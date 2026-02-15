Исаак Сирин - Слова подвижнические
Издание «Слов подвижнических» преподобного Исаака Сирина, предлагаемое читателю, воспроизводит русский перевод творений святого, изданный в 1854 г. Московской Духовной академией и отредактированный в начале XX в. профессором С. И. Соболевским.[1] Этот перевод был выполнен не с сирийского языка, на котором писал преподобный Исаак, а с греческого, на котором «Слова подвижнические» получили известность в Православной Церкви. Греческий перевод «Слов подвижнических» был выполнен в IX в. иноками обители преподобного Саввы Освященного Авраамием и Патрикием.
Вместе с тем предлагаемая книга имеет одно существенное отличие от предыдущих подобных изданий: она сопровождается приложением, включающим в себя переводы 14 слов преподобного Исаака Сирина, не переводившихся с сирийского языка на греческий и, соответственно, не попавших ни в славянский, ни в русский перевод его творений.
[1] Прп. Исаак Сирин. Слова подвижнические / Под ред. С. И. Соболевского. Сергиев Посад, 1911.
4-е изд., испр. и доп. — СТСЛ, 2019. —712 с.
ISBN 978-5-00009-205-7
Печатается по изданию: Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом христолюбивого града Ниневии: Слова подвижнические. 3-е изд. СТСЛ, 1911.
От редакции
Предисловие к изданию 1911 г
Сведения о преподобном Исааке Сиринеи его писаниях
СЛОВА ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ
Слово первое. Об отречении от мираи о житии монашеском
Слово второе. О благодарности Богу, с присовокуплением краткого изложенияпервоначальных учений
Слово третье. О том, что душа до познания Божией премудрости и Божиих тварей доходит без труда, если безмолвствует вдали от мира и житейских попечений, ибо тогда может познавать естество свое и те сокровища, какие имеет сокрытыми внутри себя
Слово четвертое. О душе, о страстях и о чистоте ума, в вопросах и ответах
Слово пятое. О чувствах, а вместе и об искушениях
Слово шестое. О милосердии Владыки, по которому с высоты величия Своего снизошел к немощи человеческой, и об искушениях
Слово седьмое. О грехах произвольных, непроизвольных и совершаемых по какому-нибудь случаю
Слово восьмое. О хранении и блюдении себя от людей расслабленных и нерадивых; о том, что от сближения с ними воцаряется в человеке нерадение и расслабление и он исполняется всякой нечистой страсти; и о хранении себя от близости с юными, чтобы ум не осквернился непотребными помыслами
Слово девятое. О чине и уставе новоначальных и о том, что прилично им
Слово десятое. Сказания святых мужей, их преподобные изречения и чудное житие
Слово одиннадцатое. О ветхом старце
Слово двенадцатое. О другом старце
Слово тринадцатое. О вопросе одного брата
Слово четырнадцатое. Об одном укоренном брате
Слово пятнадцатое. О разных отличиях безмолвия, о власти ума и о том, сколько властен ум возбуждать собственные свои движения при разных видах молитвы, какой предел дан молитве самым естеством, до какого предела властен ты молиться молитвой, по преступлении какого предела молитва твоя — уже не молитва, хотя совершаемое тобою и называется молитвой
Слово шестнадцатое. О чистой молитве
Слово семнадцатое. О душе, ищущей глубокого созерцания, чтобы погрузиться в оном от плотских помыслов, возбуждаемых памятованием вещей
Слово восемнадцатое. О видении естества бесплотных, в вопросах и ответах
Слово девятнадцатое. Образец умозрения о дне воскресном и о субботе и приточное их значение
Слово двадцатое. Ежедневное напоминание о том, что всего нужнее и что весьма полезно пребывающему в келий своей и решившемуся быть внимательным к одному только себе
Слово двадцать первое. О разных предметах, в вопросах и ответах
Слово двадцать второе. О том, что тело, которое боится искушений, делается другом греха
Слово двадцать третье. Послание, писанное к одному брату, любителю безмолвия
Слово двадцать четвертое. Послание к некоему брату естественному и духовному, который, живя в мире и желая видеться с Исааком, убеждал и умолял в письмах своих прийти к нему
Слово двадцать пятое. О трех способах ведения, о разности их делания и понятий, о вере души, о таинственном богатстве, в ней сокровенном, и о том, сколько ведение мира сего разнствует в способах своих с простотой веры
Слово двадцать шестое. О первой степени ведения
Слово двадцать седьмое. О второй степени ведения
Слово двадцать восьмое. О третьей степени ведения, которая есть степень совершенства
