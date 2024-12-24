Чеснокова - Культурно-деятельностный и экзистенциальный подход в психологии

Данная монография выполнена в жанре историкометодологического исследования. Эта форма научного размышления имеет особую ценность для автора. По нашему глубокому убеждению, ни одно явление не может быть по-настоящему осмыслено вне исторического контекста. В этом смысле мы выступаем убежденными сторонниками принципа историзма в психологии. История составляет ту всеобщую тотальность, внутри которой все явления с необходимостью находят свое место. В отечественной психологической литературе история психологии традиционно рассматривается как часть общей психологии и фундаментальная психологическая дисциплина. С общей психологией историю науки действительно объединяет ряд функций, в первую очередь обобщающая и интегративная. Наряду с этим общая психология и история психологии являются по существу единственными дисциплинами в системе психологического знания, непосредственно связанными с разработкой предмета психологии. Общепсихологическое и историко-психологическое исследование идут рука об руку. В XX веке Л.С. Выготский писал: «Предмет психологии - самый трудный из всего, что есть в мире, наименее поддающийся изучению; способ ее познания должен быть полон особых ухищрений и предосторожностей, чтобы дать то, чего от него ждут» (Выготский, 1982а, с. 417). Ни в одной другой науке представления о предмете не менялись так часто, как в психологии. И это обстоятельство само по себе может быть возведено в статус научной проблемы. Вопрос о предмете при всей его кажущейся абстрактности задает методологические предпосылки самого существования психологии как самостоятельной науки, причем как в теоретическом, так и в практическом плане. Подтверждением последнему служат различные формы практической работы с человеком, позиционирующие себя как прикладная философия, душепопечение, лайф коучинг и т.д., но не являющиеся при этом собственно психологическими. Что же не так с предметом психологии, почему он периодически требует уточнения?

На этот вопрос существует как минимум два принципиально разных ответа, обусловленных методологическими позициями монизма и плюрализма. В подходе А.Н. Ждан монистическое единство предмета психологии обеспечивается принципом развития. История психологической науки предстает как история развития ее предмета (Ждан, 2004). При этом в целом А.Н. Ждан придерживается концепции прогрессивного развития научного знания. Идея научного прогресса имеет как сторонников, так и противников, ссылающихся в своих аргументах на существование откровенно реакционных и регрессивных периодов развития науки. Следует учитывать неравномерность вклада разных подходов и теорий в общий прогресс психологического знания. Сами критерии прогресса научного знания в разных парадигмах также могут различаться. Отсюда проистекает важность содержательного анализа историко-психологического знания, несводимого к построению его временной периодизации. Постановка во главу угла принципа развития при рассмотрении вопроса о предмете психологии выдвигает на первый план проблему внутренних закономерностей смены представлений о предмете науки. В.П. Серкин выделяет следующие закономерности появления новых представлений о предмете психологии:

1) кризис основной исследовательской парадигмы психологии;

2) возникновение нового содержательного наполнения предмета психологии по схеме: тезис - антитезис - синтез.

Так, результатом кризиса интроспективной психологии сознания стало развитие психологии по целому ряду «анти- тезисных» направлений и школ (от сознания к поведению в бихевиоризме, от сознания к бессознательному в психоанализе, от элементов к целостным гештальтам в гештальт- психологии и т.д.). Следующий этап состоит в «снятии» противоположностей в высшем синтезе. В.П. Серкин называет этот цикл диалектическим законом развития психологии (Серкин, 2018, с. 65).

Чеснокова М.Г. - Культурно-деятельностный и экзистенциальный подход в психологии - Движение навстречу

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 352 с.

ISBN 978-5-88373-822-6

Чеснокова М.Г. - Культурно-деятельностный и экзистенциальный подход в психологии – Содержание

Введение

ГЛАВА 1. Культурно-деятельностный и экзистенциальный подход: «странные сближения»

§ 1. Культурно-деятельностная психология

1.1. Понятие культурно-деятельностной психологии и основания ее выделения

1.2. Философские основания культурно-деятельностного подхода, его границы и основные персоналии

1.3. Понятийный аппарат культурно-деятельностной Психологии

§ 2. Экзистенциальный подход в философии и психологии

2.1. Философские основания экзистенциального подхода и новая программа построения психологии С. Кьеркегора

2.2. Понятийный аппарат экзистенциального подхода

2.3. Понятие экзистенциальной психологии и его проблематизация

2.4. Этапы развития и основные направления экзистенциального подхода

§ 3. Экзистенциальные мотивы в творчестве Л.С. Выготского

3.1. «Трагикомедия исканий» Л.С. Выготского как экзистенциальная философия

3.2. «Трагедия о Гамлете, принце Датском B. Шекспира» (1916)

§ 4. Развитие и критика идей экзистенциализма в трудах С.Л. Рубинштейна

4.1. С.Л. Рубинштейн и экзистенциализм: единство или оппозиция?

