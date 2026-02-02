Дацковский - Орбиты Израиля - Политический иудаизм - Комментарии к недельным главам Торы
Иудаизм после дарования Торы на горе Синай почти полтора тысячелетия широко и свободно развивался (с разными периодами взлета и застоя, с периодами неразрывного единства еврейского народа и в борьбе различных внутриеврейских идеологических групп), непрерывно доказывая евреям и всему миру свою универсальность, всеохватность, способность решать все и любые задачи, которые жизнь ставит перед отдельным евреем в частности и перед еврейским народом в целом. Он реализовывал в народной и личной еврейской жизни гибкое, изменяющееся для разных условий, но всегда изначально и строго Б-жественное слово Торы, принял письменное слово Б-га и развил, расширил и распространил на все области непрерывно меняющейся еврейской жизни полученное от Него же Устное учение, конкретизировал Закон для соблюдения и исполнения (Алаху), создал механизмы изменения Закона в соответствии с изменяющимися условиями еврейской жизни, сделав Закон всегда современным, всегда актуальным и всегда всеохватывающим. Но так продолжалось до разрушения Второго Храма и еще немного времени после его разрушения. А потом иудаизму пришлось уйти в изгнание. Даже Вавилонский Талмуд создавался уже в галуте (параллельно Иерусалимскому Талмуду, записанному в Стране, в г. Тверия). Процитируем рава Элиэзера Берковича (его книгу «Не на небесах. Природа и функция еврейского закона», перевод с английского Мириам Китросской. Иерусалим: Маханаим, 2012, начало 4-й главы): «Поскольку алаха́ занимается применением слов Торы, ее учений и заповедей к реальным жизненным ситуациям, область ее действия сужается по мере того, как контроль над жизнью уходит из рук еврейского народа. … В изгнании встреча Торы с реальностью превращается в конфронтацию, тогда как в самостоятельной еврейской жизни это задача, которую нужно решать. В положении конфронтации алаха́ может заботиться только о сохранении: о том, как сохранить людям жизнь с ее еврейским характером в гуще политически враждебного и духовно-этически чуждого мира. Алаха в изгнании – это, главным образом, алаха защитительная, зачастую занимающая оборонительные позиции». В развитии алахи изгнания четко прослеживаются несколько этапов.
Первый – примерно от начала записи Талмуда (III век ИХ летоисчисления) до VIII—IX веков, когда зона влияния алахи и круг решаемых ей вопросов сильно сузились, но сильного чуждого евреям влияния еще не ощущалось (христиане были заняты внутренним построением своего здания религии, мусульмане только появились в VII веке).
Второй этап (примерно IX—XV века) – период активного влияния чужих религий на евреев, дискуссии и диспуты иудаизма с окружением. Алаха в Европе в этот период (сначала творившаяся в основном в Германии, а после Первого крестового похода 1096 года и разгрома еврейских общин в Германии и в восточной Европе, в первую очередь на Балканах, переместившая свой центр тяжести во Францию) была вынуждена противостоять окрепшему христианству и испытывала сильное влияние христианских идей (в христианских странах) и идей ислама (в странах под властью мусульман).
Многие алахические решения в Европе того времени занимались приспособлением терпимой жизни еврейского меньшинства во враждебном христианском окружении, а часть еврейских алахических решений именно для сохранения евреев и избегания излишних опасных трений, в стремлении не дать христианам лишних поводов для притеснений евреев, а то и в целях защиты евреев от возможных актов христианской агрессии, просто полностью копировали решения христианских богословов (желающих подробнее ознакомиться с этой темой мы отсылаем к академическому курсу Открытого университета Израиля «Евреи и христиане в Средние века», учебник к которому на русском языке выложен в интернете в свободном доступе). Именно жизнью в разном религиозном окружении нееврейских народов (христиане или мусульмане) объясняется большинство различий в вынужденной приспосабливаться к своему окружению алахе ашкеназов и сефардов.
Дацковский И. - Орбиты Израиля - Том 1
Издание третье, исправленное и дополненное. - «Издательские решения», 2021. – 164 с.
