Чорноморець Юрій - Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія

Актуальність заявленої теми зумовлена відсутністю комплексних досліджень еволюції візантійського неоплатонізму — процесу, що визначав елінізацію християнської теології та розвиток релігійної філософії Візантії в VI–XV століттях. Вивчення феномену та еволюції візантійського неоплатонізму в сучасному релігієзнавчому та історико-філософському дискурсі може перейти на новий теоретичний рівень, на якому можливим стає комплексний концептуальний підхід, що охопив би візантійський неоплатонізм як цілісне філософське й богословське явище. Відкриття візантійського неоплатонізму як специфічного різновиду релігійної філософії дає релігієзнавцям ключ для розуміння розвитку православної теології впродовж століть. Адже православна теологія Візантії й до сьогодні є головним джерелом православного богослов’я. У ХХ столітті православна теологія загалом набула форми неопатристики, маючи на меті синтез вчення отців IV–XV століть із сучасною ідеалістичною філософією. Візантійська філософія і теологія багато століть визначали характер української філософської культури та здійснювали потужний вплив на богословську традицію України. До спадщини отців християнського Сходу зверталась католицька теологія ХХ століття в пошуках джерел власного оновлення. Сьогодні католицькі й православні теологи в спадщині християнської античності та Візантії шукають основу для теорії та практики католицько-православного діалогу й відновлення церковної єдності.

Потреба утвердити богослов’я як одну з філософських спеціальностей в Україні зумовлює гостру актуальність проблематики методології богослов’я загалом і візантійського досвіду розвитку філософської теології в межах християнського неоплатонізму зокрема. Цей досвід є унікальним, оскільки дає величезний конкретний матеріал з проблематики співвідношення теології й філософії, теології й антропології, теології й космології, теології й логіки, теології й теорії пізнання. Окремо слід зазначити актуальність візантійського неоплатонізму у зв’язку з багатостороннім його впливом на загальну європейську традицію теології та філософії. Різні аспекти візантійського неоплатонізму справили вплив на філософію Еріугени, на латинську схоластику і «старої логіки», і «нової логіки», на величний синтез Томи Аквіната, на німецьку містику. За всієї широти впливу візантійський неоплатонізм — це унікальне явище історії релігійної думки в найрозвиненішій православній культурі середньовіччя. Релігієзнавче вивчення візантійського неоплатонізму та його еволюції є важливим завданням для науки загалом.

Від створення й оприлюднення Ареопагітик візантійський неоплатонізм визначав не лише філософію, а й теологію Візантії. Ідеал філософської теології, який висунув Прокл, найперше привабив Йоана Філопона (490–575), який написав, окрім Ареопагітик, ще цілу низку філософських і теологічних трактатів. Створена ним філософсько-богословська система містила вчення про Бога, богопізнання, космологію, антропологію, теорію християнської пайдеї. Тексти Йоана Філопона, особливо Ареопагітики, стали взірцем для всіх наступних візантійських неоплатоніків.

Чорноморець Юрій - Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія

К: Дух і Літера, 2010, 568 с.

ISBN 978-966-378-188-4

Чорноморець Юрій - Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія - Зміст

ВСТУП

Розділ перший ВІЗАНТІЙСЬКИЙ НЕОПЛАТОНІЗМ ЯК ПРЕДМЕТ РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО ТА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Стан наукового опрацювання проблеми

1.2. Характеристика джерельної бази роботи

1.3. Методологічна основа та принципи дослідження

Розділ другий ФОРМУВАННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО НЕОПЛАТОНІЗМУ У ТВОРАХ ЙОАНА ФІЛОПОНА (ДІОНІСІЯ АРЕОПАГІТА)

2.1. Філософські пошуки Йоана Філопона в ранній період творчості

2.2. Пропедевтика до онтології Ареопагітик у трактатах «Про небесну ієрархію» та «Про церковну ієрархію»

2.3. Філософська теологія трактату про «Божественні імена» 2.3.1. Загальні принципи філософської теології Ареопагітик 2.3.2. Учення Діонісія про Божу Діяльність як Причину-Благо-Промисел і Буття 2.3.3. Деконструкція релігійних, теологічних та філософсько-ідеалістичних понять про Бога

2.4. Практична філософія «Містичної теології» та «Листів»

2.5. Філософська теологія полемічних трактатів Йоана Філопона «Проти Прокла», «Проти Аристотеля», «Про створення світу» 2.6. Теологія пізнього Філопона

Розділ третій ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ МАКСИМА СПОВІДНИКА — КУЛЬМІНАЦІЯ РОЗВИТКУ ВІЗАНТІЙСЬКОГО НЕОПЛАТОНІЗМУ

3.1. Максим Сповідник — автор оригінального богословсько-філософського вчення

3.2. Філософська теологія Максима Сповідника

3.3. Неоплатонізм Максима Сповідника в ллооггііцціі

3.4. Неоплатонізм Максима Сповідника в космології: трансформація вчення Прокла про еманацію

3.5. Неоплатонізм Максима Сповідника в антропології

3.6. Неоплатонізм Максима Сповідника в філософії історії

Розділ четвертий ВІЗАНТІЙСЬКИЙ НЕОПЛАТОНІЧНИЙ ЕСЕНЦІАЛІЗМ КІНЦЯ VII — ПОЧАТКУ XIV СТОЛІТЬ

4.1. Виникнення візантійського неоплатонічного есенціалізму

4.2. Есенціалізм Йоана Дамаскіна

4.3. Кризи візантійського есенціалізму: дискусії про ікони та містична теологія Симеона Нового Богослова

4.4. Розвиток візантійського неоплатонічного есенціалізму в системі вищої освіти IX–XIII століть

Розділ п’ятий ПАЛАМІЗМ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ВІЗАНТІЙСЬКОГО НЕОПЛАТОНІЗМУ

5.1. Філософська теологія Григорія Палами як перший етап розвитку паламізму

5.2. Вчення Каліста Ангелікуда як другий етап розвитку паламізму

5.3. Криза філософської теології паламізму та формування пізньовізантійського християнського аристотелізму

Висновки та узагальнення

Умовні позначення

Бібліографія: першоджерела

Бібліографія: дослідницька література