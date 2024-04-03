Седьмой век в истории Ромейской империи — это время правления Ираклия и его потомков — династии, удерживавшей власть в течение столетия; по меркам империи, долгий срок, превзойденный впоследствии лишь Македонской династией и Палеологами. И это была новая эпоха в истории империи, когда она уже при основателе династии — Ираклии, сообразуясь со сложившейся языковой реальностью, оторвалась от своих латинских корней и подверглась эллинизации: греческий язык приобрел в ней официальный статус. Вслед за своим народом, давно уже в массе своей называвшим себя ромеями, само государство стало Ромейской империей. Представляя собой прямое продолжение Римской империи (ромей — греческий эквивалент слова «римлянин»), оно при этом претерпело радикальную эволюцию, явившуюся поздним следствием перенесения столицы и центра тяжести государства с берегов Тибра на берега Босфора, в область грекоязычия.

Другой новацией стало обогащение императорской титулатуры, включение в нее слова «василевс», латинским аналогом которого является rex — титул, равнозначный русскому слову «царь», со всем его семантическим содержанием, оторванным от этимологии, восходящей к имени Гая Юлия Цезаря. Цезарями именовались все римские императоры дохристианской и христианской эпохи начиная с Августа, у которого это было фамильное имя, приобретенное вследствие его усыновления Гаем Цезарем, его двоюродным дедом по матери. Риторы и панегиристы — грекоязычные писатели — давно уже называли императоров василевсами, но до Ираклия республиканские традиции Рима препятствовали включению этого слова в императорскую титулатуру; при Ираклии политическая реальность и живые требования эпохи прорвали плотину юридических предубеждений, и Ромейское государство уже не стеснялось более своей благоприобретенной монархической природы, своего типологического родства с эллинистическими царствами, удержав, однако, вместе с императорским титулом ее правителя римскую республиканскую традицию, в лоне которой и появился этот титул, первоначально обозначавший одержавшего победу и награжденного за нее триумфом главнокомандующего вооруженными силами Рима.

Пережитые империей перемены до известной степени делают обоснованным применение по отношению к обновленному государству кабинетного термина «Византия», который никогда не употреблялся в ней самой, притом что ее столицу наряду с Новым Римом и Константинополем всегда называли также и по-старому — Византием. Во всяком случае, византийский период в истории империи начался с правления Ираклия Великого и продолжался до падения Константинополя в 1453 г.

Эллинизация империи была сопряжена и с изменениями ее границ, с утратой значительной части ее владений на Востоке и Западе и вследствие этого с ослаблением уз, связывавших Ромейскую империю с христианскими государствами Запада, так что преобразование государства повлекло за собойновации в международных отношениях, весьма ощутимые и на Западе. В этом контексте можно говорить и о византийском периоде в истории всей Европы, в том числе и ее Запада, где он продолжался, очевидно, до эпохи Карла Великого, создавшего новую и уже автаркическую империю, усвоившую себе также и титул «Римский». Сам Карл, как известно, мыслил себя вовсе не восстановителем мнимой Западной Римской империи, никогда не существовавшей в действительности, но ставил себя в один ряд с императорами, правившими из столицы на Босфоре. В эпоху Каролингов Запад и Ромейскую империю связывают узы евхаристического общения, принадлежность того и другого мира к единой Православной Кафолической Церкви, но политически и экономически это были уже два разных мира.

Цыпин Владислав, протоиерей - История Европы - Дохристианской и христианской - Т. 8 : Византийская эпоха в истории Европы

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 800 с.

ISBN 978-5-7533-1878-7 (т. 8)

ISBN 978-5-7533-0580-0

Цыпин Владислав, протоиерей - История Европы – Том 8 – Содержание

I. Ромейская империя в VII веке

1. Время правления императора Ираклия и Ираклидов

2. Правление Фоки

3. Император Ираклий в первый период своего правления

4. Ислам на границах империи и смерть императора Ираклия

5. Царствование Константина III и Ираклия Младшего

6. Церковь в правление императоров Фоки и Ираклия

7. Правление Константа II

8. Правление Константина IV Погоната

9. Церковь на пути к VI Вселенскому Собору

10. VI Вселенский Собор

11. Правление Юстиниана II

12. Трулльский Собор

13. Правление Леонтия и Апсимара-Тиберия

14. Повторное правление Юстиниана II

15. Церковь на рубеже VII и VIII столетий

16. Ромейская цивилизация

II. Христианские государства Европы в VII веке

1. Королевство лангобардов

2. Королевство франков

3. Церковь Галлии

4. Зарейнские владения франкских королей и независимые германские племена

5. Ирландия

6. Британия

III. Ромейская империя в эпоху иконоборческой смуты

1. Правление императоров Филиппика Вардана, Анастасия II и Феодосия III

2. Правление Льва Исавра

3. Начало иконоборческой смуты

4. Император Константин Копроним

5. Гонения на иконы при Константине V и противостояние иконоборческой ереси

6. Правление императора Льва Хазара

7. Правление святой Ирины и Константина VI

8. VII Вселенский Собор

9. Церковь в конце VIII столетия

10. Византийская цивилизация в эпоху правления Исаврийской династии

11. Балканские влахи в VII и VIII вв.

IV. Христианские государства Запада в VIII веке