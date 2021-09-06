Stevan Davies - Spirit Possession and the Origins of Christianity - Исцеления Иисуса - перевод ESXATOS

Introduction: On The Pentecostal Origins of the Christian Movement

Jesus the Healer

1 The Quest for the Historical Jesus

2 Spirit Possession

3 Prophets and Prophecy

4 Baptism

5 Jesus’ Healings

6 Demon Possession

7 Jesus’ Exorcisms

8 Jesus and his Associates

9 The Function of Jesus’ Parables

10 Jesus’ Therapeutic Speech

11 The Sayings of the Spirit

12 The Christian Cult

13 Missionary Inductive Discourse

14 Conclusion

On the Odes of Solomon as Evidence for a Pre-Christianity

The Odes of Solomon

Afterword: The Two Most Important Events in Western History

Bibliography

В одной из предыдущих глав я упоминал, что одним из двух моих «фундаментальных» фактов об Иисусе является то, что, по словам Джона Мейера, «нет ничего более достоверного в Иисусе, чем то, что его современники считали его экзорцистом и целителем». [1] В этой главе я расскажу о деятельности Иисуса как целителя. Затем в следующей главе я перейду к более конкретному обсуждению его деятельности как экзорциста. Но я постараюсь прояснить, что различие между этими двумя типами поведения и между двумя соответствующими видами диагноза не было тогда и не проводится сейчас четко.

Ни один факт об Иисусе из Назарета не подтверждается так широко и неоднократно в новозаветных евангелиях, как тот факт, что он был целителем людей, страдающих психическими и физическими расстройствами. Из синоптической традиции мы слышим, что: «Они приводили к Нему всех, кто был болен или одержим бесами; и весь город был там, собрался у дверей. Он исцелил многих, страдающих различными болезнями, и изгнал многих бесов. . . . Он прошел всю Галилею, проповедуя в синагогах и изгоняя бесов. . . . Он исцелил так многих, что самые разные больные люди толпились к нему, чтобы прикоснуться к нему. Нечистые духи, увидев его, тоже падали к его ногам и громко восклицали: «Ты Сын Божий» (Марка 1: 32-34, 39, 3: 10-11). Лука и Матфей повторяют многие из этих сообщений и добавляют другие к тому же эффекту. Иоанн сообщает, что он исцелил хромого (5: 1-9), слепого (9: 1-7) и, в более общем плане, что «Иисус удалился на дальний берег Галилейского моря, и за ним последовала толпа людей, которые видели знамения, которые он совершал при исцелении больных» (6: 1-2). Лука резюмирует дело жизни Иисуса как «делал добро и исцелял всех, кого угнетал дьявол» (Деяния 10:38).

Вполне возможно, что Иисус считал себя врачом. Сообщается, что он трижды использовал термин «врач» самостоятельно, в каждом случае цитируя пословицу. Марк сообщает, что, когда его критиковали за то, что он обедает с сборщиками налогов и грешниками, он ответил: «Не здоровым нужен врач, а больным» (2:17). Лука утверждает, что, когда Иисус пришел в свой родной город, он сказал своим соотечественникам: «Несомненно, вы процитируете мне пословицу: «Врач исцели себя самого» (Луки 4:23). Евангелие от Фомы содержит приписываемую Иисусу пословицу, которую Марк, очевидно, знал и преобразовал в повествование: «Нет пророка, принятого в своем селении. Не лечит врач тех, которые знают его» (Фома 31 ср. Марка 6: 1-6).

Кого исцелил Иисус

Сегодня рассказы об Иисусе как целителе и экзорцисте смешиваются в народном воображении с рассказами о случаях, когда он, как говорят, преодолевал естественный закон; это смешение приводит к тенденции обсуждать «чудеса» Иисуса так, как будто исцеления и хождение по воде каким-либо образом связаны. Я считаю все сообщения о том, что Иисус преодолел естественный закон, легендами, возникшими после его жизни, и мне нечего сказать о них нового.

