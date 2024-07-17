Черняк - Отечественная литература XX—XXI вв.

Настоящее пособие адресовано, в первую очередь, студентам университетов и педагогических училищ. Эта книга может оказаться полезной и учащимся старших классов гимназий и профильных гуманитарных классов школ. Кроме того, пособие обращено ко всем, кому интересны современный литературный процесс и культура конца XX — начала XXI века в целом.

Обращение к современной литературе всегда содержит в себе внутреннюю опасность: ведь мы прикасаемся к совсем «горячему» материалу, в поле нашего зрения входят произведения, от создания которых нас отделяют не десятилетия, а всего лишь месяцы; эта литература существует в режиме «здесь» и «сейчас». Поэтому все теоретические положения носят лишь приблизительный характер, время все еще подправит в «табеле о рангах» литературы рубежа XX—XXI веков. Не случайно малочисленные учебные пособия по новейшей русской литературе отличаются столь явной субъективностью. Пожалуй, достаточно цельная и полная версия развития русской литературы второй половины XX века представлена лишь в трехтомном пособии Н. Л. Лейдермана и М. Н. Липовецкого.

Современный литературный процесс рубежа XX—XXI веков заслуживает особого внимания по ряду причин: во-первых, литература конца века своеобразно подводит итог художественным и эстетическим исканиям всего столетия; во-вторых, новейшая литература помогает понять всю сложность и дискуссионность нашей действительности; в-третьих, своими экспериментами и художественными открытиями она намечает перспективу развития литературы XXI века.

«Переходный» характер современной литературы

Рубеж XIX—XX веков был периодом обновления самых разных видов и жанров художественного творчества, периодом рождения новых форм, выработки «нового художественного зрения» (Ю. Тынянов). П. С. Коган, летописец Серебряного века, в «Очерках по истории русской литературы» писал: «Меняются общества и общественные организации, но сходны, повторяются и поэтому в известном смысле “вечны” личные драмы, сопровождающие эти смены, сходны муки тех, кому выпадает на долю стать жертвами переходов и духовных междуцарствий». Наш современник культуролог Михаил Эпштейн констатирует повторяемость ощущения переходности, пограничности: «На исходе XX века опять главенствует тема конца: Нового века и Просвещения, истории и прогресса, идеологии и рационализма, субъективности и объективности. Конец века воистину располагает себя в конце всего: после авангарда и реализма, после индустриализации и империализма... Смерть Бога, объявленная Ницше в конце XIX века, откликнулась в конце XX века целой серией смертей и самоубийств: смерть автора, смерть человека, смерть реальности, смерть истины». Подведение итогов, апокалиптические настроения, спор с классической традицией, дискуссии о новом герое, поиски адекватного наступающему веку языка — это все черты литературы рубежа веков, символически зажатого между словами «конец» и «начало». Литература переходного периода — это время вопросов, а не ответов, это период жанровых трансформаций, это время поисков нового Слова. «Во многом непонятны мы, дети рубежа веков, мы ни “конец” века, ни “начало” нового, а схватка столетий в душе; мы — ножницы между столетиями». Думается, что сказанные сто лет назад слова Андрея Белого могут повторить сегодня практически все.

Популярными становятся мемуары и документальные хроники, исторические романы и различные формы автобиографий — жанры, в которых жизнь человека показана на фоне исторического времени, на фоне XX века. «Исповедь — единственная антитеза вымыслу. Литературная вселенная сжимается до автопортрета»1, — точно выразил формулу эпохи А. Генис. Не случайно «круглый стол», недавно проведенный журналом «Знамя», назывался «Современная литература на перекрестке автобиографии».

Черняк, М. А. - Отечественная литература XX—XXI вв. - Учебник для среднего профессионального образования

2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 294 с. — (Профессиональное образование). —Текст: непосредственный.

КВИ 978-5-534-12335-7

Черняк, М. А. - Отечественная литература XX—XXI вв. – Содержание

От издательства

Литература на перекрестке эпох: основные черты современного литературного процесса

«Переходный» характер современной литературы

Современный литературный процесс как объект изучения

Четыре «поколения» современных писателей

Массовая литература и ее роль в современной культуре

Литература и новые информационные технологии. Литература и РК

Поиск героя времени в современной литературе

Критика и современный литературный процесс

Основные направления современной прозы

Особенности современной женской прозы

Основные черты современной поэзии

Выводы

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Литература конца века «здесь» и «сейчас»: материал для коллоквиумов и дискуссий

Тема 1. Современный литературный процесс

Тема 2. Современная антиутопия

Тема 3. Поиски героя в современной литературе

Тема 4. Санкт-Петербург в современной литературе

Тема 5. Современная женская проза

Тема 6. Современная поэзия

Тема 7. Массовая литература

Тема 8. Современная критика

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