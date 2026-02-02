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Дацковский - Орбиты Израиля - Политический иудаизм - Комментарии к недельным главам Торы

Дацковский И. - Орбиты Израиля - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Bible Commentaries, Theology
Иудаизм после дарования Торы на горе Синай почти полтора тысячелетия широко и свободно развивался (с разными периодами взлета и застоя, с периодами неразрывного единства еврейского народа и в борьбе различных внутриеврейских идеологических групп), непрерывно доказывая евреям и всему миру свою универсальность, всеохватность, способность решать все и любые задачи, которые жизнь ставит перед отдельным евреем в частности и перед еврейским народом в целом. Он реализовывал в народной и личной еврейской жизни гибкое, изменяющееся для разных условий, но всегда изначально и строго Б-жественное слово Торы, принял письменное слово Б-га и развил, расширил и распространил на все области непрерывно меняющейся еврейской жизни полученное от Него же Устное учение, конкретизировал Закон для соблюдения и исполнения (Алаху), создал механизмы изменения Закона в соответствии с изменяющимися условиями еврейской жизни, сделав Закон всегда современным, всегда актуальным и всегда всеохватывающим. Но так продолжалось до разрушения Второго Храма и еще немного времени после его разрушения. А потом иудаизму пришлось уйти в изгнание. Даже Вавилонский Талмуд создавался уже в галуте (параллельно Иерусалимскому Талмуду, записанному в Стране, в г. Тверия). Процитируем рава Элиэзера Берковича (его книгу «Не на небесах. Природа и функция еврейского закона», перевод с английского Мириам Китросской. Иерусалим: Маханаим, 2012, начало 4-й главы): «Поскольку алаха́ занимается применением слов Торы, ее учений и заповедей к реальным жизненным ситуациям, область ее действия сужается по мере того, как контроль над жизнью уходит из рук еврейского народа. … В изгнании встреча Торы с реальностью превращается в конфронтацию, тогда как в самостоятельной еврейской жизни это задача, которую нужно решать. В положении конфронтации алаха́ может заботиться только о сохранении: о том, как сохранить людям жизнь с ее еврейским характером в гуще политически враждебного и духовно-этически чуждого мира. Алаха в изгнании – это, главным образом, алаха защитительная, зачастую занимающая оборонительные позиции». В развитии алахи изгнания четко прослеживаются несколько этапов.
Первый – примерно от начала записи Талмуда (III век ИХ летоисчисления) до VIII—IX веков, когда зона влияния алахи и круг решаемых ей вопросов сильно сузились, но сильного чуждого евреям влияния еще не ощущалось (христиане были заняты внутренним построением своего здания религии, мусульмане только появились в VII веке).
Второй этап (примерно IX—XV века) – период активного влияния чужих религий на евреев, дискуссии и диспуты иудаизма с окружением. Алаха в Европе в этот период (сначала творившаяся в основном в Германии, а после Первого крестового похода 1096 года и разгрома еврейских общин в Германии и в восточной Европе, в первую очередь на Балканах, переместившая свой центр тяжести во Францию) была вынуждена противостоять окрепшему христианству и испытывала сильное влияние христианских идей (в христианских странах) и идей ислама (в странах под властью мусульман).
Многие алахические решения в Европе того времени занимались приспособлением терпимой жизни еврейского меньшинства во враждебном христианском окружении, а часть еврейских алахических решений именно для сохранения евреев и избегания излишних опасных трений, в стремлении не дать христианам лишних поводов для притеснений евреев, а то и в целях защиты евреев от возможных актов христианской агрессии, просто полностью копировали решения христианских богословов (желающих подробнее ознакомиться с этой темой мы отсылаем к академическому курсу Открытого университета Израиля «Евреи и христиане в Средние века», учебник к которому на русском языке выложен в интернете в свободном доступе). Именно жизнью в разном религиозном окружении нееврейских народов (христиане или мусульмане) объясняется большинство различий в вынужденной приспосабливаться к своему окружению алахе ашкеназов и сефардов.

Дацковский И. - Орбиты Израиля - Том 1

Издание третье, исправленное и дополненное. - «Издательские решения», 2021. – 164 с.
ISBN 978-5-00-539011-0