Можно утверждать, что примеры «воскрешения мертвых», которые встречаются в Евангелиях и Деяниях, исторически достоверны, если они сообщают о случаях, когда люди, находившиеся в бессознательном или коматозном состоянии, возвращались в сознание. Несомненно, что бессознательное состояние и коматозные состояния иногда принимались за смерть (хотя случай Лазаря этим не объясним). Но это не тот вопрос, который можно рассматривать в каких-либо деталях, кроме как с помощью априорного рассуждения о том, что если люди восстали «из мертвых», то они не были мертвыми или (признавая точку зрения теории околосмертного опыта) они не были мертвыми давно. Я был мертв уже давно. Замечу, что история дочери Иаира (Мк 5: 22-24, 35-43), которую часто принимают за историю воскрешения из мертвых, - это история того, как Иисус понимал ее состояние, что На самом деле он говорил, что она спала и только казалась мертвой: «Девушка не мертва, но спит», - сказал Иисус (Мк. 5:39) [2].

Евангелисты говорят, что Иисус исцелил такие недуги, как паралич (Мк 2: 1-12, Иоанна 5: 1-9), иссохшую руку (Мк 3: 1-6), искривление позвоночника (Лк 13: 10-17), водянка (Лк. 14: 1-6), обильное менструальное кровотечение (Мк. 5: 24-34), лихорадка (Мк. 1: 29-32), глухота (Мк. 7: 31-37), афония [немота] ( 9: 32-34), слепота (Мк. 8: 22-26, 10: 46-52, Мф. 9: 27-31, Иоанна 9: 112) и псориаз, «проказа» (Мк. 1:40 -45, Иоанна 17: 11-19).

Евангелия содержат рассказы об Иисусе, «исцеляющем прокаженных», или, по крайней мере, это кажется так в переводах. Распространенное понимание его «исцеления прокаженных» неверно [3]. То, что мы обычно называем «проказой», более правильно известно как «болезнь Хансена»; вырабатывается палочкой Mycobacterium leprae; она не очень заразна и, что наиболее важно, она не существовала в Средиземноморье задолго до времен Иисуса. Возможно, она родом из Индии, но, по-видимому, она была доставлена в Средиземноморье возвращающимися войсками после времен Александра Великого, возможно, не раньше 62 г. до н. э. когда Помпей вернулся из похода против Митридата Понтийского. Несмотря на множество скелетных останков, которые свидетельствовали бы о болезни Хансена, если бы она существовала, никаких доказательств этой болезни не было найдено в Египте до II или III века н. э. Когда древние медицинские писатели упоминали болезнь Хансена, они использовали для нее термин слон или слоновая болезнь [4]. Кроме того, «болезнь Хансена» не имеет характеристик «проказы», ​​о которых можно судить по свидетельствам еврейской Библии.

Заболевание, которое в еврейской Библии называется проказой, характеризуется шелушением кожи (белые хлопья, отшелушивающиеся «как снег») и покраснением под кожей. Исходя из этих и других соображений, библейская «проказа», безусловно, является псориазом. Однако библейская «проказа» могла быть диагностирована у людей, страдающих фавусом, тяжелой грибковой инфекцией, а также, возможно, себорейным дерматитом, пятнистой экземой и другими шелушащимися кожными заболеваниями.

Мы не слышим из Нового Завета сообщений о том, что Иисус излечил псориаз или любую другую форму библейской «проказы», скорее, мы слышим, что он «очищал» людей, которые были «прокажены». Очищение - это не медицинское вмешательство какого-либо естественного или сверхъестественного характера. Очищение - это акт объявления человека формально чистым в ритуальном смысле; это прерогатива иерусалимских храмовых священников. Очищение - это не лекарство, а положительный диагноз. Мы слышим, что Иисус очищал прокаженных, а затем велел им явиться священнику (Мк. 1: 40-44, Лк. 17: 11-14). Загадочная вещь в этом заключается в том, какую роль, как считается, сыграл Иисус. Не сказано, что он исцелял прокаженных, и не в его задачу входило объявить их ритуально чистыми; соответственно, он отправил их в соответствующие органы.

