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Цолин - Арамейский язык библейских текстов

Дмитрий Цолин - Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса - Учебное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Educational, Reference
Практическое пособие по изучению арамейского языка Библии и Таргума Онкелоса. Автор — кандидат филологических наук, преподаватель Национального университета «Острожская академия».

Дмитрий Цолин - Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса - Учебное пособие

Черкассы: Коллоквиум, 2013. - 360 с.
ISBN 978-966-8957-39-0

Дмитрий Цолин - Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса - Предисловие

Первоначальный замысел этого учебника — создание пособия для студентов, изучающих библеистику и богословие, поэтому сначала автор намеревался ограничиться лишь описанием грамматики и синтаксиса арамейского языка библейских текстов.
Однако корпус арамейских текстов Библии невелик, и материала для описания основных грамматических форм арамейского языка в нем недостаточно. Поэтому было решено расширить объем языкового материала текстами официального иудейского перевода Торы на арамейский язык - Таргума Онкелоса, время написания которого приходится на II — III вв. нашей эры.
Язык Таргума Онкелоса принадлежит к той же группе западно-арамейских языков, что и библейский арамейский, и различаются они лишь некоторыми элементами морфологии.
Это дало нам возможность несколько расширить поставленные задачи: учебник должен стать неким введением к изучению арамейского языка, дающим представление об истории его распространения, месте среди других языков афразийской семьи и литургическом использовании.
С этой целью каждая глава учебника (кроме шестой и седьмой) завершается небольшим экскурсом в историческую грамматику арамейского языка. Цель этих приложений — показать историческое развитие грамматических форм в сравнении с другими семитскими языками, что должно содействовать более основательному и целостному восприятию грамматики.
В пособии сравниваются грамматические формы арамейского и древнееврейского языков, - таким образом, учебник рассчитан на студентов, которые уже прошли вводные курсы к древнееврейскому или другим семитским языкам.
В учебнике последовательно рассматриваются фонология, морфология и основы синтаксиса. В главе «Орфография и фонология» представлено описание фонетического строя арамейского языка, история его алфавита и создания систем диакритических знаков. В главах, посвященных морфологии, изложено описание основных частей речи — имен (местоимений, существительных, прилагательных и числительных), глаголов и частиц (предлогов, союзов, наречий, междометий и частиц).
Последний раздел «Основы синтаксиса» включает обзор основных типов структуры предложения и синтаксических функций глагольных форм.

Цолін Дмитро - Арамейська мова біблійних текстів і Таргума ОнкелосаЦолін Дмитро - Арамейська мова біблійних текстів і Таргума Онкелоса

Підручник. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 392 с. (Серія «Бібліотека юдаїки»)
ISBN 978-966-378-447-2

Цолін Дмитро - Арамейська мова біблійних текстів і Таргума Онкелоса - Зміст

Передмова
Абревіатури, використані в підручнику
ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ АРАМЕЙСЬКОЇ МОВИ
  • A. Історія поширення арамейської мови - Б. Класифікація арамейських мов - B. Арамейська мова біблійних текстів - Г. Арамейська мова Таргума Онкелоса
Частина І. Фонологія
  • 1. ОРФОГРАФІЯ І ФОНОЛОГІЯ
Частина II. Морфологія
  • 2. ЗАЙМЕННИК - 3. ІМЕННИК І ПРИКМЕТНИК - 4. ЧИСЛІВНИК - 5. ДІЄСЛОВО - 6. ЧАСТКА
Частина III. Основи синтаксису
  • 7. СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ
Короткий арамейсько-український словник (лексика біблійних текстів)
Додаток: іншомовні запозичення у біблійній арамейській мові
  • Покажчик термінів - Список таблиць - Список використаної літератури - Ключі до вправ
Views 2 682
Rating 4.7 / 5
Added 18.04.2023
Author ptitsyn
Rate this publication:
4.7/5 (16)

Comments (4 comments)

P
PertFrolov 6 years ago

Не впечатлен от этой книги. По сравнению с учебником Томаса Ламбдина по древнееврейскому языку в учебнике Дмитрия Цолина по арамейскому бессистемно излагается материал.
T
tarasenko 7 years ago

Спасибо, интересная книга, но для узких спецов.
G
gios76 9 years ago

спасибо
Сергей Кобзарь 11 years ago
Здравствуйте. Я ищу книги по языкознанию. Нужны такие учебники: «Учебник латинского языка для юридических факультетов и институтов» Розенталя и Соколова; древнегреческий (кроме Козаржевского и Грешема Мейчена Дж.); арамейский язык библейских текстов и Таргума и Онкелоса, Цолина; аккадский; коптский; эфиопский; шумерский; моавский; угоридский; хетский; урарский; самаритянский; эламский; ассирийский; санскрит – и словари к этим языкам. Если у вас есть какие-нибудь из этих книг – свяжитесь со мной, пожалуйста, и сообщите всю возможную информацию о книгах – шрифт, бумага, количество страниц, и т.п. Главные для меня условия это чтобы книги были на белой бумаге и не мелким шрифтом, не менее 12-го. Мой емейл: [email protected] За раннее благодарю.

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