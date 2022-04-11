Предлагаемое пособие отличается от всех доступных на сегодняшний день учебных изданий по древнегреческому языку. Какие бы методические принципы ни декларировали авторы существующих учебников, любой курс древнегреческого языка предполагает последовательный переход от одной грамматической темы к другой и закрепление грамматического материала на постепенно усложняющихся текстах - специально написанных или подобранных.

Традиционная модель курса как континуума, как непрерывной цепи из 30-60 уроков бесспорно оправданна, когда курс рассчитан минимум на год и каждую неделю предусмотрено не менее шести часов аудиторных занятий. К сожалению, на изучение древнегреческого языка часто отводится не просто меньше, а в разы меньше времени. Вооружившись одним из классических учебников, преподаватель приступает к чтению такого курса, заранее понимая, что тот оборвется даже не на середине, оставив у студентов ощущение незавершенности и недосказанности.

Единственный способ преодолеть этот конфликт - реализовать движение не от частного к частному, а от общего к частному, создать учебник со свободной структурой, универсальный и нечувствительный к объему курса. В идеальной ситуации после четырехчасового курса студент мог бы сказать: «Знаю, как в целом устроена грамматика древнегреческого языка, знаю грамматические категории имени и глагола, понимаю принципы анализа древнегреческой словоформы и древнегреческого предложения, умею читать по-древнегречески и расставлять ударения в гекзаметре, читал и переводил начало “Илиады” Гомера, а также выучил наизусть алфавит и около десяти важных слов, в том числе бог, человек, природа, жизнь, смерть». После десятичасового курса к этому списку добавилось бы умение различать классы имен и глаголов, знание нескольких основополагающих именных и глагольных парадигм, умение строить словоформы, применяя правила ударения, и, следовательно, объяснять тип и место ударения в древнегреческом слове, понимание основных синтаксических конструкций, не имеющих аналогов в русском языке и представляющих наибольшие трудности для перевода; к первым семи строкам «Илиады» Гомера добавились бы отрывки из Сапфо, Софокла, Платона, а словарный запас вырос бы до тридцати лексем, среди которых - названия светил и четыре стихии, термины родства и части тела, растения и животные, наиболее частотные прилагательные и глаголы. Конечно, это лишь примерный сценарий, один из многих возможных.

Процесс накопления знаний о языке как системе и совершенствования навыков перевода текста составляет содержание любого языкового курса, но средства достижения цели могут быть разными. Главная особенность настоящего пособия - установка на работу с оригинальными текстами любого объема, любой степени трудности и любой диалектной принадлежности с самого начала курса. Такая работа возможна только по особым образом оформленным и подготовленным текстам, и здесь на помощь приходят инструменты, активно применяемые, в частности, в лингвистической типологии. Подробнее об этом будет сказано ниже, в разделе «Методические указания».

Роман Николаевич Златинский - Древнегреческий язык: Учебное пособие

М. : РГГУ, 2021. - 302 с.

ISBN 978-5-7281-2997-4

Роман Николаевич Златинский - Древнегреческий язык: Учебное пособие - Содержание

Предисловие

Методические указания

Фонетика и графика

Практикум по фонетике и графике

Тексты

Список сокращений

Предварительные замечания

Метрический ключ к гекзаметру

Важнейшие фонетические явления в стихе

Метрический ключ к малой сапфической строфе

Метрический ключ к трохеическому тетраметру

Метрический ключ к гемиямбу

Метрический ключ к ямбическому триметру

Список А-лексем

Синтаксический справочник

Морфологический справочник

Справочник по S-лексемам

Справочник по А-лексемам

Справочник по Р-лексемам

Справочник по V-лексемам

Справочник по г-лексемам

Практикум по морфологии

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3

Список литературы