Цибизова Ирина - Некоторые аспекты современной католической философии и теологии

Тема семьи является одной из важнейших для католических мыслителей. Это объясняется рядом объективных причин. В первую очередь она актуальна в свете морально-этического кризиса, связанного с переходом к постмодерну. 27 ноября 2020 г. госдепартамент США создал вопиющий прецендент – выдал «гендерно-нейтральный» паспорт с отметкой «средний» гендер «Х». Было объявлено, что подобные документы с 1 января 2022 г. смогут получить все желающие. К этому времени однополые браки разрешены уже в 28 странах мира. Усыновление детей однополыми парами узаконено на о. Гуам, в Андорре, Бельгии, Нидерландах, Швеции, Южной Африке, Испании, Великобритании, некоторых округах Канады и штатах США.

Законодательство Дании, Германии, Исландии и Норвегии разрешает однополым парам усыновление родного или приемного ребенка второго партнера, состоящего в гражданском союзе. Более того, гендерная проблема затронула ряд христианских церквей. Старокатолические церкви , в основном в Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии, считают однополые браки морально приемлемыми и благословляют их. Либеральные лютеранские церкви не считают гомосексуализм грехом, дают благословение однополым парам и разрешают служение людям нетрадиционной ориентации. Среди пресвитериан, баптистов и квакеров нет единого мнения по этим вопросам.

В официальной латинской редакции Катехизиса Католической церкви (ККц) отдельный раздел посвящен целомудрию и гомосексуализму. Последний признается «глубоко укорененной тенденцией» в обществе. Опираясь на Священное Писание, ККц признает гомосексуальные акты безусловно беззаконными, противоречащими естественному закону, лишающими половой акт функции дарования жизни и не вытекающими из эмоциональной и сексуальной взаимодополняемости . Подобные акты ни в коем случае не подлежат одобрению. Склонность к гомосексуализму интерпретируется как «трудное испытание» , которое должно преодолевать посредством целомудрия, добродетели, самообладания, бескорыстной дружбы, молитв и христианских таинств . К подверженным этой склонности следует относиться с уважением, тактичностью и состраданием, избегая любого проявления дискриминации.

Бенедикт XVI, проводивший жестко консервативную политику в отношении гомосексуализма и известный благодаря концепции антропологической или человеческой экологии, сравнивал гомо- и транссексуализм с экологическими бедствиями и призывал избавить от них человечество, поскольку последнее таким образом уничтожает само себя.

Цибизова Ирина - Некоторые аспекты современной католической философии и теологии

Аналитический обзор

РАН. ИНИОН. Отд. философии; отв. ред. Хлебников Г.В.

М., 2022, 83 с.

ISBN 978-5-248-01044-8

Цибизова Ирина - Некоторые аспекты современной католической философии и теологии - Содержание

Введение

Терминология

Реляционность

Рождение и рождаемость

Семья

Рожденные женщиной и родительницы

У истоков генеративности

Перерождения, или «вторые рождения»

Генеративность и свобода

Заключение

Список литературы