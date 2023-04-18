Практическое пособие по изучению арамейского языка Библии и Таргума Онкелоса. Автор — кандидат филологических наук, преподаватель Национального университета «Острожская академия».

Дмитрий Цолин - Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса - Учебное пособие

Черкассы: Коллоквиум, 2013. - 360 с.

ISBN 978-966-8957-39-0

Дмитрий Цолин - Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса - Предисловие

Первоначальный замысел этого учебника — создание пособия для студентов, изучающих библеистику и богословие, поэтому сначала автор намеревался ограничиться лишь описанием грамматики и синтаксиса арамейского языка библейских текстов.

Однако корпус арамейских текстов Библии невелик, и материала для описания основных грамматических форм арамейского языка в нем недостаточно. Поэтому было решено расширить объем языкового материала текстами официального иудейского перевода Торы на арамейский язык - Таргума Онкелоса, время написания которого приходится на II — III вв. нашей эры.

Язык Таргума Онкелоса принадлежит к той же группе западно-арамейских языков, что и библейский арамейский, и различаются они лишь некоторыми элементами морфологии.

Это дало нам возможность несколько расширить поставленные задачи: учебник должен стать неким введением к изучению арамейского языка, дающим представление об истории его распространения, месте среди других языков афразийской семьи и литургическом использовании.

С этой целью каждая глава учебника (кроме шестой и седьмой) завершается небольшим экскурсом в историческую грамматику арамейского языка. Цель этих приложений — показать историческое развитие грамматических форм в сравнении с другими семитскими языками, что должно содействовать более основательному и целостному восприятию грамматики.

В пособии сравниваются грамматические формы арамейского и древнееврейского языков, - таким образом, учебник рассчитан на студентов, которые уже прошли вводные курсы к древнееврейскому или другим семитским языкам.

В учебнике последовательно рассматриваются фонология, морфология и основы синтаксиса. В главе «Орфография и фонология» представлено описание фонетического строя арамейского языка, история его алфавита и создания систем диакритических знаков. В главах, посвященных морфологии, изложено описание основных частей речи — имен (местоимений, существительных, прилагательных и числительных), глаголов и частиц (предлогов, союзов, наречий, междометий и частиц).

Последний раздел «Основы синтаксиса» включает обзор основных типов структуры предложения и синтаксических функций глагольных форм.