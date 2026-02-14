Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей ПСТСО – 11
Вниманию читателей серии «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе» (сокращенно – ПСТСО) предлагается том Творений преподобного Иоанна Кассиана Римлянина (360–435). Эта книга (одиннадцатый том серии) содержит следующие Творения, догматико‑полемическое («О Воплощении Господа, против Нестория») и аскетические («Установления общежительных монастырей» и «Собеседования»).
«Постом предочистився, премудрости постигл еси разумение, от пустынных же богоносных отец научился еси страстей обузданию… преподобен быв, Богу возложился еси, и просвещая добрыми виды, Кассиане, яко солнце облистал еси сиянием Божественных твоих учений, сердца всех чтущих тя всегда просвещая», – возносит хвалу в тропаре и кондаке преп. Иоанну Кассиану Римлянину Православная Церковь. Через опытное прохождение подвижничества (в частности, пост), постижение аскетической и богословской премудрости (в том числе от святых подвижников, имея личное с ними собеседование), молитвенное богообщение преп. Кассиан достиг духовного совершенства (бесстрастия и святости) и «облистал» своими учениями сердца других.
Уроженец Западной Римской империи, где в те времена говорили на латинском, преп. Иоанн Кассиан немалую часть своей жизни провел на христианском Востоке – в Палестине, Египте, Константинополе. Здесь он познакомился с великими подвижниками Востока (прежде всего Египта), и даже со свт. Иоанном Златоустом, в тот момент архиепископом Константинопольским (398–404). От них преподобный воспринял бесценный опыт и теорию христианской подвижнической жизни, которые затем перенес на западную почву, написав цикл важных произведений. Тем самым он существенно обогатил западное монашество и духовность, в первые века христианства несколько отстававшие от Востока, чем оказал западному христианству великую услугу, и «творения преподобного Кассиана вошли в сокровищницу святоотеческой литературы, представив западному монашеству полнейшее изложение аскетики в духе воззрений подвижников Востока».
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин - Творения догматико-полемические и аскетические
Сибирская Благозвонница; Москва; 2020
ISBN 978‑5‑00127‑007‑2
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин - Творения догматико-полемические и аскетические - Содержание
Предисловие к Творениям преподобного Иоанна Кассиана Римлянина
Творение догматико-полемическое. О Воплощении Господа против Нестория. Семь книг
- Предисловие Ко Льву, епископу Рима
- Книга I
- Книга II
- Книга III
- Книга IV
- Книга V
- Книга VI
- Книга VII
Творения аскетические. Установления общежительных монастырей
- Предисловие к епископу Кастору
- Книга I Об одеянии монахов
- Книга II О каноническом чине ночных молитвословий и псалмопений
- Книга III О каноническом чине дневных молитв и псалмопений
- Книга IV О наставлении отрекающихся от мира
- Книга V О духе чревоугодия
- Книга VI О духе похоти
- Книга VII О духе сребролюбия
- Книга VIII О духе гнева
- Книга IX О духе печали
- Книга X О духе уныния
- Книга XI О духе тщеславия
- Книга XII О духе гордости
Собеседования
- Предисловие
- Собеседование I Первое собеседование аввы Моисея. О предназначении и цели монаха
- Собеседование II Второе собеседование аввы Моисея. О различении
- Собеседование III Аввы Пафнутия. О трех отречениях
- Собеседование IV Аввы Даниила. О борьбе плоти и духа
- Собеседование V Аввы Серапиона. О восьми главных пороках
- Собеседование VI Аввы Феодора. Об умерщвлении святых
- Собеседование VII Первое собеседование аввы Серена. О переменчивости души и о злых духах
- Собеседование VIII Второе собеседование аввы Серена. О начальствах
- Собеседование IX Первое собеседование аввы Исаака. О молитве
- Собеседование X Второе собеседование аввы Исаака. О молитве
- Собеседования XI–XVII
- Собеседование XI Первое собеседование аввы Херемона. О совершенстве
- Собеседование XII Второе собеседование аввы Херемона. О чистоте
- Собеседование XIII Третье собеседование аввы Херемона. О покровительстве Божием
- Собеседование XIV Первое собеседование аввы Нестероя. О духовном знании
- Собеседование XV Второе собеседование аввы Нестеров. О Божественных дарованиях
- Собеседование XVI Первое собеседование аввы Иосифа. О дружбе
- Собеседование XVII Второе собеседование аввы Иосифа. О принятии решений
- Собеседования XVIII–XXIV
- Собеседование XVIII Аввы Пиаммона. О трех древних родах монахов
- Собеседование XIX Аввы Иоанна. О цели киновии и пустынножительства
- Собеседование XX Аввы Пинуфия. О времени окончания покаяния и о признаке удовлетворения за грехи
- Собеседование XXI Первое собеседование аввы Феоны. О льготах в Пятидесятницу
- Собеседование XXII Второе собеседование аввы Феоны. О ночных искушениях
