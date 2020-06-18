Всеобщая история религий мира - Вольдемар Карамазов

Те ценности, которые принято считать общечеловеческими, формировались и развивались, как правило, в рамках различных религиозных систем. Истина религии заключена не в знаниях, аргументах и доказательствах. Она богаче, поскольку допускает возможность необыкновенных вещей, чудес. Здесь люди находят утешение и надежду в вере, в открытии человеческой сущности через ее связь с чем-то высшим, понимаемым как Божественное.

Верующие находят и признают Бога как собственного судью, олицетворение вечного бытия, в котором люди могут ощутить свою значимость и сопричастность к чему-то высшему, исполненному глубокого смысла. Это истина, которую человек осознает как личную, глубоко интимную связь с Божественным Абсолютом, как средоточие духовного, отделенного от привычной суеты повседневной жизни. Религия предлагает человеку картину мира, на полненную прежде всего морально-ценностным смыслом, способствует мировоззренческим поискам.

Вольдемар Данилович Карамазов - Всеобщая история религий мира

Астрель, Полигон, Москва, Санкт-Петербург, 2011 г. - 1500 с., 903 иллюстрации

ISBN 978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира - Содержание

Введение

Раздел I Религии древних народов Востока Египет Вавилон и Ассирия Сирия, Финикия и Хеттское царство Древний Иран

Раздел II Религия античности Религия Древней Греции Религия Древнего Рима

Раздел III Религия древних славян Погребальный культ и культ предков Славянский пантеон: боги, духи, демоны Боги славян Культ, обряды и обычаи

Раздел IV Верования и религия древних германцев Культ и обычаи Общегерманский пантеон

Раздел V Религия древних кельтов Друиды Кельтский пантеон

Раздел VI Религиозные системы Индии Веды и брахмаизм Джайнизм Буддизм Индуизм

Раздел VII Религии Тибета, Китая и Японии Религии Тибета Китай Конфуцианство Даосизм Япония

Раздел VIII Монотеистические религии Иудаизм Христианство Ислам

Раздел IX Современные религиозные течения

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира - Введение

Само слово «религия» большинство исследователей связывают с латинским religio («благочестие, набожность»); другие ученые производят его от латинского же religo («связываю» или «объединяю»). Феномен появления религии люди пытались объяснить с древних времен. Уже в античную эпоху мыслители Древней Греции, а позднее Древнего Рима высказывали интересные и подчас очень точные суждения о различных аспектах возникновения религиозных верований. Так, афинский философ V в. до н. э. Критий считал, что боги выдуманы людьми, чтобы внушать страх и принудить исполнять законы. Один из основоположников античного материализма Демокрит (около 470-380 гг. до н. э.) высказал предположение о том, что в основе религии лежал страх первобытных людей перед неведомыми и грозными силами природы. Существовали и другие интересные теории, но, конечно, дать исчерпывающее объяснение возникновению религиозных представлений у людей античные мыслители не могли. На протяжении многотысячелетней человеческой истории религия пре одолела большой путь. Что представляла собой древнейшая религия человечества? Ответы на этот вопрос различны и зависят прежде всего от позиции, которую занимают авторы в вопросе о происхождении человека. Те из них, которые придерживаются точки зрения, изложенной в первых главах Библии, считают, что религия не является созданием человека и не была результатом процесса эволюции. С момента своего создания мужчина и женщина знали единого Бога-творца, который их создал, и со времен грехопадения они поклонялись этому Богу, принося ему жертвы. Согласно такой точке зрения, почитание единого Бога (монотеизм) и принесение в жертву животных, как это показано в Библии, являются характерными особенностями религии в ее первоначальной форме. Как и в других науках, в религиоведении существует несколько способов классификации, в основу которых положены различные критерии. Напри мер, с точки зрения хронологии различают доисторические и исторические религии. Поскольку большинство религий известны нам благодаря письменным источникам, доисторическими считают религии того времени, когда не существовало никаких письменных свидетельств. Доисторическая эпоха религии началась, по-видимому, около 2 млн лет назад и закончилась приблизительно за 3 тыс. лет до н. э., когда возникла письменность в цивилизациях Ближнего Востока, Китая и Центральной Америки. Более поздние религии считаются историческими. Основные различия между доисторическими и историческими религия ми заключаются в том, что первые возникают в тех обществах, где главными занятиями являются охота, рыболовство и собирательство, в то время как исторические религии представляют собой мировоззрение развитых земледельческих цивилизации, возникших в Месопотамии, Египте и Китае. Говоря иначе, доисторические религии были уместны в мелкомасштабных племенных обществах, в которых семья или родственные группы значили больше, чем любая другая общественная организация, и в которых влияние природных сил было гораздо более значительным как в повседневной жизни, так и в религии.

Другим простым способом классификации религий является уже упоминавшееся разделение их на политеистические и монотеистические. Вопрос о том, какая из этих форм религии была первоначальной, издавна занимал ученых-религиоведов. Если следовать Библии, то Адам и Ева – первые люди – являлись монотеистами. Однако после грехопадения они попытались восстановить отношения с Богом посредством принесения в жертву животного. В то же время следует помнить, что истинный монотеизм не допускает использования идолов в богослужении.

Поклонение идолам всегда свидетельствует о распаде монотеизма и наступлении политеистической стадии. Но поскольку у современной науки нет возможности полностью изучить религию первобытных людей, на данный вопрос вряд ли когда-либо будет получен исчерпывающий ответ.