Чумичева, Ольга - Астрологические мифы - От Вифлеемской звезды и небесной коровы до вавилонского гороскопа и мистерий Митры

Астрология как отдельный феномен складывалась постепенно, однако корни ее уходят во времена столь древние и темные, что говорить о чем-либо уверенно не приходится. Практически у всех народов существовали космологические мифы, общие понятия о структуре мира, в том числе об устройстве неба, природе звезд и главных светил — Солнца и Луны. Эти мифы дошли до нашего времени как в виде устных сказаний, так и в литературной обработке, древней или средневековой, однако представляют собой лишь фрагменты чего- то большего, ныне утраченного. Нет оснований полагать, что мы по-настоящему знаем, как и что люди думали о звездах и небе тысячи лет назад. И все же в культуре некоторых народов эта картина сложилась наиболее полно и ярко, и это во многом заложило фундамент астрологии — «знания о звездах и их влиянии на судьбы людей». Многообразие форм и взаимодействий делает вопрос о происхождении базовых структур и элементов астрологии непростым.

Астрологические мифы нельзя отнести к числу первичных. Одно дело — наблюдать за ночным небом, замечать закономерности, даже поклоняться небесным телам; и совсем другое — выстраивать предсказания на основе наблюдений. Многочисленные фрагменты древних текстов, надписей в храмах и на межевых камнях, на глиняных таблицах и папирусе, панцирях черепах и прочих предметах позволяют проследить, как развивались астрологические мифы с момента появления письменности, и даже в редких случаях предположить, какие процессы происходили в культуре отдельных обществ задолго до ее возникновения. При этом важно различать прямые свидетельства и гипотезы, не увлекаясь и не перенося в далекое прошлое современные идеи и практики.

Примечательно, что астрологические мифы существовали в древнейшие времена не у всех народов, они не являются непременной и всеобщей частью человеческой культуры. Что же нужно для их формирования, помимо космологических мифов? Если представления о сотворении мира могут быть поэтическими и метафорическими, то астрологические предсказания требуют внимания к объективным, совершенно реальным закономерностям природы. Млечный Путь, или Небесная Река, звезды как стада овец, погоняемые небесным пастухом Луной, или звезды как звери, за которыми мчится небесный охотник; лунный заяц — тень на ночном светиле, затмение как дракон, пожирающий Солнце, — все это мифы о рождении и существовании мира, о таинственном бытии небес.

Такие мифы далеки от реальной жизни людей: они либо не связаны напрямую с их повседневностью, либо обещают загробную жизнь в небесных садах или на полях блаженных. Ничего астрологического здесь нет, хотя без определенного круга космологических образов астрологические мифы не появились бы.

Чумичева, Ольга - Астрологические мифы - От Вифлеемской звезды и небесной коровы до вавилонского гороскопа и мистерий Митры

Москва : МИФ, 2025. — 256 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00250-251-6

Чумичева, Ольга - Астрологические мифы – Содержание

Введение

Глава 1 Звездные письмена: астрология в Месопотамии

Глава 2 Книги пирамид и песков: египетская астрология

Глава 3 За пределы ойкумены: астрология в эпоху эллинизма и Римской империи

Глава 4 Дома мудрости: астрология от Феса до Согдианы

Глава 5 Варварская латынь и греческая ученость: астрология в средневековой Европе

Глава 6 Желтое небо справедливости: китайская астрология

Заключение, или О чем не сказано в этой книге

Приложение 1. Термины и инструменты

Приложение 2. Судьба

Приложение 3. Игра с Судьбой

Приложение 4. Медицинская астрология

Список рекомендованной литературы

Список источников