Самое простое объяснение может оказаться лучшим. Иисус имел значительную репутацию целителя. К нему приходили люди, которых считали прокаженными, и спрашивали его мнение, остается ли их состояние прокаженным или нет. Иногда он говорил, что они чисты от проказы; они обрадовались, услышав его мнение, и впоследствии отправились в Иерусалим, чтобы официально проверить его мнение.

На первый взгляд свидетельства о деятельности Иисуса в качестве целителя четко делятся на две категории: исцеление от соматических расстройств и экзорцизм тех, кто предположительно был одержим демонами. Демоны и глухота для нас не имеют никакого прямого отношения. Но для крестьян из Галилеи эти две категории смешивались. И, как ни странно, крестьянский галилейский взгляд на этот вопрос больше согласуется с психологической теорией, чем наш дуализм здравого смысла.

Мой анализ начинается с предположения, что Иисус исцелял случаи, о которых сообщается в наших текстах, с помощью средств, указанных в наших текстах: признания его способности исцелять. Если так, то это были случаи определенного рода, не просто какие-то расстройства, а расстройства такого рода, которые можно вылечить на месте словами или самопрезентацией целителя. В таких случаях применяется термин «целитель верой», поскольку вера, сила целителя и самопрезентация целителя являются ключевым фактором, поскольку это ключевой фактор в клинической практике современных врачей. Случаи, которые облегчаются или излечиваются исцелением верой, обычно, но не всегда, имеют психосоматическую природу.

Если использовать более точную терминологию, чем «психосоматика», можно ожидать, что целители будут лечить проблемы, вызванные «конверсионными расстройствами». Конверсионные расстройства, известные ранее как конверсионная истерия, а затем как конверсионный невроз, являются признанной категорией в психиатрической медицине. Конверсионные расстройства могут возникнуть, когда человек из-за действий, за которые он чувствует вину, отказывается признать вину и интернализует ее. Затем эта внутренняя вина проявляется в виде самонаказания, например, в слепоте, параличе или дерматите. В психоаналитической теории предполагается, что характер проявленного конверсионного расстройства будет каким-то образом коррелировать с природой события, которое в первую очередь привело к возникновению вины. Точно так же травматические переживания могут вызвать конверсионное расстройство, когда они подавляются и снова проявляются в виде физических симптомов.

Конверсионное расстройство технически определяется следующим образом:

Существенной особенностью этого расстройства является изменение или потеря физического функционирования, что предполагает физическое расстройство, но вместо этого очевидно является выражением психологического конфликта или недостаточности [5].

Было предложено два механизма координации для объяснения конверсионного расстройства:

В одном механизме человек достигает «основной выгоды», не осознавая внутренний конфликт или недостаточность. В таких случаях существует временная взаимосвязь между стимулом окружающей среды, который явно связан с психологическим конфликтом или недостаточностью, и возникновением или обострением симптома. Например, после ссоры внутренний конфликт по поводу выражения гнева может быть выражен как «афония» [немота] или как «паралич» руки; или если человек видит травмирующее событие, конфликт по поводу признания этого события может быть выражен как «слепота». В таких случаях симптом имеет символическое значение, которое представляет собой представление и частное решение основного психологического конфликта.

В другом механизме человек достигает «вторичной выгоды», избегая определенной деятельности, которая вредна для него или для нее, и получая поддержку от окружающей среды, которая в противном случае могла бы не возникнуть. Например, с «парализованной» рукой солдат может избежать выстрела из пистолета. [6]

Обычный возраст начала конверсионного расстройства - подростковый или ранний взрослый возраст, и он обычно непродолжителен, с внезапным началом и разрешением. К предрасполагающим факторам относятся «экстремальный психосоциальный стресс (например, война или недавняя смерть значительного человека)» [7].