ISBN 978-5-00-539011-0
Дацковский И. - Орбиты Израиля - Том 1 – Содержание
Предисловие
Введение
1. Изучение Торы и место евреев в мире
- 1.1. Аспект «сказал». Тора
- 1.2. Аспект «сделал». Мир, в первую очередь наш материальный мир
- 1.3. Идеальное еврейское общество
- 1.4. Заключение
2. Развитие ребенка. Гомогенные группы обучения. Идеальный путь обучения
- 2.1. Современное положение в школе. Не только в израильской
- 2.2. Цели воспитания и образования
- 2.3. Развитие ребенка
- 2.4. Детальное составление учебной программы и парность комплекта учебных материалов
- 2.5. Мультфильмы – диафильмы
- 2.6. Как учить в школьных коллективах очень разных по уровню детей
- 2.7. Интегрированное, или включенное (инклюзивное), обучение (inclusive education)
- 2.8. Синдром пустой головы
- 2.9. Необходимость ранней диагностики отставания в развитии и своевременной коррекции отклонений
- 2.10. Эмоциональное воспитание младенца
- 2.11. Роль семьи
- 2.12. Каникулы
- 2.13. Записанные видеолекции и интернет-курсы
- 2.14. Единство народа определяется единством школы
- 2.15. Эскизный план необходимейших изменений школы в Израиле
3. Армия
- 3.1. Мозги молодежи и армия
- 3.2. Служба в армии в период возможного взлета в специальности и в жизненном устройстве
- 3.3. Девочки в армии (пока – вне аспекта требующейся святости стана)
- 3.4. Добровольная контрактная профессиональная армия
- 3.5. Источники и причины побед еврейской армии, как их видит Тора
- 3.6. Структура еврейской армии по Торе
- 3.7. Необходимое сегодня построение еврейской армии в Израиле
- 3.8. Комиссары в еврейской армии
- 3.9. Эскизный план военной подготовки армейского состава
Об авторе
Дацковский И. - Политический иудаизм
«Издательские решения», 2022. – 194 с.
ISBN 978-5-00-560097-4
Дацковский И. - Политический иудаизм – Содержание
Предисловие
1. Разное
- 1.1 Горький плач. Семь невыученных уроков древнего свитка
- 1.2 Трудный путь к свободе
- 1.3. Два Египта
- 1.4. Две стороны
- 1.5. Куда ведет молчание о существенном
- 1.6. Исполнение пророчества
- 1.7. Еврейское существование. Сюрреализм
- 1.8. Мы обвиняем!
- 1.9. Сравнение с Древним Египтом
- 1.10. Странная религия
- 1.11. Воспоминания о будущей Хануке
- 1.12. Незнакомый мир харедим
- 1.13. Строим Вавилонские башни
- 1.14. Чуждые имена
- 1.15. Война в Ираке и разрушение структуры мира
- 1.16. Горе тебе, Эль-Акса
- 1.17. Высшая справедливость
- 1.18. Террор и мiръ
- 1.19. Религиозность партий в Кнессете
- 1.20. Глубина демократии и мирный процесс
- 1.21. Уточним термины в споре
2. Границы Израиля
- 2.1. Два государства
- 2.2. Что нам делать с Газой
- 2.3. Границы Израиля
- 2.4. Пророк Йона о бегстве из Газы
- 2.5. Уходить ли нам из Газы?
- 2.6. Территории в обмен на мир. Прецедент
- 2.7. Допотопность страны Израиля и мирный процесс
3. Сделка Шалита
- 3.1. Возвращаясь к сделке Шалита
- 3.2. Сделка по Шалиту
4. Земля Израиля
- 4.1. Седьмой год в Израиле
- 4.2. Тора об опреснении воды в Израиле
- 4.3. Незаконность поселений
- Аспекты конфликта
- 4.4. Госкашрут
5. Деяние Пинхаса
- 5.1. Нет, не Пинхас
- 5.2. Пинхас дает нам урок
6. Еврейский календарь
- 6.1. Можно ли христианскую идею выразить еврейским языком?
- 6.2. О зимнем времени. и не только
- 6.3. Чудо еврейского календаря
7. Палестинцы
- 7.1. Пять уровней «конфликта»
Исраэль Дацковский - Роса пустыни 2. Шмот - Комментарии к недельным главам Торы
«Издательские решения», 2021. – 164 с.
ISBN 978-5-00-553511-5
Исраэль Дацковский - Роса пустыни 2. Шмот – Содержание
2. Шмот
- 2.1. Недельная глава «Шмот»
- 2.2. Недельная глава «Ваэра»
- 2.3. Недельная глава «Бо»
- 2.4. Недельная глава «Бешалах»
- 2.5. Недельная глава «Итро»
- 2.6. Недельная глава «Мишпатим»
- Приложение к недельной главе «Мишпатим»
- Причинность (этиология) болезней по Торе .
- 2.7. Недельная глава «Трума»
- 2.8. Недельная глава «Тецаве»
- Приложение к недельной главе «Тецаве»
- Горький плач. Семь невыученных уроков древнего свитка
- 2.9. Недельная глава «Ки Тиса»
- 2.10. Недельная глава «Ваякбель»
- 2.11. Недельная глава «Пекудей»
Об авторе
Исраэль Дацковский - Роса пустыни 3. Ваикра - Комментарии к недельным главам Торы
«Издательские решения», 2021. – 133 с.
