Чистяков – Беседы о литературе: Запад
Серия – «Humanitas»
Седьмой том трудов историка, филолога и священника Георгия Петровича Чистякова (1953-2007), посвященный западной литературе, наверное, был бы самым любимым томом автора из этого восьмитомника. Отец Георгий не просто любил Данте — об этом, как кажется, знали все: и друзья, и ученики, и прихожане — он собирался посвятить творчеству Данте и, в целом, теме религиозности в европейской литературе, докторскую диссертацию, которую, увы, так и не написал.
И нам остались только тексты его бесед на радио «София» 1997—1998 годов. Беседы о Данте представлены в нашем издании рядом с последней по времени написания книгой Г.П.Чистякова — «Римскими заметками», в которой отразилась еще одна страсть автора- его любовь к Риму, к латыни, к итальянскому, к итальянцам, а через нее — любовь и к культуре повседневности вообще: к жестам, к словам, к молодости и юношескому задору, к романтической влюбленности, свойственной не только поэтам.
«Римские заметки», изданные впервые к 50-летию автора в 2003 году издательством «Рудомино», после его смерти были переизданы трижды: дважды в 2007 году (по заказу Всероссийской библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино и отдельно по заказу храма Космы и Дамиана в Шубине) и в 2008 году (без согласования с правообладателями, но с диском и четырьмя новыми главами, добавленными составителем).
В нашем издании, как принято в академической традиции издания текстов, за основу была взята прижизненная публикация автора. Третью часть седьмого тома составляют беседы о европейской литературе - размышления вслух о Гомере, Платоне, Вергилии, Петрарке, Эразме Роттердамском, о Гейне, Бодлере, Верлене, Верхарне. Эти беседы можно было слышать на «Софии» в те же годы — в 1997 и 1998-м.
Часть бесед о европейской литературе XX века вошла в состав следующего — восьмого — тома сочинений Г.П.Чистякова. Предваряет том предисловие иеромонаха Иоанна (Гуайты), ученика, коллеги и друга священника Георгия Чистякова. Для нас это большая честь. Мы благодарим иеромонаха Иоанна за помощь в работе над «Римскими заметками» и блестящее предисловие, Ирину Ручицу — за помощь в расшифровке аудиозаписей, Аллу Калмыкову — за превосходную текстологическую подготовку издания. Мы благодарим и всех тех, кто принимал участие в сохранении аудиоархива священника Георгия Чистякова.
Георгий Чистяков – Беседы о литературе: Запад
Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам
Издательство – «Центр гуманитарных инициатив» – 400 с.
Москва – Санкт-Петербург – 2017 г.
ISBN 978-5-98712-808-4
Георгий Чистяков – Беседы о литературе: Запад – Содержание
- От составителей
- Иеромонах Иоанн (Гуайта). Странствие в Чудесное
- Римские заметки (All’ombra di Roma)
- Римские каникулы
- На Палатинском холме
- Santa Maria Maggiore
- Scala Santa и Латеран
- Слова для музыки
- Пантеон
- В тени Святого Петра
- Шкафы на улице
- «Римские элегии». Гёте в Риме
- Акварели
- У Тассо в Sant Onofrio
- Путешествие души: Памяти Мераба Мамардашвили
- 10 coll’arco. Michelangelo
- Fidem rectumque, или «верность справедливости»
- Беседы о Данте
- Беседа первая
- Беседа вторая
- Беседа третья
- Беседа четвертая
- Беседа пятая
- Беседа шестая
- Беседа седьмая
- Беседа восьмая
- Беседа девятая
- Беседа десятая
- Беседа одиннадцатая
- Беседы о европейской литературе
- Поэзия Гомера
- Древнегреческая трагедия
- Диалоги Платона
- «Энеида» Вергилия
- Марк Аврелий: «К самому себе»
- Средневековая поэзия
- Франческо Петрарка