«Соматизирующее расстройство» - родственный синдром. Его основные черты: повторяющиеся и множественные соматические жалобы, длящиеся несколько лет, по поводу которых обращались за медицинской помощью, но которые, очевидно, не связаны с каким-либо физическим расстройством. Симптомы обычно начинаются в подростковом возрасте или, реже, в двадцатых годах. Соматизирующее расстройство имеет конверсионные или псевдоневрологические симптомы, которые включают потерю голоса, глухоту, слепоту, паралич или мышечную слабость и чрезмерное менструальное кровотечение. [8] Соматизирующее расстройство - это, по сути, форма конверсионного расстройства, которое имеет место в течение более длительного периода времени.

Онемение, глухота, слепота, паралич (полный или частичный) и чрезмерное менструальное кровотечение составляют большинство случаев исцеления, которые, как сообщается, совершал Иисус. Люди, которых Иисус успешно исцелил, вероятно, страдали расстройствами, о которых говорилось выше. Характеристики таких людей, вероятно, были такими же, как и сейчас. По словам Р. А. Депуэ, есть

четыре основные подгруппы людей, которые могут иметь повышенные баллы по неспецифическим параметрам соматических симптомов при отсутствии физического заболевания: (а) лица с повышенными баллами по параметрам личности, таким как невротизм или откровенно диагностируемые расстройства личности (б) лица с хроническими психопатологическими расстройствами (например, депрессивные расстройства), (c) люди, испытывающие хронические жизненные трудности, такие как длительная безработица, хронический семейный конфликт или небезопасное соседство, и (d) люди, испытывающие острый эпизод психологической симптоматики, связанной со стрессом (например, реакция горя после смерти близкого человека). [9]

Конверсионные расстройства имеют принципиально диссоциативный характер. В то время как у человека обычно есть интегрированное сознание, включая зрение, слух, подвижность конечностей и т. д., в случаях конверсионного расстройства эти функции отключаются, отделяются от человека. Транс демонической одержимости - это объяснительная парадигма, аналогичным образом построенная в буквально сотнях отдельных культур для состояния диссоциативного сознания. Формально определенная диссоциация имеет в качестве существенных черт: изменение обычно интегративных функций идентичности, памяти или сознания. Нарушение или изменение могут быть внезапными или постепенными, временными или хроническими. Если это происходит в первую очередь в идентичности, обычная идентичность человека временно забывается, и может быть принята или навязана новая идентичность, или обычное ощущение собственной реальности теряется и заменяется чувством нереальности [10].

В случае конверсионных или соматических расстройств дезинтеграция личности проявляется соматическими или сенсорными расстройствами или нефункционированием. В случае транса одержимости демонами нарушение находится в пределах функции идентичности, так что возникают альтернативные идентичности и «овладевают» вовлеченным человеком.

Таким образом, можно построить шкалу диссоциативных явлений, варьирующуюся от соматических (лихорадка, чрезмерное менструальное кровотечение, афония) до сенсорных (глухота, слепота) и радикальных изменений индивидуальной самоидентификации. В современном масштабе радикальная диссоциация личностной идентичности называется расстройством множественной личности, нашим светским аналогом одержимости демонами, что более подробно обсуждается в шестой главе ниже.

Новый Завет содержит достаточно информации, чтобы мы могли временно построить диссоциативную шкалу для крестьянской Галилеи:

Лихорадка упрекается как бес (Лк. 4: 38-39)

Неподвижность конечностей (Мк. 2: 1-12)

Искривление позвоночника из-за демона (Лк. 13: 10-12)

Слепота (Марка 8: 22-27)

Глухота (Марка 7: 31-37)

Слепота и глухота, вызванные бесом (Мф 12:22)

Демоническая одержимость (Мк. 1: 21-28)

Здесь мы находим объяснительные парадигмы, в которых соматическая, сенсорная диссоциация и диссоциация идентичности связаны и объясняются согласованными гипотезами веры в демонов и одержимости демонами. Неясно, всегда ли считалось, что расстройства вызываются демоническим вмешательством, но кажется очевидным, что все формы расстройства могли быть поняты таким образом.