ISBN 978-5-00-554615-9
Исраэль Дацковский - Роса пустыни 3. Ваикра – Содержание
3. Ваикра
- 3.1. Недельная глава «Ваикра»
- 3.2. Недельная глава «Цав»
- 3.3. Недельная глава «Шмини»
- 3.4. Недельная глава «Тазрйа»
- 3.5. Недельная глава «Мецора»
- 3.6. Недельная глава «Ахарей»
- 3.7. Недельная глава «Кдошим»
- 3.8. Недельная глава «Эмор»
- 3.9. Недельная глава «БеИар Синай»
- 3.10. Недельная глава «Веху котай»
Приложения. Авторские молитвы
- 1. Варианты текстов «молитвы врача от РАМБАМа»
- 2. Личная молитва
- 3. Добавления к молитве «Амида»
Об авторе
Исраэль Дацковский - Роса пустыни 5. Дварим - Комментарии к недельным главам Торы
«Издательские решения», 2022. – 123 с.
ISBN 978-5-00-591841-3
Исраэль Дацковский - Роса пустыни 5. Дварим – Содержание
5. Дварим
- 5.1. Глава «Дварим»
- 5.2. Глава «Ваэтханан»
- 5.3. Глава «Экев»
- 5.4. Глава «Ръэ»
- 5.5. Глава «Шофтим»
- 5.6. Глава «Ки Теце»
- 5.7. Глава «Ки Таво»
- 5.8. Глава «Ницавим»
- 5.9. Глава «Вайелех»
- 5.10. Глава «Аазину»
- 5.11. Глава «ВэЗот haBpaxa»
Приложения
Цель и смысл жизни человека. Тетрада смысла в логотерапии Виктора Франкла
Предисловие к переводу на русский язык книги Рава Зеева Гринвальда «Законы йихуда (уединения)»
Об авторе
Исраэль Дацковский - Роса пустыни 6. Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар - Дополнение комментариев к недельным главам Торы
«Издательские решения», 2022. – 158 с.
ISBN 978-5-00-591352-4
Исраэль Дацковский - Роса пустыни 6. Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар – Содержание
Введение-2
1. Берешит
- 1.1. Недельная глава «Берешит»
- 1.2. Недельная глава «Ноах»
- 1.3. Недельная глава «Лех Леха»
- 1.4. Недельная глава «Вайера»
- 1.5. Недельная глава «Хаей Сара»
- 1.6. Недельная глава «Толдот»
- 1.7. Недельная глава «Вайеце»
- 1.8. Недельная глава «Ваишлах»
- 1.9. Недельная глава «Вайешев»
- 1.10. Недельная глава «Микец»
- 1.11. Недельная глава «Ваигаш»
- 1.12. Недельная глава «Ваехи»
2. Шмот
- 2.1. Недельная глава «Шмот»
- 2.2. Недельная глава «Ваэра»
- 2.3. Недельная глава «Бо»
- 2.4. Недельная глава «Бешалах»
- 2.5. Недельная глава «Итро»
- 2.6. Недельная глава «Мишпатим»
- 2.7. Недельная глава «Трума»
- 2.8. Недельная глава «Тецаве»
- 2.9. Недельная глава «Ки Тисса»
- 2.10. Недельная глава «Ваякhель»
- 2.11. Недельная глава «Пекудей»
3. Ваикра
- 3.1. Недельная глава «Ваикра»
- 3.2. Недельная глава «Цав»
- 3.3. Недельная глава «Шмини»
- 3.4. Недельная глава «Тазриа»
- 3.5. Недельная глава «Мецора»
- 3.6. Недельная глава «Ахарей Мот»
- 3.7. Недельная глава «Кдошим»
- 3.8. Недельная глава «Эмор»
- 3.9. Недельная глава «Беhар Синай»
- 3.10. Недельная глава «Бехукотай»
4. Бемидбар
- 4.1. Недельная глава «Бемидбар»
- 4.2. Недельная глава «Насо»
- 4.3. Недельная глава «Беhаалотха»
- 4.4. Недельная глава «Шлах»
- 4.5. Недельная глава «Корах»
- 4.6. Недельная глава «Хуккат»
- 4.7. Недельная глава «Балак»
- 4.8. Недельная глава «Пинхас»
- 4.9. Недельная глава «Матот»
- 4.10. Недельная глава «Масэй»
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