неопределенно; например, «какой-то [а] человек» обозначает не много людей, но неопределенного человека. Интерпретация таких фраз - предмет значительных затруднений. Действительно, очень трудно сформулировать какую-то теорию, не подверженную формальному опровержению. Насколько я могу судить, все известные мне затруднения разрешаются теорией, которую я собираюсь объяснить.

Тема обозначения весьма важна не только в логике и математике, но также и в теории познания. Например, мы знаем, что центр масс Солнечной системы в определенный момент находится в некоторой определенной точке, и мы можем утверждать о нем ряд пропозиций; но мы не имеем непосредственного знакомства с этой точкой, которая известна нам только по описанию. Различие между знакомством и знанием о есть различие между вещами, о которых мы имеем представление, и вещами, достигаемыми нами только посредством обозначающих фраз. Часто случается так, что мы знаем, что определенная фраза обозначает недвусмысленно, хотя и не имеем знакомства с тем, что она обозначает. Это происходит и в указанном выше случае с центром масс. В восприятии мы знакомы с объектами восприятия, а в мышлении мы знакомы с объектами более абстрактного логического характера; но мы не с необходимостью знакомы с объектами, которые обозначены фразами, составленными из слов, с чьим значением мы знакомы. Приведу очень важный пример. По-видимому, нет причин верить в то, что мы знакомы с сознаниями других людей. Очевидно, что они не воспринимаются непосредственно. Следовательно, то, что мы о них знаем, приобретается через обозначение. Всякое мышление должно начинаться со знакомства; но в мышлении мы преуспеваем во многих вещах, с которыми знакомства не имеем.

Ход моей аргументации будет следующим. Я начну с изложения теории, которую намерен отстаивать; затем я рассмотрю теории Фреге и Мейнонга, показывая, почему ни одна из них меня не удовлетворяет; далее я приведу основания в пользу моей теории; и наконец, кратко укажу ее философские следствия.

Вкратце моя теория состоит в следующем. Я рассматриваю понятие переменной как фундаментальное и использую «С(х)» для обозначения пропозиции, В которой X является конституентой, где Ху т. е. переменная, существенно и полностью не определена. Мы можем далее рассмотреть два понятия: «С(х) всегда истинно» и «С(х) иногда истинно». Затем все, ничто и нечто (которые представляют собой наиболее примитивные обозначающие фразы) должны интерпретироваться следующим образом:

С(все) подразумевает «С(х) всегда истинно»;

С(ничто) подразумевает ««С(х) является ложным» всегда истинно»; С(нечто) подразумевает «Ложно, что «С(х) является ложным» всегда истинно».

Рассел Б. - Избранные труды

Пер. с англ. В. В. Целищева, В. А. Суровцева. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 304 с., ил.

ISBN 978-5-883734־701־

Рассел Б. - Избранные труды – Содержание

Содержание

ОБ ОБОЗНАЧЕНИИ

ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ

Предисловие Б. Рассела

1. Явление и действительность

2. Существование материи

3. Природа материи

4. Идеализм

5. Знание-знакомство и знание-описание

6. Об индукции

7. О познании общих принципов

8. Как возможно априорное знание

9. Мир универсалий

. О познании универсалий

. Об интуитивном знании

. Истинность и ложность

. Знание, ошибка и вероятностное мнение

. Пределы философского знания

. Ценность философии

ФИЛОСОФИЯ ЛОГИЧЕСКОГО АТОМИЗМА

I. Факты и пропозиции

II. Индивиды, предикаты и отношения

III. Атомарные и молекулярные пропозиции

IV. Пропозиции и факты более чем с одним глаголом; убеждения и т. д

1. Являются ли убеждения и т. п. нередуцируемыми фактами?

2. Каков статус р в «я убежден, что р»?

3. Каким образом мы буцем описывать логическую форму убеждения?

4. Вопрос терминологии

V. Общие пропозиции и существование

VI. Дескрипции и неполные символы

VII. Теория типов и символизм: классы

VIII. Экскурс в метафизику: что это такое

Примечания переводчика

О ПРОПОЗИЦИЯХ: что они собой представляют и каким образом обозначают

I. Структура фактов

II. Значение образов и слов

III. Пропозиции и убеждение

IV. Истинность и ложность

Примечания переводчика

В. А. Суровцев. ОНТОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ БЕРТРАНА РАССЕЛА