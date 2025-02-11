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Чубайс - Философия для всех

Чубайс, И. Б. - Философия для всех
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy
Начнем с истории и этимологии. Философия — как возникло это слово? Согласно легенде, древнегреческий мыслитель Пифагор жизнь людей сравнивал с ярмаркой, на которую каждый приходит со своей целью. Одни хотят сэкономить деньги, дешевле купить интересующие их товары. Другие стремятся разбогатеть, продавая свои изделия как можно дороже. Есть и такие, кто приезжает посмотреть на людей, узнать их нравы, интересы, обычаи, чтобы лучше и полнее их понять. Эти последние, не затрачивая ничего, получают все. Таких Пифагор называл философами, в переводе с древнегреческого «любомудрами» (филос — любовь, софос — мудрость).
Слово это закрепилось во многих европейских языках, и хотя в России долгое время был принят термин «любомудр», позднее, примерно с середины XIX века, у нас вошло в употребление и сохраняется по сей день древнегреческое слово «философ». Однако, объяснив историю и значение слова, мы еще не объяснили причины возникновения соответствующего культурного феномена. Перейдем к рассмотрению этого вопроса.
Специфика философии как способа отражения реальности
На вопрос — «когда возникла философия?» часто отвечают — «очень давно, в глубокой древности». Ответ справедлив и в то же время не совсем справедлив.
Первым философским текстом считается часть древнеиндийских Вед — «Упанишады», написанная примерно за тысячу лет до нашей эры. Несколько позднее — в VII–VI веках до новой эры появляются первые европейские философские школы в Древней Элладе. В сравнении с продолжительностью жизни одного человека три тысячелетия — период, разумеется, длительный. Однако надо учесть, что человек современного вида — гомо сапиенс — существует на планете не менее 40 000 лет и, очевидно, столько же насчитывает история духовной жизни, культуры. В таком временном ряду философия выглядит значительно моложе, становится ясно, что бо́льшую часть своей истории человечество прошло вне и без философских учений.

Чубайс, И. Б. - Философия для всех

Москва: Директ-Медиа, 2025. — 324 с.
ISBN 978-5-4499-4683-6

Чубайс, И. Б. - Философия для всех – Содержание

Напутное. Про книгу — через историю и биографию автора
Введение
  • Лекция первая Философия, ее происхождение, структура, предмет
  • Специфика философии как способа отражения реальности
  • Специфика и место философии марксизма в истории философии
  • Первая сторона ОВФ
  • Вторая сторона ОВФ
  • Диалектика и метафизика
  • Предмет марксистской философии
  • Функции философии
Раздел I Материя и ее атрибуты
  • Лекция вторая Материя и движение
  • Представление о материи
  • Движение как атрибут материи
  • Лекция третья Пространство и время как формы существования материи
  • Представление о пространстве и времени в истории философии
  • Диалектический материализм о пространстве и времени
  • Проблема бесконечного
  • Интенсивная бесконечность или бесконечность вглубь
  • Экстенсивная бесконечность или бесконечность вширь
  • Конечна или бесконечна Вселенная?
  • И еще несколько слов о бесконечности
  • Лекция четвертая Пространство и время как категории различных культур и искусств
  • Материальное единство мира
  • Лекция пятая Отражение и сознание
  • Что такое отражение?
  • Отражение как философская проблема Виды отражения
  • Опережающее отражение
  • Сознание человека как высший тип отражения
  • История вопроса
  • Диалектический материализм о сознании
  • Биологические предпосылки возникновения сознания
  • Что такое социальность и как она возникает?
  • Уточнения и добавления
Раздел II Диалектика, ее принципы, законы и категории
  • Лекция шестая Принципы диалектики
  • Что такое принцип?
  • Раздвоение единого как фундаментальный принцип мышления
  • Принцип всеобщей связи — основа диалектического мышления
  • Принцип развития
  • Закон как философская категория
  • Типология законов Соотношение законов природы законов истории
  • Законы частные, общие и всеобщие
  • Лекция седьмая Закон единства и борьбы противоположностей
  • Философия и проблема источника движения
  • Тождество и различие как отношения в объективном мире
  • Противоположности, их единство и борьба
  • Как работает закон единства и борьбы противоположностей Выводы и следствия
  • Если противоречий нет
  • Противоречия и культура
  • Противоречия в литературе искусстве
  • Типы противоречий
  • Лекция восьмая Закон количественно-качественных изменений Закон отрицания отрицания
  • Соотношение количества и качества в истории философии и в обыденном мышлении
  • Диалектический материализм о соотношении качества и количества Качество, свойство, количество
  • Понятие «мера» и «скачок»
  • Закон количественно-качественных изменений: пояснения, выводы, следствия
  • История философии о проблеме пути, направлении развития
  • Диалектический материализм об общем направлении движения Закон отрицания отрицания
  • Диалектическое и метафизическое отрицание
  • Второй цикл развития Отрицание отрицания
  • Закон отрицания отрицания: пояснения, выводы, следствия
  • Лекция девятая Основные категории диалектики (единичное и общее; причина и следствие)
  • Понятие о категории
  • Единичное и общее
  • Причина и следствие
  • Лекция десятая Основные категории диалектики
  • Продолжение (Необходимость и случайность; содержание и форма)
  • Необходимость и случайность
  • Содержание и форма
  • Лекция одиннадцатая Основные категории диалектики Окончание (Возможность и действительность, сущность и явление, система категорий)
  • Возможность и действительность
  • Сущность и явление
  • О системе категорий диалектики
  • Причина и следствие
  • Действительность и возможность
  • Сущность и явление
  • Необходимость и случайность
  • Содержание и форма
Раздел III Теория познания
  • Лекция двенадцатая Чувственное и рациональное в познании
  • Проблема познания в истории философии
  • Диалектический материализм о познании как единстве чувственного и рационального
  • Чувственная сторона познания
  • Рациональная сторона познания
  • Как познают мир слепоглухонемые
  • Лекция тринадцатая Новые направления в теории познания
  • Функциональная асимметрия мозга, ее влияние на познание и культуру
  • Познание и интуиция
  • Рациональная интуиция
  • Чувственная интуиция
  • Познание и творчество
  • Лекция четырнадцатая Истина и ее критерии
  • Учение об истине
  • Истины знания и истины мнений
  • Абсолютность-относительность истины
  • Конкретность истины
  • Проблема критерия истины
  • Марксизм о практике как критерии истины
  • Познание — человек — наука
Список основных публикаций автора после 1991 года
Views 274
Rating 5.0 / 5
Added 11.02.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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