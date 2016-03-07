Глубинную основу формирования и существования европейской культуры новой эры составляет понимание человека как свободного ответственного субъекта познания и творчества. Именно такое понимание человека, ведущее к выводу об онтологической глубине и непреходящей значимости каждой человеческой личности, стало основополагающим отличительным признаком всего европейского мировоззрения и европейской культуры последних более чем полутора тысяч лет.

Необыкновенная устойчивость этого антропологического видения связана с его укорененностью в христианстве. В самом деле, именно христианство, и только оно, исповедует Бога как Троицу Божественных Лиц, конституирующих полноту единства Своей природы в свободном ипостасном общении любви. Тем самым, укореняясь в Самом Боге, личностность вместе с неразрывно связанными с ней представлениями о личностных, то есть основанных на доверии, послушании и любви, отношениях из дополнения к бытию, лишенного онтологического измерения, становится основанием бытия.

Такое онтологическое видение в первую очередь отличает христианство как от древних, так и от современных пантеистических воззрений. В современной философии и социальных науках представления об уникальности и онтологической значимости каждой человеческой личности, укоренившиеся в европейском мировоззрении под влиянием христианства, продолжают выражаться в особом внимании к человеку как ответственному субъекту познания, творчества, права, самого существования.

Сергей Анатольевич Чурсанов - Богословские основания социальных наук

С. А. Чурсанов. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. - 200 с.

ISBN 978-5-7429-0905-7

Сергей Чурсанов - Богословские основания социальных наук - Содержание

Предисловие

Введение Глава 1. Методологические основы взаимодействия богословия и социальных наук 1.1. Методологические принципы православного богословия 1.2. Основные направления взаимодействия богословия и социальных наук Глава 2. Дохристианское мировоззрение 2.1. Этимология и основные значения слов лицо, ипостась, природа и сущность в дохристианском греческом языке 2.2. Философский контекст начала эпохи Вселенских соборов Глава 3. Следствия троичного богословия для социальных наук 3.2. Святоотеческая троичная терминология 3.3. Единство Божественных Лиц в православной триадологии Глава 4. Следствия христологии для социальных наук 4.1. Ипостасное единство Божественной и человеческой природ во Христе 4.2. Неправославные христологические представления Глава 5. Следствия богословской антропологии для социальных наук 5.1. Образ и подобие Божие в человеке. Черты образа Божия 5.2. Человек как образ Пресвятой Троицы 5.3. Человек как образ Христа 5.4. Богословское понимание человеческой личности 5.5. Свобода человека 5.6. Открытость человека 5.7. Уникальность человека 5.8. Личностная идентичность человека 5.9. Непознаваемость человека объективирующими методами 5.10. Личность, индивид и индивидуализм Глава 6. Богословское осмысление гуманитарного контекста социальных наук 6.1. Культурология 6.2. Религиоведение 6.3. Экология Заключение Список источников и литературы Перечень сокращений Предметно-тематический указатель Именной указатель Указатель ссылок на Священное Писание Summary Contents

Сергей Чурсанов - Богословские основания социальных наук - Предисловие



Судьба человеческой мысли и человеческого знания удивительна. Она замечательна в их взлетах и на их вершинах; трагична на их неверных путях и в их падениях. Всякое знание, как и само богопоз-нание, подчиняется историческому закону постепенности выяснения фундаментальных понятий и неравномерно в своем раскрытии — оно исторично и провиденциально. Человеческое знание, в своих глубинах основанное на богооткровенной истине, как и человеческая мысль, вместе с Божескою мыслью (смыслом), имеют в истории свои высшие расцветы и достижения.

Таковыми являются тринитология и христология святых отцов Церкви IV в., трактат «О божественных именах» святого Дионисия Ареопагита (ок. V—VI вв.), онтология отношения тварного и нетварного преподобного Максима Исповедника (VI—VII вв.), богословие святителя Григория Паламы (XIV в.) о нетварном свете и Божественных энергиях и тесно связанное с ними учение о личности и Церкви православных авторов XX—XXI вв. Предлагаемая книга Сергея Анатольевича Чурсанова «Богословские основания социальных наук» экономно и концентрированно очерчивает линию таких вершин человеческой мысли. В ней излагаются основные понятия православного богословия, православной антропологии, христианской установки и методологии, как и следствия из них для социальных наук; дается богословское осмысление гуманитарного контекста социальных наук.