Разница между нашей современной оценкой таких случаев и оценками, очевидными в Новом Завете, заключается в различии между «реалистическим» взглядом на ситуацию, что проблемы возникают из-за сил, внешних по отношению к заинтересованным лицам, и «идеалистическим» взглядом на происходящее, т.е. ситуации, которая, по нашему мнению, возникает из-за внутренних сил соответствующих лиц. Точно такая же дихотомия регулирует любое обсуждение того, следует ли принять парадигму «Иисус был одержим духом Бога» или парадигму «Иисус развил аффирмативную диссоциативную альтернативную личность». Факты ситуаций так или иначе совпадают; это объясняющая парадигма культуры, которая меняется со временем.

Как исцелял Иисус

Само собой разумеется, что если принятие исцеляющей силы Иисуса привело по существу к немедленному излечению (то есть к модальности «вера в Него»), то проблемы, которые были излечены, были в основном психогенными, а не чисто соматическими по своему происхождению. Во времена Иисуса объяснения происхождения проблем, которые он вылечил, были «реалистичными» в своих предпосылках. Считалось, что проблемы возникли из-за божественного или демонического вмешательства, а не из-за психологических факторов. Те проблемы, которые считались исходящими от Бога, объяснялись как результат греха отдельного человека, точнее, наказания Бога за грехи отдельных людей. Решение проблемы, считающейся результатом греха, будет облегчено в случае прощения греха Богом. Проблемы, которые, как считалось, возникали из-за присутствия демонов, будут решены, когда демоны будут побеждены более мощной сверхъестественной силой, силой Бога.

Таким образом, с точки зрения крестьян Галилеи, исцеление, о котором говорится в Новом Завете, предполагает присутствие человека, который может действовать как Бог. Итак, я возвращаюсь к утверждению, что Иисус представил Себя как человека, чьей альтернативной личностью был Дух Бога.

Марка 2: 1-12 - это классическое место исцеления «прощением»:

Через несколько дней Иисус снова пришел в Капернаум, и в городе стало известно, что Он дома. К Нему собралось столько людей, что не было места даже в дверях. Когда Иисус возвещал слово, четверо мужчин принесли к Нему парализованного. Видя, что из-за толпы к Иисусу им не подойти, они поднялись на крышу, разобрали ее и спустили сверху циновку, на которой лежал больной. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному:

– Сын Мой, прощаются тебе твои грехи!

Некоторые из учителей Закона, которые сидели там, подумали про себя: «Что Он такое говорит? Это кощунство! Кто, кроме Бога, может прощать грехи?» Иисус тотчас узнал духом Своим, о чем они думают. – Что у вас за мысли такие в сердце? – спросил Он. – Что легче, сказать парализованному: «Прощаются тебе грехи» – или сказать ему: «Встань, возьми циновку и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле...

И тут Он обратился к парализованному:

– Говорю тебе: встань, возьми свою циновку и иди домой. Больной тут же, на глазах у всех, встал, взял циновку и вышел. Это очень изумило всех, и люди славили Бога, говоря:

– Такого мы никогда еще не видели!

Вопрос, который задают книжники, - это именно то, чего можно было бы ожидать от лиц, представляющих установленную религиозную иерархию. Учитывая презумпцию, что Бог прощает грех (как в случаях индивидуального покаяния, так и в отношении формального ритуала жертвоприношения в Иерусалимском храме), из этого следует, что человек, который прощает, действует как Бог. Священники могут действовать от имени Бога, и, с их собственной точки зрения в отношении Торы, возможно, так и фарисеи действовали от имени Бога (ср. Мф 23: 2 «Учители Закона и фарисеи заняли место Моисея. Поэтому вы должны делать все, что они говорят»). Но действовать от имени Бога - это совсем другое, чем действовать как Бог. Итак, в рассказе Марка все верно; Сын человеческий, прощающий грехи, действует как Бог, к удивлению и ужасу религиозных авторитетов.

