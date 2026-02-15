Издание «Слов подвижнических» преподобного Исаака Сирина, предлагаемое читателю, воспроизводит русский перевод творений святого, изданный в 1854 г. Московской Духовной академией и отредактированный в начале XX в. профессором С. И. Соболевским.[1] Этот перевод был выполнен не с сирийского языка, на котором писал преподобный Исаак, а с греческого, на котором «Слова подвижнические» получили известность в Православной Церкви. Греческий перевод «Слов подвижнических» был выполнен в IX в. иноками обители преподобного Саввы Освященного Авраамием и Патрикием.

Вместе с тем предлагаемая книга имеет одно существенное отличие от предыдущих подобных изданий: она сопровождается приложением, включающим в себя переводы 14 слов преподобного Исаака Сирина, не переводившихся с сирийского языка на греческий и, соответственно, не попавших ни в славянский, ни в русский перевод его творений.

[1] Прп. Исаак Сирин. Слова подвижнические / Под ред. С. И. Соболевского. Сергиев Посад, 1911.

4-е изд., испр. и доп. — СТСЛ, 2019. —712 с.

ISBN 978-5-00009-205-7

Печатается по изданию: Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом христолюбивого града Ниневии: Слова подвижнические. 3-е изд. СТСЛ, 1911.

СЛОВА ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ

Слово первое. Об отречении от мираи о житии монашеском

Слово второе. О благодарности Богу, с присовокуплением краткого изложенияпервоначальных учений

Слово третье. О том, что душа до познания Божией премудрости и Божиих тварей доходит без труда, если безмолвствует вдали от мира и житейских попечений, ибо тогда может познавать естество свое и те сокровища, какие имеет сокрытыми внутри себя

Слово четвертое. О душе, о страстях и о чистоте ума, в вопросах и ответах

Слово пятое. О чувствах, а вместе и об искушениях

Слово шестое. О милосердии Владыки, по которому с высоты величия Своего снизошел к немощи человеческой, и об искушениях

Слово седьмое. О грехах произвольных, непроизвольных и совершаемых по какому-нибудь случаю

Слово восьмое. О хранении и блюдении себя от людей расслабленных и нерадивых; о том, что от сближения с ними воцаряется в человеке нерадение и расслабление и он исполняется всякой нечистой страсти; и о хранении себя от близости с юными, чтобы ум не осквернился непотребными помыслами

Слово девятое. О чине и уставе новоначальных и о том, что прилично им

Слово десятое. Сказания святых мужей, их преподобные изречения и чудное житие

Слово одиннадцатое. О ветхом старце

Слово двенадцатое. О другом старце

Слово тринадцатое. О вопросе одного брата

Слово четырнадцатое. Об одном укоренном брате

Слово пятнадцатое. О разных отличиях безмолвия, о власти ума и о том, сколько властен ум возбуждать собственные свои движения при разных видах молитвы, какой предел дан молитве самым естеством, до какого предела властен ты молиться молитвой, по преступлении какого предела молитва твоя — уже не молитва, хотя совершаемое тобою и называется молитвой

Слово шестнадцатое. О чистой молитве

Слово семнадцатое. О душе, ищущей глубокого созерцания, чтобы погрузиться в оном от плотских помыслов, возбуждаемых памятованием вещей

Слово восемнадцатое. О видении естества бесплотных, в вопросах и ответах

Слово девятнадцатое. Образец умозрения о дне воскресном и о субботе и приточное их значение

Слово двадцатое. Ежедневное напоминание о том, что всего нужнее и что весьма полезно пребывающему в келий своей и решившемуся быть внимательным к одному только себе

Слово двадцать первое. О разных предметах, в вопросах и ответах

Слово двадцать второе. О том, что тело, которое боится искушений, делается другом греха

Слово двадцать третье. Послание, писанное к одному брату, любителю безмолвия

Слово двадцать четвертое. Послание к некоему брату естественному и духовному, который, живя в мире и желая видеться с Исааком, убеждал и умолял в письмах своих прийти к нему