Дацковский И. - Орбиты Израиля - Том 1 – Содержание

Предисловие
Введение
1. Изучение Торы и место евреев в мире
  • 1.1. Аспект «сказал». Тора
  • 1.2. Аспект «сделал». Мир, в первую очередь наш материальный мир
  • 1.3. Идеальное еврейское общество
  • 1.4. Заключение
2. Развитие ребенка. Гомогенные группы обучения. Идеальный путь обучения
  • 2.1. Современное положение в школе. Не только в израильской
  • 2.2. Цели воспитания и образования
  • 2.3. Развитие ребенка
  • 2.4. Детальное составление учебной программы и парность комплекта учебных материалов
  • 2.5. Мультфильмы – диафильмы
  • 2.6. Как учить в школьных коллективах очень разных по уровню детей
  • 2.7. Интегрированное, или включенное (инклюзивное), обучение (inclusive education)
  • 2.8. Синдром пустой головы
  • 2.9. Необходимость ранней диагностики отставания в развитии и своевременной коррекции отклонений
  • 2.10. Эмоциональное воспитание младенца
  • 2.11. Роль семьи
  • 2.12. Каникулы
  • 2.13. Записанные видеолекции и интернет-курсы
  • 2.14. Единство народа определяется единством школы
  • 2.15. Эскизный план необходимейших изменений школы в Израиле
3. Армия
  • 3.1. Мозги молодежи и армия
  • 3.2. Служба в армии в период возможного взлета в специальности и в жизненном устройстве
  • 3.3. Девочки в армии (пока – вне аспекта требующейся святости стана)
  • 3.4. Добровольная контрактная профессиональная армия
  • 3.5. Источники и причины побед еврейской армии, как их видит Тора
  • 3.6. Структура еврейской армии по Торе
  • 3.7. Необходимое сегодня построение еврейской армии в Израиле
  • 3.8. Комиссары в еврейской армии
  • 3.9. Эскизный план военной подготовки армейского состава
Об авторе

Дацковский И. - Политический иудаизмДацковский И. - Политический иудаизм

«Издательские решения», 2022. – 194 с.
ISBN 978-5-00-560097-4

Дацковский И. - Политический иудаизм – Содержание

Предисловие
1. Разное
  • 1.1 Горький плач. Семь невыученных уроков древнего свитка
  • 1.2 Трудный путь к свободе
  • 1.3. Два Египта
  • 1.4. Две стороны
  • 1.5. Куда ведет молчание о существенном
  • 1.6. Исполнение пророчества
  • 1.7. Еврейское существование. Сюрреализм
  • 1.8. Мы обвиняем!
  • 1.9. Сравнение с Древним Египтом
  • 1.10. Странная религия
  • 1.11. Воспоминания о будущей Хануке
  • 1.12. Незнакомый мир харедим
  • 1.13. Строим Вавилонские башни
  • 1.14. Чуждые имена
  • 1.15. Война в Ираке и разрушение структуры мира
  • 1.16. Горе тебе, Эль-Акса
  • 1.17. Высшая справедливость
  • 1.18. Террор и мiръ
  • 1.19. Религиозность партий в Кнессете
  • 1.20. Глубина демократии и мирный процесс
  • 1.21. Уточним термины в споре
2. Границы Израиля
  • 2.1. Два государства
  • 2.2. Что нам делать с Газой
  • 2.3. Границы Израиля
  • 2.4. Пророк Йона о бегстве из Газы
  • 2.5. Уходить ли нам из Газы?
  • 2.6. Территории в обмен на мир. Прецедент
  • 2.7. Допотопность страны Израиля и мирный процесс
3. Сделка Шалита
  • 3.1. Возвращаясь к сделке Шалита
  • 3.2. Сделка по Шалиту
4. Земля Израиля
  • 4.1. Седьмой год в Израиле
  • 4.2. Тора об опреснении воды в Израиле
  • 4.3. Незаконность поселений
  • Аспекты конфликта
  • 4.4. Госкашрут
5. Деяние Пинхаса
  • 5.1. Нет, не Пинхас
  • 5.2. Пинхас дает нам урок
6. Еврейский календарь
  • 6.1. Можно ли христианскую идею выразить еврейским языком?
  • 6.2. О зимнем времени. и не только
  • 6.3. Чудо еврейского календаря
7. Палестинцы
  • 7.1. Пять уровней «конфликта»

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 2. Шмот - Комментарии к недельным главам ТорыИсраэль Дацковский - Роса пустыни 2. Шмот - Комментарии к недельным главам Торы

«Издательские решения», 2021. – 164 с.
ISBN 978-5-00-553511-5

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 2. Шмот – Содержание

2. Шмот
  • 2.1. Недельная глава «Шмот»
  • 2.2. Недельная глава «Ваэра»
  • 2.3. Недельная глава «Бо»
  • 2.4. Недельная глава «Бешалах»
  • 2.5. Недельная глава «Итро»
  • 2.6. Недельная глава «Мишпатим»
  • Приложение к недельной главе «Мишпатим»
  • Причинность (этиология) болезней по Торе .
  • 2.7. Недельная глава «Трума»
  • 2.8. Недельная глава «Тецаве»
  • Приложение к недельной главе «Тецаве»
  • Горький плач. Семь невыученных уроков древнего свитка
  • 2.9. Недельная глава «Ки Тиса»
  • 2.10. Недельная глава «Ваякбель»
  • 2.11. Недельная глава «Пекудей»
Об авторе

