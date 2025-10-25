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Цыпин - Дохристианская Европа

протоиерей Владислав Цыпин - Дохристианская Европа
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Educational, Religious Studies Atheism
Топоним «Европа» имеет не европейское, но азиатское, точнее, финикийское происхождение. Так мореплаватели финикийцы называли закат или тьму — «эреб», в противоположность восходу и свету — «асу», то есть «Азия». Так, этимологически «Европа» значит «запад», что вполне согласуется с расхожими представлениями об этой части света. Заимствованное греками, это слово стало личным именем дочери финикийского царя Агенора, похищенной Зевсом, явившимся ей в образе быка и унесшим ее на Крит. Крит не только в пространстве мифа, но и в реальной истории стал очагом европейской цивилизации. Рационализируя миф, Геродот считал, что дочь фиванского царя, по имени Европа, похитили критские купцы.
В географическую номенклатуру «Европа» вошла в эпоху греческой Архаики, и самая ранняя фиксация этого топонима содержится в письменных источниках у натурфилософа-досократика Анаксимандра, жившего в Милете на рубеже VII и VI столетий до Р. Х. В его географических построениях обитаемая земля, экумена, делилась на две части: Азию и Европу. Позже, под впечатлением Греко-персидской войны, жители Азии и Европы наделялись в представлении греков противоположными психическими и нравственными качествами. Знаменитый врач Гиппократ считал, что «европейцы отважны, воинственны и агрессивны, а азиаты мудры, образованны, но при этом настроены мирно, даже апатично». (Цит. по: Ле Гофф Ж. Рождение Европы. М., 2009. С. 22.)
Европа — это часть света, которая, однако, не является континентом, отличаясь этим от Африки или Австралии. Часть света — понятие из области географии, но применительно к Европе и Азии географический фактор сам по себе не служит основанием для их разграничения, потому что Европа — это только большой полуостров на западе Евразийского материка. Европу и Азию различают не из-за географии, а из-за истории, ввиду принадлежности их к разным цивилизациям. Но поскольку топонимы «Европа» и «Азия» включены в географический контекст, а география принуждает к картографической однозначности, граница между ними проводится с такой определенностью, которая не совпадает вполне с более зыбкими границами между цивилизациями, а только отчасти соотносится с ними.

протоиерей Владислав Цыпин - Дохристианская Европа

Сретенская духовная семинария.
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 1040 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1389-8

