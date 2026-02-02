Иудаизм после дарования Торы на горе Синай почти полтора тысячелетия широко и свободно развивался (с разными периодами взлета и застоя, с периодами неразрывного единства еврейского народа и в борьбе различных внутриеврейских идеологических групп), непрерывно доказывая евреям и всему миру свою универсальность, всеохватность, способность решать все и любые задачи, которые жизнь ставит перед отдельным евреем в частности и перед еврейским народом в целом. Он реализовывал в народной и личной еврейской жизни гибкое, изменяющееся для разных условий, но всегда изначально и строго Б-жественное слово Торы, принял письменное слово Б-га и развил, расширил и распространил на все области непрерывно меняющейся еврейской жизни полученное от Него же Устное учение, конкретизировал Закон для соблюдения и исполнения (Алаху), создал механизмы изменения Закона в соответствии с изменяющимися условиями еврейской жизни, сделав Закон всегда современным, всегда актуальным и всегда всеохватывающим. Но так продолжалось до разрушения Второго Храма и еще немного времени после его разрушения. А потом иудаизму пришлось уйти в изгнание. Даже Вавилонский Талмуд создавался уже в галуте (параллельно Иерусалимскому Талмуду, записанному в Стране, в г. Тверия). Процитируем рава Элиэзера Берковича (его книгу «Не на небесах. Природа и функция еврейского закона», перевод с английского Мириам Китросской. Иерусалим: Маханаим, 2012, начало 4-й главы): «Поскольку алаха́ занимается применением слов Торы, ее учений и заповедей к реальным жизненным ситуациям, область ее действия сужается по мере того, как контроль над жизнью уходит из рук еврейского народа. … В изгнании встреча Торы с реальностью превращается в конфронтацию, тогда как в самостоятельной еврейской жизни это задача, которую нужно решать. В положении конфронтации алаха́ может заботиться только о сохранении: о том, как сохранить людям жизнь с ее еврейским характером в гуще политически враждебного и духовно-этически чуждого мира. Алаха в изгнании – это, главным образом, алаха защитительная, зачастую занимающая оборонительные позиции». В развитии алахи изгнания четко прослеживаются несколько этапов.

Первый – примерно от начала записи Талмуда (III век ИХ летоисчисления) до VIII—IX веков, когда зона влияния алахи и круг решаемых ей вопросов сильно сузились, но сильного чуждого евреям влияния еще не ощущалось (христиане были заняты внутренним построением своего здания религии, мусульмане только появились в VII веке).

Второй этап (примерно IX—XV века) – период активного влияния чужих религий на евреев, дискуссии и диспуты иудаизма с окружением. Алаха в Европе в этот период (сначала творившаяся в основном в Германии, а после Первого крестового похода 1096 года и разгрома еврейских общин в Германии и в восточной Европе, в первую очередь на Балканах, переместившая свой центр тяжести во Францию) была вынуждена противостоять окрепшему христианству и испытывала сильное влияние христианских идей (в христианских странах) и идей ислама (в странах под властью мусульман).

Многие алахические решения в Европе того времени занимались приспособлением терпимой жизни еврейского меньшинства во враждебном христианском окружении, а часть еврейских алахических решений именно для сохранения евреев и избегания излишних опасных трений, в стремлении не дать христианам лишних поводов для притеснений евреев, а то и в целях защиты евреев от возможных актов христианской агрессии, просто полностью копировали решения христианских богословов (желающих подробнее ознакомиться с этой темой мы отсылаем к академическому курсу Открытого университета Израиля «Евреи и христиане в Средние века», учебник к которому на русском языке выложен в интернете в свободном доступе). Именно жизнью в разном религиозном окружении нееврейских народов (христиане или мусульмане) объясняется большинство различий в вынужденной приспосабливаться к своему окружению алахе ашкеназов и сефардов.

Дацковский И. - Орбиты Израиля - Том 1

Издание третье, исправленное и дополненное. - «Издательские решения», 2021. – 164 с.

