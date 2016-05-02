То, что выразит язык - Правила посещения могилы праведника

То, что выразит язык
Библиотека еврейских текстов - Литургия
Эта книга представляет собой сборник текстов, которые принято читать около могилы праведника. Составленный законоучителем и ученым-талмудистом Лаковом, сыном раввина Авраама-Шломо, он был впервые опубликован в 1615 году в Праге и впоследствии неоднократно переиздавался.
Второй ребе Хабада, Любавичский ребе р. Дов-Бер (1773-1827), издал его, предварительно адаптировав, для чтения в местечке Гадяч (Украина, Полтавская область) у могилы р. Шнеура-Залмана (Алтер Ребе)1, основателя хасидского движения Хабад и его первого ребе (1745-1812). Будущий шестой ребе Хабада, Любавичский ребе Йосеф-Ицхак (1880-1950), в 1912 г. переиздал эту книгу в г. Вильно под названием "Маане лашон".
В 1950 г., после кончины Любавичского ребе р. Йосефа-Ицхака Шнеерсона, в хабадском издательстве "Кегос" эта книга вышла в новом издании. В предисловии к ней седьмой Любавичский ребе, р. Менахем-Мендл Шнеерсон, сообщил о единственном сделанном им изменении: внесении в соответствующее место текста имени своего тестя, Любавичского ребе р. Йосефа-Ицхака, для чтения на могиле которого и было предназначено это издание. В дальнейшем сборник "Маане лашон" переиздавался несколько раз - каждый раз в усовершенствованном и расширенном виде: с прибавлением материалов, посвященных теме молитв у могил праведников.
То, что выразит язык
М.: Книжники; Лехаим; NY: F.R.E.E., 2009.—176 с.
Библиотека еврейских текстов. Литургия
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Переводчик и составитель Й. Векслер
ISBN 978-5-9953-0044-1 (Книжники)
ISBN 978-5-9003-0959-0 (Лехаим)
ISBN 978-0-8663-9017-0 (F.R.E.E.)
То, что выразит язык - Содержание
Настоящее издание состоит из следующих частей.
I. Основной текст с переводом на русский язык.
Его структура соответствует порядку действий при посещении могилы праведника: а) благословение при входе на кладбище, б) зажигание светильника на могиле, в) молитвы и славословия Всевышнему (определенные главы из книги "Тегилим"), г) отрывок из "Зогара" для изучения и д) заключительные молитвы.
2. Приложение.
Оно содержит в себе: а) объяснение смысла посещения могил праведников и молитв, произносимых там, б) краткое изложение законов и обычаев посещения кладбища и, в частности, могил праведников. Материалы, включенные в последние оригинальные издания сборника, в том числе "Легавин инъян га-гиш-татхут", отсутствуют в этом издании, но широко использованы в приложении.И да исполнится вскоре, в наши дни обещание Всевышнего (Йешаягу, 26:19): "...пробудятся и воспоют пребывающие в прахе..." - наши наставники и учители, и главы Хабада - среди них!
То, что выразит язык - Правила посещения могилы праведника
Посещение могилы праведника требует особой подготовки.
В общем плане наилучший ее вид - изучение духовного наследия праведника (его книг, статей, записей его речей) и исполнение его указаний. В частности же, в тот день, когда идут на могилу праведника, очень желательно сделать следующее.
- Мужчине перед утренней молитвой Шахарис следует окунуться в миквэ.
- Женщине также желательно окунуться в миквэ, но время для этого точно не определено.
- Молиться утром следует обязательно в миньяне. В день, когда посещают могилу праведника, не едят до возвращения с кладбища. Однако пить не возбраняется.
- Перед тем как отправиться на кладбище, следует дать деньги на цдаку (так, как сказано выше, в общих правилах посещения кладбища, п. 2).
- Очень желательно также изучить какой-то вопрос в Торе, лучше всего - из духовного наследия этого праведника.
- К тому времени, когда отправляются на кладбище, должен быть написан так называемый Пан самым выражают свое почтение этой могиле, как бы увеличивая ее значение.