Если мы примем психологическую теорию о том, что грех - это вина или травма, проецируемая на фигуру Бога, то устранение греха с психологической точки зрения является формальным разрешением простить себя. Иными словами, при переходе от «реалистической» объяснительной системы к «идеалистической» объяснительной системе, когда прощение даровано Богом или, в данном случае, Иисусом, представляющим себя как дух Бога, тогда происходит то, что человек имеет «Божественное» разрешение простить себя. Так происходит прощение, и вместе с ним исчезает конверсионная симптоматика, вызванная чувством вины или травмой.

Таким образом, первый ответ на вопрос о том, как Иисус мог исцелять, заключается в том, что он мог представить себя проявлением Бога на земле (через одержимость Духом Бога), объявить о прощении и привести в действие понятный набор психологических факторов, которые приводили к устранению имеющихся симптомов. Это пример того, как «сверхъестественные события» можно понимать как исторические события с дополнительными сверхъестественными объяснениями.

Не следует упускать из виду тот факт, что первоначальный спонтанный опыт одержимости Духом у Иисуса имел место в контексте ритуала крещения для прощения грехов. Если суть ритуала Иоанна заключалась в том, чтобы подтвердить прощение людей Богом, то принятие Духа Иисусом происходило одновременно с переживанием прощения. То, что он впоследствии должен был связать свою одержимость Духом со способностью прощать, необязательно следует, но это точно согласуется с имеющимися у нас сообщениями. Если после своего крещения Иисус представил себя галилеянам как проводник для Божьего Духа и объявил о прощении, из этого непременно следует (я думаю), что многие из тех, кто принял его заявление о том, что он был таким проводником, и кто страдал от конверсионных расстройств, понимаемых как в рамках их собственной объяснительной системы, окажутся вылеченными. С этого момента и началась деятельность Иисуса как целителя.

При стандартном понимании ситуации, когда сам Иисус заявлял о своей силе прощать грехи, возникает вопрос (на мой взгляд, без ответа), почему кто-то поверил этому. Но самопрезентация одержимости Духом в культуре, которая принимает эту модальность как возможную (и пророческая традиция утверждала эту модальность), позволит людям разделить свое понимание Иисуса на Иисуса из Назарета и, в ином случае, на Духа Бога. Предполагается, что последний сможет прощать грехи. Вопрос, который следует задать об Иисусе как целителе, - это не теологический вопрос его «природы», а антропологический вопрос его самопрезентации. Различные антропологи «подчеркивали, что самопрезентация местного терапевта как мощного, самоуверенного, всемогущего и авторитарного человека активизирует терапевтический процесс, превращая надежду пациента на выздоровление в конкретную реальность».[11]

Таким образом, когда мы слышим, что «вера в Иисуса» была необходимым или, по крайней мере, сильно способствовавшим ему фактором в его способности исцелять (Марка 6: 5-6), мы не слышим ничего, кроме простого здравого смысла. Те, кто отрицал, что Иисус иногда был одержим Духом Божьим, редко получали исцеление; те, кто утверждал это, часто исцелялись. Модификаторы «редко» и «часто» здесь необходимы: первые потому, что то, что сознательно отрицает, может быть тем, что он принимает бессознательно, вторые потому, что прощение и исцеление верой будут иметь ограниченный эффект в случаях вирусных и бактериальных инфекций и т. д.

