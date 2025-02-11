Чубайс - Философия для всех
Начнем с истории и этимологии. Философия — как возникло это слово? Согласно легенде, древнегреческий мыслитель Пифагор жизнь людей сравнивал с ярмаркой, на которую каждый приходит со своей целью. Одни хотят сэкономить деньги, дешевле купить интересующие их товары. Другие стремятся разбогатеть, продавая свои изделия как можно дороже. Есть и такие, кто приезжает посмотреть на людей, узнать их нравы, интересы, обычаи, чтобы лучше и полнее их понять. Эти последние, не затрачивая ничего, получают все. Таких Пифагор называл философами, в переводе с древнегреческого «любомудрами» (филос — любовь, софос — мудрость).
Слово это закрепилось во многих европейских языках, и хотя в России долгое время был принят термин «любомудр», позднее, примерно с середины XIX века, у нас вошло в употребление и сохраняется по сей день древнегреческое слово «философ». Однако, объяснив историю и значение слова, мы еще не объяснили причины возникновения соответствующего культурного феномена. Перейдем к рассмотрению этого вопроса.
Специфика философии как способа отражения реальности
На вопрос — «когда возникла философия?» часто отвечают — «очень давно, в глубокой древности». Ответ справедлив и в то же время не совсем справедлив.
Первым философским текстом считается часть древнеиндийских Вед — «Упанишады», написанная примерно за тысячу лет до нашей эры. Несколько позднее — в VII–VI веках до новой эры появляются первые европейские философские школы в Древней Элладе. В сравнении с продолжительностью жизни одного человека три тысячелетия — период, разумеется, длительный. Однако надо учесть, что человек современного вида — гомо сапиенс — существует на планете не менее 40 000 лет и, очевидно, столько же насчитывает история духовной жизни, культуры. В таком временном ряду философия выглядит значительно моложе, становится ясно, что бо́льшую часть своей истории человечество прошло вне и без философских учений.
Чубайс, И. Б. - Философия для всех
Москва: Директ-Медиа, 2025. — 324 с.
ISBN 978-5-4499-4683-6
Чубайс, И. Б. - Философия для всех – Содержание
Напутное. Про книгу — через историю и биографию автора
Введение
- Лекция первая Философия, ее происхождение, структура, предмет
- Специфика философии как способа отражения реальности
- Специфика и место философии марксизма в истории философии
- Первая сторона ОВФ
- Вторая сторона ОВФ
- Диалектика и метафизика
- Предмет марксистской философии
- Функции философии
Раздел I Материя и ее атрибуты
- Лекция вторая Материя и движение
- Представление о материи
- Движение как атрибут материи
- Лекция третья Пространство и время как формы существования материи
- Представление о пространстве и времени в истории философии
- Диалектический материализм о пространстве и времени
- Проблема бесконечного
- Интенсивная бесконечность или бесконечность вглубь
- Экстенсивная бесконечность или бесконечность вширь
- Конечна или бесконечна Вселенная?
- И еще несколько слов о бесконечности
- Лекция четвертая Пространство и время как категории различных культур и искусств
- Материальное единство мира
- Лекция пятая Отражение и сознание
- Что такое отражение?
- Отражение как философская проблема Виды отражения
- Опережающее отражение
- Сознание человека как высший тип отражения
- История вопроса
- Диалектический материализм о сознании
- Биологические предпосылки возникновения сознания
- Что такое социальность и как она возникает?
- Уточнения и добавления
Раздел II Диалектика, ее принципы, законы и категории
- Лекция шестая Принципы диалектики
- Что такое принцип?
- Раздвоение единого как фундаментальный принцип мышления
- Принцип всеобщей связи — основа диалектического мышления
- Принцип развития
- Закон как философская категория
- Типология законов Соотношение законов природы законов истории
- Законы частные, общие и всеобщие
- Лекция седьмая Закон единства и борьбы противоположностей
- Философия и проблема источника движения
- Тождество и различие как отношения в объективном мире
- Противоположности, их единство и борьба
- Как работает закон единства и борьбы противоположностей Выводы и следствия
- Если противоречий нет
- Противоречия и культура
- Противоречия в литературе искусстве
- Типы противоречий
- Лекция восьмая Закон количественно-качественных изменений Закон отрицания отрицания
- Соотношение количества и качества в истории философии и в обыденном мышлении
- Диалектический материализм о соотношении качества и количества Качество, свойство, количество
- Понятие «мера» и «скачок»
- Закон количественно-качественных изменений: пояснения, выводы, следствия
- История философии о проблеме пути, направлении развития
- Диалектический материализм об общем направлении движения Закон отрицания отрицания
- Диалектическое и метафизическое отрицание
- Второй цикл развития Отрицание отрицания
- Закон отрицания отрицания: пояснения, выводы, следствия
- Лекция девятая Основные категории диалектики (единичное и общее; причина и следствие)
- Понятие о категории
- Единичное и общее
- Причина и следствие
- Лекция десятая Основные категории диалектики
- Продолжение (Необходимость и случайность; содержание и форма)
- Необходимость и случайность
- Содержание и форма
- Лекция одиннадцатая Основные категории диалектики Окончание (Возможность и действительность, сущность и явление, система категорий)
- Возможность и действительность
- Сущность и явление
- О системе категорий диалектики
- Причина и следствие
- Действительность и возможность
- Сущность и явление
- Необходимость и случайность
- Содержание и форма
Раздел III Теория познания
- Лекция двенадцатая Чувственное и рациональное в познании
- Проблема познания в истории философии
- Диалектический материализм о познании как единстве чувственного и рационального
- Чувственная сторона познания
- Рациональная сторона познания
- Как познают мир слепоглухонемые
- Лекция тринадцатая Новые направления в теории познания
- Функциональная асимметрия мозга, ее влияние на познание и культуру
- Познание и интуиция
- Рациональная интуиция
- Чувственная интуиция
- Познание и творчество
- Лекция четырнадцатая Истина и ее критерии
- Учение об истине
- Истины знания и истины мнений
- Абсолютность-относительность истины
- Конкретность истины
- Проблема критерия истины
- Марксизм о практике как критерии истины
- Познание — человек — наука
Список основных публикаций автора после 1991 года
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