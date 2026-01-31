В конце XIX в. английский историк Э. Фримен писал, что вся история делится на три эпохи: до Рима, Рим и после Рима. Если говорить о всемирной истории, это заявление, разумеется, чрезмерно, да и неверно. На историю, например, Китая или Японии римская история не оказала никакого влияния. Но если речь идет о средиземноморско-европейском мире и притом с точки зрения политической истории, то суждение Фримена совершенно справедливо. До объединения основной части этого мира под властью Рима он был раздроблен, после падения Римской империи вернулся к раздробленности. Позже один из крупнейших испанских мыслителей первой половины XX в. — X. Ортега-и-Гассет говорил, что Древний Рим представляет собой единственный национальный организм, все стадии которого — от возникновения до распада — наука может проследить, и утверждал, что есть лишь одна подлинно научная история — это история Древнего Рима. Даже если считать утверждение слишком категоричным, отрицать роль Рима в мировой истории и соответственно значение все более глубокого изучения римской истории невозможно. Собственно говоря, вся история Европы и прилегающих регионов (а косвенно и колонизированной европейцами Америки) определяется римским наследием. Отсюда и непрекращающийся интерес к исследованию Рима и его истории. В последние десятилетия история Древнего Рима пересекается с другой важной проблемой — проблемой империй.

Сегодня проблема империй стала одной из самых актуальных не только в историческом, но и во всем гуманитарном исследовании. К этой теме обращаются философы и политологи, публицисты и политики. XX в. увидел крушение ранее казавшихся несокрушимыми империй. Во многих странах, включая Россию, проходят специальные конференции, посвященные или общим проблемам империи как таковой, или вопросам, связанным с той или иной империей. После Первой мировой войны рухнули Германская и Австро-Венгерская, Османская и Российская империи. На обломках последней возник Советский Союз, который, по мнению многих авторов, тоже являлся империей. Попытка возрождения Германской империи в виде гитлеровского III рейха завершилась в результате Второй мировой войны катастрофой для Германии. Тогда же исчезла и Японская империя (хотя глава японского государства до сих пор в европейской литературе именуется императором). Но и победившие в этой войне империи не сохранились как таковые. Ликвидация колониальной системы привела к ликвидации Британской и Французской империй. Наконец, в конце XX в. распался Советский Союз. И в настоящее время об империях можно говорить только в метафорическом смысле. Однако означает ли это, что империи навсегда ушли в прошлое и никогда больше не возродятся? Долгий исторический опыт человечества показывает, что однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно. Совсем не исключено, что XXI в. принесет с собой и новый вид империй, и это заставляет снова обращаться к опыту уже существовавших.

Юлий Циркин - Политическая история Римской империи. Том 1

СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. — 464 с., ил. — (Историческая библиотека).

ISBN 978-5-8064-2576-9

ISBN 978-5-8064-2577-6 (Т. 1)

Юрий Циркин - Политическая история Римской империи. Том 1

Введение

I. Крушение Римской республики

II. Предпосылки Римской империи

III. Установление принципата

IV. Ранний принципат

V. Гражданская война 68-69 гг. и ее последствия

VI. Поздний принципат

VII. Провинции Римской империи (I-II вв.)

VIII. Нарастание кризисных явлений

IX. Кризис Римской империи

Заключение

Использованная литература

Указатели

Указатель имен

Указатель географических названий

Проблеме Поздней империи историки античности долгое время уделяли сравнительно небольшое внимание. Первое издание «Кембриджской древней истории» завершается временем Константина, точнее — Никейским собором и основанием Константинополя, поскольку после этого, по-видимому, говорить о древней истории, с точки зрения авторов этого монументального сборника, уже нельзя. Но и значительно позже так думали многие антиковеды.

Так, Г. Бенгтсон в своей общей работе по истории Рима последним годом этой истории счел 284 г., когда к власти пришел Диоклециан, с чего собственно и начинается история Поздней империи. В кратком предисловии к своей книге исследователь пишет, что целью его труда является знакомство читателя с выдающимся примером возвышения народа, который подчинил себе многочисленные нации на Западе и Востоке и пронизал их римской культурой и цивилизацией. Следовательно, эпоха Поздней империи к римской цивилизации в этом смысле отношения не имеет. И это естественно. Со времени Э. Гиббона, а, может быть, еще Ш. Монтескье. Поздняя империя рассматривалась лишь как время упадка великолепной античной цивилизации. Причины этого упадка могли быть, по мнению ученых, разные — от прогресса христианства для антиклерикала Гиббона до разложения рабовладельческих отношений для марксистских исследователей.

Большее внимание на эту эпоху обращали византинисты, видевшие в Поздней империи, особенно в ее последнем периоде, начальный этап византийской истории. Хотя историю Византии, как правило, начинали (и часто до сих пор начинают) с 395 г., когда произошел, как обычно считают, окончательный раздел Римской империи, ряд исследователей ранней Византии изучают и непосредственно предшествующее время, так как без этого понять суть начального периода собственно византийской истории невозможно. В нашей науке в этом направлении идут работы Г. Л. Курбатова и Г. Е. Лебедевой. Большее внимание в отечественной историографии уделяли региональным аспектам этого времени. Таковы, например, монографии А. Р. Корсунского об Испании и Г. Г. Дилигенского о Северной Африке. Большое количество сохранившихся папирусов позднеримского и ранневизантийского периодов вызвало и значительное число исследований в основном экономических и социальных вопросов на египетском материале, как, например, работы А. И. Павловской и И. Ф. Фихмана.

Циркин Юлий Беркович - Политическая история Римской империи - Том 2

СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. — 588 с., ил.

(Историческая библиотека).

ISBN 978-5-8064-2576-9

ISBN 978-5-8064-2578-3 (Т. 2)

Циркин Юлий Беркович - Политическая история Римской империи - Том 2 - Содержание

Введение

I. «Военная анархия»

II. Тетрархия

III. Константин

IV. Константиновская династия

V. Паннонские генералы у власти

VI. Феодосий и западные императоры

VII. Доминат

VIII. Региональное развитие

IX. Кризис Западной Римской империи

X. Падение Западной Римской империи

Заключение

Использованная литература

Указатели

Именной указатель

Указатель географических и этнических названий