Слово двадцать девятое. Об иных образах и понимании различия ведения
Слово тридцатое. Об образе молитвы и о прочем, необходимо потребном для всегдашнего памятования и во многих отношениях полезном, если сохранит это читающий с рассуждением
Слово тридцать первое. Об отшельничестве и о том, что должно нам не в боязнь приходить и устрашаться, но подкреплять сердце упованием на Бога и иметь дерзновение с несомненной верой, потому что стражем и хранителем имеем Бога
Слово тридцать второе. О том, чем сохраняется тайное внутреннее в душе трезвение и откуда приходят сонливость и холодность в ум, и угашают в душе святую горячность, и умерщвляют стремление к Богу, лишив душу горячности к духовному и небесному
Слово тридцать третье. О многих изменениях, последующих уму и испытуемых молитвой
Слово тридцать четвертое. О тех, которые живут наиболее близко к Богу и проводят дни свои в жизни ведения
Слово тридцать пятое. О любви к миру
Слово тридцать шестое. О том, что не должно желать или домогаться без нужды иметь у себя в руках какие-либо явные знамения
Слово тридцать седьмое. О том, по какой причине Бог попускает искушения на любящих Его
Слово тридцать восьмое. О том, как по возбуждающимся в человеке помыслам узнавать, на какой степени стоит он
Слово тридцать девятое. О том, почему люди душевные презирают ведением в нечто духовное, соразмерно с телесной дебелостью, как ум может возноситься над оной, какая причина тому, что не освобождается от нее, когда и в какой мере можно уму пребывать без мечтания в час моления
Слово сороковое. О молитве, поклонах, слезах, чтении, молчании и псалмопении
Слово сорок первое. О молчании
Слово сорок второе. Послание к одному из возлюбленных Исааком, в котором предлагает он: а) учение о тайнах безмолвия и о том, что многие, по незнанию сих тайн, нерадят о сем чудном делании, большая же часть держится пребывания в келиях, по преданию, ходящему у иноков, и б) краткий свод относящегося к сказанию о безмолвии
Слово сорок третье. О разных предметах и о том, какая нужда в каждом из них
Слово сорок четвертое. О том, как рассудительному должно пребывать на безмолвии
Слово сорок пятое. О порядке тонкой рассудительности
Слово сорок шестое. Об истинном ведении, об искушениях и о необходимости точно знать, что не только люди невысокие, немощные и необучившиеся, но и сподобившиеся на продолжительное время бесстрастия, достигшие совершенства в образе мыслей, приблизившиеся отчасти к чистоте, сопряженной с омертвением, (ставшие выше страстей, пока они в мире сем, по Божию попущению от сопряжения жизни их со страстной плотию, пребывают в борении и по причине плоти терпят беспокойство от страстей, потому что) по милости бывает попущение на них за падение их в гордыню
Слово сорок седьмое. Общее содержание этой главы и о молитве
Слово сорок восьмое. О различии добродетелей и о совершенстве всего поприща
Слово сорок девятое. О вере и о смиренномудрии
Слово пятидесятое. О пользе бегства от мира
Слово пятьдесят первое. О том, посредством чего можно человеку с изменением внешнего образа жизни приобрести изменение в сокровенных мыслях
Слово пятьдесят второе. О нощном бдении и о различных способах его делания
Слово пятьдесят третье. О том, какую честь имеет смиренномудрие и как высока степень его
Слово пятьдесят четвертое. О разных предметах, в вопросах и ответах
Слово пятьдесят пятое. Послание к преподобному Симеону чудотворцу
Слово пятьдесят шестое. О любви к Богу, об отречении от мира и об упокоении в Боге
Слово пятьдесят седьмое. Об удалении от мира и от всего смущающего ум
Слово пятьдесят восьмое. О том, что Бог на пользу душе попустил, чтобы она была доступна страстям, и о подвижнических деланиях
Слово пятьдесят девятое. О чине монашеского жития, о сокращении и различии оного и о том, почему и каким образом добродетели рождаются одна от другой
Слово шестидесятое. О различных способах брани, какую диавол ведет с шествующими путем тесным, превысшим мира
Слово шестьдесят первое. О том, что полезно человеку для приближения его в сердце своем к Богу, какая истинная причина сокровенно приближает к нему помощь и какая опять причина приводит человека в смирение
Слово шестьдесят второе. О словесах божественного Писания, побуждающих к покаянию, и о том, что изречены оные по немощи человеческой, чтобы люди не погибли, отпав от Бога живого, и что не должно понимать оные как повод к тому, чтобы грешить
Слово шестьдесят третье. О том, чем охраняется доброта иноческого жития, и о чине славословия Божия
