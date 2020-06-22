Татьяна Чумаченко - Государство - православная церковь - верующие - 1941-1961

Вышедшие за последние годы в свет разнообразные исторические работы стали возможны благодаря одному из немногих реальных достижений постсоветской эпохи - снятию ограничений на доступ к богатейшим материалам российских архивов, хранящимся многие десятилетия под грифами "секретно" и "совершенно секретно". Введение в научный оборот новых документов, конечно, заставляет на многое в нашей истории взглянуть по-иному, о многом мы теперь имеем более полное и объективное представление. И как результат - наша историческая наука постепенно сужает "белые пятна" российской истории советского периода.

Татьяна Александровна Чумаченко - Государство, православная церковь, верующие. 1941-1961 гг.

Серия "Первая монография"

М.: "АИРО-ХХ", 1999. - 248 с.

ISBN 5-88735-049-0

Татьяна Александровна Чумаченко - Государство, православная церковь, верующие. 1941-1961 гг. - Содержание

Предисловие

Введение

Глава I. ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

1. Совет по делам РПЦ при СНК СССР и его уполномоченные: становление аппарата

2. Московская патриархия в условиях новой церковной политики правительства

3. Директивное возрождение Русской православной церкви

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1948-1957 гг.

1. ЦК ВКП(б) и Совет по делам РПЦ: попытка пересмотра церковной политики

2. Противостояние верующих и местных органов власти. Ужесточение контроля за духовенством

3. От пропагандистского наступления к стабилизации отношений с церковью

ГЛАВА III. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1958-1961 гг.

1. Совет по делам РПЦ: смена приоритетов политики в новых условиях

2. Московская патриархия и власть: подготовка нового наступления

Заключение

Список источников и литературы

Указатель имён

Татьяна Александровна Чумаченко - Государство, православная церковь, верующие. 1941-1961 гг. - Введение

Как ни парадоксально на первый взгляд, но самое трагическое событие в истории нашей Родины - Великая Отечественная война - оказалась спасением для Русской православной церкви.

К концу 30-х годов отношения между советским государством и РПЦ достигли той критической точки, за пределами которой само понятие "отношения" лишалось содержания - православная церковь в СССР как социальный институт стояла на пороге полного уничтожения.

Была ликвидирована материальная база церкви - всё имущество и капиталовложения согласно декрету СНК "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" стали общенародным достоянием. Внутренний кризис самой церкви, активная политика органов власти, направленная на его углубление, привели к развалу организационной структуры РПЦ - со времени смерти патриарха Тихона (апрель 1925 г.) церковь не могла провести избрание нового патриарха; в 1935 году из-за невозможности пополнить свой состав представителями высшего духовенства прекратил работу Священный Синод.

В 1939 году епископат РПЦ представляли 2 митрополита и 2 архиепископа.

Московская патриархия была лишена издательской деятельности - "Журнал Московской патриархии", выпуск которого власти разрешили в 1931 году, выходил нерегулярно и всего 4 года.

С 1928 года, времени "самороспуска" высших богословских курсов в Ленинграде, патриаршая церковь потеряла возможность готовить кадры священнослужителей (1). К 1939 году в стране насчитывалось чуть более 100 действующих православных храмов. В большинстве областей СССР функционировала лишь одна церковь, а 25 областей вообще считались "бесцерковными". К этому времени на территории нашей страны не было ни одного действующего монастыря (2).