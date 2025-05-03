Далай-лама XIV – 2 книги о буддизме и счастье от Далай-ламы

Наши тело и ум при жизни друг на друга влияют – хотя и имеют разную природу и отдель­ные потоки. Тело материально и возникает при опоре на физические причины – например, на сперму и яйцеклетку наших родителей. Съедаемая нами пища, также материальная по при­роде, – это условие, которое позволяет нашему телу выживать и расти. Ум, однако, немате­риален, и его нельзя познать или оценить научными инструментами, предназначенными для измерения материи. С точки зрения тех, кто отстаивает научный редукционизм, ум – не более чем мозг. При этом другие ученые утверждают, что ум – это функция процессов в мозге и что умственные процессы и эмоциональные переживания либо коррелируют с биохимическими процессами в мозге, либо вызваны ими. Тем не менее многие аспекты нашего ума с помощью этого нейро­физиологического воззрения объяснить нельзя.

Например, простое рассмотрение химических процессов в мозге не позволяет определить, достоверна ли некая мысль: представляет ли она собой пример знания или омраченности. Проверка процессов в мозге не поможет нам разли­чить, составляет ли некое умственное событие прямое восприятие чувственного объекта или концепцию (воспоминание или мысль о чем-то). На уровне переживаний существует огромное различие между болью, которую мы испы­тываем по поводу своего собственного положения, и болью, вызванной состраданием по отно­шению к страданиям других. Переживание нашей собственной боли возникает невольно и неистово; обычно мы откликаемся на него страхом и гневом. Боль, которая сопровождает сострадание относительно мучений других, содержит элемент намеренной совместности и принятия этой боли; на нее мы отвечаем отвагой. При этом с точки зрения биохимических процессов в мозге эти два вида боли неразличимы. Слезы на глазах могут выступить от большой радости или сильной грусти. На физическом уровне наши глаза не различают эти два состояния, но на уровне ума в возможных причинах слез и в том, как мы эти слезы переживаем, есть огромные различия. В силу всех этих причин сложно утверждать, что все аспекты нашего переживающего опыт сознания можно объяснить только биологическими процессами в мозге.

Все функциональные явления – вещи, порождающие следствия, – возникают в силу при­чин и условий. Чтобы проследить последовательность причин и условий своего тела в этой жизни, мы движемся по цепочке материальных причин и следствий, уходящей к нашим родите­лям и поколениям предков до них. Прослеживая процесс происхождения человеческого тела, ученые выдвигают теорию эволюции. До возникновения жизни на Земле континуумы физи­ческих элементов, которые позже стали нашими телами, уже существовали: их непрерывность восходит к Большому взрыву. Поскольку материя – грубая или тонкая – существовала в момент Большого взрыва и даже до него, ее причины также должны были быть материей или энергией, которая могла обратиться в материю. Хотя нашего тела на этапе формирования Вселенной еще не существовало, его предшествующая непрерывность в форме материальных причин и физических элементов уже была. С точки зрения Калачакра-тантры наше тело в конечном итоге произошло от частиц про­странства, которые существовали между исчезновением предшествующей Вселенной и порож­дением текущей. В этот период они обеспечивали непрерывность потенциала существования материи. Эти частицы пространства, содержавшие следы каждой из более грубых частиц эле­ментов, послужили базовым материалом для возникновения всех остальных форм в процессе развития новой Вселенной.

Опознать сущностные свойства ума сложно. На повседневном уровне мы переживаем акты чувственного восприятия и мысли, которые гонятся за объектами чувств. Субъекты чувственного восприятия – наше визуальное, слуховое, обонятельное, вкусовое и тактильное сознания – сосредотачиваются на внешнем мире и принимают форму (аспект) того объекта, который воспринимают. Концептуальный ум, который думает об этих внешних объектах, также принимает их форму; даже когда мы направляем свой ум внутрь себя, на наши собствен­ные чувства, он принимает форму этих чувств. Нам сложно вычленить ясность и познающесть ума и осознавать ум отдельно, при этом не сознавая его объекты. Тем не менее посредством медитации пережить природу ума все же возможно. Следствия порождены соответствующими им причинами – причинами, которые спо­собны породить эти конкретные следствия в качестве плода. Следствия не возникают из несо­ответствующих им причин. Поскольку ум нематериален, его субстанциональная причина – главное, что обращается в конкретное мгновение ума, – также должна быть нематериальна. Эта причина – предшествующее мгновение ума. Одно мгновение ума возникает в силу предше­ствующего мгновения – а оно возникает в силу того, что предшествовало уже ему. Эту цепочку можно проследить до момента зачатия. Мгновение ума в момент зачатия также вызвано некой причиной – предшествующим мгновением ума.