- Собеседование XXIII Третье собеседование аввы Феоны. О непогрешимости
- Собеседование XXIV Аввы Авраама. О самоумерщвлении
Приложение
- Иеромонах Феодор (Поздеевский) Аскетические воззрения преподобного Иоанна Кассиана (пресвитера Массилийского)
Сокращения
Проспер Аквитанский в своих письмах к блж. Августину извещал последнего, что среди богословов южной Галлии возник новый взгляд на значение свободы и благодати в деле спасения человека. Этот новый взгляд южногалльских богословов был результатом их попытки смягчить резкость учения блж. Августина о полнейшей неспособности падшего человека к деланию добра и, избегая заблуждений Пелагия, представить правильное решение вопроса о соотношении свободы воли и благодати Божией в деле спасения человека. Но эта попытка галльских богословов оказалась неудачной, и новое учение, по словам Проспера, содержало в себе «остатки пелагианского кривотолкования» (reliquiae Pelagianae pravitatis), как он выражается в своих письмах. Ввиду этого тот же Проспер Аквитанский в 432 году пишет особое сочинение под заглавием «Contra Collatorem» [ «Против собеседника»], направленное против Кассиана, пресвитера Массилийского, в сочинениях которого он находил эти «остатки пелагианского кривотолкования». В своем же собственном сочинении («Contra Collatorem») Проспер и указывает те пункты в учении Кассиана, которые ему казались пелагианскими, несогласными с православным учением и требовавшими осуждения. С этого времени имя Иоанна Кассиана вносится в историю так называемых пелагианских споров, волновавших Запад в начале V века, и его учение делается предметом научной богословской разработки. И если в области богословской литературы, изучающей историю движения христианской богословской мысли начала V века по разным вопросам вероучения и жизни, интерес сосредоточивается почти исключительно на пелагианских движениях, то наряду с именами Пелагия и Августина всегда уже выводится и имя преп. Кассиана как представителя так называемого полупелагианства. Почти единственно только с этой стороны и рассматривается деятельность Иоанна Кассиана в сравнительно новейшей богословской литературе, и весь интерес его изучения сводится к его учению о свободе и благодати.
Между тем если обратить внимание на литературные труды Иоанна Кассиана, на всю его жизнь и деятельность, то очень ясно будет видно, что богословский интерес самого-то Кассиана далеко не ограничивался выяснением вопроса об участии в деле спасения человека двух факторов – Божественного и человеческого. Даже более, этому вопросу и его выяснению отводится в известных нам литературных трудах Иоанна Кассиана очень незначительное место – столько, сколько этого требовала главная цель всех его сочинений. Центр тяжести его сочинений далеко не в этом пункте, и самые его рассуждения о свободе и благодати вовсе не носят того специально полемического характера, какого можно было бы ожидать от писателя, поставившего себе целью оправдать свои взгляды и опровергнуть взгляды противников, в данном случае примирить или найти середину между взглядами блж. Августина и Пелагия. И мы увидим впоследствии, что вопрос о свободе и благодати тесно и органически связан с тем предметом, раскрытию которого посвящены сочинения Иоанна Кассиана, как часть с целым. Преп. Кассиан не мог и совершенно обойти этот вопрос молчанием, но в то же время не вдавался и в обширные рассуждения о нем, так как последнее нарушило бы план его сочинений.
Поэтому и изучать Иоанна Кассиана только как представителя так называемого полупелагианства, можно сказать, было бы очень односторонне; это значит брать только небольшую частичку его богословских трудов и оставлять то, что служит главным содержанием не только его богословской мысли, но и самой его личной жизни.
Основным же содержанием личной жизни Иоанна Кассиана было духовное подвижничество – аскетизм, которому он посвятил всю свою жизнь от ранней юности, и это же подвижничество составляет главный предмет его наиболее значительных литературных трудов, каковы его «Пе Institutis Coenobiorum» [ «Об установлениях общежительных монахов»] из 12 книги «Collationes Patrum» [ «Собеседования отцов»] из 24 книг[808]. И уже в зависимости от личной жизни прей. Иоанна Кассиана и главного предмета его сочинений сложилась и его богословская теория о свободе воли и благодати Божией в процессе спасения человека. Это необходимо иметь в виду, и вопрос о свободе и благодати у Кассиана нужно решать в связи с изучением его аскетических воззрений, ибо он составляет только частный, хотя и важный пункт всей его аскетической системы. Такая именно постановка дела заметно ведет к некоторой перемене взгляда на самое учение Иоанна Кассиана о свободе и благодати и изменяет обычный прием изучения этого предмета, когда исходят уже из предвзятой мысли о полупелагианстве Иоанна Кассиана.
