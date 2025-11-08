Цыпин - История Русской Православной Церкви - Синодальный и Новейший периоды (1700-2024)

Существуют проблемы, связанные с периодизацией истории Русской Церкви трех последних столетий. Традиционно в Синодальный период включают также эпоху межпатриаршества, продолжавшуюся с 1700 по 1721 г. Есть, конечно, формальные ос- нования видеть в ней продолжение предыдущего, патриаршего пе- риода, поскольку юридически, пока не был учрежден Святейший Синод, патриаршество не было отменено. Но реальная церковная жизнь при патриаршем местоблюстителе митрополите Рязанском Стефане имела существенно иной характер, чем в XVII столетии, при патриархах. Можно указать на ряд факторов, сближающих эту эпоху с последующим, а не с предыдущим периодом.

Первое обстоятельство связано с соотношением государствен- ной и церковной власти в самой церковной жизни, которое значи- тельно изменилось в сторону преобладания государства, в этом отношении знаменательным событием стало восстановление Мо- настырского приказа в 1701 г. При патриархах было непредстави- мо, чтобы указы по делам церковным издавались даже не царской властью, а боярской думой, а при местоблюстителе митрополите Стефане Сенат издавал такие указы и даже делал выговоры место- блюстителю, и это при том, что как личность митрополит Стефан был более властной и сильной натурой, чем последний патриарх XVII столетия Адриан. Второе обстоятельство связано со значитель- ным усилением западного влияния на церковную жизнь уже в на- чале века, чего в таких масштабах в XVII столетии быть не могло: достаточно сослаться на такие явления, как латинизация духовной школы (применительно к московской Славяно-греко-латинской академии эту латинизацию можно точно датировать—1700 г.), как ставшее характерным и обычным делом замещение архиерейских кафедр выходцами из Киевской академии и лицами, получившими образование на Западе, — это относится ко всем наиболее предста- вительным церковным деятелям эпохи, И наконец, третье обсто- ятельство, заставляющее считать начало XVIII в. рубежом нового периода церковной истории, связано с тем, что учреждение Синода не стало совершенно неожиданным событием, реформа обдумыва- лась, планировалась и готовилась с того момента, как решено было отложить избрание нового патриарха. Ведь нормальным образом избрание должно было состояться не позже, чем через год после кончины патриарха Адриана. Учитывая все эти обстоятельства, время местоблюстительства следует все-таки включить в Сино- дальный период, как это и делается традиционно, но в нем он зани- мает, естественно, особую эпоху.

Своеобразный период церковной истории представляет и время правления последнего царя, от 1894 до 1917 г. Само отношение свято- го императора Николая II к Церкви несло на себе печать его глубоко- го и искреннего благочестия, отличавшего его от предшественников на троне. Характерная черта церковной жизни тех лет — значитель- ное число канонизаций подвижников благочестия: в царствование Николая II к лику святых было причислено больше угодников Бо- жиих, чем за два столетия до него. Но самое важное обстоятельство, побуждающее выделить этот период, заключается в том, что он про- шел под знаком подготовки Поместного Собора, явившись поэтому в некотором смысле переходным к послесинодальной эпохе. И еще одна особенность времени — угроза гонений на Церковь, разра- зившихся после отречения императора, духовно проницательными людьми ощущалась уже тогда, в предреволюционные годы — столь глубоким стало отчуждение от Церкви значительного большинства образованного общества, неудержимо рвавшегося к власти. Учтем еще, что изменения в России в 1905 г. внесли принципиальную но- визну и в правовой статус Православной Церкви.

Цыпин В. А. - История Русской Православной Церкви - Синодальный и Новейший периоды (1700-2024)

Сретенская духовная академия. — 6-е изд., перераб. — Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2025. — 832 с.

ISBN 978-5-7533-19982

Цыпин В. А. - История Русской Православной Церкви - Содержание

Введение. Периодизация истории Русской Церкви Синодального и Новейшего периодов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Глава I. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I

1. Период местоблюстительства

2. Учреждение Святейшего Синода

3. Миссионерство

4. Духовное просвещение

5. Монастыри и монашество

6. Религиозно-нравственное состояние народа и церковная жизнь

7. Церковное искусство

Глава II. Русская Православная Церковь в XVIII в.

1. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1725-1741 гг.

2. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1741-1762 гг.

3. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1762-1801 гг.

4. Епархиальное управление

5. Приходское управление и приходское духовенство

6. Русская Православная Церковь в Речи Посполитой

7. Миссионерство

8. Духовное просвещение

9. Монастыри и монашество

10. Подвижники иноческого благочестия

11. Религиозно-нравственное состояние народа и церковная жизнь

12. Церковное искусство

Глава III. Русская Православная Церковь в XIX в.

1. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1801-1825 гг.

2. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1825-1855 гг.

3. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1855-1881 гг.

4. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1881-1894 гг.

5. Епархиальное управление

6. Приходское управление и приходское духовенство

7. Православие на Кавказе и на западе России

8. Миссионерство

9. Духовное образование

10. История духовных академий

11. Перевод Библии на русский язык и святитель Филарет

12. Святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан (Говоров), затворник Вышенский

13. Богословская наука

14. Церковно-историческая наука

15. Монастыри и монашество

16. Подвижники иноческого благочестия

17. Саровская пустынь и преподобный Серафим

18. Оптина пустынь

19. Религиозно-нравственное состояние общества и религиозно-философская мысль

20. Церковная жизнь

21. Церковное искусство

22. Русская Церковь и православный Восток

Глава IV. Русская Павославная Церковь в царствование святого императора Николая II

1. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1894-1917 гг.

2. Миссионерство

3. Духовная школа и церковная наука

4. Религиозно-нравственное состояние общества и церковная жизнь

5. Церковное искусство

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД

Глава I. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. и восстановление патриаршества

1. Русская Церковь при Временном правительстве

2. Состав и начало деяний Поместного Собора

3. Восстановление патриаршества

4. Биография святителя Тихона

5. Соборные деяния после восстановления патриаршества...

Глава II. Русская Православная Церковь в советскую эпоху

1. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1917-1925 гг.

2. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1925 г.

3. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1926-1936 гг.

4. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1936-1943 гг.

5. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1943-1944 гг.

6. Поместный Собор 1945 г.

7. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1945-1970 гг.

8. Поместный Собор 1971 г.

9. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1971-1987 гг.

10. Тысячелетие Крещения Руси и конец советской эпохи (1988-1990)

11. Епархиальное управление

12. Приходское управление и приходское духовенство

13. Духовные школы

14. Церковная наука и церковная печать

15. Монастыри и монашество

16. Религиозно-нравственное состояние народа и церковная жизнь

Глава III. Русская Православная Церковь на рубеже XX и XXI столетий

1. Поместный Собор 1990 г. и интронизация Святейшего патриарха Алексия II

2. Биография Алексия II до его восшествия на патриарший престол

3. Русская Православная Церковь в период патриаршества Алексия II

4. Поместный Собор 2009 г, и интронизация Святейшего Патриарха Кирилла

5. Биография Святейшего Патриарха Кирилла

6. Русская Православная Церковь в период патриаршества Кирилла

7. Епархиальное управление

8. Приходское управление и приходское духовенство

9. Монастыри и монашество

10. Духовное просвещение

Глава IV. Русское церковное зарубежье

1. Церковная жизнь на канонической территории Московского Патриархата за пределами Советского Союза (1918-1940)

2. Церковная диаспора

3. Духовное просвещение

Источники и литература