- Эразм Роттердамский: «Разговоры запросто»
- Гамлет и Дон Кихот
- Блез Паскаль
- Стендаль: «Прогулки по Риму»
- Гейне: «Северное море»
- Чарльз Диккенс: Путешествие в Рим
- Шарль Бодлер
- Поль Верлен
- Эмиль Верхарн
- О лирической поэзии и о поэте
- Приложение
- Чистяков Г.П. Послесловие к книге Рене Менара «Мифы в искусстве старом и новом»
- Никколо Макиавелли. «Слово увещательное к покаянию». Перевод Г.П. Чистякова
- Указатель имен. Составители Л.Л. иЛ.М. Тумаринсоны
Георгий Чистяков – Беседы о литературе: Запад – Акварели
«Около четырех часов пополудни, — пишет Диккенс в “Картинах Италии”, — мы въехали в Вечный город через Porta del Popolo». Именно так попадали в Рим все без исключения иностранцы, пока не была построена железная дорога и открыт вокзал Termini. И Гёте, и Стендаль, и Гоголь тоже попали в Рим по этой дороге. Пройдя через эти ворота, путешественник сразу оказывался на площади с двумя одинаковыми церквями, одна из которых возведена на месте мавзолея Нерона, а затем — на via del Corso, узкой, шумной, ведущей к самому центру города. Corso — улица магазинов, есть здесь и книжный магазин, устроенный под землею, прямо под площадью, на которой стоит колонна Марка Аврелия.
Часами тут можно рыться в книгах — стахи, проза, история города, криминальные романы, детская литература, история, лингвистика, путешествия. А дальше? Направо — Пантеон и церковь Santa Maria sopra Minerva, а налево — piazza di Spagna и Caffe Greco. В стеклах и старых зеркалах длинного зала Caffe Greco, кажется, мелькают тени его завсегдатаев: Гёте, Берлиоза, Стендаля и Андерсена. Последний жил прямо над кафе, а Стендаль, в свой последний приезд в Рим, — в соседнем доме. Да и Гоголь жил неподалеку... Колченогие столики с ножками в виде львиных лап и мраморными досками, официанты во фраках... Вечереет. Фонтан на piazza di Spagna шумит, и шумят туристы на лестнице, ведущей с площади наверх, к французской церкви Святой Троицы, а здесь — тихо.
И дымится горячий капуччино, словно не было двух столетий, отделяющих нас от Гёте. Вечереет и становится холоднее. Извозчик на площади на спину своей лошадки накидывает клетчатый шотландский плед, потому что и ей стало зябко, а здесь, за чашкой горячего капуччино, где Андерсен дописывал свои сказки, здесь, где Гете задумывал свои «Римские элегии», здесь только слы-шится susurro — шепот посетителей, уютно болтающих друг с другом... Вишневого цвета обои, потухшее золото старых рам и изрядно по-темневшие картины... Это не стилизация, не «новодел», это не игра в прошлое, это просто то самое кафе... Fugerit invida aetas, или «бежит завистливое время», как говорит Гораций, а в старых зеркалах всё равно отражается насмешливая тень Гоголя и величественный профиль Гёте.
Кофе остывает. Лошадка согрелась под пледом и весело побежала домой; только туристов на площади не становится меньше. Caffe Creco... Susurro... Остывший капуччино и важный англичанин в пальто цвета беж, который, кажется, так похож на посла его величества при Святом Престоле. Но всё это было давным-давно, ушло уже не одно поколение — fugerit invida aetas. Хорошо помечтать иногда под вечер над чашкою кофе, но пора возвращаться домой. Ваш капуччино совсем остыл, господин мечтатель. Suo conto. Виопа sera... Лестница вся в цветах, тысячи туристов, пальмы... Пять пальм на piazza di Spagna как-то особенно напоминают о Юге, об оазисах Туниса или Алжира. Лестница, единственная в мире... А наверху — французская церковь.
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