- Выйдя с кладбища, следует как можно раньше совершить омовение рук: левой рукой облить водой правую руку, затем правой рукой - левую, и так три раза. Сосуд для омовения рук не передают из рук в руки: омывший руки ставит его на землю, и лишь тогда его берет другой человек. В случае, если это не удалось сделать сразу после выхода с кладбища и далее по дороге домой, принято не заходить в дом с неомытыми руками: если это возможно, нужно, чтобы кто-нибудь другой вынес воду для омовения рук перед входом в дом снаружи.
- Около могилы зажигают свечу. Если над могилой построено специальное помещение (огэль - "шатер" или циюн - "знак", "отметка"), то зажигают там; если в нем есть светильник (лампада), в который наливают масло (лучше всего оливковое), - зажигают его. При этом произносят: "Вот, я зажигаю эту свечу (или: этот светильник) ради вознесения души (такого-то - здесь следует назвать имя похороненного в той могиле)"1.
- Когда посещают могилу умершего на седьмой и тридцатый дни после его смерти, а также в ее годовщину (йорцайт) каждый год, прочитывают определенные главы из книги "Тегилим", а затем произносят Кадиш. Из главы 119 "Тегилим" (в которой стихи сгруппированы по восемь, начинающихся с одной и той же буквы еврейского алфавита) выбирают те стихи, первые буквы которых образуют имя покойного.
- Принято, что перед тем, как уйти от могилы, на нее кладут камешек.
Есть два объяснения этого обычая. Первое - что тем самым как бы говорят мертвому: ты остаешься здесь, а я ухожу, чтобы жить.
То, что выразит язык - Общие правила посещения кладбища
- При виде любых еврейских могил - если прошло не меньше тридцати дней с тех пор, как подобное видели в последний раз, - всегда произносят благословение Всевышнему о мертвых (см. начало первого раздела).
При посещении кладбища это благословение произносят сразу же, как только увидели еврейские могилы.
Если же с тех пор, как видели еврейские могилы в последний раз, прошло меньше тридцати дней, это благословение не произносят.
- Перед посещением кладбища чрезвычайно желательно пожертвовать некоторое количество денег в качестве исполнения заповеди о цдаке. Заслуга от исполнения заповеди о цдаке зависит не столько от суммы пожертвованных денег, сколько от того, сколько раз давали цдаку. Поэтому лучше много раз давать меньшие суммы, чем сразу отдать большую. Когда цдаку дают в честь покойного, следует произнести: "Вот, я отдаю эти деньги как цдаку за весь Израиль и за (такого-то - здесь следует назвать имя покойного) ради покоя души его в Ган-Эдене". Цдака в честь умершего приносит благо его душе.
Любавичский ребе указывает, что тот, кто молится у могилы праведника, подобен хасиду, пришедшему к Ребе за благословением. Ясно, что главное для него - не тело праведника, а его душа, с которой связана его собственная душа и через которую он получает Божественный свет и жизненную энергию. Душа Ребе - "голова", содержащая в себе жизненную энергию для всех "органов", то есть душ, связанных с ней, и чем крепче связь между душой хасида и Ребе, тем скорее и полнее она получит свыше все, что ей необходимо.
Точно так же нельзя сказать, что палец на ноге, например, "менее живой", чем голова. Каждый орган организма необходим для него: как нет "лишних" органов в человеческом теле, так нет и "лишних" евреев в народе Израиля. Однако ясно, что в голове, где сосредоточено больше крайне важных для жизни органов, чем во всем остальном теле, "свет души" выявляется несравненно ярче, чем, скажем, в ноге. Они первыми получают жизненную энергию от души и поэтому занимают в организме ведущее положение: остальные органы "подчиняются" им, потому что от этого зависит как их собственная жизнь и существование, так и жизнь и нормальное функционирование всего организма. Также и праведники, главы народа Израиля: их души первыми получают Божественный свет, и от них зависит духовная (и в значительной мере - физическая) жизнь всего народа. Поэтому Галаха' предписывает стараться всеми способами сближаться со знатоками Торы: дружить с ними, учиться у них, подражать их образу жизни, выказывать им уважение и почет и стараться породниться с ними.
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