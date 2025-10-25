Европа — это часть света, которая, однако, не является континентом, отличаясь этим от Африки или Австралии. Часть света — понятие из области географии, но применительно к Европе и Азии географический фактор сам по себе не служит основанием для их разграничения, потому что Европа — это только большой полуостров на западе Евразийского материка. Европу и Азию различают не из-за географии, а из-за истории, ввиду принадлежности их к разным цивилизациям. Но поскольку топонимы «Европа» и «Азия» включены в географический контекст, а география принуждает к картографической однозначности, граница между ними проводится с такой определенностью, которая не совпадает вполне с более зыбкими границами между цивилизациями, а только отчасти соотносится с ними.

В географическую номенклатуру «Европа» вошла в эпоху греческой Архаики, и самая ранняя фиксация этого топонима содержится в письменных источниках у натурфилософа-досократика Анаксимандра, жившего в Милете на рубеже VII и VI столетий до Р. Х. В его географических построениях обитаемая земля, экумена, делилась на две части: Азию и Европу. Позже, под впечатлением Греко-персидской войны, жители Азии и Европы наделялись в представлении греков противоположными психическими и нравственными качествами. Знаменитый врач Гиппократ считал, что «европейцы отважны, воинственны и агрессивны, а азиаты мудры, образованны, но при этом настроены мирно, даже апатично». (Цит. по: Ле Гофф Ж. Рождение Европы. М., 2009. С. 22.)

Топоним «Европа» имеет не европейское, но азиатское, точнее, финикийское происхождение. Так мореплаватели финикийцы называли закат или тьму — «эреб», в противоположность восходу и свету — «асу», то есть «Азия». Так, этимологически «Европа» значит «запад», что вполне согласуется с расхожими представлениями об этой части света. Заимствованное греками, это слово стало личным именем дочери финикийского царя Агенора, похищенной Зевсом, явившимся ей в образе быка и унесшим ее на Крит. Крит не только в пространстве мифа, но и в реальной истории стал очагом европейской цивилизации. Рационализируя миф, Геродот считал, что дочь фиванского царя, по имени Европа, похитили критские купцы.

Граница между Европой и Азией не оставалась неизменной на протяжении веков, в древности ее проводили по Танаи-су (Дону), в Средневековье — по Волге, в Новое время проводят по Уральскому хребту, реке Уралу, Каспийскому морю и далее — по Большому Кавказскому хребту, но тенденция к смещению этой границы — к экспансии Европы за счет Азии — продолжается и в наши дни, по меньшей мере, об этой тенденции свидетельствует такой международно-политический акт, как прием новообразованных закавказских и среднеазиатских государств в европейские организации.

Такие перемещения границы между Европой и Азией не обусловлены геологическими катаклизмами, за ними стоят явления религиозного, политического, социального, культурного, то есть исторического характера. Здесь следует уточнить, что односторонняя экспансия Европы на восток в области географической номенклатуры не отражает адекватно реального исторического процесса, который имеет скорее пульсирующий ритм перемещений действительной границы между европейской и азиатскими цивилизациями, так что не раз в истории она смещалась и в обратном, западном, направлении. Например, так было во времена Чингисхана или Магомета Завоевателя, при преемниках которого Азия дважды продвигалась до самой Вены. А почти за тысячу лет до осады Вены, закончившейся поражением, османские полчища вели вооруженную экспансию Европы с юга, из Африки, и остановлена она была в сердце современной Франции, под Пуатье.

Самая своеобразная картографическая черта Европы — это изрезанность ее береговой линии и значительное число примыкающих к ней крупных островов на северо-западе и на юге — в Средиземном море. Хорографически Европа может быть разделена на две резко контрастирующие части: бескрайнюю равнину, протянувшуюся в восточном направлении от французской Бретани до невысоких Уральских гор и далее, уже за границами Европы, до Енисея, с равномерным расширением к югу, так что в пределах современной России она простирается от Баренцева и Карского морей до предгорий Кавказа, и разветвленную систему горных цепей, включающую в себя Пиренеи, Альпы, Карпаты, Апеннинские и Балканские горы и лежащий на границе Европы и Азии Большой Кавказский хребет.

Большая часть значительных рек Западной Европы течет с юга на север: Рейн, Эльба, Одер, Висла; самые крупные реки Восточной Европы — Днестр, Днепр, Дон, Волга и пограничная между Европой и Азией река Урал — текут в обратном направлении, но река, на берегах которой произошло особенно много судьбоносных событий и которая в продолжение веков была самой протяженной водной границей мировой империи — Дунай, — течет с запада на восток. Самые большие европейские озера — Ладожское и Онежское — расположены на северо-востоке Европы, в то же время даже такие крупные по западноевропейским масштабам озера, как Комо, Боденское или Балатон, на глобусе микроскопичны.

Климат в Европе разнообразный — от умеренно жаркого, субтропического, на юго-западе, в бассейне Средиземного моря, до холодного в северной части Восточной Европы и на севере Скандинавии, а на Крайнем Севере Восточной Европы, за Полярным кругом, климат уже субарктический, едва совместимый с обитанием там человека. Характерная особенность европейского климата, связанная с влиянием Гольфстрима, заключается в том, что январские изотермы в Европе, в отличие от июльских, пролегают не в широтном, а в долготном направлении; а это значит, что зима на западе Европы относительно теплая, а холодная она не столько на ее севере, сколько на востоке, так что в Ирландии и даже Дании разница между зимней и летней погодой невелика — лето прохладное и зима мягкая, почти бесснежная, и круглый год дожди, зато на юго-востоке Европы, в Калмыцкой полупустыне, климат резкоконтинентальный — со знойным летом и суровой зимой, с жаркой дневной и холодной ночной погодой.

Во времена доисторические, до массовой вырубки и выжигания лесов, они покрывали большую часть европейской земли, и хотя впоследствии они отодвинулись перед наступлением поля, виды почвы на ранее занятой ими территории выдают ее принадлежность к зоне лесов: лиственных и смешанных на западе и в центральной части Восточной Европы и хвойных — к северу от Волги. На Крайнем Севере, в Заполярье, тайга сменяется тундрой. Но, начиная от долины Среднего Дуная и Тиссы, расширяясь на восток, простирается степной клин, который охватывает все Причерноморье, затем покрывает пространство с юга на север — от предгорий Кавказа до правых притоков Оки, занимает часть Среднего и все Нижнее Поволжье, продолжается в Заволжье и Южном Приуралье и, не останавливаясь на рубеже Европы и Азии, переходит в казахские, южно-сибирские, монгольские и забайкальские степи, составляя арену многократно повторявшихся в истории переселений кочевых народов — своего рода сквозняка, смертельно опасного для земледельческих и городских цивилизаций Европы, Ирана и Китая.