Слово двадцать пятое. О трех способах ведения, о разности их делания и понятий, о вере души, о таинственном богатстве, в ней сокровенном, и о том, сколько ведение мира сего разнствует в способах своих с простотой веры

Слово двадцать шестое. О первой степени ведения

Слово двадцать седьмое. О второй степени ведения

Слово двадцать восьмое. О третьей степени ведения, которая есть степень совершенства

Слово двадцать девятое. Об иных образах и понимании различия ведения

Слово тридцатое. Об образе молитвы и о прочем, необходимо потребном для всегдашнего памятования и во многих отношениях полезном, если сохранит это читающий с рассуждением

Слово тридцать первое. Об отшельничестве и о том, что должно нам не в боязнь приходить и устрашаться, но подкреплять сердце упованием на Бога и иметь дерзновение с несомненной верой, потому что стражем и хранителем имеем Бога

Слово тридцать второе. О том, чем сохраняется тайное внутреннее в душе трезвение и откуда приходят сонливость и холодность в ум, и угашают в душе святую горячность, и умерщвляют стремление к Богу, лишив душу горячности к духовному и небесному

Слово тридцать третье. О многих изменениях, последующих уму и испытуемых молитвой

Слово тридцать четвертое. О тех, которые живут наиболее близко к Богу и проводят дни свои в жизни ведения

Слово тридцать пятое. О любви к миру

Слово тридцать шестое. О том, что не должно желать или домогаться без нужды иметь у себя в руках какие-либо явные знамения

Слово тридцать седьмое. О том, по какой причине Бог попускает искушения на любящих Его

Слово тридцать восьмое. О том, как по возбуждающимся в человеке помыслам узнавать, на какой степени стоит он

Слово тридцать девятое. О том, почему люди душевные презирают ведением в нечто духовное, соразмерно с телесной дебелостью, как ум может возноситься над оной, какая причина тому, что не освобождается от нее, когда и в какой мере можно уму пребывать без мечтания в час моления

Слово сороковое. О молитве, поклонах, слезах, чтении, молчании и псалмопении

Слово сорок первое. О молчании

Слово сорок второе. Послание к одному из возлюбленных Исааком, в котором предлагает он: а) учение о тайнах безмолвия и о том, что многие, по незнанию сих тайн, нерадят о сем чудном делании, большая же часть держится пребывания в келиях, по преданию, ходящему у иноков, и б) краткий свод относящегося к сказанию о безмолвии

Слово сорок третье. О разных предметах и о том, какая нужда в каждом из них

Слово сорок четвертое. О том, как рассудительному должно пребывать на безмолвии

Слово сорок пятое. О порядке тонкой рассудительности

Слово сорок шестое. Об истинном ведении, об искушениях и о необходимости точно знать, что не только люди невысокие, немощные и необучившиеся, но и сподобившиеся на продолжительное время бесстрастия, достигшие совершенства в образе мыслей, приблизившиеся отчасти к чистоте, сопряженной с омертвением, (ставшие выше страстей, пока они в мире сем, по Божию попущению от сопряжения жизни их со страстной плотию, пребывают в борении и по причине плоти терпят беспокойство от страстей, потому что) по милости бывает попущение на них за падение их в гордыню

Слово сорок седьмое. Общее содержание этой главы и о молитве

Слово сорок восьмое. О различии добродетелей и о совершенстве всего поприща

Слово сорок девятое. О вере и о смиренномудрии

Слово пятидесятое. О пользе бегства от мира

Слово пятьдесят первое. О том, посредством чего можно человеку с изменением внешнего образа жизни приобрести изменение в сокровенных мыслях

Слово пятьдесят второе. О нощном бдении и о различных способах его делания

Слово пятьдесят третье. О том, какую честь имеет смиренномудрие и как высока степень его

Слово пятьдесят четвертое. О разных предметах, в вопросах и ответах

Слово пятьдесят пятое. Послание к преподобному Симеону чудотворцу

Слово пятьдесят шестое. О любви к Богу, об отречении от мира и об упокоении в Боге

Слово пятьдесят седьмое. Об удалении от мира и от всего смущающего ум

Слово пятьдесят восьмое. О том, что Бог на пользу душе попустил, чтобы она была доступна страстям, и о подвижнических деланиях