Слово шестьдесят четвертое. О перемене и превратности, какая бывает в шествующих установленным от Бога путем безмолвия
Слово шестьдесят пятое. О безмолвствующих: когда начинают они понимать, до чего простерлись делами своими в беспредельном море, то есть в безмолвном житии, и когда могут несколько надеяться, что труды их стали приносить плоды
Слово шестьдесят шестое. О том, что рабу Божию, обнищавшему в мирском и исшедшему взыскать Бога, из страха, что не достиг уразумения истины, не должно прекращать искания и охладевать в горячности, порождаемой любовью к божественному и исследованием тайн Божиих; о том, как ум оскверняется страстными припоминаниями
Слово шестьдесят седьмое. О видах надежды на Бога, о том, кому должно надеяться на Бога и кто надеется безрассудно и неразумно
Слово шестьдесят восьмое. Об отречении от мира и о воздержании от вольного обращения с людьми
Слово шестьдесят девятое. О том, что безмолвникам полезно не иметь забот и вредны входы и выходы
Слово семидесятое. О путях, приближающих к Богу и открывающихся человеку из приятности дел ночного бдения, и о том, что делатели оного все дни жизни своей питаются медом
Слово семьдесят первое. О силе и действенности греховных зол, чем они производятся и чем прекращаются
Слово семьдесят второе. О хранении сердца и о тончайшем созерцании
Слово семьдесят третье. О признаках и действиях любви к Богу
Слово семьдесят четвертое. О видах добродетелей
Слово семьдесят пятое. О непрестанном посте, и о том, чтобы собрать себя воедино, и о последствиях сего, и о том, что посредством ведения различий обучился он (прп. Исаак Сирин) правильному употреблению всего подобного
Слово семьдесят шестое. О молчании и безмолвии
Слово семьдесят седьмое. О телесном движении
Слово семьдесят восьмое. О видах разных искушений и о том, сколько сладости имеют искушения, бывающие и претерпеваемые за истину, и по каким степеням восходит человек благоразумный
Слово семьдесят девятое. О гордости
Слово восьмидесятое. Об изъяснении видов добродетели и о том, какова сила и какое различие каждого из них
Слово восемьдесят первое. Об очищении тела, души и ума
Слово восемьдесят второе. Содержащее в себе предметы полезные, исполненные духовной мудрости
Слово восемьдесят третье. О покаянии
Слово восемьдесят четвертое. О том, как велика бывает мера ведения и мера веры
Слово восемьдесят пятое. Содержащее в себе исполненные пользы советы, какие с любовью изглаголал слушающим его со смирением
Слово восемьдесят шестое. Об ангельском движении, возбуждаемом в нас по Божию промыслу для преуспеяния души в духовном
Слово восемьдесят седьмое. О втором делании в человеке
Слово восемьдесят восьмое. Об изменении света и тьмы, какое бывает в душе во всякое время, и об уклонении ее к десным или шуим
Слово восемьдесят девятое. О вреде безрассудной ревности, прикрывающейся личиной ревности божественной, и о помощи, какая бывает от кротости и других нравственных качеств
Слово девяностое. О невольных лукавых помыслах, происходящих от предшествовавших им расслабления и нерадения
Слово девяносто первое. О терпении из любви к Богу и о том, как терпением приобретается помощь
ПРИЛОЖЕНИЯ
Четырнадцать слов,не вошедших в предыдущие издания
Слово девятнадцатое. О различных откровениях и действиях, бывающих святым в различных образах
Слово двадцатое. О различии мыслительных сил ума в действии откровений и видений духовных
Слово двадцать первое. О том, что случается в молитве с живущими в безмолвии
Слово двадцать третье. О цели беседы о познании истины
Слово двадцать четвертое. О том, что попускается [случаться] с братом в келий его
Слово двадцать шестое. Против тех, кто говорит: «Если Бог благ, то почему Он это [зло и смерть] создал?»
Слово двадцать девятое. О различных видах премудрого [Божественного] домостроительства, полезных для возрастания тех, кто им ведом
Слово тридцать первое. О том, в каком сражении больше труда или, скорее, [больше] опасность падения
Слово сорок девятое. Об унылом мраке, бывающем во время безмолвия у тех, кто проводит житие, [исполненное] ведения
Слово пятьдесят четвертое. Об осенений
Слово пятьдесят шестое. Прекрасные рассуждения о жизни человеческой
Слово семьдесят первое. О действиях, [происходящих] от благодати,
Слово семьдесят пятое. О сокровенных степенях, и силах и действиях в них
Слово семьдесят шестое. Краткие главы
Фотоматериалы
Экспедиция российских ученых в Тур-Абдин (январь 2018 г.)
