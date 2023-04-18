Цолин - Арамейский язык библейских текстов
Практическое пособие по изучению арамейского языка Библии и Таргума Онкелоса. Автор — кандидат филологических наук, преподаватель Национального университета «Острожская академия».
Дмитрий Цолин - Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса - Учебное пособие
Черкассы: Коллоквиум, 2013. - 360 с.
ISBN 978-966-8957-39-0
Дмитрий Цолин - Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса - Предисловие
Первоначальный замысел этого учебника — создание пособия для студентов, изучающих библеистику и богословие, поэтому сначала автор намеревался ограничиться лишь описанием грамматики и синтаксиса арамейского языка библейских текстов.
Однако корпус арамейских текстов Библии невелик, и материала для описания основных грамматических форм арамейского языка в нем недостаточно. Поэтому было решено расширить объем языкового материала текстами официального иудейского перевода Торы на арамейский язык - Таргума Онкелоса, время написания которого приходится на II — III вв. нашей эры.
Язык Таргума Онкелоса принадлежит к той же группе западно-арамейских языков, что и библейский арамейский, и различаются они лишь некоторыми элементами морфологии.
Это дало нам возможность несколько расширить поставленные задачи: учебник должен стать неким введением к изучению арамейского языка, дающим представление об истории его распространения, месте среди других языков афразийской семьи и литургическом использовании.
С этой целью каждая глава учебника (кроме шестой и седьмой) завершается небольшим экскурсом в историческую грамматику арамейского языка. Цель этих приложений — показать историческое развитие грамматических форм в сравнении с другими семитскими языками, что должно содействовать более основательному и целостному восприятию грамматики.
В пособии сравниваются грамматические формы арамейского и древнееврейского языков, - таким образом, учебник рассчитан на студентов, которые уже прошли вводные курсы к древнееврейскому или другим семитским языкам.
В учебнике последовательно рассматриваются фонология, морфология и основы синтаксиса. В главе «Орфография и фонология» представлено описание фонетического строя арамейского языка, история его алфавита и создания систем диакритических знаков. В главах, посвященных морфологии, изложено описание основных частей речи — имен (местоимений, существительных, прилагательных и числительных), глаголов и частиц (предлогов, союзов, наречий, междометий и частиц).
Последний раздел «Основы синтаксиса» включает обзор основных типов структуры предложения и синтаксических функций глагольных форм.
Цолін Дмитро - Арамейська мова біблійних текстів і Таргума Онкелоса
Підручник. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 392 с. (Серія «Бібліотека юдаїки»)
ISBN 978-966-378-447-2
Цолін Дмитро - Арамейська мова біблійних текстів і Таргума Онкелоса - Зміст
Передмова
Абревіатури, використані в підручнику
ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ АРАМЕЙСЬКОЇ МОВИ
- A. Історія поширення арамейської мови - Б. Класифікація арамейських мов - B. Арамейська мова біблійних текстів - Г. Арамейська мова Таргума Онкелоса
Частина І. Фонологія
- 1. ОРФОГРАФІЯ І ФОНОЛОГІЯ
Частина II. Морфологія
- 2. ЗАЙМЕННИК - 3. ІМЕННИК І ПРИКМЕТНИК - 4. ЧИСЛІВНИК - 5. ДІЄСЛОВО - 6. ЧАСТКА
Частина III. Основи синтаксису
- 7. СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ
Короткий арамейсько-український словник (лексика біблійних текстів)
Додаток: іншомовні запозичення у біблійній арамейській мові
- Покажчик термінів - Список таблиць - Список використаної літератури - Ключі до вправ
Не впечатлен от этой книги. По сравнению с учебником Томаса Ламбдина по древнееврейскому языку в учебнике Дмитрия Цолина по арамейскому бессистемно излагается материал.
Спасибо, интересная книга, но для узких спецов.
спасибо