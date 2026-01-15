Четыре путешествия апостола Павла

«Первоверховные»... Столь высокого титула удосто- ились только двое из двенадцати апостолов — Петр и Павел. Имена этих двух величайших проповедников христианства хорошо знакомы даже тем людям, которые далеки от веры, они привычно упоминаются рядом. Немало храмов возведено в честь Петра и Павла, лики этих святых смотрят на нас с икон. По преданию, которое почти всеми принято, оба апостола окончили свою жизнь в Риме. В истории христианства имена Петра и Павла также трудно отделить друг от друга, и, главное, присутствуют они там на равных.

В этой устоявшейся привычке, ставшей традицией, мы совершенно упускаем из виду одно важное обстоятельство, даже, пожалуй загадку. Дело в том, что Павел, в отличие от Петра, никогда не принадлежал к числу тех Двенадцати, которых сам Иисус Христос избрал себе в ученики. Павел никогда не был учеником Христа, никогда не видел его, и, по выражению одного из историков христианства, ему даже не посчастливилось «вкусить блаженства галилейской проповеди». Более того, из истории христианства хорошо известен тот факт, что Павел в годы своей юности пре- бывал в стане самых ярых и непримиримых преследователей молодой тогда еще Церкви, предавая первых христиан бичеванию или заключению в тюрьму. Совершенно иное дело — Петр. Как повествует нам Евангелие, он сразу и без колебаний пошел за Христом, оставив все свои житейские дела и заботы. Будучи одним из ближайших помощников и учеников Христа, Петр первым из апостолов назвал Учителя «Христом, Сыном Бога Живаго». В ответ Иисус Христос произнес слова, которых не удостоился ни один из его учеников: «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф. 16, 18—19).

Как свидетельствует новозаветная книга «Деяния святых апостолов» Петр, будучи личностью незаурядной, оказал огромное влияние на судьбы христианства. Но в то же время нетрудно убедиться, что основное действующее лицо этой книги — Павел. Как заметил Иоанн Златоуст в своих беседах на эту книгу, «преимущественно здесь описываются деяния Павла, более всех потрудившегося». В этой книге мы находим подробное описание чудесного обращения Павла, в результате которого фанатичный преследователь христиан стал по воле Божией ревностным Апостолом новой Церкви. Описанию трудов и подвигов Павла на ниве распространения христианства посвящена большая часть книги «Деяния».

Четыре путешествия апостола Павла

Ред. С. Федюкова

И.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. 320 с.

История христианской мысли в памятниках

ISBN 978-5-88373172-2

Четыре путешествия апостола Павла - Содержание

От издательства

"Избранный сосуд христов"

Историческая справка

Святитель Иннокентий Херсонский. Жизнь святого апостола Павла

Деяния святых апостолов

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА

Историческая справка

Святитель Иннокентий Херсонский. Жизнь святого апостола Павла

Деяния святых апостолов

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА

Историческая справка

Святитель Иннокентий Херсонский. Жизнь святого апостола Павла

Деяния святых апостолов

ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА

Историческая справка

Святитель Иннокентий Херсонский. Жизнь святого апостола Павла

Деяния святых апостолов

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА

Историческая справка

Святитель Иннокентий Херсонский. Жизнь святого апостола Павла

Деяния святых апостолов

Иоанн Златоуст. Беседы на «Деяния апостольские»

Приложение