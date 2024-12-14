Несмотря на то, что сочинения Сулеймана Газского представлены достаточно большим числом рукописей, до начала XVIII столетия ни христианские, ни мусульманские источники ничего не сообщают о нём самом и его произведениях. Только в начале XX в., после того как Иса Малюф открыл «Диван» Сулеймана, исследователи приступили к изучению творчества и биографии последнего.

Архим. Игнатий Дик предложил отождествить Сулеймана Газского со св. Самоном Газским, предполагаемым автором диалога с сарацином о таинстве Евхаристии. Эта гипотеза не нашла поддержки у большинства исследователей, и в современной науке господствующим стало мнение, впервые высказанное Ж. Насралла, согласно которому Сулейман Газский, автор многочисленных поэтических произведений и ряда богословских трактатов, был православным епископом города Газы и жил на рубеже X-XI вв.

Паоло ля Спиза назвал «Диван» Сулеймана Газского «своего рода духовной автобиографией». Действительно, поэтические произведения епископа содержат богатый биографический материал, что позволяет достаточно подробно реконструировать историю его жизни.

Время жизни Сулеймана можно определить лишь приблизительно. В одной из своих касыд (поэм) он сообщает о разграблении чернью Сионской церкви в Иерусалиме, чему автор, по-видимому, был свидетелем. Событие это произошло в 966 г., поэтому можно утверждать, что Сулейман родился не позднее середины X в. Умер он не ранее 1027 г. В одном из своих трактатов он цитирует датируемое этим годом сочинение несторианского митрополита Илии Нисибинского «Книга собеседований» {«Kitab al-magalis»). В то же время в его поэмах нет никаких указаний на то, что он дожил до восстановления в 1048 г. иерусалимского храма Воскресения, разрушенного в период гонений халифа аль-Хакима.

Семья Сулеймана, несомненно, была православной и происходила из Газы, на что указывает его нисба — al-Gazzi. Своих единоверцев он называет мелькитами10. Когда Сулейман был ещё ребенком, его отец покинул семью. Будущий поэт в юности поступил в один из монастырей Иерусалима, однако вскоре оставил монашескую жизнь, вернулся в Mip и женился. В браке у него родились дочери и сын. Сын, появившийся на свет, когда его родители были, видимо, в весьма зрелых летах, рано вступил в брак, и у Сулеймана появился внук, которого назвали Ибрагимом. Сулейман ничего не говорит о своих занятиях в Mipy, однако сообщает о себе, что был достаточно богат.

Давыденков О., прот. - Богословие Сулеймана, епископа Газского (X-XI века)

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2024. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 12. Арабские тексты и исследования; т. 1). - 196 с.

ISBN 978-5-907449-28-2

Давыденков О., прот. - Богословие Сулеймана, епископа Газского (X-XI века) – Содержание

Список сокращений

ГЛАВА 1. СУЛЕЙМАН, ЕПИСКОП ГАЗСКИЙ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

1.1. Время жизни и биографические сведения

1.2. Сулейман Газский - первый христианский поэт. «Диван»

1.3. Богословские и философские сочинения Сулеймана

1.4. Издания и переводы сочинений Сулеймана Газского

ГЛАВА 2. БОГОСЛОВСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ СУЛЕЙМАНА ГАЗСКОГО

2.1. Термины для обозначения общих понятий

2.1.1. (jawhar, мн. ч. cjawahir - «сущность», «субстанция»

2.1.2. tabT'ah, мн. ч. tabaV - «природа»

2.1.3. dat, мн. ч. dawat - «самость», «субстанция»

2.1.4. Вспомогательные термины для обозначения общих понятий

2.2. «Ипостась» как термин для обозначения индивидуального бытия

2.3. Термины для обозначения характеристик природы

2.4. Христологические термины

ГЛАВА 3. ТРИНИТАРНОЕ УЧЕНИЕ СУЛЕЙМАНА ГАЗСКОГО

3.1. Положительное изложение троичного учения

3.2. Библейские свидетельства и рациональные аналогии в троичном учении Сулеймана Газского

3.2.1. Библейские основания троичного учения Сулеймана Газского

З.2.1.1. Свидетельства Ветхого Завета

З.2.1.2. Свидетельства Нового Завета

3.2.2. Разъяснения троичного учения посредством аналогий

3.3. Рациональная тринитарная апологетика

3.3.1.Троичность как универсальный принцип м1роздания

3.3.2. Определение основных (совершенных) атрибутов

3.3.2.1. Атрибутистское троичное учение у несторианских и яковитских авторов IX—X веков

3.3.2.2. Рациональная апологетика мелькитских авторов IX века

3.3.2.3.Атрибутистская триадология Сулеймана Газского

3.4. Источники троичного учения Сулеймана Газского

ГЛАВА. 4. ХРИСТОЛОГИЯ СУЛЕЙМАНА ГАЗСКОГО

4.1. Христос - Бог и человек, дифизитскоя христология Сулеймана

4.2. Личное тождество Сына Божия до и после воплощения, единство ипостаси Христа

4.3. Учение о воплощении

4.4. Опровержение христологических ересей

4.5. Учение о Деве Марии

4.6. Учение об искуплении

4.6.1. Библейский аспект учения об искуплении

4.6.2. Сотериологический аспект учения об искуплении

4.7. Общая оценка христологического учения Сулеймана Газского

ГЛАВА 5. ФИЛОСОФСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЧИНЕНИЙ СУЛЕЙМАНА ГАЗСКОГО

5.1. Космологические и антропологические идеи Сулеймана Газского

5.1.1. Трактат «Человек как микрокосм»

5.1.2. Трактат «О кресте»

5.1.3. Источники философских идей Сулеймана Газского

5.2. Сулейман Газский о Вселенских Соборах

5.2.1. Исторические сюжеты в трактатах Сулеймана

5.2.2. Вопросы жанра

5.2.3. Приводимые Сулейманом исторические сведения

5.2.4. Сулейман Газский о соборно осуждённых ересях

5.2.5. Общая оценка исторических представлений Сулеймана

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СУЛЕЙМАН, ЕПИСКОП ГАЗСКИЙ. СОЧИНЕНИЯ

Богословские трактаты

О кресте

Человек как микрокосм

О единстве Творца

Ответ противоречащим православной вере

О Ветхом и Новом Заветах

Смысл православного исповедания единства Творца

Избранные касыды из «Дивана»

Касыда 1

Касыда 4

Касыда 46

Псевдо-Сулейман Газский. О вочеловечении Слова Божия и его причине

Источники

Литература

Указатель мест Священного Писания

Именной указатель

Индекс авторов

Предметный указатель

Словарь богословских терминов