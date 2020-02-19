Содержание этого исследования выходит за рамки его названия, ибо в нем проанализирована не только история Карфагена до свержения Магонидов в середине V в. до н. э., но дан обзор финикийской колонизации и сделан ряд ценных наблюдений по некоторым аспектам истории Финикии. Еще большее внимание к Карфагену было привлечено в связи с призывом ЮНЕСКО спасти остатки города, что вызвало еще более интенсивные международные археологические исследования, в результате которых появилось много новых работ. Изучение Карфагена становилось столь значительным, что даже в работах, авторы которых стремились рассмотреть финикийскую цивилизацию в общем, тема Карфагена занимала наиболее значительное место. Примером может служить небольшой по размерам, но огромный по охвату материала и глубине анализа труд английского ученого Д. Хардена «Финикийцы», вышедший в 1962 г. В 60-е годы XX в., как отметил итальянский ученый С Москати, произошла подлинная трансформация наших знаний по истории и цивилизации Финикии и ее колоний. Прежде всего это было связано с небывалым расширением археологических исследований. Кроме Карфагена, многочисленные раскопки велись в других местах Северной Африки. Большой размах приобрели подобные работы в финикийской части Сицилии и Сардинии. Практически заново была открыта финикийская цивилизация в Испании, где впервые было найдено большое количество финикийских поселений.

Юлий Циркин - От Ханаана до Карфагена

Ю.Б. Циркин. — М: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСГ», 2001. — 528 с. — (Классическая мысль).

ISBN 5-17-005552-8 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-01788-5 (ООО «Издательство Астрель»)

Юлий Циркин - От Ханаана до Карфагена - Содержание

Глава 1. Ханаан, Финикия, Сидон

Глава 2. Начало истории

Глава 3. Кризис египетской власти

Глава 4. Этнические и политические изменения в Передней Азии и судьба Финикии

Глава 5. Финикия в конце II тысячелетия до н. э.

Глава 6. Первый этап финикийской колонизации

Глава 7. Финикия в начале I тысячелетия до н. э.

Глава 8. Финикия под властью Ассирии

Глава 9 Второй этап финикийской колонизации

Глава 10. Финикия и ее отношения с Вавилоном и Персией

Глава п. Исторический путь Карфагена

Глава 12. Социально-политическая структура Финикии

Глава 13. Социально-политическая структура Карфагена

Заключение

Сокращения наименований письменных и эпиграфических источников

Список литературы

Указатель географических и этнических названий

Указатель имен

Юлий Циркин - От Ханаана до Карфагена - Введение

Финикия сыграла большую роль в истории человечества. Достаточно сказать, что именно финикийцы создали систему письма, различными элементами которого пользуются до сих пор. Финикийские купцы и моряки были известны в самых разных уголках средиземноморского мира, что отмечалось ио многих древних источниках. Такая активность финикийцев была обусловлена географическим положением страны.

Финикия располагалась на восточном побережье Средиземного моря. Плиний (V, 75—78*) начинает описание Финикии с города Крокодилона, несколько южнее горы Кармел с выдающимся в море мысом, и завершает островным городом Арвадом. Приблизительно также определяет территорию Финикии и Страбон (XVI, 2,12—27). Страна представляет собой сравнительно узкую прибрежную полосу, основная часть которой отделена от внутренних районов Сирии горами Ливана.

Иногда горы подходят вплотную к морю, выступая в него острыми мысами и разделяя территорию Финикии на отдельные районы, связи между которыми были весьма затруднены, как и со странами, лежащими к востоку. Однако в некоторых местах этих гор были относительно удобные проходы, игравшие значительную роль в истории развития этого региона. В целом же территория страны была обращена к морю. Склоны гор, густо покрытые лесами, давали великолепное дерево, особенно кедры и кипарисы — главнейшие экспортные товары страны. Спускающиеся террасами западные склоны Ливанских гор и долины рек, пересекающих Финикию, покрыты плодородной почвой. Территория страны, в целом небольшая, не обеспечивала финикийцев собственными ресурсами. Но в то же время множество удобных заливов, бухт, островков давали возможность для развития мореходства.

География в значительной степени определила и то, что на всем протяжении своей истории Финикия так и не обрела политического единства. История Финикии — это история отдельных ее городов, большинство из которых было основано на морском берегу в удобных для стоянки кораблей местах, а два — Арвад и Тир — на островках вблизи материка.

Финикийцы появились на этой территории около 3000 г. до н. э. Однако историю Финикии большинство современных ученых начинают предположительно с 1200 г. до н. э. Приблизительно в это время в результате нашествий так называемых народов моря и кочевников из внутренних районов Передней Азии на Ближнем Востоке произошли значительные изменения, о чем будет сказано в главе IV. Можно говорить, что именно тогда началась совершенно новая эпоха в истории региона. До этих событий, как отмечают исследователи, история финикийских городов ничем не отличалась от истории соседних стран, и лишь после них она приобрела индивидуальность, резко отличающую ее от соседей.

История Финикии — это история финикийского народа. Определение народа, этноса в науке противоречиво. Но ясно, что оно включает, как объективные, так и субъективные элементы. Если принять определение, что народ — есть совокупность людей, обладающая относительно стабильными особенностями культуры, языка и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований, т.е. самосознанием, фиксированном в самоназвании (Бромлей, 1983, 58), то надо отметить, что, хотя история финикийцев и их культуры исследована еще недостаточно, можно говорить, что эти признаки объединяют финикийцев I тысячелетия до н. э. с их предшественниками предыдущих двух тысячелетий.

Они явно говорили на одном языке, культура конца II—I тысячелетий до н. э. являлась прямым продолжением предыдущей, хоти их религия несомненно развивалась и это развитие происходило в рамках одной религиозной системы (ср.: Olmo Lete, 1996). Сами финикийцы, как об этом будет сказано далее, называли себя хананеями: и те, кто остался в Азии, и те, кто в ходе колонизации переселился в Африку. Название «Ханаан» оыло распространено по крайней мере еще во II тысячелетии до н. э. Во время великих потрясений XIII—XII вв. до н. э., когда менялись этническая и политическая карты Средиземноморья, не произошло уничтожения основных финикийских городов, а ряд тех, которые были разрушены, относительно быстро восстанавливались.