протоиерей Владислав Цыпин - Дохристианская Европа - Содержание

1.Введение
  • 1.1. География Европы
  • 1.2. Христианская цивилизация Европы
2.Доисторическая Европа. Рубеж III-II тысячелетий до Р. Х
  • 2.1. Расовый состав европейского населения
  • 2. 2. Археологические культуры Европы
  • 2. 3. Языки народов Европы рубежа III и II тысячелетий
  • 2. 4. Индоевропейские языки
  • 2. 5. Этногенез в Европе
  • 2.6. Демографическая ситуация в Европе
3.Крито-микенская цивилизация
  • 3.1. Критская цивилизация
    • 3. 1. 1. Доисторический Крит и Архипелаг
    • 3. 1. 2. Начало истории минойской цивилизации на Крите
    • 3. 1. 3. Расцвет и падение минойской цивилизации
  • 3. 2. Микенская цивилизация
    • 3. 2. 1. Доэллинское население Греции
    • 3. 2. 2. Заселение Греции ахейцами
    • 3. 2. 3. Микенская Греция
    • 3. 2. 4. Троянская война и упадок микенской цивилизации
  • 3.3. Эллада в эпоху дорийского завоевания
    • 3. 3. 1. Этническая карта Европы в конце II тысячелетия
    • 3. 3. 2. Племена Северной Греции
    • 3. 3. 3. Дорийское завоевание микенской Греции
    • 3.3. 4. Эллада в эпоху дорийского господства (XI-IX века до Р. Х.)
4.Античная Греция
  • 4.1. Эпоха Архаики
    • 4.1. 1. Культурное возрождение
    • 4. 1. 2. Великая колонизация
    • 4. 1. 3. Религиозный культ и культура архаической Греции
    • 4. 1. 4. Быт и хозяйство архаической Греции
    • 4. 1. 5. Греческий полис
    • 4. 1. 6. Спарта
    • 4. 1. 7. Афины и Аттика
    • 4. 1. 8. Великая Греция
    • 4. 1. 9. Колонии Северного Причерноморья
    • 4. 1. 10. Народы Северного Причерноморья
  • 4. 2. Классическая Греция
    • 4. 2. 1. Персидская держава
    • 4. 2. 2. Греко-персидская война
    • 4. 2. 3. Греция в середине V века
    • 4. 2. 4. Афины в век Перикла
    • 4. 2. 5. Пелопоннесская война
    • 4. 2. 6. Эллада в первой половине IV века
    • 4. 2. 7. Эллинская цивилизация Классической эпохи
  • 4. 3. Эпоха Александра Македонского
    • 4. 3. 1. Северные соседи Эллады
    • 4. 3. 2. Македония
    • 4. 3. 3. Царь Македонии Филипп II
    • 4. 3. 4. Александр Македонский и Эллада
    • 4. 3. 5. Восточный поход Александра
    • 4. 3. 6. Смерть Александра и его наследие
  • 4.4. Эпоха Эллинизма
    • 4. 4. 1. Диадохи
    • 4. 4. 2. Египет Птолемеев
    • 4. 4. 3. Эллинистический Восток
    • 4. 4. 4. Понтийское царство
    • 4. 4. 5. Северное Причерноморье в эпоху Эллинизма
    • 4. 4. 6. Македония и Греция в эпоху Эллинизма
    • 4. 4. 7. Эллинистическая культура
    • 4.4. 8. Экономика эллинистического мира
5. Рим в эпоху царей и республики
  • 5.1. Италия в начале I тысячелетия до Р. Х
    • 5.1. 1. Племенной мир Западной и Центральной Европы в первой половине I тысячелетия до Р. Х.
    • 5. 1. 2. Этническая карта древней Италии
    • 5. 1. 3. Этруски
    • 5. 1. 4. Латины и древний Лаций
  • 5. 2. Рим в эпоху царей
    • 5. 2. 1. Основание Рима и правление Ромула
    • 5. 2. 2. История Рима от Нумы Помпилия до Анка Марция
    • 5. 2. 3. Рим под властью этрусских царей
    • 5. 2. 4. Религия римлян
    • 5. 2. 5. Цивилизация Рима царской эпохи
  • 5. 3. Римская республика
    • 5. 3. 1. Учреждение республики
    • 5. 3. 2. Государственное устройство Римской республики
    • 5. 3. 3. Противостояние патрициев и плебеев
    • 5. 3. 4. Вооруженные силы Рима
    • 5. 3. 5. Войны Рима с соседями
    • 5. 3. 6. Галлы в стенах Рима
    • 5. 3. 7. Экспансия Рима в Италии
    • 5. 3. 8. Победоносная война с Пирром
    • 5. 3. 9. Объединенная Италия
  • 5. 4. Рим в эпоху Пунических войн
    • 5. 4. 1. Карфаген
    • 5. 4. 2. Первая Пуническая война
    • 5. 4. 3. В промежуток между Первой и Второй Пуническими войнами
    • 5. 4. 4. Противостояние Рима и Карфагена в Испании
    • 5. 4. 5. Вторая Пуническая война
    • 5. 4. 6. Войны на Балканах и в Азии
    • 5. 4. 7. Покорение Испании
    • 5. 4. 8. Рим в период между Второй и Третьей Пуническими войнами
    • 5. 4. 9. Третья Пуническая война
    • 5. 4. 10. Римская империя
  • 5. 5. Имперская экспансия и кризис республики
    • 5. 5. 1. Реформы Гракхов
    • 5. 5. 2. Югуртинская война
    • 5. 5. 3. Война римлян с кимврами и тевтонами и карьера Гая Мария
    • 5. 5. 4. Война Рима с италийскими союзниками
    • 5. 5. 5. Соперничество Мария и Суллы. Гражданская война
    • 5. 5. 6. Диктатура Суллы
    • 5. 5. 7. Война с Лепидом и Серторием
    • 5. 5. 8. Восстание Спартака
    • 5. 5. 9. Война с Митридатом и возвышение Помпея
    • 5. 5. 10. Заговор Катилины
    • 5. 5. 11. Первый триумвират
    • 5. 5. 12. Галлия и ее завоевание Цезарем
    • 5. 5. 13. Вооруженная борьба Цезаря с Помпеем
    • 5. 5. 14. «Вечная диктатура» Цезаря
    • 5. 5. 15. Убийство Цезаря
    • 5. 5. 16. Римская цивилизация республиканской эпохи
    • 5. 5. 17. Экономика и социальная структура Рима республиканской эпохи

