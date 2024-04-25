Дамаский - Философская история

Философ в античности - это прежде всего выразитель определенного образа жизни: кинического, стоического, эпикурейского, платонического.1 Философы неоплатоники не были исключением, в глазах их биографов превратившись в подлинные образцы совершенства, добродетели (άρεταί) которых проявлялись на всех уровнях многослойного неоплатонического универсума.

Идею о степенях добродетелей отчетливо сформулировал Плотин в специальном трактате (Эннеада 1.2 [19]; O'Meara 2019). Порфирий переформулировал ее в Сентенции 32 и практически реализовал в жизнеописаниях Пифагора и Плотина, в которых как древний философ, так и учитель самого Порфирия предстают в образе совершенных мудрецов, своими моральными качествами далеко превзошедших обычных представителей человеческого рода. Ямвлих также посвятил степеням добродетелей специальное сочинение, к сожалению, до нас не дошедшее, и написал трактат О пифагорейском образе жизни, открывающий цикл его пифагорейских сочинений. Марин сочинил жизнеописание своего учителя Прокла, Олимпиодор вернулся к истокам и написал краткое жизнеописание Платона, а Дамаский представил широкую панораму неоплатонической жизни в своей Философской истории, к сожалению, дошедшей до нас лишь в фрагментарных извлечениях из Фотия и Суды.

Кардинальные добродетели идеального гражданина - рассудительность, мужество, самообладание и справедливость, - которые обсуждает Платон в Государстве, Плотин дополняет 60- лее совершенными, очистительными, задача коих привести душу к уму, с целью обнаружения в нем парадигм каждой из этих добродетелей. Порфирий развивает идею своего учителя и говорит о четырех видах добродетелей - гражданских (πολιτικαί), очистительных (καθαρτικαί), созерцательных (θεωρητικά!) и парадигматических (παραδειγματικά!):

Одни добродетели - у гражданина; другие - у восходящего к созерцанию и потому называемого созерцателем; иные - у совершенного созерцателя, ставшего очевидцем; и иные - у ума, поскольку он ум и свободен от души (Порфирий, Сентенции 32.1-5, пер. С. В. Месяц).

Гражданские (или общественные) добродетели, культивирующие четыре кардинальных добродетели, призваны обуздать всевозможные желания, свойственные телу. Очистительные добродетели позволяют совершить следующий шаг - полностью от них отвлечься, что в свою очередь, позволит философу на третьем этапе направить все внимание на ум, а на четвертом - достичь «соединения с его сущностью» (Сентенции 32.70-82). Ясно, что очищение играет в этом процессе ключевую роль. Успех всего предприятия напрямую зависит от него, так как очистительные добродетели «приобретаются только в здешней жизни» и только через них «возможно восхождение к более высоким» их степеням. Познай самого себя, постигни, что ты «душа, связанная в чужой, иноприродной вещи» - говорит Порфирий, - и ты сделаешь верный шаг на пути очищения. Лишь тогда ты сможешь «собрать себя, в том числе и пространственно, от тела, обретая совершенно беспристрастное по отношению к нему расположение» {Сентенции 32.100-105, пер. С. В. Месяц). Так тебе удастся избавиться, насколько это возможно, от препятствующих восхождению на более высокий уровень забот, страданий и переживаний, и достичь спокойствия души, необходимого для созерцания.

Дамаский - Философская история

Сост., предисл., перевод и примечания Е. В. Афонасина. - Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2023. - 189 с. (Античная философия и классическая традиция. Приложение к журналу ΣΧΟΛΗ [Том. VII]; изд. с 2020 г.)

ISSN 2949-0936

ISBN 9785-9971-0793-2־

Дамаский - Философская история – Содержание

Предисловие

Дамаский. Философская история

Египет и эллинизм (фр. 1-4)

Исидор (фр. 5-38)

Александрия: просопография и история (фр. 39-58)

Афины в 470-е гг. (фр. 59-70)

Александрия в 470-е гг. (фр. 71-96)

«Златая цепь» (фр. 97-105)

Александрия в 480-е гг. (фр. 106-131)

Обращение к философии (фр. 132-144)

Афины в конце столетия (фр. 145-152)

Фрагменты, точное расположение которых не может быть установлено (фр. 153-159)

Библиография

Summary