Цыпин - История Европы - Том 8 - Византийская эпоха
Седьмой век в истории Ромейской империи — это время правления Ираклия и его потомков — династии, удерживавшей власть в течение столетия; по меркам империи, долгий срок, превзойденный впоследствии лишь Македонской династией и Палеологами. И это была новая эпоха в истории империи, когда она уже при основателе династии — Ираклии, сообразуясь со сложившейся языковой реальностью, оторвалась от своих латинских корней и подверглась эллинизации: греческий язык приобрел в ней официальный статус. Вслед за своим народом, давно уже в массе своей называвшим себя ромеями, само государство стало Ромейской империей. Представляя собой прямое продолжение Римской империи (ромей — греческий эквивалент слова «римлянин»), оно при этом претерпело радикальную эволюцию, явившуюся поздним следствием перенесения столицы и центра тяжести государства с берегов Тибра на берега Босфора, в область грекоязычия.
Другой новацией стало обогащение императорской титулатуры, включение в нее слова «василевс», латинским аналогом которого является rex — титул, равнозначный русскому слову «царь», со всем его семантическим содержанием, оторванным от этимологии, восходящей к имени Гая Юлия Цезаря. Цезарями именовались все римские императоры дохристианской и христианской эпохи начиная с Августа, у которого это было фамильное имя, приобретенное вследствие его усыновления Гаем Цезарем, его двоюродным дедом по матери. Риторы и панегиристы — грекоязычные писатели — давно уже называли императоров василевсами, но до Ираклия республиканские традиции Рима препятствовали включению этого слова в императорскую титулатуру; при Ираклии политическая реальность и живые требования эпохи прорвали плотину юридических предубеждений, и Ромейское государство уже не стеснялось более своей благоприобретенной монархической природы, своего типологического родства с эллинистическими царствами, удержав, однако, вместе с императорским титулом ее правителя римскую республиканскую традицию, в лоне которой и появился этот титул, первоначально обозначавший одержавшего победу и награжденного за нее триумфом главнокомандующего вооруженными силами Рима.
Пережитые империей перемены до известной степени делают обоснованным применение по отношению к обновленному государству кабинетного термина «Византия», который никогда не употреблялся в ней самой, притом что ее столицу наряду с Новым Римом и Константинополем всегда называли также и по-старому — Византием. Во всяком случае, византийский период в истории империи начался с правления Ираклия Великого и продолжался до падения Константинополя в 1453 г.
Эллинизация империи была сопряжена и с изменениями ее границ, с утратой значительной части ее владений на Востоке и Западе и вследствие этого с ослаблением уз, связывавших Ромейскую империю с христианскими государствами Запада, так что преобразование государства повлекло за собойновации в международных отношениях, весьма ощутимые и на Западе. В этом контексте можно говорить и о византийском периоде в истории всей Европы, в том числе и ее Запада, где он продолжался, очевидно, до эпохи Карла Великого, создавшего новую и уже автаркическую империю, усвоившую себе также и титул «Римский». Сам Карл, как известно, мыслил себя вовсе не восстановителем мнимой Западной Римской империи, никогда не существовавшей в действительности, но ставил себя в один ряд с императорами, правившими из столицы на Босфоре. В эпоху Каролингов Запад и Ромейскую империю связывают узы евхаристического общения, принадлежность того и другого мира к единой Православной Кафолической Церкви, но политически и экономически это были уже два разных мира.
Цыпин Владислав, протоиерей - История Европы - Дохристианской и христианской - Т. 8 : Византийская эпоха в истории Европы
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 800 с.
ISBN 978-5-7533-1878-7 (т. 8)
ISBN 978-5-7533-0580-0
Цыпин Владислав, протоиерей - История Европы – Том 8 – Содержание
I. Ромейская империя в VII веке
- 1. Время правления императора Ираклия и Ираклидов
- 2. Правление Фоки
- 3. Император Ираклий в первый период своего правления
- 4. Ислам на границах империи и смерть императора Ираклия
- 5. Царствование Константина III и Ираклия Младшего
- 6. Церковь в правление императоров Фоки и Ираклия
- 7. Правление Константа II
- 8. Правление Константина IV Погоната
- 9. Церковь на пути к VI Вселенскому Собору
- 10. VI Вселенский Собор
- 11. Правление Юстиниана II
- 12. Трулльский Собор
- 13. Правление Леонтия и Апсимара-Тиберия
- 14. Повторное правление Юстиниана II
- 15. Церковь на рубеже VII и VIII столетий
- 16. Ромейская цивилизация
II. Христианские государства Европы в VII веке
- 1. Королевство лангобардов
- 2. Королевство франков
- 3. Церковь Галлии
- 4. Зарейнские владения франкских королей и независимые германские племена
- 5. Ирландия
- 6. Британия
III. Ромейская империя в эпоху иконоборческой смуты
- 1. Правление императоров Филиппика Вардана, Анастасия II и Феодосия III
- 2. Правление Льва Исавра
- 3. Начало иконоборческой смуты
- 4. Император Константин Копроним
- 5. Гонения на иконы при Константине V и противостояние иконоборческой ереси
- 6. Правление императора Льва Хазара
- 7. Правление святой Ирины и Константина VI
- 8. VII Вселенский Собор
- 9. Церковь в конце VIII столетия
- 10. Византийская цивилизация в эпоху правления Исаврийской династии
- 11. Балканские влахи в VII и VIII вв.
IV. Христианские государства Запада в VIII веке
- 1. Королевство лангобардов
- 2. Завоевание Испании мусульманами
- 3. Мусульманская Испания
- 4. Астурийское королевство
- 5. Государство франков в правление Карла Мартелла
- 6. Пипин Короткий — первый король из династии Каролингов
- 7. Правление короля франков Карла Великого
- 8. Карл Великий — император Рима
- 9. Государство и общество в империи Карла Великого
- 10. Палатинская академия
- 11. Кончина Карла Великого и его место в истории
- 12. Церковь в Государстве франков в VIII в.
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