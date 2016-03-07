Чурсанов - Богословские основания социальных наук
Глубинную основу формирования и существования европейской культуры новой эры составляет понимание человека как свободного ответственного субъекта познания и творчества. Именно такое понимание человека, ведущее к выводу об онтологической глубине и непреходящей значимости каждой человеческой личности, стало основополагающим отличительным признаком всего европейского мировоззрения и европейской культуры последних более чем полутора тысяч лет.
Необыкновенная устойчивость этого антропологического видения связана с его укорененностью в христианстве. В самом деле, именно христианство, и только оно, исповедует Бога как Троицу Божественных Лиц, конституирующих полноту единства Своей природы в свободном ипостасном общении любви. Тем самым, укореняясь в Самом Боге, личностность вместе с неразрывно связанными с ней представлениями о личностных, то есть основанных на доверии, послушании и любви, отношениях из дополнения к бытию, лишенного онтологического измерения, становится основанием бытия.
Такое онтологическое видение в первую очередь отличает христианство как от древних, так и от современных пантеистических воззрений. В современной философии и социальных науках представления об уникальности и онтологической значимости каждой человеческой личности, укоренившиеся в европейском мировоззрении под влиянием христианства, продолжают выражаться в особом внимании к человеку как ответственному субъекту познания, творчества, права, самого существования.
Сергей Анатольевич Чурсанов - Богословские основания социальных наук
С. А. Чурсанов. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. - 200 с.
ISBN 978-5-7429-0905-7
Сергей Чурсанов - Богословские основания социальных наук - Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Методологические основы взаимодействия богословия и социальных наук
1.1. Методологические принципы православного богословия
1.2. Основные направления взаимодействия богословия и социальных наук
Глава 2. Дохристианское мировоззрение
2.1. Этимология и основные значения слов лицо, ипостась, природа и сущность в дохристианском греческом языке
2.2. Философский контекст начала эпохи Вселенских соборов
Глава 3. Следствия троичного богословия для социальных наук
3.2. Святоотеческая троичная терминология
3.3. Единство Божественных Лиц в православной триадологии
Глава 4. Следствия христологии для социальных наук
4.1. Ипостасное единство Божественной и человеческой природ во Христе
4.2. Неправославные христологические представления
Глава 5. Следствия богословской антропологии для социальных наук
5.1. Образ и подобие Божие в человеке. Черты образа Божия
5.2. Человек как образ Пресвятой Троицы
5.3. Человек как образ Христа
5.4. Богословское понимание человеческой личности
5.5. Свобода человека
5.6. Открытость человека
5.7. Уникальность человека
5.8. Личностная идентичность человека
5.9. Непознаваемость человека объективирующими методами
5.10. Личность, индивид и индивидуализм
Глава 6. Богословское осмысление гуманитарного контекста социальных наук
6.1. Культурология
6.2. Религиоведение
6.3. Экология
Заключение
Список источников и литературы
Перечень сокращений
Предметно-тематический указатель
Именной указатель
Указатель ссылок на Священное Писание
Summary
Contents
Сергей Чурсанов - Богословские основания социальных наук - Предисловие
Судьба человеческой мысли и человеческого знания удивительна. Она замечательна в их взлетах и на их вершинах; трагична на их неверных путях и в их падениях. Всякое знание, как и само богопоз-нание, подчиняется историческому закону постепенности выяснения фундаментальных понятий и неравномерно в своем раскрытии — оно исторично и провиденциально. Человеческое знание, в своих глубинах основанное на богооткровенной истине, как и человеческая мысль, вместе с Божескою мыслью (смыслом), имеют в истории свои высшие расцветы и достижения.
Таковыми являются тринитология и христология святых отцов Церкви IV в., трактат «О божественных именах» святого Дионисия Ареопагита (ок. V—VI вв.), онтология отношения тварного и нетварного преподобного Максима Исповедника (VI—VII вв.), богословие святителя Григория Паламы (XIV в.) о нетварном свете и Божественных энергиях и тесно связанное с ними учение о личности и Церкви православных авторов XX—XXI вв. Предлагаемая книга Сергея Анатольевича Чурсанова «Богословские основания социальных наук» экономно и концентрированно очерчивает линию таких вершин человеческой мысли. В ней излагаются основные понятия православного богословия, православной антропологии, христианской установки и методологии, как и следствия из них для социальных наук; дается богословское осмысление гуманитарного контекста социальных наук.
Различение сущности и ипостаси, природы к личности, сущности и энергий, логоса и тропоса бытия; сближение бытия и общения, общения и инаковости, инаковости и любви, воипостасного общения и личностной встречи вместе с приоритетом личности перед сущностью, личностного отношения перед сознанием, бытия перед постижением предметных сущностей; освещение личностной идентификации человека, формулирование богословского понятия личности — вот те пунктиры, которые автор предлагает читателям XXI в.
Понятно, что до воплощения Сына Божия такие вопросы не только не решались, но и не могли быть поставлены самим человеком, всем древним миром. Только древнееврейский народ знал, что Бог премирен и что живой Бог есть личность. Но это знание не было получено усилием или собственным прозрением еврейского народа, единственного неязыческого племени, но благодаря откровению Самого Всевышнего. Языческие религии древнего мира отождествляли Бога с природой или со свойствами и качествами самого человека — Бог становился природным объектом; это были пантеистические или умственно отвлеченные представления о безличностном божестве.
Только Евангельское учение Самого Спасителя дало сильнейший толчок христианскому богословию, христианской культуре к постановке, решению и формулировке (догматы) этих проблем. Чаще всего сильные продвижения были на фоне распространяющихся многочисленных ересей и решались соборно, но были взлеты и одиноких лиц, как святого Дионисия Ареопагита и святителя Григория Паламы. Современный всплеск учения о личности и Церкви вызван духовным кризисом нашего времени; особую миссию здесь выполнила эмиграция в русском зарубежье, что подчеркнуто автором книги.
Все это дает возможность уяснить нам актуальные проблемы: «свободы и инаковости», «личности и любви», «одиночества и общения» и связанные с этим современные проблемы атомизации и разделения общества, межнациональных, межконфессиональных (религиозных) и международных государственных отношений, происходящие искажения традиционных (религиозно-нравственных) представлений о семье, дружбе, солидарности, общинности и соборности человеческих отношений (общения в любви).
Спасибо
ссылка не работает
Файл перекачан на новый сервер.