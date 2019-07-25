Данное издание «Греческой грамматики» включает в себя две части: «Греческую Этимологию» и «Греческий Синтаксис».

Как уже сказано, в 1997 г. переиздана была лишь первая часть, причем, к сожалению, качество репринта оставляло желать лучшего: читать мелкую печать примечаний оказалось — особенно для гимназистов — практически невозможно, диакритические знаки — и не только — зачастую просто не пропечатались. Для нового издания метод репринтного воспроизведения был сочтен неудовлетворительным. Кроме того, в этом издании текст учебника воспроизводится в новой орфографии, поскольку мы стремились сделать книги Черного более доступными для современной аудитории, дать в руки юношеству не пародию на антиквариат, но живую учебную книгу.

Эмиль Вячеславович Черный - Греческая грамматика. Часть 1. Греческая этимология. Часть 2. Греческий синтаксис

Издательство Академический Проект, 2008 год — 800 с.

ISBN 978-5-8291-0986-8

Эмиль Вячеславович Черный - Греческая грамматика. Часть 1. Греческая этимология. Часть 2. Греческий синтаксис - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I ГРЕЧЕСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ

Учение о звуках (фонетика)

Учение о флексиях (морфология)

Первое главное склонение (гласных основ)

Второе главное склонение (согласных основ)

Третье склонение

Обзор имен прилагательных

Наречия (adverbia)

Числительные (numeralia)

Местоимения (pronomina) и производимые от них наречия

Спряжение

Учение об образовании слов

Прибавление о греческих диалектах

Русский, латинский и греческий указатели

ЧАСТЬ II ГРЕЧЕСКИЙ СИНТАКСИС

Член (указатель)

Согласование и расположение частей предложения

Употребление падежей

Особенности в употребл имен прилагательных и числительных

Особенности в употреблении местоимений

Виды и времена глагола

Залоги глагола

Наклонения глагола

Infinitivus

Accus и nomin с infin Косвенная речь

Participium

Adiectiva verbalia, отглагольные прилагательные

Сочинение и подчинение предложений

Сложные (особ, зависимые) предложения

Отрицания

Вопросы и ответы

Русский, латинский и греческий указатели

Эмиль Вячеславович Черный - Греческая грамматика. Часть 1. Греческая этимология. Часть 2. Греческий синтаксис - Предисловие к переизданию

Прошло уже более десяти лет со времени первого переиздания (репринтным способом) в новой России «Греческой Этимологии» и «Сборника Упражнений»

Э. Черного, переиздания, подготовленного Р.А. Гимадеевым и коллективом журнала ΣΧΟΛΕΙΟΝ при участии преподавателей Православной Классической Гимназии общества «Радонеж». Книги, вышедшие общим тиражом 8.000 экземпляров, разошлись менее чем за полтора года. Учебник, написанный внутри старой школы и старой традиции преподавания древних языков, таким образом, оказался реально востребованным в современном гуманитарном образовании, школьном и университетском. Этому есть целый ряд причин.

Во-первых, имеющееся в обществе — пусть в крайне недостаточной степени — стремление к фундаментальному гуманитарному образованию, альфой и омегой которого является изучение древнегреческого и латинского, «классических» языков. Эти языки и созданная ими литература были, есть и, надо надеяться, останутся основами основ европейской культуры, вечно живым источником всего доброго и прекрасного. Несмотря на большое количество интеллектуального и морального мусора, засорившего в последнее время сознание отечественной интеллигенции, реальная потребность в древних языках в нашем обществе все-таки есть.

Во-вторых, учебник Черного стал востребованным теми, кто хочет знать древнегреческий язык по-настоящему. В наше время по сравнению с позднесоветским количество «интеллектуалов», развлекающихся возвышенными беседами о λόγος и σοφία, проводящих тонкие различия между είδος и ιδέα и т.п., резко возросло.

Это, конечно, радует, ибо «наука» идет в гуманитарные массы, а знание древнегреческого в некоторых кругах стало даже модно. При этом число людей, способных прочитать по-гречески и объяснить грамматику пассажа из Ксенофонта, Платона или — страшно сказать — «из трагика», неуклонно уменьшается. Эта ситуация inter alia объясняется тем, что в ходу сейчас в основном такие учебники древнегреческого, которые могут дать некоторое представление о грамматическом строе языка, предоставить некоторые — обычно извращенные — сведения о его «лексическом запасе» и справки лингвистического характера, но не способны в принципе вывести на самостоятельное чтение автора. Это значит, что большинство тех, кто изучает язык по новейшим учебникам, практически не способно самостоятельно читать греческого автора, соответственно, иметь самостоятельного суждения о его стиле и о его мысли.

Отсюда почти рабская зависимость современного «классика», философа, историка от импортных изданий и переводов любого качества, отсюда полное отсутствие современных русских добротно комментированных изданий, отсюда плагиат и набившие оскомину компиляции западных комментариев. В отличие от новых учебников, большею частью трактующих грамматику как нечто амоценное, книги Черного нацелены на практическое овладение древнегреческим языком, т.е. на умение самостоятельно читать автора классического периода и самостоятельно писать на аттическом диалекте древнегреческого языка. Для любого непредвзятого человека знать язык — это, прежде всего, уметь читать и писать на нем (в случае древних — «мертвых» — языков разговор на языке можно исключить), знание грамматики самой по себе мало кого интересует. Тем, кто хочет действительно знать древнегреческий язык, а не казаться его знатоком, мы рекомендуем книги Э. Черного.