4.2. Идеи С.Л. Рубинштейна в свете экзистенциальной программы Кьеркегора

4.3. С.Л. Рубинштейн и М. Хайдеггер

4.4. Критика экзистенциализма С.Л. Рубинштейном

4.5. Ориентация на рационализм и принцип восхождения от абстрактного к конкретному

4.6. Онтологизация познания и этики в монографии C. Л. Рубинштейна «Человек и мир»

Выводы

ГЛАВА 2. Методологические принципы культурнодеятельностного и экзистенциального подходов

§ 1. Принципы культурно-деятельностной психологии

§ 2. Основные принципы экзистенциального подхода

2.1. Принцип субъективности против принципа объективности

2.2. Принцип единичности, целостности и со-бытия с другими

2.3. Принцип диалога в творчестве экзистенциалистов

2.4. Историзм и анти-историзм экзистенциального подхода

2.5. Детерминизм - открытость - свобода

2.6. Трансцендентное и принцип «тайны» человека в экзистенциализме

2.7 Принцип «заботы» против психотехнического принципа

2.8. Отказ от системности

Выводы

ГЛАВА 3. Проблематика культурно-деятельностного и экзистенциального подходов

§ 1. Первичная форма психики и проблема объяснения многообразия явлений психического

1.1. Метод восхождения от абстрактного к конкретному как способ реконструкции многообразия явлений психического

1.1.1. «Диалектика психологии» Л.С. Выготского

1.1.2. Метод восхождения от абстрактного к конкретному в творчестве С.Л. Рубинштейна

1.1.3. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному в теории деятельности А.Н. Леонтьева

§ 2. Базовое состояние как исходное основание человеческой жизни

2.1. «Тошнота» и тревога как основополагающие состояния человеческого существования в философии Ж.-П. Сартра. Онтологическая природа тревоги

2.2. Скука как фундаментальное настроение современного человека. Мир и формы отношения к миру М. Хайдеггера

2.3. Онтологическая трактовка психических функций человека

§ 3. Деятельность, бытие, существование

§ 4. Понимание и объяснение. Детерминизм - свобода - авторство

§ 5. Проблема индивидуальности в культурно-деятельностной психологии

5.1. Предпосылки становления психологии индивидуальности. Эмпирическое и диалектическое понимание общего

5.2. От абстрактной к конкретной психологии

5.3. Представление об индивидуальности в творчестве Л.С. Выготского

5.4. Представление об индивидуальности в деятельностном подходе

§ 6. От психофизиологической проблемы к «тайне» человеческой телесности

§ 7. Проблематика культурно-деятельностного и экзистенциального подходов в современной отечественной психологии

Выводы

ГЛАВА 4. Развитие культурно-деятельностного и экзистенциального подходов в психотерапии

§ 1. Онтологическое направление экзистенциальной психотерапии

1.1. Швейцарская школа дазайн-анализа: А. Хольцхей-Кунц и «страдание из-за собственного бытия»

1.2. Британская школа экзистенциальной психотерапии: подходы Э. Ван Дорцен и Э. Спийелли

1.3. Американская школа экзистенциальной психотерапии: подходы И. Ял ома и Дж. Бьюдженталя. Метод фокусирования Ю. Джендлина

§ 2. Психотехнический подход понимающей психотерапии Ф.Б. Василюка

2.1. Психология переживания: между теорией деятельности и культурно-исторической теорией

2.2. Понимающая психотерапия и экзистенциальнофеноменологический подход

2.3. Понимающая психотерапия как психотехническая система

§ 3. Персоналистическое направление экзистенциальной психотерапии: австрийская школа экзистенциального анализа А. Лэнгле

Выводы

Заключение

Литература