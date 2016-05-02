То, что выразит язык - Правила посещения могилы праведника

Библиотека еврейских текстов - Литургия

Эта книга представляет собой сборник текстов, которые принято читать около могилы праведника. Составленный законоучителем и ученым-талмудистом Лаковом, сыном раввина Авраама-Шломо, он был впервые опубликован в 1615 году в Праге и впоследствии неоднократно переиздавался. Второй ребе Хабада, Любавичский ребе р. Дов-Бер (1773-1827), издал его, предварительно адаптировав, для чтения в местечке Гадяч (Украина, Полтавская область) у могилы р. Шнеура-Залмана (Алтер Ребе)1, основателя хасидского движения Хабад и его первого ребе (1745-1812). Будущий шестой ребе Хабада, Любавичский ребе Йосеф-Ицхак (1880-1950), в 1912 г. переиздал эту книгу в г. Вильно под названием "Маане лашон". В 1950 г., после кончины Любавичского ребе р. Йосефа-Ицхака Шнеерсона, в хабадском издательстве "Кегос" эта книга вышла в новом издании. В предисловии к ней седьмой Любавичский ребе, р. Менахем-Мендл Шнеерсон, сообщил о единственном сделанном им изменении: внесении в соответствующее место текста имени своего тестя, Любавичского ребе р. Йосефа-Ицхака, для чтения на могиле которого и было предназначено это издание. В дальнейшем сборник "Маане лашон" переиздавался несколько раз - каждый раз в усовершенствованном и расширенном виде: с прибавлением материалов, посвященных теме молитв у могил праведников.

То, что выразит язык М.: Книжники; Лехаим; NY: F.R.E.E., 2009.—176 с. Библиотека еврейских текстов. Литургия Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов Переводчик и составитель Й. Векслер ISBN 978-5-9953-0044-1 (Книжники) ISBN 978-5-9003-0959-0 (Лехаим) ISBN 978-0-8663-9017-0 (F.R.E.E.)

То, что выразит язык - Содержание

Настоящее издание состоит из следующих частей. I. Основной текст с переводом на русский язык. Его структура соответствует порядку действий при посещении могилы праведника: а) благословение при входе на кладбище, б) зажигание светильника на могиле, в) молитвы и славословия Всевышнему (определенные главы из книги "Тегилим"), г) отрывок из "Зогара" для изучения и д) заключительные молитвы. 2. Приложение. Оно содержит в себе: а) объяснение смысла посещения могил праведников и молитв, произносимых там, б) краткое изложение законов и обычаев посещения кладбища и, в частности, могил праведников. Материалы, включенные в последние оригинальные издания сборника, в том числе "Легавин инъян га-гиш-татхут", отсутствуют в этом издании, но широко использованы в приложении. И да исполнится вскоре, в наши дни обещание Всевышнего (Йешаягу, 26:19): "...пробудятся и воспоют пребывающие в прахе..." - наши наставники и учители, и главы Хабада - среди них! И да исполнится вскоре, в наши дни обещание Всевышнего (Йешаягу, 26:19): "...пробудятся и воспоют пребывающие в прахе..." - наши наставники и учители, и главы Хабада - среди них!

То, что выразит язык - Правила посещения могилы праведника

Посещение могилы праведника требует особой подготовки.

В общем плане наилучший ее вид - изучение духовного наследия праведника (его книг, статей, записей его речей) и исполнение его указаний. В частности же, в тот день, когда идут на могилу праведника, очень желательно сделать следующее.

Мужчине перед утренней молитвой Шахарис следует окунуться в миквэ.

Женщине также желательно окунуться в миквэ, но время для этого точно не определено.

Молиться утром следует обязательно в миньяне. В день, когда посещают могилу праведника, не едят до возвращения с кладбища. Однако пить не возбраняется.

Перед тем как отправиться на кладбище, следует дать деньги на цдаку (так, как сказано выше, в общих правилах посещения кладбища, п. 2).

Очень желательно также изучить какой-то вопрос в Торе, лучше всего - из духовного наследия этого праведника.

К тому времени, когда отправляются на кладбище, должен быть написан так называемый Пан самым выражают свое почтение этой могиле, как бы увеличивая ее значение.