Сравнительные таблицы
Сравнительная таблица (1) сирийского текста: Маг Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa / Ed. P. Bedjan. Paris-Leipzig, 1909 и русского перевода: Прп. Исаак Сирин. Слова подвижнические / Пер. МДА под ред. С. И. Соболевского. Сергиев Посад, 1911
Сергиев Посад, 1911
Сравнительная таблица (2) сирийского текста: Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa / Ed. P. Bedjan. Paris-Leipzig, 1909 и русского перевода: Прп. Исаак Сирин. Слова подвижнические / Пер. МДА под ред. С. И. Соболевского. Сергиев Посад, 1911
Сергиев Посад, 1911
Сравнительная таблица переводов — русского: Прп. Исаак Сирин. Слова подвижнические / Пер. МДА под ред. С. И. Соболевского. Сергиев Посад, 1911 и греческих: Ό δσιος Ισαάκ ό έπίσκοπος του Νινευϊ του Σύρου. Τά εύρεθέντα άσκητικά /Έκδ. Ιερομ. Νικήφορος Θεοτόκης. Leipzig, 1770 (переизд.: Αθήνα, 1895); Αββά Ισαάκ τού Σύρου. Λόγοι άσκητικοί / Έκδ. Μ. Πιράρ. Άγιον Όρος, 2012
Сравнительная таблица сирийского текста: Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa / Ed. P. Bedjan. Paris-Leipzig, 1909 и греческого перевода: Αββά Ισαάκ τού Σύρου. Λόγοι άσκητικοί / Έκδ. Μ. Πιράρ. Άγιον Όρος, 2012
Указатель мест Священного Писания,объясняемых или приводимых святым Исааком Сириным
Предметно-именной указатель к «Словам подвижническим» преподобного Исаака Сирина
Творения, передававшиеся под именем преподобного Исаака Сирина, имеют сложную историю как с текстологической, так и с церковно-исторической точки зрения. На своем оригинальном языке, классическом сирийском, эти творения переписывались и распространялись сразу в трех традициях: восточносирийской («несторианской»), западносирийской («монофизитской») и «мелькитской» (православной).
Первая из них представляет собой традицию Церкви Востока. Эта древняя сироязычная Церковь, историческая территория которой соответствует современному Ираку, прекратила общение с греческой Православной Церковью в 499 г. Камнем преткновения в ее отношениях с другими Церквами стало христологическое учение Феодора Мопсуестийского и Нестория, осужденное в православной традиции, отчего саму Церковь Востока часто называют «несторианской».
Вторая традиция, западносирийская, соответствует той ветви сирийского христианства (исторически относившейся к Антиохийской Православной Церкви), которая отвергла IV (Халкидонский) Вселенский собор (отчего ее относят к числу «дохалкидонских» Церквей) и христологическое учение которой, часто именуемое «монофизитским», консолидировалось вокруг концепции Севира Антиохийского.
Третья традиция, основными центрами которой были Палестина и Синай, часто характеризуется как «мелькитская», ибо она сохраняла преданность византийскому Православию, которое большинством сирийских христиан воспринималось прежде всего как вера враждебной им византийской политической власти.
Оригинальный текст «Слов подвижнических» сохранился как минимум в 20 рукописях. Из них большая часть (10) относится к восточносирийской традиции. Среди этих рукописей — и частично сохранившаяся Vat. syr. 367, древнейшая известная рукопись с творениями прп. Исаака Сирина (датируется VIII в.). Все три традиции знают несколько творений прп. Исаака Сирина, не известных из греческого их известно больше всего — 143. Некоторые из них, например, слово 19 содержат цитаты из сочинений Феодора Мопсуестийского. На этом основании некоторые православные полемисты оспаривают подлинность данного творения и вообще тех слов из числа 14, которые неизвестны в мелькитской рукописной традиции. Данный вопрос, безусловно, требует более вдумчивого изучения.
Все доступные на настоящий момент рукописи, относящиеся к западносирийской традиции (8), — относительно позднего происхождения. Самая древняя (и наиболее известная) из них, Vat. syr. 124, датируется XIV в.
Наконец, известны только две мелькитские сирийские рукописи, содержащие текст «Слов подвижнических», — Sinai syr. 242 (VIII—IX вв.) и Vat. syr. 125 (X в.), но их значение трудно переоценить ввиду того, что они выступают самыми ранними (после восточносирийской рукописи Vat. syr. 367) свидетелями текста преподобного Исаака Сирина. Первая из них примечательна не только своей большей древностью, но и тем, что она была переписана в Лавре преподобного Саввы Освященного, то есть там же, где был выполнен перевод «Слов подвижнических» на греческий язык. Из 14 слов под именем преподобного Исаака Сирина, не вошедших в греческий перевод, эти рукописи содержат 5.