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 3. Ваикра - Комментарии к недельным главам ТорыИсраэль Дацковский - Роса пустыни 3. Ваикра - Комментарии к недельным главам Торы

«Издательские решения», 2021. – 133 с.
ISBN 978-5-00-554615-9

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 3. Ваикра – Содержание

3. Ваикра
  • 3.1. Недельная глава «Ваикра»
  • 3.2. Недельная глава «Цав»
  • 3.3. Недельная глава «Шмини»
  • 3.4. Недельная глава «Тазрйа»
  • 3.5. Недельная глава «Мецора»
  • 3.6. Недельная глава «Ахарей»
  • 3.7. Недельная глава «Кдошим»
  • 3.8. Недельная глава «Эмор»
  • 3.9. Недельная глава «БеИар Синай»
  • 3.10. Недельная глава «Веху котай»
Приложения. Авторские молитвы
  • 1. Варианты текстов «молитвы врача от РАМБАМа»
  • 2. Личная молитва
  • 3. Добавления к молитве «Амида»
Об авторе

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 5. Дварим - Комментарии к недельным главам ТорыИсраэль Дацковский - Роса пустыни 5. Дварим - Комментарии к недельным главам Торы

«Издательские решения», 2022. – 123 с.
ISBN 978-5-00-591841-3

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 5. Дварим – Содержание

5. Дварим
  • 5.1. Глава «Дварим»
  • 5.2. Глава «Ваэтханан»
  • 5.3. Глава «Экев»
  • 5.4. Глава «Ръэ»
  • 5.5. Глава «Шофтим»
  • 5.6. Глава «Ки Теце»
  • 5.7. Глава «Ки Таво»
  • 5.8. Глава «Ницавим»
  • 5.9. Глава «Вайелех»
  • 5.10. Глава «Аазину»
  • 5.11. Глава «ВэЗот haBpaxa»
Приложения
Цель и смысл жизни человека. Тетрада смысла в логотерапии Виктора Франкла
Предисловие к переводу на русский язык книги Рава Зеева Гринвальда «Законы йихуда (уединения)»
Об авторе

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 6. Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар - Дополнение комментариев к недельным главам ТорыИсраэль Дацковский - Роса пустыни 6. Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар - Дополнение комментариев к недельным главам Торы

«Издательские решения», 2022. – 158 с.
ISBN 978-5-00-591352-4

Исраэль Дацковский - Роса пустыни 6. Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар – Содержание

Введение-2
1. Берешит
  • 1.1. Недельная глава «Берешит»
  • 1.2. Недельная глава «Ноах»
  • 1.3. Недельная глава «Лех Леха»
  • 1.4. Недельная глава «Вайера»
  • 1.5. Недельная глава «Хаей Сара»
  • 1.6. Недельная глава «Толдот»
  • 1.7. Недельная глава «Вайеце»
  • 1.8. Недельная глава «Ваишлах»
  • 1.9. Недельная глава «Вайешев»
  • 1.10. Недельная глава «Микец»
  • 1.11. Недельная глава «Ваигаш»
  • 1.12. Недельная глава «Ваехи»
2. Шмот
  • 2.1. Недельная глава «Шмот»
  • 2.2. Недельная глава «Ваэра»
  • 2.3. Недельная глава «Бо»
  • 2.4. Недельная глава «Бешалах»
  • 2.5. Недельная глава «Итро»
  • 2.6. Недельная глава «Мишпатим»
  • 2.7. Недельная глава «Трума»
  • 2.8. Недельная глава «Тецаве»
  • 2.9. Недельная глава «Ки Тисса»
  • 2.10. Недельная глава «Ваякhель»
  • 2.11. Недельная глава «Пекудей»
3. Ваикра
  • 3.1. Недельная глава «Ваикра»
  • 3.2. Недельная глава «Цав»
  • 3.3. Недельная глава «Шмини»
  • 3.4. Недельная глава «Тазриа»
  • 3.5. Недельная глава «Мецора»
  • 3.6. Недельная глава «Ахарей Мот»
  • 3.7. Недельная глава «Кдошим»
  • 3.8. Недельная глава «Эмор»
  • 3.9. Недельная глава «Беhар Синай»
  • 3.10. Недельная глава «Бехукотай»
4. Бемидбар
  • 4.1. Недельная глава «Бемидбар»
  • 4.2. Недельная глава «Насо»
  • 4.3. Недельная глава «Беhаалотха»
  • 4.4. Недельная глава «Шлах»
  • 4.5. Недельная глава «Корах»
  • 4.6. Недельная глава «Хуккат»
  • 4.7. Недельная глава «Балак»
  • 4.8. Недельная глава «Пинхас»
  • 4.9. Недельная глава «Матот»
  • 4.10. Недельная глава «Масэй»
Views 325
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

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