Фридрих Цюндель - Апостольский век

Историческая часть книги Ф. Цюнделя посвящена начальному «христианству», в ней он описывает условия, способствовавшие возникновению общин в первое столетие. Из только что зародившегося иудеохристианства, прочно укорененного в продолжавшем существовать иудаизме, стараниями Павла образовалось и распространилось христианство эллинистическое, главной — среди многих прочих — отличительной чертой которого было то, что мы сегодня просто не в состоянии себе представить: у этих сообществ не было своей Книги, ни Нового, ни даже Ветхого Завета (Септуагинта существовала к тому времени лишь фрагментарно). Общины складывались благодаря устной «традиции», передаваемой напрямую от человека к человеку, в духовном взаимодействии между людьми. Это значило, что они делились друг с другом не только «добрыми вестями», но и недюжинной духовной силой, делавшей их слова истинными и весомыми. И сила эта, в великие, пусть и редкие, моменты нисходила на людей подобно Святому Духу и воспринималась ими таковым. И силой этой, явившейся следствием их сопричастности с Отцом, творились чудеса, которые даже в отсутствие апостолов, как, например, в Коринфе, были вполне ожидаемы людьми (1 Кор 12:7, Иак 5:14-18).

Читая рассказ Цюнделя о жизни апостолов и о тогдашнем времени, о Божьих делах, о многих чудесах и исцелениях, засвидетельствованных людьми, не перестаешь спрашивать себя: «Почему всего этого нет у нас сегодня? Куда подевалась эта сила веры из времен земной жизни Иисуса и из века апостольского? Почему сегодня для нас чудесное исцеление, совершающееся у всех на глазах по промыслу Божьему, скорее непостижимый пониманию исключительный случай, а не как тогда — возможная и ожидаемая реальность. Тем самым возникает главный вопрос о понимании Евангелия: нужно ли рассматривать представленную в Писании жизнь первых христианских общин только как некоторое историческое явление, определявшееся исключительно присутствием апостолов, или же мы можем надеяться, что и в наше время нам будет дано лицезреть подобные чудесные явления, которые помогут нам в нашей духовной жизни.

Духовный отец Ф. Цюнделя Иоганн Кристоф Блюмгард в 1874 году в своих «Записках из Бад-Болля» в главе «Чудеса» дал ответ на данный вопрос. Приведем отрывок из этой главы, в котором выражена главная мысль Блюмгарда и который позволит русскому читателю познакомиться с учителем и наставником Ф. Цюнделя.

«Естественно возникает вопрос: чудеса случались только в те времена, а затем в более поздние периоды известных нам Откровений стали почти незаметными или вовсе прекратились? Подобные вопросы я слышу нередко и поначалу в какой-то мере признавал их правомерными. Однако, вдумываясь в них, все меньше с ними внутренне соглашался и в итоге решительно вычеркнул для себя это слово «только», все более склоняясь к мысли, что Бог, однажды явившийся нам, не мог допустить полного или почти полного прекращения чудес — событий, исходящих непосредственно от Него, отчего не находящих исчерпывающего или хотя бы какого толкового объяснения. Руководствуясь Писанием, берусь утверждать, что решающим здесь является отношение народа к своему Богу, с которым он пребывает в Завете; именно от него зависит, можно ли увидеть или испытать исходящее от Него одного и посему называемое чудесами. Это предельно ясно и в то же время просто выразил пророк Азария, на которого сошел Дух Божий: «Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас» (2 Пар 15:2).

Будем же и мы пребывать в Господе, как о том говорят нам пророки, Блюмгард и Цюндель. Для нас — великая милость, что нам дано через эти книги все глубже и глубже погружаться в мир веры, познавать благую весть Иисуса человечеству и проникаться пониманием развития Его евангелия со времен апостольских. И для каждого из нас есть у Иисуса особое поручение, нужно только суметь распознать его, а для этого нужно просить Его даровать нам это знание. В тот самый момент, когда мы открываем Отцу свое любящее сердце, когда предаемся ему Именем Иисуса, в тот самый момент превращаются в пыль такие понятия, как карма и вера в звезды, они отступают перед высшим порядком, который торжествует над ними в Небесах.

Фридрих Цюндель - Апостольский век

(Наставления И. К. Блюмгарда и Ф. Цюнделя в помощь изучающим Новый Завет)

М.: Райхль, 2020. — 432 с.; ил.

ISBN 978-5-6041547-4-8

Фридрих Цюндель - Апостольский век - Содержание

Предисловие издателя

Введение

Часть первая. ВОЗВЕЩЕНИЕ

Раздел первый. Община в Иерусалиме и великое время Петра

Глава 1. Иисус распят и воскрес

Иисус распят и воскрес Глава 2. Вознесение и Пятидесятница

Вознесение и Пятидесятница Глава 3. Иисус вновь спасает и исцеляет

Иисус вновь спасает и исцеляет Глава 4. Иисус обличитель и защитник. Анания, Гамалиил

Раздел второй. Распространение Евангелия среди народов Земли

Глава 1. Стефан А. Духовные направления иудаизма в тогдашнем Иерусалиме I. Еврейский иудаизм а) Храм и саддукеи б) Синагога и фарисеи II. Иудеи-эллинисты (грекоговорящие иудеи) а) Либертинцы б) Александрийцы III. Кризис Стефана а) Попечители бедных б) Обвинение Стефана в) Речь Стефана

Стефан Глава 2. Филипп а) Самария б) Вельможа из Эфиопии

Глава 3. Общий итог времени Петра. Миссионерское путешествие Петра

Глава 4. Корнилий

Глава 5. Завершение служения Петра

Глава 6. Антиохия

Глава 7. Савл

Глава 8. Призвание на проповедь Евангелия

Глава 9. Так называемый Апостольский собор

Раздел третий. Великий этап служения апостола Павла

Глава 1. Второе миссионерское путешествие по Малой Азии

Глава 2. Филиппы

Глава 3. Фессалоника и Верия

Глава 4. Афины

Глава 5. Коринф

Глава 6. Ефес

Раздел четвертый. Заключительное повествование о временах апостольских

Глава 1. Дальнейшая судьба апостола Павла

Глава 2. Обстановка в конце апостольского века

Часть вторая. УЧЕНИЕ

Раздел первый. Спасение во Христе в толковании апостола Павла

Введение

Глава 1. Объективность

Глава 2. Универсальность

Глава 3. Свобода

Раздел второй. Послания апостола Павла

Глава 1. Краткий обзор

Глава 2. Послание к Галатам

Глава 3. Послание к Колоссянам

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