Слово пятьдесят девятое. О чине монашеского жития, о сокращении и различии оного и о том, почему и каким образом добродетели рождаются одна от другой

Слово шестидесятое. О различных способах брани, какую диавол ведет с шествующими путем тесным, превысшим мира

Слово шестьдесят первое. О том, что полезно человеку для приближения его в сердце своем к Богу, какая истинная причина сокровенно приближает к нему помощь и какая опять причина приводит человека в смирение

Слово шестьдесят второе. О словесах божественного Писания, побуждающих к покаянию, и о том, что изречены оные по немощи человеческой, чтобы люди не погибли, отпав от Бога живого, и что не должно понимать оные как повод к тому, чтобы грешить

Слово шестьдесят третье. О том, чем охраняется доброта иноческого жития, и о чине славословия Божия

Слово шестьдесят четвертое. О перемене и превратности, какая бывает в шествующих установленным от Бога путем безмолвия

Слово шестьдесят пятое. О безмолвствующих: когда начинают они понимать, до чего простерлись делами своими в беспредельном море, то есть в безмолвном житии, и когда могут несколько надеяться, что труды их стали приносить плоды

Слово шестьдесят шестое. О том, что рабу Божию, обнищавшему в мирском и исшедшему взыскать Бога, из страха, что не достиг уразумения истины, не должно прекращать искания и охладевать в горячности, порождаемой любовью к божественному и исследованием тайн Божиих; о том, как ум оскверняется страстными припоминаниями

Слово шестьдесят седьмое. О видах надежды на Бога, о том, кому должно надеяться на Бога и кто надеется безрассудно и неразумно

Слово шестьдесят восьмое. Об отречении от мира и о воздержании от вольного обращения с людьми

Слово шестьдесят девятое. О том, что безмолвникам полезно не иметь забот и вредны входы и выходы

Слово семидесятое. О путях, приближающих к Богу и открывающихся человеку из приятности дел ночного бдения, и о том, что делатели оного все дни жизни своей питаются медом

Слово семьдесят первое. О силе и действенности греховных зол, чем они производятся и чем прекращаются

Слово семьдесят второе. О хранении сердца и о тончайшем созерцании

Слово семьдесят третье. О признаках и действиях любви к Богу

Слово семьдесят четвертое. О видах добродетелей

Слово семьдесят пятое. О непрестанном посте, и о том, чтобы собрать себя воедино, и о последствиях сего, и о том, что посредством ведения различий обучился он (прп. Исаак Сирин) правильному употреблению всего подобного

Слово семьдесят шестое. О молчании и безмолвии

Слово семьдесят седьмое. О телесном движении

Слово семьдесят восьмое. О видах разных искушений и о том, сколько сладости имеют искушения, бывающие и претерпеваемые за истину, и по каким степеням восходит человек благоразумный

Слово семьдесят девятое. О гордости

Слово восьмидесятое. Об изъяснении видов добродетели и о том, какова сила и какое различие каждого из них

Слово восемьдесят первое. Об очищении тела, души и ума

Слово восемьдесят второе. Содержащее в себе предметы полезные, исполненные духовной мудрости

Слово восемьдесят третье. О покаянии

Слово восемьдесят четвертое. О том, как велика бывает мера ведения и мера веры

Слово восемьдесят пятое. Содержащее в себе исполненные пользы советы, какие с любовью изглаголал слушающим его со смирением

Слово восемьдесят шестое. Об ангельском движении, возбуждаемом в нас по Божию промыслу для преуспеяния души в духовном

Слово восемьдесят седьмое. О втором делании в человеке

Слово восемьдесят восьмое. Об изменении света и тьмы, какое бывает в душе во всякое время, и об уклонении ее к десным или шуим

Слово восемьдесят девятое. О вреде безрассудной ревности, прикрывающейся личиной ревности божественной, и о помощи, какая бывает от кротости и других нравственных качеств

Слово девяностое. О невольных лукавых помыслах, происходящих от предшествовавших им расслабления и нерадения