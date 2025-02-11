Чубайс - Философия для всех

Начнем с истории и этимологии. Философия — как возникло это слово? Согласно легенде, древнегреческий мыслитель Пифагор жизнь людей сравнивал с ярмаркой, на которую каждый приходит со своей целью. Одни хотят сэкономить деньги, дешевле купить интересующие их товары. Другие стремятся разбогатеть, продавая свои изделия как можно дороже. Есть и такие, кто приезжает посмотреть на людей, узнать их нравы, интересы, обычаи, чтобы лучше и полнее их понять. Эти последние, не затрачивая ничего, получают все. Таких Пифагор называл философами, в переводе с древнегреческого «любомудрами» (филос — любовь, софос — мудрость).

Слово это закрепилось во многих европейских языках, и хотя в России долгое время был принят термин «любомудр», позднее, примерно с середины XIX века, у нас вошло в употребление и сохраняется по сей день древнегреческое слово «философ». Однако, объяснив историю и значение слова, мы еще не объяснили причины возникновения соответствующего культурного феномена. Перейдем к рассмотрению этого вопроса.

Специфика философии как способа отражения реальности

На вопрос — «когда возникла философия?» часто отвечают — «очень давно, в глубокой древности». Ответ справедлив и в то же время не совсем справедлив.

Первым философским текстом считается часть древнеиндийских Вед — «Упанишады», написанная примерно за тысячу лет до нашей эры. Несколько позднее — в VII–VI веках до новой эры появляются первые европейские философские школы в Древней Элладе. В сравнении с продолжительностью жизни одного человека три тысячелетия — период, разумеется, длительный. Однако надо учесть, что человек современного вида — гомо сапиенс — существует на планете не менее 40 000 лет и, очевидно, столько же насчитывает история духовной жизни, культуры. В таком временном ряду философия выглядит значительно моложе, становится ясно, что бо́льшую часть своей истории человечество прошло вне и без философских учений.

Чубайс, И. Б. - Философия для всех

Москва: Директ-Медиа, 2025. — 324 с.

ISBN 978-5-4499-4683-6

Чубайс, И. Б. - Философия для всех – Содержание

Напутное. Про книгу — через историю и биографию автора

Введение

Лекция первая Философия, ее происхождение, структура, предмет

Специфика философии как способа отражения реальности

Специфика и место философии марксизма в истории философии

Первая сторона ОВФ

Вторая сторона ОВФ

Диалектика и метафизика

Предмет марксистской философии

Функции философии

Раздел I Материя и ее атрибуты

Лекция вторая Материя и движение

Представление о материи

Движение как атрибут материи

Лекция третья Пространство и время как формы существования материи

Представление о пространстве и времени в истории философии

Диалектический материализм о пространстве и времени

Проблема бесконечного

Интенсивная бесконечность или бесконечность вглубь

Экстенсивная бесконечность или бесконечность вширь

Конечна или бесконечна Вселенная?

И еще несколько слов о бесконечности

Лекция четвертая Пространство и время как категории различных культур и искусств

Материальное единство мира

Лекция пятая Отражение и сознание

Что такое отражение?

Отражение как философская проблема Виды отражения

Опережающее отражение

Сознание человека как высший тип отражения

История вопроса

Диалектический материализм о сознании

Биологические предпосылки возникновения сознания

Что такое социальность и как она возникает?

Уточнения и добавления

Раздел II Диалектика, ее принципы, законы и категории

Лекция шестая Принципы диалектики

Что такое принцип?

Раздвоение единого как фундаментальный принцип мышления

Принцип всеобщей связи — основа диалектического мышления

Принцип развития

Закон как философская категория

Типология законов Соотношение законов природы законов истории

Законы частные, общие и всеобщие

Лекция седьмая Закон единства и борьбы противоположностей

Философия и проблема источника движения

Тождество и различие как отношения в объективном мире

Противоположности, их единство и борьба

Как работает закон единства и борьбы противоположностей Выводы и следствия

Если противоречий нет

Противоречия и культура

Противоречия в литературе искусстве

Типы противоречий

Лекция восьмая Закон количественно-качественных изменений Закон отрицания отрицания

Соотношение количества и качества в истории философии и в обыденном мышлении

Диалектический материализм о соотношении качества и количества Качество, свойство, количество

Понятие «мера» и «скачок»

Закон количественно-качественных изменений: пояснения, выводы, следствия

История философии о проблеме пути, направлении развития

Диалектический материализм об общем направлении движения Закон отрицания отрицания

Диалектическое и метафизическое отрицание

Второй цикл развития Отрицание отрицания

Закон отрицания отрицания: пояснения, выводы, следствия

Лекция девятая Основные категории диалектики (единичное и общее; причина и следствие)

Понятие о категории

Единичное и общее

Причина и следствие

Лекция десятая Основные категории диалектики

Продолжение (Необходимость и случайность; содержание и форма)

Необходимость и случайность

Содержание и форма

Лекция одиннадцатая Основные категории диалектики Окончание (Возможность и действительность, сущность и явление, система категорий)

Возможность и действительность

Сущность и явление

О системе категорий диалектики

Причина и следствие

Действительность и возможность

Сущность и явление

Необходимость и случайность

Содержание и форма

Раздел III Теория познания

Лекция двенадцатая Чувственное и рациональное в познании

Проблема познания в истории философии

Диалектический материализм о познании как единстве чувственного и рационального

Чувственная сторона познания

Рациональная сторона познания

Как познают мир слепоглухонемые

Лекция тринадцатая Новые направления в теории познания

Функциональная асимметрия мозга, ее влияние на познание и культуру

Познание и интуиция

Рациональная интуиция

Чувственная интуиция

Познание и творчество

Лекция четырнадцатая Истина и ее критерии

Учение об истине

Истины знания и истины мнений

Абсолютность-относительность истины

Конкретность истины

Проблема критерия истины

Марксизм о практике как критерии истины

Познание — человек — наука

Список основных публикаций автора после 1991 года