ISBN 978-5-00-539011-0

Дацковский И. - Орбиты Израиля - Том 1 – Содержание

Предисловие

Введение

1. Изучение Торы и место евреев в мире

1.1. Аспект «сказал». Тора

1.2. Аспект «сделал». Мир, в первую очередь наш материальный мир

1.3. Идеальное еврейское общество

1.4. Заключение

2. Развитие ребенка. Гомогенные группы обучения. Идеальный путь обучения

2.1. Современное положение в школе. Не только в израильской

2.2. Цели воспитания и образования

2.3. Развитие ребенка

2.4. Детальное составление учебной программы и парность комплекта учебных материалов

2.5. Мультфильмы – диафильмы

2.6. Как учить в школьных коллективах очень разных по уровню детей

2.7. Интегрированное, или включенное (инклюзивное), обучение (inclusive education)

2.8. Синдром пустой головы

2.9. Необходимость ранней диагностики отставания в развитии и своевременной коррекции отклонений

2.10. Эмоциональное воспитание младенца

2.11. Роль семьи

2.12. Каникулы

2.13. Записанные видеолекции и интернет-курсы

2.14. Единство народа определяется единством школы

2.15. Эскизный план необходимейших изменений школы в Израиле

3. Армия

3.1. Мозги молодежи и армия

3.2. Служба в армии в период возможного взлета в специальности и в жизненном устройстве

3.3. Девочки в армии (пока – вне аспекта требующейся святости стана)

3.4. Добровольная контрактная профессиональная армия

3.5. Источники и причины побед еврейской армии, как их видит Тора

3.6. Структура еврейской армии по Торе

3.7. Необходимое сегодня построение еврейской армии в Израиле

3.8. Комиссары в еврейской армии

3.9. Эскизный план военной подготовки армейского состава

Об авторе

Дацковский И. - Политический иудаизм

«Издательские решения», 2022. – 194 с.

ISBN 978-5-00-560097-4

Дацковский И. - Политический иудаизм – Содержание

Предисловие

1. Разное

1.1 Горький плач. Семь невыученных уроков древнего свитка

1.2 Трудный путь к свободе

1.3. Два Египта

1.4. Две стороны

1.5. Куда ведет молчание о существенном

1.6. Исполнение пророчества

1.7. Еврейское существование. Сюрреализм

1.8. Мы обвиняем!

1.9. Сравнение с Древним Египтом

1.10. Странная религия

1.11. Воспоминания о будущей Хануке

1.12. Незнакомый мир харедим

1.13. Строим Вавилонские башни

1.14. Чуждые имена

1.15. Война в Ираке и разрушение структуры мира

1.16. Горе тебе, Эль-Акса

1.17. Высшая справедливость

1.18. Террор и мiръ

1.19. Религиозность партий в Кнессете

1.20. Глубина демократии и мирный процесс

1.21. Уточним термины в споре

2. Границы Израиля

2.1. Два государства

2.2. Что нам делать с Газой

2.3. Границы Израиля

2.4. Пророк Йона о бегстве из Газы

2.5. Уходить ли нам из Газы?

2.6. Территории в обмен на мир. Прецедент

2.7. Допотопность страны Израиля и мирный процесс

3. Сделка Шалита

3.1. Возвращаясь к сделке Шалита

3.2. Сделка по Шалиту

4. Земля Израиля

4.1. Седьмой год в Израиле

4.2. Тора об опреснении воды в Израиле

4.3. Незаконность поселений

Аспекты конфликта

4.4. Госкашрут

5. Деяние Пинхаса

5.1. Нет, не Пинхас

5.2. Пинхас дает нам урок

6. Еврейский календарь

6.1. Можно ли христианскую идею выразить еврейским языком?

6.2. О зимнем времени. и не только

6.3. Чудо еврейского календаря

7. Палестинцы

7.1. Пять уровней «конфликта»

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 2. Шмот - Комментарии к недельным главам Торы

«Издательские решения», 2021. – 164 с.