протоиерей Владислав Цыпин - Дохристианская Европа - География Европы

Граница между Европой и Азией не оставалась неизменной на протяжении веков, в древности ее проводили по Танаи-су (Дону), в Средневековье — по Волге, в Новое время проводят по Уральскому хребту, реке Уралу, Каспийскому морю и далее — по Большому Кавказскому хребту, но тенденция к смещению этой границы — к экспансии Европы за счет Азии — продолжается и в наши дни, по меньшей мере, об этой тенденции свидетельствует такой международно-политический акт, как прием новообразованных закавказских и среднеазиатских государств в европейские организации.
Такие перемещения границы между Европой и Азией не обусловлены геологическими катаклизмами, за ними стоят явления религиозного, политического, социального, культурного, то есть исторического характера. Здесь следует уточнить, что односторонняя экспансия Европы на восток в области географической номенклатуры не отражает адекватно реального исторического процесса, который имеет скорее пульсирующий ритм перемещений действительной границы между европейской и азиатскими цивилизациями, так что не раз в истории она смещалась и в обратном, западном, направлении. Например, так было во времена Чингисхана или Магомета Завоевателя, при преемниках которого Азия дважды продвигалась до самой Вены. А почти за тысячу лет до осады Вены, закончившейся поражением, османские полчища вели вооруженную экспансию Европы с юга, из Африки, и остановлена она была в сердце современной Франции, под Пуатье.
Самая своеобразная картографическая черта Европы — это изрезанность ее береговой линии и значительное число примыкающих к ней крупных островов на северо-западе и на юге — в Средиземном море. Хорографически Европа может быть разделена на две резко контрастирующие части: бескрайнюю равнину, протянувшуюся в восточном направлении от французской Бретани до невысоких Уральских гор и далее, уже за границами Европы, до Енисея, с равномерным расширением к югу, так что в пределах современной России она простирается от Баренцева и Карского морей до предгорий Кавказа, и разветвленную систему горных цепей, включающую в себя Пиренеи, Альпы, Карпаты, Апеннинские и Балканские горы и лежащий на границе Европы и Азии Большой Кавказский хребет.
Большая часть значительных рек Западной Европы течет с юга на север: Рейн, Эльба, Одер, Висла; самые крупные реки Восточной Европы — Днестр, Днепр, Дон, Волга и пограничная между Европой и Азией река Урал — текут в обратном направлении, но река, на берегах которой произошло особенно много судьбоносных событий и которая в продолжение веков была самой протяженной водной границей мировой империи — Дунай, — течет с запада на восток. Самые большие европейские озера — Ладожское и Онежское — расположены на северо-востоке Европы, в то же время даже такие крупные по западноевропейским масштабам озера, как Комо, Боденское или Балатон, на глобусе микроскопичны.
Климат в Европе разнообразный — от умеренно жаркого, субтропического, на юго-западе, в бассейне Средиземного моря, до холодного в северной части Восточной Европы и на севере Скандинавии, а на Крайнем Севере Восточной Европы, за Полярным кругом, климат уже субарктический, едва совместимый с обитанием там человека. Характерная особенность европейского климата, связанная с влиянием Гольфстрима, заключается в том, что январские изотермы в Европе, в отличие от июльских, пролегают не в широтном, а в долготном направлении; а это значит, что зима на западе Европы относительно теплая, а холодная она не столько на ее севере, сколько на востоке, так что в Ирландии и даже Дании разница между зимней и летней погодой невелика — лето прохладное и зима мягкая, почти бесснежная, и круглый год дожди, зато на юго-востоке Европы, в Калмыцкой полупустыне, климат резкоконтинентальный — со знойным летом и суровой зимой, с жаркой дневной и холодной ночной погодой.
Во времена доисторические, до массовой вырубки и выжигания лесов, они покрывали большую часть европейской земли, и хотя впоследствии они отодвинулись перед наступлением поля, виды почвы на ранее занятой ими территории выдают ее принадлежность к зоне лесов: лиственных и смешанных на западе и в центральной части Восточной Европы и хвойных — к северу от Волги. На Крайнем Севере, в Заполярье, тайга сменяется тундрой. Но, начиная от долины Среднего Дуная и Тиссы, расширяясь на восток, простирается степной клин, который охватывает все Причерноморье, затем покрывает пространство с юга на север — от предгорий Кавказа до правых притоков Оки, занимает часть Среднего и все Нижнее Поволжье, продолжается в Заволжье и Южном Приуралье и, не останавливаясь на рубеже Европы и Азии, переходит в казахские, южно-сибирские, монгольские и забайкальские степи, составляя арену многократно повторявшихся в истории переселений кочевых народов — своего рода сквозняка, смертельно опасного для земледельческих и городских цивилизаций Европы, Ирана и Китая.
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Rating 5.0 / 5
Added 25.10.2025
Author ushpizin
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