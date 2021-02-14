Фридрих Цюндель - Апостольский век

Цюндель - Апостольский век
Историческая часть книги Ф. Цюнделя посвящена начальному «христианству», в ней он описывает условия, способствовавшие возникновению общин в первое столетие. Из только что зародившегося иудеохристианства, прочно укорененного в продолжавшем существовать иудаизме, стараниями Павла образовалось и распространилось христианство эллинистическое, главной — среди многих прочих — отличительной чертой которого было то, что мы сегодня просто не в состоянии себе представить: у этих сообществ не было своей Книги, ни Нового, ни даже Ветхого Завета (Септуагинта существовала к тому времени лишь фрагментарно). Общины складывались благодаря устной «традиции», передаваемой напрямую от человека к человеку, в духовном взаимодействии между людьми. Это значило, что они делились друг с другом не только «добрыми вестями», но и недюжинной духовной силой, делавшей их слова истинными и весомыми. И сила эта, в великие, пусть и редкие, моменты нисходила на людей подобно Святому Духу и воспринималась ими таковым. И силой этой, явившейся следствием их сопричастности с Отцом, творились чудеса, которые даже в отсутствие апостолов, как, например, в Коринфе, были вполне ожидаемы людьми (1 Кор 12:7, Иак 5:14-18).
Читая рассказ Цюнделя о жизни апостолов и о тогдашнем времени, о Божьих делах, о многих чудесах и исцелениях, засвидетельствованных людьми, не перестаешь спрашивать себя: «Почему всего этого нет у нас сегодня? Куда подевалась эта сила веры из времен земной жизни Иисуса и из века апостольского? Почему сегодня для нас чудесное исцеление, совершающееся у всех на глазах по промыслу Божьему, скорее непостижимый пониманию исключительный случай, а не как тогда — возможная и ожидаемая реальность. Тем самым возникает главный вопрос о понимании Евангелия: нужно ли рассматривать представленную в Писании жизнь первых христианских общин только как некоторое историческое явление, определявшееся исключительно присутствием апостолов, или же мы можем надеяться, что и в наше время нам будет дано лицезреть подобные чудесные явления, которые помогут нам в нашей духовной жизни.
Духовный отец Ф. Цюнделя Иоганн Кристоф Блюмгард в 1874 году в своих «Записках из Бад-Болля» в главе «Чудеса» дал ответ на данный вопрос. Приведем отрывок из этой главы, в котором выражена главная мысль Блюмгарда и который позволит русскому читателю познакомиться с учителем и наставником Ф. Цюнделя.
«Естественно возникает вопрос: чудеса случались только в те времена, а затем в более поздние периоды известных нам Откровений стали почти незаметными или вовсе прекратились? Подобные вопросы я слышу нередко и поначалу в какой-то мере признавал их правомерными. Однако, вдумываясь в них, все меньше с ними внутренне соглашался и в итоге решительно вычеркнул для себя это слово «только», все более склоняясь к мысли, что Бог, однажды явившийся нам, не мог допустить полного или почти полного прекращения чудес — событий, исходящих непосредственно от Него, отчего не находящих исчерпывающего или хотя бы какого толкового объяснения. Руководствуясь Писанием, берусь утверждать, что решающим здесь является отношение народа к своему Богу, с которым он пребывает в Завете; именно от него зависит, можно ли увидеть или испытать исходящее от Него одного и посему называемое чудесами. Это предельно ясно и в то же время просто выразил пророк Азария, на которого сошел Дух Божий: «Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас» (2 Пар 15:2).
Будем же и мы пребывать в Господе, как о том говорят нам пророки, Блюмгард и Цюндель. Для нас — великая милость, что нам дано через эти книги все глубже и глубже погружаться в мир веры, познавать благую весть Иисуса человечеству и проникаться пониманием развития Его евангелия со времен апостольских. И для каждого из нас есть у Иисуса особое поручение, нужно только суметь распознать его, а для этого нужно просить Его даровать нам это знание. В тот самый момент, когда мы открываем Отцу свое любящее сердце, когда предаемся ему Именем Иисуса, в тот самый момент превращаются в пыль такие понятия, как карма и вера в звезды, они отступают перед высшим порядком, который торжествует над ними в Небесах.
Фридрих Цюндель - Апостольский век
(Наставления И. К. Блюмгарда и Ф. Цюнделя в помощь изучающим Новый Завет)
М.: Райхль, 2020. — 432 с.; ил.
ISBN 978-5-6041547-4-8
Фридрих Цюндель - Апостольский век - Содержание
Предисловие издателя
Введение
Часть первая. ВОЗВЕЩЕНИЕ
Раздел первый. Община в Иерусалиме и великое время Петра
- Глава 1. Иисус распят и воскрес
- Глава 2. Вознесение и Пятидесятница
- Глава 3. Иисус вновь спасает и исцеляет
- Глава 4. Иисус обличитель и защитник. Анания, Гамалиил
Раздел второй. Распространение Евангелия среди народов Земли
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Глава 1. Стефан
- А. Духовные направления иудаизма в тогдашнем Иерусалиме
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I. Еврейский иудаизм
- а) Храм и саддукеи
- б) Синагога и фарисеи
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II. Иудеи-эллинисты (грекоговорящие иудеи)
- а) Либертинцы
- б) Александрийцы
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III. Кризис Стефана
- а) Попечители бедных
- б) Обвинение Стефана
- в) Речь Стефана
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Глава 2. Филипп
- а) Самария
- б) Вельможа из Эфиопии
- Глава 3. Общий итог времени Петра. Миссионерское путешествие Петра
- Глава 4. Корнилий
- Глава 5. Завершение служения Петра
- Глава 6. Антиохия
- Глава 7. Савл
- Глава 8. Призвание на проповедь Евангелия
- Глава 9. Так называемый Апостольский собор
Раздел третий. Великий этап служения апостола Павла
- Глава 1. Второе миссионерское путешествие по Малой Азии
- Глава 2. Филиппы
- Глава 3. Фессалоника и Верия
- Глава 4. Афины
- Глава 5. Коринф
- Глава 6. Ефес
Раздел четвертый. Заключительное повествование о временах апостольских
- Глава 1. Дальнейшая судьба апостола Павла
- Глава 2. Обстановка в конце апостольского века
Часть вторая. УЧЕНИЕ
Раздел первый. Спасение во Христе в толковании апостола Павла
- Введение
- Глава 1. Объективность
- Глава 2. Универсальность
- Глава 3. Свобода
Раздел второй. Послания апостола Павла
- Глава 1. Краткий обзор
- Глава 2. Послание к Галатам
- Глава 3. Послание к Колоссянам
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