Но сказать, что эффект будет ограниченным, не означает, что эффекта не может быть. В таких случаях одержимый Духом целитель может иметь значительный положительный эффект, поскольку оптимизм, порожденный уверенностью в том, что человеку оказали сверхъестественную помощь, может быть очень полезным для иммунной системы, подавленной стрессами страха или отчаяния, стрессами, которые могут возникнуть от обстоятельств самой болезни. Как есть случаи, когда психогенные заболевания возникают из-за диссоциативной силы разума, так есть случаи, когда иммунная система подавляется, потому что ум тревожится, озабочен чувством вины и так далее. Вера в целителя, обещающего прощение и доступ к силе Бога, может немедленно облегчить беспокойство, стресс, чувство вины и, таким образом, обеспечить полноценное функционирование соматической иммунной системы, которая, в свою очередь, может устранить болезни вирусного, бактериального и т. д. происхождения. Полный спектр «психосоматического исцеления» только сейчас всесторонне изучается медиками, но сложный анализ показывает, что вера в врачей, вера в медицинские парадигмы своей культуры играет важную роль во всех системах исцеления.

Иисус исцелял соматические расстройства, используя два взаимосвязанных механизма, о которых мы знаем. Он представлял себя людям как одержимого Духом Бога и в этой личности прощал грехи и иным образом побуждал своих клиентов поверить в то, что Бог действовал, чтобы исцелить их. И, конечно же, те, кто приходили к нему за исцелением, были сами настроены, чтобы поверить в него. Он также использовал примитивные техники, такие как прикосновения, плевки и грязевые аппликации, и рекомендовал людям купаться в водоемах как якобы лечебно эффективных бассейнах. Последние средства, по-видимому, попадают в категорию плацебо, высокоэффективного лечебного метода, который также требует «веры» со стороны клиента. Как хорошо известно, плацебо будет полезно в большинстве случаев, когда клиент считает, что плацебо обладает духовной или фармакологической эффективностью. Ключевым элементом является вера, вера клиента. Эффект плацебо - это не способ сбрасывать со счетов лечебные методы; он очень эффективен, но поднимает вопрос, почему люди должны верить в плацебо; и ответ будет заключаться в том, что вера в плацебо следует из веры в целителя, который прописывает или использует его.

У нас очень и очень мало того, что можно сделать при анализе методов исцеления Иисуса, и лишь немного больше о методах изгнания нечистой силы. Но мы можем сделать удивительно информативные общие выводы о его клиентуре и его методах из межкультурных антропологических данных. Прежде чем я займусь этими вопросами, я должен уделить время определенным взглядам, которые угрожают стать нормативными в исследованиях Иисуса.

[1]1 Meier, John, “Jesus,” 1321, (emphasis added). (The other was that it is “historical bedrock” that Jesus was thought to be a prophet.)

[2]2 In what follows I am summarizing E. V. Hulse, “The Nature of Biblical ‘Leprosy’ and the Use of Alternative Medical Terms in Modern Translations of the Bible,” Palestine Exploration Quarterly Vol. 107, 1975: 87-105.

[3]3 To make matters even more complicated, “elephantiasis” today in medical terminology refers not to leprosy but to the massive swelling of body parts and is most frequently mentioned in its form “filarial elephantiasis,” an African disorder caused by a species of round worm spread by mosquitoes.

[5] DSM-III-R: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Revised Edition, (Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 1987), 257. Standard notation for this is DSM-III-R.

[6]DSM-III-R, 257.

[7]DSM-III-R, 258.

[8]DSM-III-R, 261-62.

[9] Depue, R. A., and S. M. Monroe, “Conceptualization and Measurement of Human Disorder in Life Stress Research: The Problem of Chronic Disturbance,” Psychological Bulletin, Vol. 99, 1986, 36.

[10]DSM-III-R, 269.

[11] Ward, Colleen, “Possession and Exorcism,” 135-36 in her edited Altered States of Consciousness and Mental Health: A Cross-Cultural Perspective, (Newbury lark: Sage, 1989).