ISBN 978-5-00-553511-5

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 2. Шмот – Содержание

2. Шмот

2.1. Недельная глава «Шмот»

2.2. Недельная глава «Ваэра»

2.3. Недельная глава «Бо»

2.4. Недельная глава «Бешалах»

2.5. Недельная глава «Итро»

2.6. Недельная глава «Мишпатим»

Приложение к недельной главе «Мишпатим»

Причинность (этиология) болезней по Торе .

2.7. Недельная глава «Трума»

2.8. Недельная глава «Тецаве»

Приложение к недельной главе «Тецаве»

Горький плач. Семь невыученных уроков древнего свитка

2.9. Недельная глава «Ки Тиса»

2.10. Недельная глава «Ваякбель»

2.11. Недельная глава «Пекудей»

Об авторе

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 3. Ваикра - Комментарии к недельным главам Торы

«Издательские решения», 2021. – 133 с.

ISBN 978-5-00-554615-9

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 3. Ваикра – Содержание

3. Ваикра

3.1. Недельная глава «Ваикра»

3.2. Недельная глава «Цав»

3.3. Недельная глава «Шмини»

3.4. Недельная глава «Тазрйа»

3.5. Недельная глава «Мецора»

3.6. Недельная глава «Ахарей»

3.7. Недельная глава «Кдошим»

3.8. Недельная глава «Эмор»

3.9. Недельная глава «БеИар Синай»

3.10. Недельная глава «Веху котай»

Приложения. Авторские молитвы

1. Варианты текстов «молитвы врача от РАМБАМа»

2. Личная молитва

3. Добавления к молитве «Амида»

Об авторе

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 5. Дварим - Комментарии к недельным главам Торы

«Издательские решения», 2022. – 123 с.

ISBN 978-5-00-591841-3

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 5. Дварим – Содержание

5. Дварим

5.1. Глава «Дварим»

5.2. Глава «Ваэтханан»

5.3. Глава «Экев»

5.4. Глава «Ръэ»

5.5. Глава «Шофтим»

5.6. Глава «Ки Теце»

5.7. Глава «Ки Таво»

5.8. Глава «Ницавим»

5.9. Глава «Вайелех»

5.10. Глава «Аазину»

5.11. Глава «ВэЗот haBpaxa»

Приложения

Цель и смысл жизни человека. Тетрада смысла в логотерапии Виктора Франкла

Предисловие к переводу на русский язык книги Рава Зеева Гринвальда «Законы йихуда (уединения)»

Об авторе

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 6. Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар - Дополнение комментариев к недельным главам Торы

«Издательские решения», 2022. – 158 с.

ISBN 978-5-00-591352-4

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 6. Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар – Содержание

Введение-2

1. Берешит

1.1. Недельная глава «Берешит»

1.2. Недельная глава «Ноах»

1.3. Недельная глава «Лех Леха»

1.4. Недельная глава «Вайера»

1.5. Недельная глава «Хаей Сара»

1.6. Недельная глава «Толдот»

1.7. Недельная глава «Вайеце»

1.8. Недельная глава «Ваишлах»

1.9. Недельная глава «Вайешев»

1.10. Недельная глава «Микец»

1.11. Недельная глава «Ваигаш»

1.12. Недельная глава «Ваехи»

2. Шмот

2.1. Недельная глава «Шмот»

2.2. Недельная глава «Ваэра»

2.3. Недельная глава «Бо»

2.4. Недельная глава «Бешалах»

2.5. Недельная глава «Итро»

2.6. Недельная глава «Мишпатим»

2.7. Недельная глава «Трума»

2.8. Недельная глава «Тецаве»

2.9. Недельная глава «Ки Тисса»

2.10. Недельная глава «Ваякhель»

2.11. Недельная глава «Пекудей»

3. Ваикра

3.1. Недельная глава «Ваикра»

3.2. Недельная глава «Цав»

3.3. Недельная глава «Шмини»

3.4. Недельная глава «Тазриа»

3.5. Недельная глава «Мецора»

3.6. Недельная глава «Ахарей Мот»

3.7. Недельная глава «Кдошим»

3.8. Недельная глава «Эмор»

3.9. Недельная глава «Беhар Синай»

3.10. Недельная глава «Бехукотай»

4. Бемидбар