Выйдя с кладбища, следует как можно раньше совершить омовение рук: левой рукой облить водой правую руку, затем правой рукой - левую, и так три раза. Сосуд для омовения рук не передают из рук в руки: омывший руки ставит его на землю, и лишь тогда его берет другой человек. В случае, если это не удалось сделать сразу после выхода с кладбища и далее по дороге домой, принято не заходить в дом с неомытыми руками: если это возможно, нужно, чтобы кто-нибудь другой вынес воду для омовения рук перед входом в дом снаружи.

Около могилы зажигают свечу. Если над могилой построено специальное помещение (огэль - "шатер" или циюн - "знак", "отметка"), то зажигают там; если в нем есть светильник (лампада), в который наливают масло (лучше всего оливковое), - зажигают его. При этом произносят: "Вот, я зажигаю эту свечу (или: этот светильник) ради вознесения души (такого-то - здесь следует назвать имя похороненного в той могиле)"1.

Когда посещают могилу умершего на седьмой и тридцатый дни после его смерти, а также в ее годовщину (йорцайт) каждый год, прочитывают определенные главы из книги "Тегилим", а затем произносят Кадиш. Из главы 119 "Тегилим" (в которой стихи сгруппированы по восемь, начинающихся с одной и той же буквы еврейского алфавита) выбирают те стихи, первые буквы которых образуют имя покойного.

Принято, что перед тем, как уйти от могилы, на нее кладут камешек.

Есть два объяснения этого обычая. Первое - что тем самым как бы говорят мертвому: ты остаешься здесь, а я ухожу, чтобы жить.

То, что выразит язык - Общие правила посещения кладбища

При виде любых еврейских могил - если прошло не меньше тридцати дней с тех пор, как подобное видели в последний раз, - всегда произносят благословение Всевышнему о мертвых (см. начало первого раздела).

При посещении кладбища это благословение произносят сразу же, как только увидели еврейские могилы.

Если же с тех пор, как видели еврейские могилы в последний раз, прошло меньше тридцати дней, это благословение не произносят.

Перед посещением кладбища чрезвычайно желательно пожертвовать некоторое количество денег в качестве исполнения заповеди о цдаке. Заслуга от исполнения заповеди о цдаке зависит не столько от суммы пожертвованных денег, сколько от того, сколько раз давали цдаку. Поэтому лучше много раз давать меньшие суммы, чем сразу отдать большую. Когда цдаку дают в честь покойного, следует произнести: "Вот, я отдаю эти деньги как цдаку за весь Израиль и за (такого-то - здесь следует назвать имя покойного) ради покоя души его в Ган-Эдене". Цдака в честь умершего приносит благо его душе.

Любавичский ребе указывает, что тот, кто молится у могилы праведника, подобен хасиду, пришедшему к Ребе за благословением. Ясно, что главное для него - не тело праведника, а его душа, с которой связана его собственная душа и через которую он получает Божественный свет и жизненную энергию. Душа Ребе - "голова", содержащая в себе жизненную энергию для всех "органов", то есть душ, связанных с ней, и чем крепче связь между душой хасида и Ребе, тем скорее и полнее она получит свыше все, что ей необходимо.

Точно так же нельзя сказать, что палец на ноге, например, "менее живой", чем голова. Каждый орган организма необходим для него: как нет "лишних" органов в человеческом теле, так нет и "лишних" евреев в народе Израиля. Однако ясно, что в голове, где сосредоточено больше крайне важных для жизни органов, чем во всем остальном теле, "свет души" выявляется несравненно ярче, чем, скажем, в ноге. Они первыми получают жизненную энергию от души и поэтому занимают в организме ведущее положение: остальные органы "подчиняются" им, потому что от этого зависит как их собственная жизнь и существование, так и жизнь и нормальное функционирование всего организма. Также и праведники, главы народа Израиля: их души первыми получают Божественный свет, и от них зависит духовная (и в значительной мере - физическая) жизнь всего народа. Поэтому Галаха' предписывает стараться всеми способами сближаться со знатоками Торы: дружить с ними, учиться у них, подражать их образу жизни, выказывать им уважение и почет и стараться породниться с ними.