Таким образом мы устанавливаем существо­вание непрерывности ума, которая предшествовала этой жизни. Зачатие – это соединение семени, яйцеклетки и тонкого ума. Так возникает новая жизнь. Материальный аспект этой новой жизни – сперма и яйцеклетка – произошел от родителей. Нематериальный, сознающий аспект – ум – от родителей не исходит. Он должен исходить из предшествующего мгновения ума, которым в момент рождения является ум существа в преды­дущей жизни. В момент смерти тело и ум расстаются. Здесь их дальнейшие судьбы также различны. Тело становится трупом и перерабатывается природой. Ум продолжается, и одно мгновение ума порождает следующее. В случае с обычными существами ум, как правило, обретает новое тело – так начинается очередная жизнь. Буддийские тексты описывают различные уровни и типы ума. С точки зрения уровней ума существуют грубые сознания, такие как пять сознаний чувственных; тонкое сознание – например, наше умственное сознание, которое мыслит и видит сновидения, – и тончайший ум, который у обычных существ проявляется в момент смерти.

Этот тончайший ум, переходящий из жизни в жизнь, может существовать независимо от грубого физического тела (включая мозг и нервную систему). Тончайший ум – это непрерывность непрестанно меняющихся мгновений ума; это не постоянное «я» или душа. Понятия «тончайший ум» и «основополагающий врож­денный ум ясного света» лишь приписываются на основе потока чрезвычайно тонких, прехо­дящих мгновений ясности и познающести. Будда объясняет непрерывность жизни и перерождения в первую очередь на основе непрерывности ума. Непрерывность ума, сохраняющаяся в разных жизнях, – это не грубый уровень, который зависит от физического тела. Одну жизнь с другой соединяет тончайшее сознание: основополагающий врожденный ум ясного света, который составляет окончатель­ную основу для обозначения личности. Подробные объяснения этого ума встречаются только в текстах буддийских тантр уровня высшей йоги. Истинность перерождения также можно подтвердить на основе личного опыта. Я слы­шал о тибетском мальчике, который умел читать, хотя чтению его не учили. Некоторые, воз­можно, скажут, что такая способность вызвана его генетическим устройством, но мне кажется более логичным утверждать, что причина – в непрерывности сознания, пришедшей из пред­шествующей жизни. Я также слышал об индийской девочке, у которой было много воспоми­наний из предыдущей жизни.

Ее родители из предшествующей и текущей жизней встретились и подтвердили достоверность деталей. Теперь обе пары считают ее своей дочерью, так что у нее четверо родителей! Говоря обобщенно, когда ум объединяется с оплодотворенной яйцеклеткой, начинается новая жизнь. На основе этих тела и ума мы приписываем ярлыки: «личность», «живое суще­ство», «я» или «я сам». Наше отношение к жизни, восприятие, чувства и эмоции – все это осно­вывается на представлении о «я». Мы говорим: «Я сделал то», «Я думаю то», «Мне грустно» или «Мне весело». Хотя наш опыт именно таков, мы редко делаем паузу, чтобы спросить себя: «А что это за «я», на которое все опирается?» Вопрос о природе «я» важен, потому что именно это «я» желает быть счастливым и избежать страданий. Если бы «я» существовало независимо от других явлений, мы смогли бы его изолировать и опознать. Будда учил, что личность состоит из пяти психофизических совокупностей: формы, чувств, различения, вспомогательных факторов и сознания. Совокупность формы – это наше тело, а остальные четыре совокупности образуют наш ум. Проводя среди пяти совокупностей поиск, мы не сможем указать на некую полностью независимую от них личность.

Далай-лама XIV – 2 книги о буддизме и счастье от Далай-ламы. Комплект, который станет вашим проводником к осознанности

Серия – «Великие учителя современности»

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2025 г. / 462 с.

ISBN 978-5-04-219449-8

Далай-лама XIV – 2 книги о буддизме и счастье от Далай-ламы. Комплект, который станет вашим проводником к осознанности – Содержание